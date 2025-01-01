Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.
Bluedot
bluedot.io
Bluedot - приложение, позволяющее компаниям использовать данные о местоположении для оптимизации взаимодействия с клиентами через мобильные приложения.
Netmera
netmera.com
Netmera — платформа для маркетинга, предлагающая инструменты для персонализированных Push-уведомлений и анализа поведения пользователей, помогающая компаниям увеличить вовлеченность.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi предлагает облачную платформу для управления Wi-Fi в организациях, обеспечивая безопасный доступ и аналитику для улучшения обслуживания пользователей.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz - платформа для взаимодействия, использующая технологию близости для предоставления информации и контента пользователям на основе их местоположения.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence — платформа для маркетинга ресторанов, собирающая и анализирующая данные гостей для автоматизации маркетинга и управления репутацией.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.
Blue Bite
bluebite.com
Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate - это платформа для маркетинга по местоположению, позволяющая предприятиям взаимодействовать с пользователями на основе их точного местоположения.
Adentro
adentro.com
Adentro - платформа для маркетинга, связывающая онлайн-рекламу с посещениями в магазине, отслеживающая поведение клиентов и создающая их профили.
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