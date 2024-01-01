Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для геолокационного маркетинга - Самые популярные приложения - ОАЭ Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для маркетинга на основе местоположения, также называемое программным обеспечением для маркетинга на основе местоположения, позволяет предприятиям автоматически рассылать маркетинговые сообщения клиентам или потенциальным клиентам в зависимости от их текущей географической близости. Это инновационное программное обеспечение распознает, когда клиент или потенциальный клиент находится в непосредственной близости от определенной точки интереса (POI), предлагая доставку адаптированного, контекстно-релевантного маркетингового контента непосредственно на их мобильные устройства. Эти инструменты позволяют маркетологам точно ориентироваться на нужную аудиторию в нужном месте и в оптимальный момент, побуждая их совершить желаемые действия, такие как посещение магазина или совершение покупки. Хотя эта технология в основном используется предприятиями с физическими витринами, такими как магазины розничной торговли и закусочные, она также может быть адаптирована для более широкого применения в более крупных заведениях, таких как торговые комплексы, транспортные узлы и арены для проведения мероприятий.