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Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для анализа местоположения - Самые популярные приложения - Бенин Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для анализа местоположения может иметь те же функции, что и программное обеспечение ГИС; однако его отличие заключается в том, что он может обрабатывать большие наборы данных в режиме реального времени вместо предоставления исторического снимка геопространственных данных. Кроме того, программное обеспечение для анализа местоположения используется аналитиками данных и учеными, а не геодезистами и инженерами.