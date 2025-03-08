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Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.
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Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных данных в режиме реального времени. Mappedin — мощная интеллектуальная картографическая платформа для помещений, которая предоставляет вам передовую картографическую систему и интуитивно понятные приложения для поиска пути. Наш редактор карт, являющийся источником достоверных сведений о ваших картах недвижимости, обеспечивает сотрудничество между организациями для поддержания точных карт и данных о местоположении в режиме реального времени.
Maptive
maptive.com
Maptive преобразует ваши данные в пользовательскую карту Google за считанные минуты. Начните бесплатную пробную версию нашего многофункционального программного обеспечения корпоративного уровня и откройте для себя скрытые возможности ваших данных с помощью наших мощных картографических инструментов.
LogiNext
loginextsolutions.com
Loginext - это нативная платформа искусственного интеллекта, которая полностью автоматизирует доставку и транспортировку в конечном итоге для крупных предприятий. Loginext обслуживает более 200 корпоративных клиентов по всей электронной коммерции, розничной торговле, транспортировке, доставке на дому, омни-канале и рынке распределения B2B. Выращиваясь со средним уровнем 100% годом, Loginext помог своим клиентам оцифровать и оптимизировать планирование заказа, общение с клиентами, маршрутизацию, отправку и отслеживание в реальном времени, чтобы снизить затраты на логистику и достичь эксплуатационного превосходства. Loginext предлагается в качестве платформы SaaS на основе искусственного интеллекта и является очень настраиваемым вариантами использования в курьерских, экспресс -экспрессах, цепочках QSR, розничной торговле, электронной коммерции и транспортировке. Loginext используется в более чем 50 странах в более чем 100 000 предприятий, которые ежедневно получают более 1 миллиона заказов. Штаб -квартира в районе Нью -Йорка, Loginext имеет региональные офисы в Дубае, Мумбаи, Дели и Куала -Лумпуре.
xMap
xmap.ai
xMap — это SaaS-платформа для анализа местоположения, которая предоставляет широкий спектр наборов данных из разных отраслей, что позволяет предприятиям и предприятиям просматривать данные на картах, анализировать данные и принимать решения на основе данных. xMap предлагает комплексную информацию, которая поможет компаниям беспрецедентно расти и лидировать на рынке.
Fielda
fielda.com
Fielda-это низкая кода и простая в использовании сбора мобильных данных и платформы управления рабочими процессами, созданная специально для полевой деятельности. Независимо от того, проводит ли ваша организация проверку активов, проекты установки устройств или простой сбор данных, Fielda может помочь вам оставаться в расписании, обмен данными, устранить ошибки и поддерживать соответствие инспекции. Его собственное геопространственное программное обеспечение (ГИС) может ускорить сбор мобильных данных и обеспечить углубленную информацию. Множество функций, в том числе строитель форм без кода с автономным сбором данных, полностью настраиваемыми формами, рабочими процессами, пониманием в реальном времени, захватом изображений и легкой интеграцией с другими приложениями, делают Fielda популярными среди наших клиентов.
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. Приложение обладает мощными возможностями определения местоположения, предоставляя руководителям, директорам и менеджерам полный обзор всех проектов, их статуса, задач, безопасности труда и многого другого. Для получения дополнительной информации посетите: https://nrby.com или отправьте электронное письмо по адресу [email protected], чтобы узнать больше.
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, экономию времени и затрат, а также повышение производительности для дальновидных организаций. Наша платформа опирается на непревзойденную информацию о рынке, поскольку мы считаем, что лучшие бизнес-решения основаны на достоверных данных.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — это ведущая платформа для отслеживания геолокации, которая оснащена встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Он работает с компаниями всех размеров, которым требуются решения для прогнозной видимости и анализа местоположения, помогая им собирать и обрабатывать элементы данных для визуализации и интеллектуального запуска как внутренних, так и внешних событий. Glympse была основана на предпосылке, что совместное использование местоположения должно быть временным, и конечный пользователь всегда может устанавливать временные ограничения и географические границы для этой части местоположения. Компания потратила более десяти лет на предоставление возможностей совместного использования местоположения, которые обеспечивают гармоничный баланс между простотой, безопасностью, полезностью, временностью и конфиденциальностью. Он освоил нюансы построения интерактивного опыта на основе данных о местоположении. Компания гордится тем, что может автоматизировать обновление того, что видит клиент, на основе сложной логики обнаружения прибытия и геозонирования, оптимизировать время автономной работы и сбалансировать все это с плавными возможностями UX/UI. Поскольку все в Glympse являются техническими фанатами и увлечены созданием передовых решений, компания применила тот же подход к разработке решений, которые позволяют корпоративным брендам обеспечивать более плавное обслуживание клиентов, когда люди, продукты и услуги находятся в движении. Glympse предлагает гибкую платформу отслеживания географического местоположения с SDK корпоративного уровня, API-интерфейсами, информационными панелями и многим другим для создания собственных решений для продуктов или услуг на основе местоположения для выездного обслуживания, автопарка и логистики, доставки продуктов и уведомлений о прибытии розничной торговли, или используйте один из двух готовых продуктов: Glympse En Route для корпоративных клиентов и Glympse PRO для малого бизнеса.
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и розничных сетей, работая с тысячами розничных брендов по всей стране. Мы предлагаем нашим клиентам несколько способов получения информации: SaaS с самообслуживанием, консультирование по проектам, интеграция API и обмен корпоративными данными. Что касается SaaS, наша гибкая платформа самообслуживания позволяет исследователям получать именно ту информацию и отчеты, которые им нужны, в любом месте, где они изучают. Для предприятий, достигших зрелости данных, мы обогащаем данные о местоположении в промышленных масштабах и нанимаем высокоспециализированных аналитиков для разработки новых решений бизнес-проблем с помощью собственных статистических методов.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аномалии. Его удобный интерфейс и подход без написания кода позволяют пользователям с любым техническим опытом создавать индивидуальные варианты использования и получать ценную информацию из своих данных.
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследования рынка, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно своих стратегий. Ценная информация, полученная в результате этого анализа, мгновенно отображается в картографическом интерфейсе, в котором легко ориентироваться и понимать. Эта конкурентная бизнес-аналитика используется для максимизации эффективности сетей магазинов, составления точных прогнозов продаж, обновления маркетинговых комплексов и разработки планов расширения.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данных GeoPostcodes разделена на три продукта: - База данных почтовых индексов: полное предложение данных почтовых индексов для интеграции предприятий и продуктов. - База данных границ: наши границы, согласованные по краям, охватывают почтовые и административные территории с высокой точностью и разрешением визуализации. - База данных улиц: дополните свои географические данные информацией на уровне улиц для проверки адреса, автозаполнения и доставки последней мили. Наборы данных дополнены расширенными функциями, включая поддержку нескольких языков, коды UNLOCODE и IATA, определения городов, административных районов, координаты широты и долготы и многое другое. Менеджер по работе с клиентами, заботящийся о вашей учетной записи и стремящийся к вашему успеху, обеспечит бесперебойный процесс интеграции данных и немедленный ответ на все ваши вопросы. Такие компании, как Gartner, IBM и UPS, полагаются на наши международные базы данных почтовых индексов.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки для форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозаполнение, чтобы получать адреса в 5 раз быстрее и без опечаток. - Геокодирование на крыше. Получите координаты адресов по всему миру. - Проверка банковских счетов. Проверка банковских счетов для прямого дебета и денежных переводов. - Проверка электронной почты и мобильных устройств. Захват действительных адресов электронной почты и мобильного телефона. номера от клиентов и потенциальных клиентов - проверка OTP. Защита учетных записей клиентов с помощью одноразового пароля. Проверка SMS. Зачем использовать Postcoder? Postcoder помогает более чем 9000 организациям в Великобритании и по всему миру добиться измеримых улучшений в преобразовании форм и качестве данных. После интеграции Postcoder многие сообщают об увеличении количества новых клиентов, более быстром заполнении форм и резком росте количества качественных потенциальных клиентов.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, зарядные станции для автомобилей и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местоположением. Платформа объединяет и извлекает ценность различных типов данных о местоположении (социально-демографические данные, посещаемость, конкурентная среда, частные данные) для выявления и оценки лучших мест. Доступно множество функций: визуализация покрытия сети, исследование зон обслуживания, сравнение местоположений, определение белых зон, определение зон нового роста в соответствии с заранее определенным набором критериев, поиск похожих местоположений, сравнение с конкурентами... Интуитивно понятный интерфейс и простая визуализация слоев. данных на карте, импорт и экспорт данных. Платформа Symaps работает по всему миру и в настоящее время используется в 15 странах.
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результаты, а также улучшить охват данных. .
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пробел между Google Maps и сложными географическими информационными системами с помощью простой SaaS-платформы с низким уровнем написания кода. Это просто, но мощно: Ingest > Process > Visualize > Action!
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территорий. Сравните эффективность своих активов. Используйте информацию о трафике для более выгодных решений по расширению, продвижению активов и городов, активации маркетинга, отслеживанию эффективности. Готовое к использованию целостное представление данных о посещаемости: наши данные о посещаемости позволяют сравнивать ее с любой точкой Европы благодаря стандартизированной методологии. Все ваши решения могут приниматься на основе лучших данных в постоянно меняющейся среде.
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и потенциальных клиентов, а также значительно улучшить финансовая отдача от расходов на цифровые технологии. С самого начала мы хотели создать решение для обработки данных, которое было бы основано на согласии пользователя (и соответствовало GDPR и CCPA), не было бы неудобным и приносило бы лучшие финансовые результаты как для издателей, так и для рекламодателей. Нам нужно было решение, которое бы вписывалось в существующий рабочий процесс, чтобы его можно было использовать в сочетании с текущими клиентскими DSP, SSP, DMP, CMP и т. д., а не заменять их. Мы хотели иметь возможность видеть любой набор данных и сравнивать его с любыми другими на общедоступной или частной основе. Мы также хотели создать платформу, на которой вы могли бы сами убедиться, полезны ли чужие данные. Наконец, мы хотели создать решение, которое было бы столь же ценным за пределами маркетинговой индустрии. Создавая платформу Intuizi, мы решаем большие проблемы в агрегировании, обработке и отображении данных. Мы уже предлагаем наиболее экономичный способ повышения рентабельности инвестиций в рекламу для цифровых кампаний, и мы становимся лучше с каждым добавляемым поставщиком сигналов и клиентом. Сейчас мы готовим нашу платформу для использования за пределами маркетинга для таких целей, как исследования, общественные услуги, здравоохранение и благополучие.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на основе SQL для пространственной, графической аналитики и анализа временных рядов или запуска контейнерного машинного обучения. модели
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изменяющихся входных данных в реальном или близком к реальному времени режиме. Упрощая работу с данными о местоположении и обеспечивая привлекательную визуализацию карт, Mapotic позволяет компаниям создавать приложения, которые нравятся их пользователям.
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые для решения сложных задач планирования, маршрутизации и планирования. Solvice внедряет технологии искусственного интеллекта в ваши приложения. Мы используем глубокие знания в области исследований операций, чтобы ускорить и улучшить развитие вашего решения. Продукты Solvice OnRoute и OnShift — идеальный ответ на все ваши проблемы планирования и логистики. Наши решатели за считанные секунды вычисляют лучшее решение и отправляют эти данные обратно вашей команде разработчиков. Наши API помогут вам поднять эффективность на совершенно новый уровень. Начните оптимизацию бесплатно с нашей 30-дневной пробной версией.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местоположении вашего бизнеса, включая демографические данные клиентов, розничные продажи и предложения зон обслуживания. Информация, полученная с помощью этого метода, может быть использована для изучения и улучшения объектов розничной торговли и гостиничного бизнеса, а также для планирования развития и оптимизации сети. Аналитика на базе ИИ позволяет точно прогнозировать продажи с точностью до 80-90%, а также находить движущие силы успеха фирм и возможности роста.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои приложения и улучшать операции с помощью аналитики местоположения. Клиенты охватывают автомобилестроение, логистику, бизнес-аналитику, розничную торговлю, путешествия, визуализацию данных, потребительские приложения, погоду, Интернет вещей, геопространственный анализ и многое другое. Благодаря ведущей технологии рендеринга карт для Интернета и мобильных устройств, Mapbox известен тем, что предоставляет высокопроизводительные, настраиваемые, надежные и масштабируемые службы определения местоположения, которым доверяют разработчики, компании и бизнес-лидеры. Сервисы Mapbox включают глобальные картографические данные, трафик в реальном времени, геокодирование и поиск адресов, а также маршрутизацию и указания для навигации. Создавайте приложения с помощью Mapbox с помощью API, библиотек кода, SDK и подробной документации для разработчиков. Mapbox, разработанный для предприятий любого размера, можно начать бесплатно, а цены основаны на ежемесячном использовании, никаких предварительных лицензий или контрактов не требуется. Mapbox — это глобальная команда из более чем 700 человек с офисами в Вашингтоне, Хельсинки и Токио. Компания Mapbox была основана в 2010 году. Сегодня Mapbox обеспечивает анализ местоположения платформ, приложений и брендов по всему миру.
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компании CPG, инвесторы и муниципалитеты полагаются на Placer.ai для принятия обоснованных решений и выигрышных предложений. Ключевые функции включают в себя: - Измерение и тенденции посещений - Настоящая торговая зона - Информация о клиентах и демография - Пути клиентов - Сравнительный анализ конкурентов - Анализ цепочки и отрасли - Платформа онлайн-аналитики - Поток данных, пользовательские отчеты и API. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную учетную запись и Placer. ай
Tableau
tableau.com
Tableau - это аналитическая платформа, преобразующая способ, которым мы используем данные для решения проблем, способствуя людям и организациям, чтобы максимально использовать их данные. Tableau-самая широкая и глубокая, сквозная платформа данных и аналитики. Убедитесь, что ответственное использование данных и улучшение бизнес-результатов с полностью интегрированным управлением и управлением данными, визуальной аналитикой и рассказыванием историй данных, а также сотрудничеством-все с ведущим в отрасли Einstein ведущей в отрасли Einstein в Tableau Pulse-это переосмысленный опыт данных, который делает данные больше доступны для всех, независимо от их опыта с инструментами визуализации данных. Tableau Pulse доступен для пользователей Tableau Cloud и использует мощность Tableau AI для доставки данных таким образом, которые являются более персонализированными, контекстуальными и умными. Узнайте больше на https://tableau.com/pulse table Испытайте полностью размещенное облачное решение предприятия на платформе аналитики № 1 в мире. Tableau Prep Builder обеспечивает современный подход к подготовке данных, что облегчает его более быстрое и проще комбинировать, форму и чистую данные для анализа.
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решения о лучших местах для бизнеса. Благодаря зонам времени в пути вы также можете легко управлять логистикой и реализовывать местные маркетинговые стратегии. Раскройте возможности геолокации и оптимизируйте успех своего бизнеса с помощью Smappen уже сегодня!
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным, которые расширяют инструменты планирования рынка PiinPoints и модели прогнозирования.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая потребность в обучении позволяет оцифровывать карты на всех уровнях организации. Scribble Maps, основанная в 2009 году, была создана на основе прямых отзывов пользователей. Наш командный портал позволяет командам сотрудничать и работать вместе над картами, а благодаря множеству вариантов экспорта Scribble Maps может интегрироваться с существующими рабочими процессами, чтобы предоставить геопространственные возможности всей вашей организации.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — это международный API-интерфейс геокодирования, обеспечивающий быстрое и точное автозаполнение адресов, поиск магазинов и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые перспективы и улучшенные детали, взаимодействуя с данными, увеличивая масштаб и выполняя поиск на карте. Используйте умные стили картографирования на основе данных и интуитивно понятные инструменты анализа для получения информации о местоположении. Эффективно работайте в своей организации, совместно создавая и используя карты. Поделитесь своими мыслями с конкретными людьми или со всем миром.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на Alteryx для быстрого повышения квалификации своих сотрудников и достижения эффективных бизнес-результатов. Посетите Alteryx.com, чтобы начать бесплатную пробную версию и получить больше от своих данных!
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой задачу сделать Интернет безопаснее и умнее с помощью решений, основанных на данных. Более 100 000 компаний по всему миру полагаются на данные MaxMind для обеспечения интернет-безопасности, настройки контента, рекламы, аналитики, управления цифровыми правами, обеспечения соответствия требованиям, оптимизации пользовательского опыта и предотвращения онлайн-мошенничества. Компании используют данные GeoIP, чтобы определять местонахождение своих интернет-посетителей и показывать им соответствующий контент и рекламу, выполнять аналитику, обеспечивать соблюдение цифровых прав и эффективно маршрутизировать интернет-трафик. Компании могут получить дополнительную информацию о скорости соединения своих клиентов, интернет-провайдерах и многом другом, используя данные GeoIP.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж в полевых условиях работать быстрее и умнее. Их решения рассматривают все основные болевые точки торговых организаций с цифровыми инструментами. Такие функции, как управление свинцом и область, отслеживание производительности представителей, цифровые контракты, генерация лидов и многое другое. Они также предлагают несколько дополнительных услуг, таких как учебная библиотека, маркетинговая платформа Geofence и информация домовладельцев, которые помогут вам продать более разумно. Самое главное, они работают лично с вами и вашей компанией, чтобы убедиться, что вы получите желаемые результаты. Узнайте больше о них на SalesRabbit.com.
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуализации и понимания ваших данных. Если у вас возникнут проблемы, наша команда экспертов готова показать вам, как максимально эффективно использовать ваши данные! Позвоните нам, поговорите с нами или отправьте электронное письмо, мы здесь, чтобы помочь.
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connectbase, The Connected World, обслуживает почти 300 провайдеров по всему миру, управляя 2,7 миллиардами локаций в более чем 150 странах. Команда Connectbase создала подключенную экосистему, преобразующую сетевые процессы покупки и продажи. Посетите Connectbase по адресу Connectbase.com и подпишитесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/company/connectbase-us/.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информации об агенте пользователя, IP-адресе. Информация о безопасности, часовой пояс, текущее время, время заката и восхода солнца, время захода и восхода луны с любого адреса IPv4 и IPv6 в формате REST, JSON и XML через HTTPS.
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех типов событий. В сочетании с заполняемостью направлений, эффективностью маркетинга и нашей командой стратегических консультантов, более 200 направлений по всей стране доверяют Zartico, чтобы предоставить четкую информацию, обеспечивающую лучшие результаты. Основанная в 2019 году, Zartico была создана для решения сложнейших мировых проблем, стоящих перед туризмом, чтобы принести пользу сообществам за счет улучшения качества жизни жителей и опыта посетителей, одновременно способствуя организационным изменениям в индустрии туризма. Наша миссия — дать организациям возможность лучше управлять направлениями по всему миру посредством улучшения анализа данных и принятия решений. ZDOS® предоставляет уникальную информацию, базовые показатели, критерии и индексы, с помощью которых DMO могут измерять свой успех и обеспечивать результаты, которые принесут пользу их заинтересованным сторонам и сообществам. Чтобы помочь нашим партнерам успешно управлять своими дестинациями, мы представили Пять основ современной организации дестинаций, чтобы измерить и понять истинное влияние экономики посетителей, выходящее за рамки устаревших ключевых показателей эффективности, ориентированных на маркетинг. Более 200+ партнеров Zartico в настоящее время используют этот интегрированный набор лучших практик для улучшения стратегического планирования, повышения операционной эффективности, взаимодействия с заинтересованными сторонами и согласованности действий и, в конечном итоге, приводят экономики своих посетителей к более высокому уровню успеха.
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — это облачная и простая в использовании платформа для карт розничной торговли. Платформа специализируется на геолокации, картографировании и анализе данных. GapMaps позволяют предприятиям розничной торговли создавать и применять данные переписи населения, отрасли и цифровые данные в процессах сетевого планирования. Используя эту платформу, компании получают мощную и экономически эффективную информацию о своей отрасли, конкурентах и клиентах. Компании также используют GapMaps для понимания зон охвата своих магазинов, выявления пробелов в зоне охвата магазинов и новых возможностей для магазинов, построения регрессионных моделей для понимания факторов эффективности, разработки надежных аналитических процессов для оценки продаж, а также выявления и количественной оценки основных целевых клиентов в возможных новых зонах охвата. Такие секторы, как рестораны быстрого обслуживания, фаст-фуд, кафе, розничная торговля кофе, топливо, уход за детьми, здоровье и фитнес, развитие розничной торговли, медицина и здравоохранение и другие, используют платформу GapMaps для принятия важных бизнес-решений. В настоящее время GapMaps эффективно используется клиентами в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Индонезии, на Ближнем Востоке, в Гонконге, Тайване, Нигерии и других странах.
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Ее миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потребителями и строить их. Azira предлагает инновационные маркетинговые решения для управления аудиторией, активации омниканальных кампаний и понимания атрибуции посещений. Он также предоставляет оперативную информацию для таких вариантов использования, как выбор площадки, анализ торговой зоны, конкурентная разведка и многое другое. Азира обслуживает предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, путешествий, недвижимости, финансовых услуг и средств массовой информации. Платформа анализа данных Azira освещает поведение потребителей в более чем 70 миллионах мест в 44 странах. Оперативная аналитика: Pinnacle позволяет легко получить представление об эффективности местоположения и ответить на вопросы, в том числе: - Какова посещаемость моего местоположения? - В какой день недели или время суток больше всего посетителей? - Сколько времени они проводят у меня на месте? - Где живут или работают мои посетители? - Каким маршрутом посетители чаще всего добираются до моего объекта? - Как действуют мои конкуренты? Маркетинговая аналитика: Allspark предоставляет вам мгновенный доступ к расширенным возможностям управления аудиторией для усиления вашего маркетинга, основанного на данных: - Создавайте аудитории и управляйте ими на основе реальных данных. - Сделайте медиапланирование эффективным с помощью оценок вашей индивидуальной аудитории по цифровым каналам в режиме реального времени и сравнивайте результаты, чтобы эффективнее распределять бюджет. - Активируйте на выбранной вами платформе. – Замкните цикл с помощью офлайн-атрибуции для оценки результатов. - Создавайте похожие аудитории, похожие на ваших нынешних клиентов или клиентов ваших конкурентов, и ориентируйтесь на них, чтобы стимулировать привлечение клиентов.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потребителями и строить их. Azira предлагает инновационные маркетинговые решения для управления аудиторией, активации омниканальных кампаний и понимания атрибуции посещений. Он также предоставляет оперативную информацию для таких вариантов использования, как выбор площадки, анализ торговой зоны, конкурентная разведка и многое другое. Азира обслуживает предприятия розничной торговли, гостиничного бизнеса, путешествий, недвижимости, финансовых услуг и средств массовой информации. Платформа анализа данных Azira освещает поведение потребителей в более чем 70 миллионах мест в 44 странах. Оперативная аналитика: компания Pinnacle позволяет легко получить представление об эффективности местоположения и ответить на вопросы, в том числе: - Какова посещаемость моего местоположения? - В какой день недели или время суток больше всего посетителей? - Сколько времени они проводят у меня на месте? - Где живут или работают мои посетители? - Каким маршрутом посетители чаще всего добираются до моего объекта? - Как действуют мои конкуренты? Маркетинговая аналитика: Allspark предоставляет вам мгновенный доступ к расширенным возможностям управления аудиторией для усиления вашего маркетинга, основанного на данных: - Создавайте аудитории и управляйте ими на основе реальных данных. - Сделайте медиапланирование эффективным с помощью оценок вашей индивидуальной аудитории по цифровым каналам в режиме реального времени и сравнивайте результаты, чтобы эффективнее распределять бюджет. - Активируйте на выбранной вами платформе. – Замкните цикл с помощью офлайн-атрибуции для оценки результатов. - Создавайте похожие аудитории, похожие на ваших нынешних клиентов или клиентов ваших конкурентов, и ориентируйтесь на них, чтобы стимулировать привлечение клиентов.
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