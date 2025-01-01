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Программное обеспечение для геолокационного маркетинга
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Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.

Bluedot

Bluedot

bluedot.io

Bluedot - приложение, позволяющее компаниям использовать данные о местоположении для оптимизации взаимодействия с клиентами через мобильные приложения.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera — платформа для маркетинга, предлагающая инструменты для персонализированных Push-уведомлений и анализа поведения пользователей, помогающая компаниям увеличить вовлеченность.

Cloud4Wi

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi предлагает облачную платформу для управления Wi-Fi в организациях, обеспечивая безопасный доступ и аналитику для улучшения обслуживания пользователей.

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz - платформа для взаимодействия, использующая технологию близости для предоставления информации и контента пользователям на основе их местоположения.

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

Bloom Intelligence — платформа для маркетинга ресторанов, собирающая и анализирующая данные гостей для автоматизации маркетинга и управления репутацией.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate - это платформа для маркетинга по местоположению, позволяющая предприятиям взаимодействовать с пользователями на основе их точного местоположения.

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro - платформа для маркетинга, связывающая онлайн-рекламу с посещениями в магазине, отслеживающая поведение клиентов и создающая их профили.

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Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения - WebCatalog