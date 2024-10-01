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Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения - Кипр
Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.
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Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Простое в использовании онлайн-решение для визуализации ГИС и веб-карт. Аннотируйте карты, рисуйте территории, фильтруйте данные, анализируйте данные, оптимизируйте маршруты и многое другое. Отлично подходит для команд, которым необходимо управлять большим количеством карт и создавать их. Низкая пот...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online — облачное программное обеспечение для создания и публикации интерактивных веб-карт. Составляйте карту и взаимодействуйте с данными о вашем местоположении Создавайте интерактивные веб-карты с помощью ArcGIS Online, веб-картографического программного обеспечения Esri. Получите новые п...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox — это платформа для определения местоположения в режиме реального времени, которую предпочитают более 4 миллионов разработчиков. Mapbox предоставляет точные данные о местоположении и гибкие инструменты разработчика, которые позволяют любому бизнесу добавлять геопространственные функции в свои...
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...
Nearmap
nearmap.com
Изучите карты с высоты птичьего полета, качество которых лучше, чем у спутниковых изображений и 3D-данных, а также автоматизированную аналитику для правительств и предприятий.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Программное обеспечение SalesRabbit помогает командам продаж на местах работать быстрее и эффективнее. Их решения решают все основные проблемы торговых организаций с помощью цифровых инструментов. Такие функции, как управление потенциальными клиентами и областями, отслеживание эффективности работы п...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai расскажет вам историю любого места. Данные о посещаемости Placer.ai позволяют измерять посещаемость, просматривать тенденции, сравнивать конкуренцию, находить новую аудиторию, а также находить и выигрывать идеального арендатора или недвижимость. Розничные торговцы, специалисты CRE, компани...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Бесплатный API-интерфейс геолокации IP и точная база данных поиска IP-адресов. Бесплатный IP-API предоставляет информацию о стране, городе, штате, провинции, местной валюте, широте и долготе, сведениях о компании, поиске интернет-провайдера, языке, почтовом индексе, телефонном коде страны, информаци...
IPinfo
ipinfo.io
Мы являемся надежным источником информации об IP-адресах, обрабатывая 40 миллиардов запросов API геолокации IP в месяц для более чем 1000 компаний и более 100 000 разработчиков.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime — это API, который позволяет рассчитывать время в пути любым видом транспорта до тысяч мест за миллисекунды. Он используется в корпоративном поиске и геолокации.
Radar
radar.com
Инфраструктура местоположения для каждого продукта и услуги. Самые инновационные компании используют SDK и API определения местоположения Radar для обеспечения возможности определения местоположения на сотнях миллионов устройств по всему миру.
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse — пионер в области технологий определения местоположения и ведущая платформа отслеживания геолокации со встроенными уведомлениями и средствами связи для клиентов. Мы предоставляем лучшую в своем классе технологию определения местоположения для сбора, обработки и обработки данных для прогнозн...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — это комплексная платформа для управления и обработки геопространственных данных в реальном времени, а также для получения аналитической информации в реальном времени. С Mapify вы можете быстро создавать свои решения и использовать их в «умных городах», IoT и «Индустрии 4.0». Мы заполняем пр...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
По-настоящему глобальный локальный набор данных, содержащий все почтовые индексы, географические границы и данные об улицах для 247 стран. Он обновляется еженедельно, чтобы поддерживать высочайшее качество данных, включая такие сложные страны, как Китай, Бразилия, Россия и Великобритания. База данны...
Mapline
mapline.com
Подключите свои данные к реальному миру. За считанные секунды вы можете загрузить свои данные, просмотреть их на карте, создать маршруты, создать диаграммы и отчеты и объединить все это на визуальной информационной панели. Используя наши мощные аналитические инструменты, создайте новые способы визуа...
Smappen
smappen.com
Smappen — это онлайн-инструмент для картографирования территорий, который предоставляет предприятиям информацию о местоположении для эффективного исследования рынка. Визуализируйте торговые площади, получайте доступ к данным о населении и анализируйте конкурентов, чтобы принимать обоснованные решени...
CARTO
carto.com
Монетизация данных о транзакциях. Mastercard Advisors использует CARTO, чтобы превращать миллионы ежедневных транзакций по кредитным картам в данные о местоположении для B2B-клиентов в сфере розничной торговли, недвижимости и государственного сектора.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx — это увлекательная, комплексная платформа для анализа данных с низким уровнем кода/без кода, которая позволяет любому человеку и в любом месте превращать огромные объемы данных в быстрые идеи, которые помогают им каждый день совершать прорывы. Сегодня организации по всему миру полагаются на...
MaxMind
maxmind.com
С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой зад...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — это облачная платформа, которая помогает организациям использовать данные геолокации и создавать приложения на основе карт. Он предлагает несколько продуктов, включая интерактивный конструктор карт, платформу обработки данных геолокации, мобильные приложения и решения для визуализации изме...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin — ведущий поставщик программного обеспечения для 3D-картографии помещений. Наша платформа обеспечивает мощные возможности навигации внутри помещений, а Mappedin CMS служит ее основополагающим слоем. Будучи источником достоверных данных для ваших карт недвижимости, CMS обеспечивает сотруднич...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — это усовершенствованная платформа обнаружения объектов, предназначенная для анализа изображений со спутников и дронов. Он предлагает пользователям возможность обнаруживать, сегментировать и локализовать объекты и области на этих изображениях, а также отслеживать изменения и выявлять аном...
Nrby
nrby.com
Nrby — это более разумный способ общения мобильных команд. Nrby, созданный ветеранами полевых операций с многолетним опытом, призван быть простым и интуитивно понятным для использования полевым персоналом, подрядчиками и менеджерами на мобильных устройствах, планшетах и настольных компьютерах. При...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile обеспечивает оптимизацию маршрута доставки за счет географического местоположения и автоматизации отслеживания. Также предусмотрено оптимальное использование мощности ресурса для снижения его стоимости до 10%. Общее расстояние и время поездки можно сократить, что позволит оптимизироват...
Maptive
maptive.com
Maptive преобразует ваши данные в пользовательскую карту Google за считанные минуты. Начните бесплатную пробную версию нашего многофункционального программного обеспечения корпоративного уровня и откройте для себя скрытые возможности ваших данных с помощью наших мощных картографических инструментов.
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit — это международный API-интерфейс геокодирования, обеспечивающий быстрое и точное автозаполнение адресов, поиск магазинов и двустороннее геокодирование для вашего приложения.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — это платформа для определения местоположения любого физического места по всей Европе. Мы предоставляем наиболее точные данные для решения ваших задач. Инвестируйте в правильные места по правильной цене. Продвигайте свои активы. Привлекайте дополнительный трафик со стратегических территор...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — это торговая платформа, управляемая данными, которая меняет способы покупки и продажи сетевых услуг компаниями. Оптимизируя закупки и упрощая деятельность по продажам, Cloudscene обеспечивает более прочные связи, упрощенное отслеживание и управление, расширенные и гибкие команды, эконом...
xMap
xmap.ai
xMap — это SaaS-платформа для анализа местоположения, которая предоставляет широкий спектр наборов данных из разных отраслей, что позволяет предприятиям и предприятиям просматривать данные на картах, анализировать данные и принимать решения на основе данных. xMap предлагает комплексную информацию, к...
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Его миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потр...
GapMaps
gapmaps.com
GapMaps — это облачная и простая в использовании платформа для карт розничной торговли. Платформа специализируется на геолокации, картографировании и анализе данных. GapMaps позволяют предприятиям розничной торговли создавать и применять данные переписи населения, отрасли и цифровые данные в процесс...
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint оптимизирует стратегию ритейлеров в сфере недвижимости, чтобы обеспечить более быстрое и точное принятие решений. Простая в использовании и централизованная платформа данных предлагает расширенную прогнозную аналитику национальным франчайзерам и сетям с доступом к ведущим в отрасли данным,...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска пре...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — это инструмент оптимизации местоположения, который помогает обычным предприятиям, таким как магазины, рестораны и поставщики услуг, в стратегическом планировании местоположения и принятии решений. TargomoLOOP — это централизованная платформа для управления всей информацией о местополож...
Solvice
solvice.io
Solvice — это платформа автоматизации принятия решений для разработчиков. Как крупные поставщики программного обеспечения, так и конечные пользователи-новаторы внедряют наши решатели и ежедневно оптимизируют планирование маршрутов и ресурсов. Мы предоставляем предприятиям инструменты, необходимые дл...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — это база данных времени и пространства. Kinetica позволяет легко и быстро: - принимать огромные объемы данных Интернета вещей и других контекстных наборов данных - объединять наборы данных с помощью пространственных и временных соединений - анализировать данные с помощью аналитики на осно...
intuizi
intuizi.com
Компания Intuizi, Inc. была основана в 2019 году опытными специалистами в области маркетинга и технологий с целью создания простого в использовании программного решения по подписке, которое можно было бы использовать для улучшения кампаний в СМИ, улучшить понимание предприятием своих клиентов и поте...
SiteZeus
sitezeus.com
Новые и признанные бренды, состоящие из нескольких подразделений, брокеры и разработчики могут использовать SiteZeus для быстрого преобразования миллионов точек данных в простые для понимания и практические идеи. Это помогает принимать более эффективные решения на основе местоположения.
Geokeo
geokeo.com
Geokeo разработан на основе данных с открытым исходным кодом, доступных из различных источников, таких как OpenStreetMap, Geonames, Natural Earth и т. д., а механизм геокодирования использует функции из nominatim, pelias и т. д. Анализируются несколько источников, чтобы получить более точные результ...
Combain
combain.com
С помощью Combain легко находите подключенные устройства внутри и снаружи. Наша глобальная база данных Cell ID и данных Wi-Fi предоставляет данные о широте и долготе вашего устройства.
Symaps.io
symaps.io
Платформа анализа местоположения для выбора места, планирования местоположения и стратегии расширения. Symaps помогает клиентам из различных отраслей (розничная торговля, предметы роскоши, рестораны, зарядные станции для автомобилей и т. д.) принимать более обоснованные решения, связанные с местопол...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — это API с полностью интегрированным набором функций проверки форм регистрации ваших клиентов. Добавьте одну или несколько функций в существующую форму и наблюдайте, как улучшаются показатели конверсии и качество данных. - Поиск адреса. Используйте поиск по почтовому индексу или автозапол...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — это платформа Location Intelligence, которая помогает профессионалам из отраслей розничной торговли, недвижимости и FMCG понять, как местоположение влияет на эффективность их бизнеса. Его расширенный анализ данных и прогнозная статистика позволяют компаниям проводить углубленные исследова...
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot провел последние восемь лет, собирая данные о потребительском и розничном рынках, чтобы создать наиболее полную, актуальную и географически детализированную карту розничного рынка США, доступную в мире. Помимо нашей базы данных, мы накопили опыт в области анализа поведения потребителей и р...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — это платформа геолокационного анализа, которая отображает ценность каждого местоположения — людей, их поведения, бизнеса и потенциала — в виде легко используемых слоев на картах.
Fielda
fielda.com
Fielda — это простая и простая в использовании мобильная платформа для сбора данных и управления рабочими процессами, созданная специально для полевых работ. Независимо от того, выполняет ли ваша организация проверку активов на местах, проекты по установке устройств или простой сбор данных, Fielda ...
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальная платформа Consumer Insights, помогает руководителям маркетинга и эксплуатации повысить свою эффективность с помощью действенной аналитики для достижения бизнес-результатов. Ее миссия — создать более актуальный мир, в котором бренды смогут устанавливать отношения со своими потре...
Zartico
zartico.com
Операционная система Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) включает в себя нашу запатентованную интегрированную модель данных™, включающую данные о геолокации, расходах и событиях с самой высокой частотой и самым высоким разрешением как для жителей, так и для посетителей, а также для всех ти...
Connectbase
connectbase.com
Connectbase — это отраслевое облако для подключения. Connectbase является партнером отрасли, обеспечивая возможность покупки и продажи подключений нового поколения, включая автоматическое ценовое предложение, а также предоставляя глубокую и достоверную информацию. Ведущая в отрасли платформа Connect...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Второй пилот с искусственным интеллектом для анализа рынка и планирования местоположения. Изучите полные данные переписи населения, карты почтовых индексов и многое другое в различных географических деталях.