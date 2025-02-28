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Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
Adentro
adentro.com
Adentro — единственная маркетинговая платформа, основанная на посещениях, которая в сочетании с Wi-Fi в магазине обеспечивает реальные посещения гостей и доказывает это. Наша технология помогает вам выявлять неизвестных клиентов, привлекать новых и измерять поведение их посетителей. Наша запатентованная технология Walk-Through Rate™ в сочетании с расширенными профилями клиентов упрощает управление и измерение влияния на доходы в ваших офисах. Вы инвестируете в цифровую рекламу? Используйте нашу базу данных, включающую более 53 миллионов потребителей, чтобы ориентировать свои кампании на местных жителей, посещающих такие предприятия, как ваша. Adentro поможет вам лучше понять своих гостей для более эффективного маркетинга и повышения рентабельности инвестиций.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить в любой точке мира в любое время, с помощью нашей ведущей в отрасли системы геотаргетинга и геозон. - Выбирайте и управляйте каналами и веб-сайтами, на которых вы хотите показывать свою рекламу, и строго контролируйте свой бюджет. - Полностью поймите, как работает ваша рекламная кампания, с помощью нашего пакета углубленных отчетов, который предоставит вам полезную информацию. Полностью управляемое обслуживание Мы экономим ваше время и деньги, управляя за вас всеми аспектами вашей рекламной кампании: от создания привлекательных объявлений до определения места их показа и предоставления данных, необходимых для определения эффективности вашей кампании. Наши опытные менеджеры цифровых рекламных кампаний будут постоянно обеспечивать оптимизацию вашей кампании для максимизации окупаемости инвестиций (ROI). Самообслуживание Используя нашу инновационную платформу самообслуживания, вы можете самостоятельно управлять своей рекламной кампанией. Вы можете просто создать свои собственные рекламные объявления с нуля или использовать один из наших многочисленных шаблонов объявлений, выбрать их таргетинг, выбрать каналы и сайты, на которых вы хотите, чтобы они появлялись, и просмотреть результаты в разделе отчетов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы получите все необходимое для достижения лучших результатов от вашей рекламной кампании в Интернете.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешествия.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и бесперебойными. Cisco Spaces использует возможности оборудования и датчиков Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), делая здания безопасными, интеллектуальными и экологичными, обеспечивая удобство работы людей.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении всего жизненного цикла в масштабе. Все в одном унифицированном решении. Наша компания, базирующаяся в Дублине и имеющая дополнительные офисы в Лондоне и Нью-Йорке, стремится помогать операторам по всему миру получить полное представление об их игровой базе, улучшить качество обслуживания игроков и увеличить их удержание.
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
ПЛАТФОРМА РЕСТОРАННОГО МАРКЕТИНГА CDP для сбора, очистки и централизации данных о гостях. Автоматизация маркетинга и управление репутацией на основе искусственного интеллекта способствуют более быстрому и эффективному росту.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведомлений, обмена сообщениями в приложениях, всплывающих окон, аналитики и автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта. Netmera охватывает 450 миллионов пользователей по всему миру и ежемесячно отправляет 12 миллиардов push-уведомлений. Netmera помогает компаниям привлекать, конвертировать и удерживать своих клиентов.
Bluedot
bluedot.io
Местоположение обеспечивает релевантность и намерение. Bluedot дает компаниям (через мобильное приложение) возможность воспользоваться реальной информацией и находить подходящие моменты для обмена сообщениями с клиентами по предпочитаемым ими каналам. Технология мобильного определения местоположения Bluedot позволяет брендам и предприятиям радовать клиентов в большом масштабе. Мы обеспечиваем 20-кратную точность определения местоположения по сравнению с другими решениями. Никакого оборудования не требуется. Знайте, где были ваши клиенты, где они часто бывают, и предусмотрите, как лучше всего их привлечь. Представление информации 1:1. Компании получают контекст из данных о местоположении Bluedot. Объедините свои цифровые профили клиентов с физическим поведением, чтобы получить настоящий 360-градусный обзор вплоть до индивидуального уровня. Узнайте, почему ведущие предприятия, такие как Dunkin', Salesforce, Oracle, McDonald’s, KFC, Cox Automotive и Transurban, сотрудничают с Bluedot для решения своих задач, связанных с определением местоположения.
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентованная платформа позволяет создателям создавать динамичные цифровые впечатления и передавать их через физические объекты с использованием таких технологий, как NFC, QR и геозоны. Поскольку физические вещи стали умнее, пользователи могут получить доступ к ценному контенту одним касанием или сканированием смартфона.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi помогает предприятиям раскрыть потенциал физических локаций. С нашей облачной платформой предприятия могут предложить беспрепятственный и безопасный доступ к Wi-Fi и реализовать инновационные возможности определения местоположения, одновременно добиваясь бизнес-результатов — без какой-либо дополнительной нагрузки на ИТ-персонал. Обладая более чем 150 миллионами мобильных пользователей, подключенных в 70 000 точек в более чем 150 странах, Cloud4Wi является надежным партнером ведущих мировых компаний, включая Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada. Group, Puma, Raia Drogasil и Valentino – для достижения бизнес-результатов. Cloud4Wi предлагает облачное решение Wi-Fi, которое позволяет предприятиям предлагать бесперебойное и безопасное подключение к Wi-Fi, одновременно повышая удобство работы пользователей и улучшая результаты бизнеса — без какой-либо дополнительной нагрузки на ИТ-персонал. С Cloud4Wi предприятия могут запустить свои услуги Wi-Fi всего за несколько кликов. Они могут управлять услугами Wi-Fi и активно отслеживать их в разных местах и странах с помощью единой облачной панели управления, содержащей подробные журналы и аналитику. Используя Cloud4Wi, предприятия могут адаптировать каждый аспект своего Wi-Fi в соответствии с потребностями своего бизнеса и пользователей. Они могут выбирать среди множества вариантов регистрации — на основе Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming и авторизованного портала — и могут легко настраивать порталы регистрации, от внешнего вида до языка. Благодаря мощным инструментам интеграции Cloud4Wi предприятия могут быстро включать Wi-Fi в свои существующие рабочие процессы и легко управлять каждым этапом взаимодействия с пользователем. Благодаря системе соответствия Cloud4Wi предприятия также могут иметь возможность гибко удовлетворять свои индивидуальные требования к защите данных и соответствовать местным нормам во всех областях. Предприятия, наконец, могут воспользоваться преимуществами подключения Wi-Fi для ускорения сбора данных от пользователей. Мало того, они также могут отправлять соответствующий контент, такой как рекламные объявления, купоны и опросы, на основе демографических данных и поведения пользователей, одновременно используя аналитику Wi-Fi для принятия более эффективных бизнес-решений. Преимущества: - Полная настройка гостевых услуг Wi-Fi - Безопасный доступ к сети с помощью Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Глобальное бесшовное соединение с WBA OpenRoaming - Упреждающий мониторинг с помощью аналитики, информационных панелей и журналов - Простая интеграция в существующие рабочие процессы - Простое соблюдение правил защиты данных и конкретные потребности компании. Затронутые показатели: - Снижение совокупной стоимости владения. - Защита инвестиций в Wi-Fi. - Отсутствие скрытых затрат.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz — это платформа для взаимодействия, которая использует технологию близости для охвата людей в зависимости от их местоположения. Его могут использовать муниципалитеты, музеи, университеты, мероприятия и конференции, стадионы и спортивные арены, рестораны и кафе, гостиницы, торговые центры и магазины и т. д. для взаимодействия с гражданами, туристами, посетителями и клиентами путем размещения соответствующего контента. к тому месту, где сейчас находятся люди. Zoniz упрощает социальный маркетинг как для новичков, так и для профессионалов. Zoniz предоставляет все, что вам нужно, чтобы донести ваше сообщение. Никаких программистов, никаких дизайнеров — только результаты.
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