PinMeTo

pinmeto.com

В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая отзывы и оценки на поисковых сайтах, картах и ​​в социальных сетях и отвечая на них из одного места. Расширьте послание вашего бренда, публикуя его на всех страницах вашего местоположения в Facebook так же легко, как если бы вы размещали сообщение на одной странице.