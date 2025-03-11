Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.
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Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.
Radar
radar.com
Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - облачная платформа для создания пользовательских карт, позволяющая интегрировать данные и управлять проектами с поддержкой сообщества.
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Nrby
nrby.com
Nrby — это приложение для эффективной коммуникации мобильных команд, позволяющее отслеживать проекты, статусы задач и безопасность сотрудников.
CARTO
carto.com
CARTO превращает данные транзакций Mastercard в пространственные аналитические инсайты для клиентов B2B в розничной торговле, недвижимости и государственном секторе.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
Smappen
smappen.com
Smappen - инструмент онлайн-картирования, который помогает бизнесам анализировать районы, население и конкурентов для выбора оптимальных торговых мест.
Maptive
maptive.com
Maptive позволяет создавать интерактивные карты из данных, поддерживает сотрудничество и анализ географической информации для оптимизации бизнес-процессов.
xMap
xmap.ai
xMap — это платформа для картографирования и пространственного анализа данных, позволяющая пользователям создавать карты и анализировать геопространственную информацию.
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext - платформа для автоматизации доставки и транспортировки с ИИ, оптимизирующая маршруты и процессы в логистике для крупных компаний.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps - облачная платформа для картирования розничной торговли, анализирующая данные о местоположении и помогающая бизнесу в планировании сети.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - это база данных для обработки больших объемов данных в реальном времени, поддерживающая анализ с использованием временных и пространственных соединений.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — платформа для геоинформационного анализа, помогающая бизнесам оценивать влияние местоположения на производительность и принимать обоснованные решения.
Azira Allspark
azira.com
Приложение Azira Allspark предоставляет доступ к данным для создания аудиторий и анализа эффективности маркетинга в реальном времени.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit - геокодировочный API для автозаполнения адресов, поиска магазинов и двустороннего геокодирования в ваших приложениях.
Fielda
fielda.com
Fielda - платформа для сбора данных и управления рабочими процессами в полевых условиях с возможностью настройки форм и оффлайн-работы.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP - это инструмент для оптимизации местоположения, помогающий бизнесу в планировании и анализе данных по клиентам и продажам для улучшения работы.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic - платформа для анализа трафика на физических объектах в Европе. Предоставляет точные данные для принятия решений о местоположениях и оценке эффективности.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo – это приложение для геокодирования, использующее открытые данные и анализирующее несколько источников для повышения точности и охвата информации.
Symaps.io
symaps.io
Symaps.io - платформа аналитики местоположения для выбора локаций и стратегии расширения, использующая разнообразные данные для оценки и сравнения локаций.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder - это API для проверки адресов, валидации банковских реквизитов и обработки данных клиентов, улучшающее качество информации в формах.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это платформа для поиска и управления центрами обработки данных и облачными услугами, обеспечивающая удобное сравнение и выбор оптимальных решений.
Azira Pinnacle
azira.com
Приложение Azira Pinnacle предоставляет аналитические данные о производительности местоположений и помогает в понимании поведения потребителей для улучшения бизнеса.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint - приложение для оптимизации стратегий недвижимости торговцев, предлагающее анализ данных и инструменты для выбора и оценки местоположений.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и розничных сетей, работая с тысячами розничных брендов по всей стране. Мы предлагаем нашим клиентам несколько способов получения информации: SaaS с самообслуживанием, консультирование по проектам, интеграция API и обмен корпоративными данными. Что касается SaaS, наша гибкая платформа самообслуживания позволяет исследователям получать именно ту информацию и отчеты, которые им нужны, в любом месте, где они изучают. Для предприятий, достигших зрелости данных, мы обогащаем данные о местоположении в промышленных масштабах и нанимаем высокоспециализированных аналитиков для разработки новых решений бизнес-проблем с помощью собственных статистических методов.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
Zipscore.ai
zipscore.ai
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