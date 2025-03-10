Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.
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Mappedin
mappedin.com
Mappedin — это приложение для создания 3D-карт помещений с функциями навигации и управления картами в режиме реального времени.
Maptive
maptive.com
Maptive позволяет создавать интерактивные карты из данных, поддерживает сотрудничество и анализ географической информации для оптимизации бизнес-процессов.
LogiNext
loginextsolutions.com
Loginext - это нативная платформа искусственного интеллекта, которая полностью автоматизирует доставку и транспортировку в конечном итоге для крупных предприятий. Loginext обслуживает более 200 корпоративных клиентов по всей электронной коммерции, розничной торговле, транспортировке, доставке на дому, омни-канале и рынке распределения B2B. Выращиваясь со средним уровнем 100% годом, Loginext помог своим клиентам оцифровать и оптимизировать планирование заказа, общение с клиентами, маршрутизацию, отправку и отслеживание в реальном времени, чтобы снизить затраты на логистику и достичь эксплуатационного превосходства. Loginext предлагается в качестве платформы SaaS на основе искусственного интеллекта и является очень настраиваемым вариантами использования в курьерских, экспресс -экспрессах, цепочках QSR, розничной торговле, электронной коммерции и транспортировке. Loginext используется в более чем 50 странах в более чем 100 000 предприятий, которые ежедневно получают более 1 миллиона заказов. Штаб -квартира в районе Нью -Йорка, Loginext имеет региональные офисы в Дубае, Мумбаи, Дели и Куала -Лумпуре.
xMap
xmap.ai
xMap — это SaaS-платформа для анализа местоположения, которая предоставляет широкий спектр наборов данных из разных отраслей, что позволяет предприятиям и предприятиям просматривать данные на картах, анализировать данные и принимать решения на основе данных. xMap предлагает комплексную информацию, которая поможет компаниям беспрецедентно расти и лидировать на рынке.
Fielda
fielda.com
Fielda-это низкая кода и простая в использовании сбора мобильных данных и платформы управления рабочими процессами, созданная специально для полевой деятельности. Независимо от того, проводит ли ваша организация проверку активов, проекты установки устройств или простой сбор данных, Fielda может помочь вам оставаться в расписании, обмен данными, устранить ошибки и поддерживать соответствие инспекции. Его собственное геопространственное программное обеспечение (ГИС) может ускорить сбор мобильных данных и обеспечить углубленную информацию. Множество функций, в том числе строитель форм без кода с автономным сбором данных, полностью настраиваемыми формами, рабочими процессами, пониманием в реальном времени, захватом изображений и легкой интеграцией с другими приложениями, делают Fielda популярными среди наших клиентов.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, экономию времени и затрат, а также повышение производительности для дальновидных организаций. Наша платформа опирается на непревзойденную информацию о рынке, поскольку мы считаем, что лучшие бизнес-решения основаны на достоверных данных.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — приложение для временного обмена местоположением в реальном времени с возможностью настройки временных лимитов и конфиденциальности.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и розничных сетей, работая с тысячами розничных брендов по всей стране. Мы предлагаем нашим клиентам несколько способов получения информации: SaaS с самообслуживанием, консультирование по проектам, интеграция API и обмен корпоративными данными. Что касается SaaS, наша гибкая платформа самообслуживания позволяет исследователям получать именно ту информацию и отчеты, которые им нужны, в любом месте, где они изучают. Для предприятий, достигших зрелости данных, мы обогащаем данные о местоположении в промышленных масштабах и нанимаем высокоспециализированных аналитиков для разработки новых решений бизнес-проблем с помощью собственных статистических методов.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — платформа для анализа спутниковых и дронов изображений. Она позволяет обнаруживать объекты, отслеживать изменения и выявлять аномалии.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследования рынка, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно своих стратегий. Ценная информация, полученная в результате этого анализа, мгновенно отображается в картографическом интерфейсе, в котором легко ориентироваться и понимать. Эта конкурентная бизнес-аналитика используется для максимизации эффективности сетей магазинов, составления точных прогнозов продаж, обновления маркетинговых комплексов и разработки планов расширения.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes - приложение для доступа к данным почтовых кодов, географическим границам и улицам для 247 стран, обновляемое еженедельно.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки для форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозаполнение, чтобы получать адреса в 5 раз быстрее и без опечаток. - Геокодирование на крыше. Получите координаты адресов по всему миру. - Проверка банковских счетов. Проверка банковских счетов для прямого дебета и денежных переводов. - Проверка электронной почты и мобильных устройств. Захват действительных адресов электронной почты и мобильного телефона. номера от клиентов и потенциальных клиентов - проверка OTP. Защита учетных записей клиентов с помощью одноразового пароля. Проверка SMS. Зачем использовать Postcoder? Postcoder помогает более чем 9000 организациям в Великобритании и по всему миру добиться измеримых улучшений в преобразовании форм и качестве данных. После интеграции Postcoder многие сообщают об увеличении количества новых клиентов, более быстром заполнении форм и резком росте количества качественных потенциальных клиентов.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, зарядные станции для автомобилей и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местоположением. Платформа объединяет и извлекает ценность различных типов данных о местоположении (социально-демографические данные, посещаемость, конкурентная среда, частные данные) для выявления и оценки лучших мест. Доступно множество функций: визуализация покрытия сети, исследование зон обслуживания, сравнение местоположений, определение белых зон, определение зон нового роста в соответствии с заранее определенным набором критериев, поиск похожих местоположений, сравнение с конкурентами... Интуитивно понятный интерфейс и простая визуализация слоев. данных на карте, импорт и экспорт данных. Платформа Symaps работает по всему миру и в настоящее время используется в 15 странах.
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результаты, а также улучшить охват данных. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT - платформа для управления геопространственными данными и приложениями IoT, позволяющая визуализировать, анализировать и управлять данными в реальном времени.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территорий. Сравните эффективность своих активов. Используйте информацию о трафике для более выгодных решений по расширению, продвижению активов и городов, активации маркетинга, отслеживанию эффективности. Готовое к использованию целостное представление данных о посещаемости: наши данные о посещаемости позволяют сравнивать ее с любой точкой Европы благодаря стандартизированной методологии. Все ваши решения могут приниматься на основе лучших данных в постоянно меняющейся среде.
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
Mapotic
mapotic.com
Mapotic - облачная платформа для создания пользовательских карт, позволяющая интегрировать данные и управлять проектами с поддержкой сообщества.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местоположении вашего бизнеса, включая демографические данные клиентов, розничные продажи и предложения зон обслуживания. Информация, полученная с помощью этого метода, может быть использована для изучения и улучшения объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также для планирования развития и оптимизации сети. Аналитика на базе ИИ позволяет точно прогнозировать продажи с точностью до 80-90%, а также находить движущие силы успеха фирм и возможности роста.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который вычисляет время в пути различным транспортом к тысячам мест за миллисекунды. Используется в корпоративном поиске и геолокационных сервисах.
CARTO
carto.com
CARTO превращает данные транзакций Mastercard в пространственные аналитические инсайты для клиентов B2B в розничной торговле, недвижимости и государственном секторе.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo предоставляет информацию о IP-адресах, включая геолокацию, данные о провайдерах и возможности анализа для бизнеса и разработчиков.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox - платформа для интеграции геопространственных функций в приложения с использованием интерактивных карт и данных в реальном времени.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap — платформа для просмотра высококачественных воздушных изображений и геоданных, помогающая в принятии решений для бизнеса и правительства.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai предоставляет аналитические данные о посещаемости мест, позволяя компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свои стратегии.
Tableau
tableau.com
Tableau - платформа для анализа данных, позволяющая визуализировать и управлять данными для принятия обоснованных решений.
Smappen
smappen.com
Smappen - инструмент онлайн-картирования, который помогает бизнесам анализировать районы, население и конкурентов для выбора оптимальных торговых мест.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps — это онлайн-решение для создания карт, позволяющее аннотировать, анализировать данные и оптимизировать маршруты. Подходит для команд, работающих с картами.
Radar
radar.com
Radar — инфраструктура местоположения для продуктов и услуг, использующая SDK и API для создания приложений на основе геолокации.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — это международный API-интерфейс геокодирования, обеспечивающий быстрое и точное автозаполнение адресов, поиск магазинов и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и обмена интерактивными веб-картами и анализа пространственных данных.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — платформа для анализа данных, позволяющая пользователям собирать, организовывать и анализировать данные с помощью простого интерфейса.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind предоставляет инструменты для геолокации IP, обнаружения прокси и мошенничества, помогая компаниям повышать безопасность и анализировать клиентские данные.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly — приложение для гео-таргетинга, позволяющее настраивать контент и рекламу для посетителей сайта по их геолокации.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit — приложение для управления продажами, помогающее командам эффективно работать, отслеживать лидов и анализировать продажи.
Mapline
mapline.com
Mapline - это приложение для визуализации данных на карте, позволяющее создавать маршруты, генерировать отчеты и анализировать географическую информацию.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Приложение IP Geolocation предоставляет информацию о геолокации IP-адресов, включая страну, город, язык и безопасность, для тестирования и адаптации сервисов.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — это облачная и простая в использовании платформа для карт розничной торговли. Платформа специализируется на геолокации, картографировании и анализе данных. GapMaps позволяют предприятиям розничной торговли создавать и применять данные переписи населения, отрасли и цифровые данные в процессах сетевого планирования. Используя эту платформу, компании получают мощную и экономически эффективную информацию о своей отрасли, конкурентах и клиентах. Компании также используют GapMaps для понимания зон охвата своих магазинов, выявления пробелов в зоне охвата магазинов и новых возможностей для магазинов, построения регрессионных моделей для понимания факторов эффективности, разработки надежных аналитических процессов для оценки продаж, а также выявления и количественной оценки основных целевых клиентов в возможных новых зонах охвата. Такие секторы, как рестораны быстрого обслуживания, фаст-фуд, кафе, розничная торговля кофе, топливо, уход за детьми, здоровье и фитнес, развитие розничной торговли, медицина и здравоохранение и другие, используют платформу GapMaps для принятия важных бизнес-решений. В настоящее время GapMaps эффективно используется клиентами в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Индонезии, на Ближнем Востоке, в Гонконге, Тайване, Нигерии и других странах.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Ее миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потребителями и строить их. Azira предлагает инновационные маркетинговые решения для управления аудиторией, активации омниканальных кампаний и понимания атрибуции посещений. Он также предоставляет оперативную информацию для таких вариантов использования, как выбор площадки, анализ торговой зоны, конкурентная разведка и многое другое. Азира обслуживает предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, путешествий, недвижимости, финансовых услуг и средств массовой информации. Платформа анализа данных Azira освещает поведение потребителей в более чем 70 миллионах мест в 44 странах. Оперативная аналитика: Pinnacle позволяет легко получить представление об эффективности местоположения и ответить на вопросы, в том числе: - Какова посещаемость моего местоположения? - В какой день недели или время суток больше всего посетителей? - Сколько времени они проводят у меня на месте? - Где живут или работают мои посетители? - Каким маршрутом посетители чаще всего добираются до моего объекта? - Как действуют мои конкуренты? Маркетинговая аналитика: Allspark предоставляет вам мгновенный доступ к расширенным возможностям управления аудиторией для усиления вашего маркетинга, основанного на данных: - Создавайте аудитории и управляйте ими на основе реальных данных. - Сделайте медиапланирование эффективным с помощью оценок вашей индивидуальной аудитории по цифровым каналам в режиме реального времени и сравнивайте результаты, чтобы эффективнее распределять бюджет. - Активируйте на выбранной вами платформе. – Замкните цикл с помощью офлайн-атрибуции для оценки результатов. - Создавайте похожие аудитории, похожие на ваших нынешних клиентов или клиентов ваших конкурентов, и ориентируйтесь на них, чтобы стимулировать привлечение клиентов.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потребителями и строить их. Azira предлагает инновационные маркетинговые решения для управления аудиторией, активации омниканальных кампаний и понимания атрибуции посещений. Он также предоставляет оперативную информацию для таких вариантов использования, как выбор площадки, анализ торговой зоны, конкурентная разведка и многое другое. Азира обслуживает предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, путешествий, недвижимости, финансовых услуг и средств массовой информации. Платформа анализа данных Azira освещает поведение потребителей в более чем 70 миллионах мест в 44 странах. Оперативная аналитика: компания Pinnacle позволяет легко получить представление об эффективности местоположения и ответить на вопросы, в том числе: - Какова посещаемость моего местоположения? - В какой день недели или время суток больше всего посетителей? - Сколько времени они проводят у меня на месте? - Где живут или работают мои посетители? - Каким маршрутом посетители чаще всего добираются до моего объекта? - Как действуют мои конкуренты? Маркетинговая аналитика: Allspark предоставляет вам мгновенный доступ к расширенным возможностям управления аудиторией для усиления вашего маркетинга, основанного на данных: - Создавайте аудитории и управляйте ими на основе реальных данных. - Сделайте медиапланирование эффективным с помощью оценок вашей индивидуальной аудитории по цифровым каналам в режиме реального времени и сравнивайте результаты, чтобы эффективнее распределять бюджет. - Активируйте на выбранной вами платформе. – Замкните цикл с помощью офлайн-атрибуции для оценки результатов. - Создавайте похожие аудитории, похожие на ваших нынешних клиентов или клиентов ваших конкурентов, и ориентируйтесь на них, чтобы стимулировать привлечение клиентов.
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