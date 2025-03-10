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«Программное обеспечение для локального маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои маркетинговые усилия на местном уровне, ориентируясь на определенные географические области или сообщества. Эти инструменты особенно полезны для предприятий, имеющих физическое местоположение, или для тех, кто хочет ориентироваться на клиентов в определенном регионе или населенном пункте.
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OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитрить и победить конкурентов, позволяя вашим клиентам легко: - Находить и определять ваше местонахождение - Связываться с вами в любое время - Отправлять вам текстовые сообщения для получения предложения - Запланировать услугу - Оплатить вашу услугу - Оставить заявку онлайн-обзор OneLocal — это универсальное решение для всех ваших маркетинговых потребностей. Получите доступ ко всем маркетинговым инструментам, которые вам нужны, с одной панели управления, и специальный специалист по маркетингу будет рядом с вами на каждом этапе пути. Чтобы узнать больше о OneLocal, посетите: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — это платформа для SEO и исследования ключевых слов, предлагающая инструменты для анализа, оптимизации и мониторинга контента в Интернете.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler - веб-приложение для SEO, которое отслеживает позиции, проводит аудит сайтов, анализирует обратные ссылки и помогает в оптимизации контента.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — это платформа SaaS для SEO и маркетинга как услуги (SaaS), разработанная для агентств и доступная для фирм цифрового маркетинга любого размера или штатных специалистов. Комплексная онлайн-маркетинговая платформа Rank Ranger отслеживает и контролирует органический, локальный, мобильный рейтинг, рейтинг приложений и видео в сотнях поисковых систем, проверяет и отслеживает данные обратных ссылок, а также включает интеграцию маркетинговых показателей из широкого спектра стороннего программного обеспечения и услуг. Полностью персонализированные 100%-ные варианты отчетов по «белой этикетке» включают фирменную панель веб-маркетинга с возможностью перетаскивания, которую можно настроить в соответствии с дизайном любого сайта, а также клиентские панели единого входа, использование пользовательских URL-адресов и автоматическое планирование фирменного PDF-файла. отчеты.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — это инструмент для отслеживания местного ранжирования и анализа результатов поиска, помогающий улучшить онлайн-присутствие бизнеса.
Obenan
obenan.com
Obenan — это автоматизированный помощник по цифровому маркетингу, предназначенный для оптимизации и оптимизации усилий по онлайн-маркетингу для предприятий любого размера. Используя передовые алгоритмы и искусственный интеллект (ИИ), он предлагает персонализированные маркетинговые стратегии, автоматизирует распространение контента Google и предоставляет содержательную аналитику для отслеживания эффективности. Его удобный интерфейс позволяет легко настраивать и управлять, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, повысить вовлеченность и увеличить продажи с минимальным вмешательством вручную. Обенан воплощает будущее цифрового маркетинга, предлагая масштабируемое и экономически эффективное решение для достижения маркетинговых целей в цифровую эпоху.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon помогает предприятиям отслеживать локальные рейтинги и улучшать их видимость в результате поиска, управляя репутацией и оптимизацией на платформах обзоров.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker - инструмент для отслеживания позиций в поисковых системах, поддерживающий различные платформы, включая Amazon и Yandex, с возможностью анализа данных во времени.
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark - это инструмент для отслеживания цитирований, улучшения местного SEO и управления онлайн-обзорами для бизнеса.
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone увеличивает объемы привлечения клиентов за счет улучшения цифрового опыта и видимости контента. Мы делаем это с помощью платформы цифрового опыта и добавляем к ней столько услуг, сколько вам нужно, чтобы помочь вам быть везде, где есть ваши клиенты. Мы работаем с крупными брендами и предприятиями среднего бизнеса в разных отраслях. Узнайте, как использовать наши проверенные подходы, на сайте www.milestoneinternet.com или напишите нам по адресу [email protected].
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффективности вашего клиента менее чем за 60 секунд. Он охватывает все аспекты цифрового маркетинга, от локального SEO, от контекстной рекламы до Google Core Web Vitals — все это собрано в одном, простом для понимания SEO-аудите. Insites создает красивые фирменные SEO-отчеты, которыми вы можете поделиться со своими клиентами. Он интегрируется с вашими существующими инструментами продаж, такими как Salesforce, Hubspot и многими другими. Но это только начало. Insites может помочь вам привлечь потенциальных клиентов с помощью уникального решения для входящего маркетинга и дополнить существующие списки контактов сложной бизнес-аналитикой. Мы разработали Insites, чтобы предложить пользователям пользовательский интерфейс потребительского уровня с архитектурой корпоративного уровня. Это означает, что программное обеспечение настолько просто в использовании, что вам не нужны руководства и отчеты на простом английском языке, понятные каждому. Если вы хотите узнать больше об Insites и организовать демонстрацию с нашими экспертами, свяжитесь с нами.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker позволяет пользователям просматривать результаты поисковых систем в более чем 50000 локациях по всему миру и отслеживать локальные рейтинги.
Localo
localo.com
Localo — это инструмент для оптимизации локальной поисковой видимости, управления профилями Google и анализа конкуренции для бизнеса.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial - платформа для управления социальными сетями, позволяющая управлять контентом, рекламой и взаимодействием на нескольких площадках.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — инструмент SEO для анализа данных, который помогает улучшить позиции сайта через аудит, мониторинг и исследование ключевых слов.
Seobility
seobility.net
Seobility — это инструмент для SEO, который проводит аудит сайтов, анализирует ключевые слова, обратные ссылки и отслеживает позиции в поисковых системах.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — инструмент для отслеживания ранга ключевых слов и анализа конкурентов в SEO с возможностью создания отчетов.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — платформа для цифрового маркетинга с инструментами для SEO, отслеживания рангов, анализа доменов, управления социальными сетями и формирования отчетов.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - это инструмент для SEO, который предлагает функции для исследования ключевых слов, аудита сайтов, анализа ссылок и автоматизации отчетности.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — инструмент для отслеживания позиций ключевых слов SEO на уровне предприятия, собирающий данные из SERP и сравнивающий позиции с конкурентами.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - инструмент для исследования и оптимизации ключевых слов, помогающий улучшить присутствие в Интернете и управлять контентной стратегией.
Storemapper
storemapper.com
Тысячи компаний полагаются на Storemapper, чтобы помочь клиентам найти их продукты и услуги. Он прост в установке, настраивается и доказал свою эффективность в увеличении продаж.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это плагин для WordPress, позволяющий создавать и управлять картами местоположений и локаторами товаров без навыков программирования.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Помогите посетителям найти ваш магазин. Бесплатный локатор магазинов/локатор дилеров/локатор почтовых индексов/программное обеспечение локатора продуктов с использованием карт Google. AIO Store Locator — это самый простой способ максимально увеличить охват вашего веб-сайта с помощью прекрасного локатора магазинов или бесплатного поиска почтовых индексов. Это очень простая в настройке, готовая к использованию и полностью настраиваемая служба поиска магазинов/дилеров/почтовых индексов, предоставляющая неоценимую услугу существующим и потенциальным клиентам. И нет никакого программного обеспечения для загрузки или установки. Экономьте свое время и деньги с помощью готового к использованию, настраиваемого и простого в установке локатора магазинов. AIO помогает вашим клиентам добраться до вашего порога. Цена: • У нас есть навсегда бесплатный план. • Как мы уже говорили, с вас не будет взиматься плата как минимум в течение шести месяцев, даже если вы решите использовать наши премиальные планы. • Мы предлагаем гарантированно самую низкую цену во всех отраслях (дайте нам узнайте, найдете ли вы где-нибудь дешевле) Производительность: • Мы используем самый быстрый метод рендеринга, который будет загружать ваши веб-страницы еще быстрее • Мы не используем iFrame, если это не указано клиентом • Мы разместили наши серверы на AWS, что гарантирует бесперебойную работу на 99,99% • Мы используйте службы определения местоположения на карте Google для максимальной точности. Аналитика: • Мы предоставим вам наилучший анализ данных. Мы также можем помочь вам настроить его для вас. Хостинг: • Мы предоставим вам бесплатный SSL-сертификат и персонализированный хостинг в случае необходимости Поддержка: • Вы можете связаться с нами в любое время 24*7*365 • Мы также можем помочь вам в настройке ( стиль, панель результатов и т. д.) до уровня вашего удовлетворения в премиальных планах
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Приложение для создания виджетов локатора магазинов, позволяющее управлять и отображать местоположения на сайте с интеграцией Google Maps.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылки для покупок и Pear Connect, в сочетании с действенной информацией и данными о продажах, предоставляет брендам потребительских товаров инфраструктуру для стратегического повышения осведомленности, пробных, повторных покупок и скорости продаж в розничной торговле. Платформа Pear предоставляет брендам инструменты для покупок и данные по всей воронке продаж, необходимые для реализации тактики эффективного маркетинга DTC в розничной торговле.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator предлагает одно из лучших программ для поиска магазинов на рынке. Он позволяет пользователям искать, отображать и управлять несколькими местоположениями на вашем веб-сайте с помощью чрезвычайно настраиваемого и простого средства... Показать больше y. Программное обеспечение для поиска магазинов MetaLocator имеет более 300 функций и представляет собой легко настраиваемое программное обеспечение для поиска, поставляемое с готовыми к использованию шаблонами, использующими разумные настройки по умолчанию. Пользователи могут более подробно настроить свои локаторы, углубившись в настройки HTML, CSS или API.
Center.ai
center.ai
Center.ai поможет вам увеличить трафик в ваших обычных магазинах благодаря лучшей видимости и репутации на Картах Google. С Center.ai вы не только сэкономите время на повседневном управлении списками на Картах Google, но также проанализируете свои рейтинги по сравнению с конкурентами и более эффективно повысите видимость своих списков на Картах Google, что, в конечном итоге, приведет к больше клиентов и выше доход.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — это программное обеспечение для поиска магазинов, которое позволяет создавать, редактировать, настраивать и публиковать данные о местоположении магазинов на веб-сайте и в социальных сетях.
Woosmap
woosmap.com
Woosmap предлагает инструменты для работы с геолокацией: проверка адресов, геокодирование, расчет расстояний и интеграция с Whats3words.
Storepoint
storepoint.co
Красивое приложение для поиска магазинов, настроенное специально для вашего веб-сайта. Создайте указатель магазинов для своего веб-сайта за считанные минуты. Простой в установке, полностью настраиваемый и работает со всеми веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Современный виджет поиска магазинов для современных брендов. Красивые настройки. Выбирайте надежные варианты темы, цвета и шрифты, которые лучше всего подойдут вашему брендингу. Сделайте свой картографический опыт собственным. Встроенный локатор магазинов. Скопируйте и вставьте лучший в своем классе локатор магазинов на свой веб-сайт за считанные минуты. Откройте ссылку или вставьте ее на страницу. Мощные функции картографирования. Устанавливайте ссылки для конкретных местоположений, автоматизируйте направления посетителей и добавляйте собственный контент с помощью надежного редактора карт и конфигураций.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal - это платформа для местного SEO, которая помогает предприятиям управлять онлайн-видимостью, рейтингами, отзывами и списками в каталогах.
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, определить наилучшее использование маркетинговых средств и стимулировать онлайн-продажи.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — это приложение для локатора магазинов, позволяющее пользователям находить ближайшие точки продаж и предоставляющее аналитику для улучшения продаж.
Loqate
loqate.com
Loqate - приложение для проверки и ввода адресов в реальном времени, обеспечивающее точность данных и минимизирующее ошибки при вводе адреса.
TrackRight
trackright.com
TrackRight — это инструмент отслеживания эффективности цифрового маркетинга, который специализируется на решениях для локального SEO и отслеживания потенциальных клиентов, а также предлагает панель управления для клиентов, чтобы вы и ваши клиенты всегда знали, как работает ваша кампания.
Nurch
nurch.io
Nurch — это комплексное программное решение, которое помогает местным предприятиям находиться в результатах поиска, получать больше отзывов и превращать потенциальных клиентов в клиентов.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — это локальный инструмент SEO, предназначенный для повышения видимости и репутации компаний в Интернете в Google. Он централизует бизнес-профили в Google My Business, управляет отзывами с помощью искусственного интеллекта, а также предлагает локальную аналитику и публикацию контента с целью привлечения онлайн-трафика в физические магазины.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Надежное и точное программное обеспечение для отслеживания рейтинга SEO. Нашему ведущему в отрасли программному обеспечению SEO доверяют маркетологи по всему миру. Используйте данные рейтинга наших поисковых систем и данные ключевых слов, чтобы автоматизировать мониторинг SEO, отслеживать локальные и мобильные рейтинги и восстанавливать не предоставленные ключевые слова. Загрузки не требуются. . Никаких контрактов. Начать бесплатную пробную версию сейчас Лидеры отрасли выбирают решения AuthorityLabs AuthorityLabs SEO-данные для каждого бизнеса. Трекер рейтингов AuthorityLabs. Отслеживайте эффективность SEO с помощью надежных и точных данных по ключевым словам. Автоматизируйте отслеживание локальных и мобильных рейтингов с помощью ежедневных отчетов. Восстановить (не предусмотрено) органические ключевые слова. Узнать больше AuthorityLabs Data Services Расширьте возможности анализа данных с помощью самых мощных
RealWork Labs
realworklabs.com
Зарабатывайте больше денег, не выполняя больше работы: записывайте свою работу на месте, чтобы ее можно было увидеть поблизости, развивайте свои отзывы и докажите соседям поблизости, что вы являетесь надежным поставщиком услуг на дому для этой работы.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — самое быстрое решение для управления репутацией в Интернете. Он интегрируется с 21 ведущим аналитическим сайтом обзоров. Он отображает то, что обычные люди говорят о бизнесе на основе всего текста всех отзывов.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
Leads Gorilla — облачное ПО для поиска и анализа бизнес-лидов, автоматизации взаимодействия и улучшения маркетинговой эффективности.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратегий. Пакеты продуктов включают листинги — страницы настройки, оптимизации и управления местоположением по каналам. Репутация. Централизуйте обратную связь и отвечайте на нее по нескольким каналам. Социальные сети: загружайте, управляйте и одобряйте локализованный контент в любом масштабе. Реклама — платная визуализация медиа и данных на более чем 100 платформах. Bookings — программное обеспечение для бронирования и назначения встреч, созданное специально для франшиз.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для локального маркетинга, помогающая предприятиям улучшать видимость в Интернете и управлять отзывами, чтобы привлечь клиентов.
Partoo
partoo.co
Partoo помогает компаниям улучшить онлайн-присутствие и управление отзывами, обеспечивая инструменты для повышения видимости и взаимодействия с клиентами.
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
UpCity
upcity.com
UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — облачная платформа для автоматизации маркетинга многопрофильных компаний, управления локальными страницами и репутацией в интернете.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управления локальными бизнес-списками, которая помогает улучшить их видимость и точность в различных каталогах и платформах.
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживать форму и актуальность ваших бизнес-профилей во всех основных онлайн-каталогах.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «Сделано для вас» + Списки «Сделано вами» Несколько ключевых функций наших рекламных решений включают в себя: + Создание учетной записи + Настройка учетной записи + Мониторинг и устранение неполадок + Оптимизация ленты + Белый Отчеты по меткам Несколько ключевых функций наших решений для составления списков включают в себя: + Автоматизация и планирование публикаций Google для компаний с несколькими местоположениями + Расширенная отчетность по данным профиля компании Google на основе Google Looker + Импорт отзывов Google для всех местоположений на один экран с помощью возможность отвечать на отзывы + автоматически синхронизировать данные о местоположении с основными онлайн-каталогами и агрегаторами данных в Интернете и гарантировать, что все повторяющиеся списки будут подавлены.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Thryv
thryv.com
Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.
Solocal
solocal.com
Solocal — приложение для управления локальным SEO, информацией о магазинах и отзывами, позволяющее централизовать маркетинговые активности и отслеживать эффективность.
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