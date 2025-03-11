Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — облачная платформа для соединения людей и объектов в умных зданиях, использующая устройства Cisco как сенсоры для повышения безопасности и устойчивости.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.
Bluedot
bluedot.io
Bluedot - приложение, позволяющее компаниям использовать данные о местоположении для оптимизации взаимодействия с клиентами через мобильные приложения.
Netmera
netmera.com
Netmera — платформа для маркетинга, предлагающая инструменты для персонализированных Push-уведомлений и анализа поведения пользователей, помогающая компаниям увеличить вовлеченность.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz - платформа для взаимодействия, использующая технологию близости для предоставления информации и контента пользователям на основе их местоположения.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi предлагает облачную платформу для управления Wi-Fi в организациях, обеспечивая безопасный доступ и аналитику для улучшения обслуживания пользователей.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
Bloom Intelligence — платформа для маркетинга ресторанов, собирающая и анализирующая данные гостей для автоматизации маркетинга и управления репутацией.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush – это CRM решение для iGaming-компаний, позволяющее использовать данные в реальном времени и искусственный интеллект для улучшения взаимодействия с игроками.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU — полное CRM-решение для iGaming, позволяющее компаниям использовать данные и искусственный интеллект для управления отношениями с игроками.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.
Blue Bite
bluebite.com
Приложение Blue Bite позволяет создавать интерактивный цифровой контент через физические предметы с использованием NFC, QR и гео-зон.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
Adentro
adentro.com
Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.
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