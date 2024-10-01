Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения - Малайзия

Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.