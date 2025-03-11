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Программное обеспечение для геолокационного маркетинга
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Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Woosmap

Woosmap

woosmap.com

Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.

Bluedot

Bluedot

bluedot.io

Bluedot - приложение, позволяющее компаниям использовать данные о местоположении для оптимизации взаимодействия с клиентами через мобильные приложения.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera — платформа для маркетинга, предлагающая инструменты для персонализированных Push-уведомлений и анализа поведения пользователей, помогающая компаниям увеличить вовлеченность.

Zoniz

Zoniz

zoniz.com

Zoniz - платформа для взаимодействия, использующая технологию близости для предоставления информации и контента пользователям на основе их местоположения.

Cloud4Wi

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi предлагает облачную платформу для управления Wi-Fi в организациях, обеспечивая безопасный доступ и аналитику для улучшения обслуживания пользователей.

Bloom Intelligence

Bloom Intelligence

bloomintelligence.com

Bloom Intelligence — платформа для маркетинга ресторанов, собирающая и анализирующая данные гостей для автоматизации маркетинга и управления репутацией.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.

Pulsate

Pulsate

pulsatehq.com

Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.

Adentro

Adentro

adentro.com

Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.

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