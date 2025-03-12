Программное обеспечение для местного маркетинга - Самые популярные приложения

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«Программное обеспечение для локального маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои маркетинговые усилия на местном уровне, ориентируясь на определенные географические области или сообщества. Эти инструменты особенно полезны для предприятий, имеющих физическое местоположение, или для тех, кто хочет ориентироваться на клиентов в определенном регионе или населенном пункте.
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Google My Business
business.google.com
Google My Business позволяет предприятиям управлять своим онлайн-присутствием, добавлять информацию, реагировать на отзывы и общаться с клиентами в реальном времени.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
IONOS
ionos.com
Приложение IONOS позволяет управлять контрактами, продуктами и данными клиентов, а также заказывать и изменять услуги с защищенным входом.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - инструмент для исследования и оптимизации ключевых слов, помогающий улучшить присутствие в Интернете и управлять контентной стратегией.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker позволяет пользователям просматривать результаты поисковых систем в более чем 50000 локациях по всему миру и отслеживать локальные рейтинги.
Moz
moz.com
Moz - платформа для SEO, помогающая оптимизировать местные бизнес-списки, управлять отзывами и анализировать веб-сайты для улучшения позиций в поисковых системах.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla — облачное ПО для поиска и анализа бизнес-лидов, автоматизации взаимодействия и улучшения маркетинговой эффективности.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker - инструмент для отслеживания позиций в поисковых системах, поддерживающий различные платформы, включая Amazon и Yandex, с возможностью анализа данных во времени.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler - веб-приложение для SEO, которое отслеживает позиции, проводит аудит сайтов, анализирует обратные ссылки и помогает в оптимизации контента.
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Приложение для создания виджетов локатора магазинов, позволяющее управлять и отображать местоположения на сайте с интеграцией Google Maps.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic – платформа для управления маркетингом франшиз, позволяющая оптимизировать контент и улучшить видимость в социальных сетях и поиске.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять картами местоположений и локаторами товаров без навыков программирования.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — это инструмент для отслеживания местного ранжирования и анализа результатов поиска, помогающий улучшить онлайн-присутствие бизнеса.
UpCity
upcity.com
UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.
Thryv
thryv.com
Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.
Partoo
partoo.co
Partoo помогает компаниям улучшить онлайн-присутствие и управление отзывами, обеспечивая инструменты для повышения видимости и взаимодействия с клиентами.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — облачная платформа для автоматизации маркетинга многопрофильных компаний, управления локальными страницами и репутацией в интернете.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Localo
localo.com
Localo — это инструмент для оптимизации локальной поисковой видимости, управления профилями Google и анализа конкуренции для бизнеса.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 - это платформа для малого бизнеса, объединяющая маркетинговое ПО и услуги, позволяя управлять дизайном, кампаниями и CRM.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal - это платформа для местного SEO, которая помогает предприятиям управлять онлайн-видимостью, рейтингами, отзывами и списками в каталогах.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для локального маркетинга, помогающая предприятиям улучшать видимость в Интернете и управлять отзывами, чтобы привлечь клиентов.
Solocal
solocal.com
Solocal — приложение для управления локальным SEO, информацией о магазинах и отзывами, позволяющее централизовать маркетинговые активности и отслеживать эффективность.
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — это платформа для SEO и исследования ключевых слов, предлагающая инструменты для анализа, оптимизации и мониторинга контента в Интернете.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управления локальными бизнес-списками, которая помогает улучшить их видимость и точность в различных каталогах и платформах.
Closeby
closeby.co
Closeby — виджет для поиска магазинов, позволяющий настраивать внешний вид, интегрировать его на сайт и добавлять функции для удобства навигации.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark - это инструмент для отслеживания цитирований, улучшения местного SEO и управления онлайн-обзорами для бизнеса.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon помогает предприятиям отслеживать локальные рейтинги и улучшать их видимость в результате поиска, управляя репутацией и оптимизацией на платформах обзоров.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — это платформа, соединяющая местные предприятия с клиентами, позволяя находить и взаимодействовать с бизнесом в окрестностях.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump помогает создавать SEO-контент, показывая, какой именно материал нужно подготовить для повышения позиций в поисковых системах.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — инструмент для локального SEO, который управляет профилями в Google My Business, анализирует отзывы и предоставляет локальную аналитику.
RealWork Labs
realworklabs.com
RealWork Labs позволяет пользователям фиксировать выполненные работы, чтобы заручиться доверием соседей и продемонстрировать свои услуги рядом.
Mobal
mobal.io
Mobal - это приложение для автоматизации управления бизнес-профилями, позволяющее поддерживать актуальность информации во всех основных онлайн-каталогах.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger - это платформа для SEO и цифрового маркетинга, которая отслеживает позиции ключевых слов, анализирует конкурентов и проводит аудиты веб-сайтов.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData – это платформа для управления информацией о компании и отзывами в более чем 30 сервисах, включая карты и соцсети.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect помогает местным бизнесам обновлять информацию на 50+ платформах, управлять отзывами и улучшать видимость в поисковых системах.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas – это глобальная платформа, помогающая большим компаниям улучшать информацию о местоположении на различных поисковых платформах.
Insites
insites.com
Insites — инструмент SEO-аудита для цифровых маркетинговых агентств, обеспечивающий полную картину производительности клиентов и создание отчетов.
MikMak
mikmak.com
MikMak - платформа для оптимизации онлайн-продаж, предлагающая аналитику и управление запасами, интегрированную в различных каналах продаж.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — инструмент для отслеживания позиций ключевых слов SEO на уровне предприятия, собирающий данные из SERP и сравнивающий позиции с конкурентами.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — инструмент для отслеживания ранга ключевых слов и анализа конкурентов в SEO с возможностью создания отчетов.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter - платформа для управления репутацией, позволяющая отслеживать и анализировать отзывы клиентов с помощью ИИ для улучшения обслуживания.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
AuthorityLabs - это инструмент для отслеживания SEO-рейтинг и анализа ключевых слов, помогающий оптимизировать онлайн-видимость и производительность веб-сайта.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo — платформа для упрощения местного маркетинга, включая модерацию отзывов, управление соцсетями и поддержку местной видимости.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это софт для управления многопрофильными бизнесом в Google, позволяющий публиковать контент и управлять репутацией в массовом порядке.
ProManage
promanage.biz
ProManage — платформа MaaS, помогающая брендам вести управление отзывами, взаимодействием с клиентами и интеграцией данных на нескольких платформах.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — платформа для взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, упрощает общение с клиентами через текст, чат и email в одном месте.
Experience.com
experience.com
Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.
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