Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

Cloud4Wi

cloud4wi.com

Cloud4Wi помогает предприятиям раскрыть потенциал физических локаций. С нашей облачной платформой предприятия могут предложить беспрепятственный и безопасный доступ к Wi-Fi и реализовать инновационные возможности определения местоположения, одновременно добиваясь бизнес-результатов — без какой-либо дополнительной нагрузки на ИТ-персонал. Обладая более чем 150 миллионами мобильных пользователей, подключенных в 70 000 точек в более чем 150 странах, Cloud4Wi является надежным партнером ведущих мировых компаний, включая Albertsons, Aldi, Burger King, Campari Group, Carmila (Carrefour Group), Guess, Gruppo FS Italiane, Prada. Group, Puma, Raia Drogasil и Valentino – для достижения бизнес-результатов. Cloud4Wi предлагает облачное решение Wi-Fi, которое позволяет предприятиям предлагать бесперебойное и безопасное подключение к Wi-Fi, одновременно повышая удобство работы пользователей и улучшая результаты бизнеса — без какой-либо дополнительной нагрузки на ИТ-персонал. С Cloud4Wi предприятия могут запустить свои услуги Wi-Fi всего за несколько кликов. Они могут управлять услугами Wi-Fi и активно отслеживать их в разных местах и ​​странах с помощью единой облачной панели управления, содержащей подробные журналы и аналитику. Используя Cloud4Wi, предприятия могут адаптировать каждый аспект своего Wi-Fi в соответствии с потребностями своего бизнеса и пользователей. Они могут выбирать среди множества вариантов регистрации — на основе Wi-Fi CERTIFIED Passpoint, WBA OpenRoaming и авторизованного портала — и могут легко настраивать порталы регистрации, от внешнего вида до языка. Благодаря мощным инструментам интеграции Cloud4Wi предприятия могут быстро включать Wi-Fi в свои существующие рабочие процессы и легко управлять каждым этапом взаимодействия с пользователем. Благодаря системе соответствия Cloud4Wi предприятия также могут иметь возможность гибко удовлетворять свои индивидуальные требования к защите данных и соответствовать местным нормам во всех областях. Предприятия, наконец, могут воспользоваться преимуществами подключения Wi-Fi для ускорения сбора данных от пользователей. Мало того, они также могут отправлять соответствующий контент, такой как рекламные объявления, купоны и опросы, на основе демографических данных и поведения пользователей, одновременно используя аналитику Wi-Fi для принятия более эффективных бизнес-решений. Преимущества: - Полная настройка гостевых услуг Wi-Fi - Безопасный доступ к сети с помощью Wi-Fi CERTIFIED Passpoint - Глобальное бесшовное соединение с WBA OpenRoaming - Упреждающий мониторинг с помощью аналитики, информационных панелей и журналов - Простая интеграция в существующие рабочие процессы - Простое соблюдение правил защиты данных и конкретные потребности компании. Затронутые показатели: - Снижение совокупной стоимости владения. - Защита инвестиций в Wi-Fi. - Отсутствие скрытых затрат.