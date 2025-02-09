Программное обеспечение для местного маркетинга - Самые популярные приложения - Сан-Марино

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«Программное обеспечение для локального маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои маркетинговые усилия на местном уровне, ориентируясь на определенные географические области или сообщества. Эти инструменты особенно полезны для предприятий, имеющих физическое местоположение, или для тех, кто хочет ориентироваться на клиентов в определенном регионе или населенном пункте.
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OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитрить и победить конкурентов, позволяя вашим клиентам легко: - Находить и определять ваше местонахождение - Связываться с вами в любое время - Отправлять вам текстовые сообщения для получения предложения - Запланировать услугу - Оплатить вашу услугу - Оставить заявку онлайн-обзор OneLocal — это универсальное решение для всех ваших маркетинговых потребностей. Получите доступ ко всем маркетинговым инструментам, которые вам нужны, с одной панели управления, и специальный специалист по маркетингу будет рядом с вами на каждом этапе пути. Чтобы узнать больше о OneLocal, посетите: https://onelocal.com/
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — это многогранная платформа для SEO и исследования ключевых слов, предлагающая ряд инструментов для улучшения усилий цифрового маркетинга: - Массовая проверка ключевых слов: позволяет одновременно проверять несколько ключевых слов, включая массовую проверку значений Allintitle и золотого сечения ключевых слов, с географическим местоположением в реальном времени. или языковая специфика. - Массовая проверка Allintitle и золотого сечения ключевых слов: предлагает встроенный калькулятор KGR для поиска легко ранжируемых, низкоконкурентных ключевых слов с использованием золотого сечения ключевых слов. - KW Explorer: помогает находить длинные ключевые слова и вопросы для любого начального ключевого слова, обеспечивая кластеризацию и идентификацию целей поиска. - Анализ пробелов в рейтинге: позволяет проводить сравнительный анализ ключевых слов на пяти веб-сайтах, что помогает в стратегии SEO-контента. - SERP Tracker: отслеживает позиции ключевых слов в основных поисковых системах, поддерживая стратегические корректировки SEO. - Инструмент «Люди также задают вопросы»: предоставляет вопросы по любому ключевому слову в режиме реального времени из Google, Bing и Yahoo, повышая релевантность контента. - Поиск ниш: определяет актуальные ниши и темы, информируя пользователей о тенденциях отрасли и потребительских требованиях. - Интеграция Google/Bing Search Console: облегчает регулярный импорт ключевых слов из поисковых консолей, предлагая углубленное понимание и анализ. - Инструмент Writer Assistant: использует искусственный интеллект, чтобы предлагать советы по оптимизации контента на основе успешного контента Google. - Инструмент для определения пробелов в обратных ссылках: помогает обнаружить возможности для создания ссылок путем сравнения профилей обратных ссылок с профилями конкурентов. В совокупности эти инструменты делают Allintitle.co комплексным решением для исследования ключевых слов, SEO-оптимизации и разработки контента.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — это веб-программное решение для SEO, которое отслеживает рейтинги, выполняет аудит веб-сайтов, отслеживает обратные ссылки конкурентов, генерирует фирменные отчеты и многое другое, связанное с поисковой оптимизацией.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — это платформа SaaS для SEO и маркетинга как услуги (SaaS), разработанная для агентств и доступная для фирм цифрового маркетинга любого размера или штатных специалистов. Комплексная онлайн-маркетинговая платформа Rank Ranger отслеживает и контролирует органический, локальный, мобильный рейтинг, рейтинг приложений и видео в сотнях поисковых систем, проверяет и отслеживает данные обратных ссылок, а также включает интеграцию маркетинговых показателей из широкого спектра стороннего программного обеспечения и услуг. Полностью персонализированные 100%-ные варианты отчетов по «белой этикетке» включают фирменную панель веб-маркетинга с возможностью перетаскивания, которую можно настроить в соответствии с дизайном любого сайта, а также клиентские панели единого входа, использование пользовательских URL-адресов и автоматическое планирование фирменного PDF-файла. отчеты.
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — это инструмент отслеживания локального рейтинга с уникальным визуальным представлением результатов местных поисковых систем. Сравните свою позицию в рейтинге с местными конкурентами в виде сетки. Отслеживайте свою эффективность в Google 3-pack и вносите коррективы, чтобы повысить видимость результатов поиска.
Obenan
obenan.com
Obenan — это автоматизированный помощник по цифровому маркетингу, предназначенный для оптимизации и оптимизации усилий по онлайн-маркетингу для предприятий любого размера. Используя передовые алгоритмы и искусственный интеллект (ИИ), он предлагает персонализированные маркетинговые стратегии, автоматизирует распространение контента Google и предоставляет содержательную аналитику для отслеживания эффективности. Его удобный интерфейс позволяет легко настраивать и управлять, позволяя компаниям эффективно охватить свою целевую аудиторию, повысить вовлеченность и увеличить продажи с минимальным вмешательством вручную. Обенан воплощает будущее цифрового маркетинга, предлагая масштабируемое и экономически эффективное решение для достижения маркетинговых целей в цифровую эпоху.
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — это первый в своем роде инструмент отслеживания рейтингов и незаменимый инструмент для локальной SEO-аналитики.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — это узкоспециализированное решение для отслеживания и составления отчетов по SEO-рейтингу для SEO-агентств, SEO-специалистов, собственных SEO-отделов и владельцев веб-сайтов. Он имеет самый точный алгоритм среди всех других инструментов отслеживания рейтингов или универсальных SEO-инструментов, а разнообразные варианты отчетов порадуют вас, ваших товарищей по команде и ваших клиентов! Для SEO-агентств отчетность PRT перед клиентами повысит их доверие и, следовательно, удержание. Польза для вашего бизнеса неоценима. Независимо от того, являетесь ли вы дополнением к вашему универсальному большому инструменту SEO (с базовой функцией отслеживания позиций) или если вас не устраивает текущий трекер рейтинга, вы можете дать ProRankTracker® бесплатный тест-драйв и посмотреть, что он может сделать для вас. .
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder помогает отслеживать ваши цитирования, открывать новые возможности и получать цитирования ваших конкурентов. *Открывайте для себя новые возможности на основе цитирования ваших конкурентов. *Находите и отслеживайте все сайты цитирования, на которых указана ваша компания. *Легко находите новые сайты цитирования, на которых вы можете разместить информацию о своем бизнесе.
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone увеличивает объемы привлечения клиентов за счет улучшения цифрового опыта и видимости контента. Мы делаем это с помощью платформы цифрового опыта и добавляем к ней столько услуг, сколько вам нужно, чтобы помочь вам быть везде, где есть ваши клиенты. Мы работаем с крупными брендами и предприятиями среднего бизнеса в разных отраслях. Узнайте, как использовать наши проверенные подходы, на сайте www.milestoneinternet.com или напишите нам по адресу [email protected].
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффективности вашего клиента менее чем за 60 секунд. Он охватывает все аспекты цифрового маркетинга, от локального SEO, от контекстной рекламы до Google Core Web Vitals — все это собрано в одном, простом для понимания SEO-аудите. Insites создает красивые фирменные SEO-отчеты, которыми вы можете поделиться со своими клиентами. Он интегрируется с вашими существующими инструментами продаж, такими как Salesforce, Hubspot и многими другими. Но это только начало. Insites может помочь вам привлечь потенциальных клиентов с помощью уникального решения для входящего маркетинга и дополнить существующие списки контактов сложной бизнес-аналитикой. Мы разработали Insites, чтобы предложить пользователям пользовательский интерфейс потребительского уровня с архитектурой корпоративного уровня. Это означает, что программное обеспечение настолько просто в использовании, что вам не нужны руководства и отчеты на простом английском языке, понятные каждому. Если вы хотите узнать больше об Insites и организовать демонстрацию с нашими экспертами, свяжитесь с нами.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker позволяет пользователям просматривать результаты поиска поисковых систем (страницы результатов поиска) как локальный пользователь в более чем 50 000 местах по всему миру.
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусственного интеллекта призван дать местному бизнесу конкурентное преимущество, привлечь больше местных клиентов и повысить рентабельность инвестиций за счет оптимизированных местных стратегий SEO. * Подходит для всех маркетинговых агентств и внештатных консультантов по SEO, которые ищут более быстрый и эффективный способ управления локальной поисковой оптимизацией своих клиентов. Ключевые особенности и преимущества: * Умные задачи: будьте впереди конкурентов с помощью персонализированных еженедельных задач и расширенной информации. Улучшите видимость вашего клиента в локальном поиске и привлеките новых клиентов. * Проверка и мониторинг позиций: точно отслеживайте локальные рейтинги ваших клиентов в Google и принимайте решения на основе данных, чтобы повысить их видимость. * Localo AI: наш интеллектуальный AI помогает вам автоматизировать и оптимизировать публикации Google, просматривать ответы и информацию бизнес-профиля. * Менеджер отзывов: замечательный инструмент для управления и улучшения отзывов ваших клиентов в Google. Улучшите отношения с клиентами и повысьте доверие к ним в Интернете. * Защита фунтов стерлингов: защитите бизнес вашего клиента от необоснованных изменений, которые могут повлиять на его рейтинг в местных поисковых системах. * Сообщения на фунтах стерлингов. Поддерживайте интерес клиентов с помощью своевременных и информативных публикаций в Google. * Статистика роста: принимайте обоснованные решения с помощью комплексной статистики роста. Лучше понять видимость локального поиска и сформулировать эффективные стратегии. * Начните работу с Localo сегодня и получите 30-дневную гарантию возврата денег без каких-либо долгосрочных обязательств. Ваши клиенты доверяют вам свое цифровое присутствие; не просто оправдывайте их ожидания – превосходите их. Оснастите свое агентство Localo — лучшим инструментом локального SEO и одержите верх в постоянно развивающемся цифровом мире. Воспользуйтесь нашим ограниченным по времени предложением СЕЙЧАС и позвольте нам привести бизнес ваших клиентов к доминированию на местном уровне!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, расположенным в разных местах, быстро и легко создавать геотаргетинговую рекламу на Facebook. MavSocial поддерживает Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, бизнес-профили Google и Tumblr.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — самый точный глобальный и локальный трекер рейтингов на рынке. Он разработан, чтобы сэкономить часы времени SEO-специалистов, сделав точные данные рейтинга более доступными.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — это инструмент отслеживания рейтинга ключевых слов SEO корпоративного уровня. Мы собираем данные из всей поисковой выдачи, что позволяет вам увидеть, как вы сравниваете себя со всеми конкурентами. Вы можете увидеть, какому домену и конкретному URL-адресу принадлежат все избранные фрагменты, локальные списки пакетов, списки видео-пакетов и т. д. Помимо отчета о позиции в рейтинге, мы сообщаем вам, на скольких пикселях вниз по странице находится ваше объявление и сколько недвижимости ваш листинг занимает верхнюю часть страницы в пикселях. Мы отслеживаем более 400 точек данных из поисковой выдачи, что означает, что вы можете узнать, какие домены имеют больше всего дополнительных ссылок, схему часто задаваемых вопросов, схему цен/обзоров/рейтингов и т. д.
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Storemapper
storemapper.com
Тысячи компаний полагаются на Storemapper, чтобы помочь клиентам найти их продукты и услуги. Он прост в установке, настраивается и доказал свою эффективность в увеличении продаж.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это программное обеспечение, которое позволяет предприятиям создавать и управлять локаторами магазинов, локаторами продуктов и другими типами карт. Это мощный и гибкий инструмент, который прост в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. WP Maps можно использовать для добавления на карты нескольких местоположений, создания пользовательских маркеров и меток, добавления фильтров и слоев на карты, настройки внешнего вида карт и интеграции с другим программным обеспечением, таким как Google Maps и Salesforce. Чтобы узнать больше о WP Maps, посетите наш сайт wpmaps.com.
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Помогите посетителям найти ваш магазин. Бесплатный локатор магазинов/локатор дилеров/локатор почтовых индексов/программное обеспечение локатора продуктов с использованием карт Google. AIO Store Locator — это самый простой способ максимально увеличить охват вашего веб-сайта с помощью прекрасного локатора магазинов или бесплатного поиска почтовых индексов. Это очень простая в настройке, готовая к использованию и полностью настраиваемая служба поиска магазинов/дилеров/почтовых индексов, предоставляющая неоценимую услугу существующим и потенциальным клиентам. И нет никакого программного обеспечения для загрузки или установки. Экономьте свое время и деньги с помощью готового к использованию, настраиваемого и простого в установке локатора магазинов. AIO помогает вашим клиентам добраться до вашего порога. Цена: • У нас есть навсегда бесплатный план. • Как мы уже говорили, с вас не будет взиматься плата как минимум в течение шести месяцев, даже если вы решите использовать наши премиальные планы. • Мы предлагаем гарантированно самую низкую цену во всех отраслях (дайте нам узнайте, найдете ли вы где-нибудь дешевле) Производительность: • Мы используем самый быстрый метод рендеринга, который будет загружать ваши веб-страницы еще быстрее • Мы не используем iFrame, если это не указано клиентом • Мы разместили наши серверы на AWS, что гарантирует бесперебойную работу на 99,99% • Мы используйте службы определения местоположения на карте Google для максимальной точности. Аналитика: • Мы предоставим вам наилучший анализ данных. Мы также можем помочь вам настроить его для вас. Хостинг: • Мы предоставим вам бесплатный SSL-сертификат и персонализированный хостинг в случае необходимости Поддержка: • Вы можете связаться с нами в любое время 24*7*365 • Мы также можем помочь вам в настройке ( стиль, панель результатов и т. д.) до уровня вашего удовлетворения в премиальных планах
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Полнофункциональный сервис поиска магазинов, который невероятно быстро и легко настроить, добавить местоположения и встроить на свой веб-сайт. Загрузите свои местоположения с помощью файлов CSV или Excel или, если хотите, используйте наш API на основе REST для управления местоположением. Полностью поддерживает все основные CRM, включая Shopify, Squarespace, Facebook, Joomla и Wordpress, а также полностью настраиваемый, включая пользовательские карты и маркеры Google. Все планы допускают полностью неограниченное и неограниченное использование.
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — это платформа электронной коммерции для розничной торговли, которая соединяет CPG с ритейлерами, превращая инструменты для покупок в действенные идеи, которые способствуют эффективному маркетингу. Набор инструментов Pear, включающий в себя поиск магазинов, страницы для покупок, ссылки для покупок и Pear Connect, в сочетании с действенной информацией и данными о продажах, предоставляет брендам потребительских товаров инфраструктуру для стратегического повышения осведомленности, пробных, повторных покупок и скорости продаж в розничной торговле. Платформа Pear предоставляет брендам инструменты для покупок и данные по всей воронке продаж, необходимые для реализации тактики эффективного маркетинга DTC в розничной торговле.
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator предлагает одно из лучших программ для поиска магазинов на рынке. Он позволяет пользователям искать, отображать и управлять несколькими местоположениями на вашем веб-сайте с помощью чрезвычайно настраиваемого и простого средства... Показать больше y. Программное обеспечение для поиска магазинов MetaLocator имеет более 300 функций и представляет собой легко настраиваемое программное обеспечение для поиска, поставляемое с готовыми к использованию шаблонами, использующими разумные настройки по умолчанию. Пользователи могут более подробно настроить свои локаторы, углубившись в настройки HTML, CSS или API.
Center.ai
center.ai
Center.ai поможет вам увеличить трафик в ваших обычных магазинах благодаря лучшей видимости и репутации на Картах Google. С Center.ai вы не только сэкономите время на повседневном управлении списками на Картах Google, но также проанализируете свои рейтинги по сравнению с конкурентами и более эффективно повысите видимость своих списков на Картах Google, что, в конечном итоге, приведет к больше клиентов и выше доход.
Blipstar
blipstar.com
Blipstar — это программное обеспечение для поиска магазинов, которое позволяет создавать, редактировать, настраивать и публиковать данные о местоположении магазинов на веб-сайте и в социальных сетях.
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешествия.
Storepoint
storepoint.co
Красивое приложение для поиска магазинов, настроенное специально для вашего веб-сайта. Создайте указатель магазинов для своего веб-сайта за считанные минуты. Простой в установке, полностью настраиваемый и работает со всеми веб-сайтами.
Closeby
closeby.co
Современный виджет поиска магазинов для современных брендов. Красивые настройки. Выбирайте надежные варианты темы, цвета и шрифты, которые лучше всего подойдут вашему брендингу. Сделайте свой картографический опыт собственным. Встроенный локатор магазинов. Скопируйте и вставьте лучший в своем классе локатор магазинов на свой веб-сайт за считанные минуты. Откройте ссылку или вставьте ее на страницу. Мощные функции картографирования. Устанавливайте ссылки для конкретных местоположений, автоматизируйте направления посетителей и добавляйте собственный контент с помощью надежного редактора карт и конфигураций.
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — это специализированная локальная SEO-платформа. Его мощные инструменты и отчеты для локального SEO позволяют агентствам и брендам улучшать местные рейтинги, генерировать больше трафика и потенциальных клиентов из местного поиска, а также управлять отзывами/репутацией. Более 5000 инновационных агентств и брендов, таких как iProspect, Mediacom, Hilton и Ikea, доверяют BrightLocal улучшить видимость своих местных поисковых систем с помощью ведущей в отрасли платформы. Эти компании достигают этого с помощью SEO-аудитов и отчетов BrightLocal, службы списков и инструментов управления, а также решения для управления репутацией в Интернете. Благодаря BrightLocal клиенты получают лучшие результаты локального поиска, экономят огромную часть времени и получают более простой способ продемонстрировать успех локального поиска ключевым заинтересованным сторонам. Планы начинаются от 39 долларов в месяц с бесплатной 14-дневной пробной версией без необходимости использования карты. Среди множества наград аудитория пользователей G2 оценила BrightLocal как лидера программного обеспечения лета 2023 года в четырех категориях: - Управление локальными листингами - Локальное SEO - Местный маркетинг - Управление репутацией в Интернете.
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, определить наилучшее использование маркетинговых средств и стимулировать онлайн-продажи.
StoreRocket
storerocket.io
Расслабьтесь – иметь красиво оформленный указатель магазинов на вашем веб-сайте стало проще. Благодаря простой установке, мощным функциям и полной аналитике StoreRocket позволяет вам привлекать больше клиентов в ваши магазины, как никогда раньше. Первый этап взаимодействия с вашим клиентом начинается прямо на вашем веб-сайте. Улучшите свой поиск магазинов сегодня.
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска предугадывает нюансы ввода, такие как местоположение, чтобы мгновенно предоставить правильный адрес. С Loqate вы можете начать оптимизировать работу пользователей на своем сайте и снизить количество отказов от корзин или форм, предоставив пользователям более быстрый способ ввода своего адреса. Кроме того, функция захвата и проверки адресов Loqate повышает эффективность, позволяя избежать низкого качества данных и затрат из-за пропущенных доставок. Loqate Address Capture and Verification имеет следующие функции: - Более качественные данные — адреса получаются из нескольких наборов данных, а затем объединяются, подвергаются перекрестным ссылкам и очищаются для получения наиболее правильной версии адреса. - Нечеткое сопоставление: наш искусственный интеллект, обрабатывающий естественный язык, исправляет любые орфографические ошибки, перепутанные буквы или любые другие ошибки без задержки времени ответа. - Unicode – клиенты теперь могут вводить свой адрес на родном языке и в наборе символов. - Смещение местоположения — автоматически определяет местоположение пользователя, чтобы облегчить поиск и генерировать результаты еще быстрее, не вводя полный адрес. - Фильтрация результатов: настройте параметры возвращаемых адресов для удобной сегментации, чтобы ограничить результаты определенными областями или исключить адреса за пределами какого-либо региона. Мы помогаем каждому бизнесу в мире охватить каждого клиента в мире Loqate — это решение GBG. GBG — ведущий в мире специалист по анализу идентификационных данных, предоставляющий организациям в более чем 70 странах возможность анализировать данные почти о 4,5 миллиардах человек. Объединив триллионы записей данных, мы помогаем нашим клиентам принимать обоснованные решения о сборе и управлении личными данными, управлении рисками, борьбе с мошенничеством и трудоустройстве. Наши глобальные, отмеченные наградами решения предоставляются через настраиваемые SaaS, мобильные и локальные платформы.
TrackRight
trackright.com
TrackRight — это инструмент отслеживания эффективности цифрового маркетинга, который специализируется на решениях для локального SEO и отслеживания потенциальных клиентов, а также предлагает панель управления для клиентов, чтобы вы и ваши клиенты всегда знали, как работает ваша кампания.
Nurch
nurch.io
Nurch — это комплексное программное решение, которое помогает местным предприятиям находиться в результатах поиска, получать больше отзывов и превращать потенциальных клиентов в клиентов.
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — это локальный инструмент SEO, предназначенный для повышения видимости и репутации компаний в Интернете в Google. Он централизует бизнес-профили в Google My Business, управляет отзывами с помощью искусственного интеллекта, а также предлагает локальную аналитику и публикацию контента с целью привлечения онлайн-трафика в физические магазины.
AuthorityLabs
authoritylabs.com
Надежное и точное программное обеспечение для отслеживания рейтинга SEO. Нашему ведущему в отрасли программному обеспечению SEO доверяют маркетологи по всему миру. Используйте данные рейтинга наших поисковых систем и данные ключевых слов, чтобы автоматизировать мониторинг SEO, отслеживать локальные и мобильные рейтинги и восстанавливать не предоставленные ключевые слова. Загрузки не требуются. . Никаких контрактов. Начать бесплатную пробную версию сейчас Лидеры отрасли выбирают решения AuthorityLabs AuthorityLabs SEO-данные для каждого бизнеса. Трекер рейтингов AuthorityLabs. Отслеживайте эффективность SEO с помощью надежных и точных данных по ключевым словам. Автоматизируйте отслеживание локальных и мобильных рейтингов с помощью ежедневных отчетов. Восстановить (не предусмотрено) органические ключевые слова. Узнать больше AuthorityLabs Data Services Расширьте возможности анализа данных с помощью самых мощных
RealWork Labs
realworklabs.com
Зарабатывайте больше денег, не выполняя больше работы: записывайте свою работу на месте, чтобы ее можно было увидеть поблизости, развивайте свои отзывы и докажите соседям поблизости, что вы являетесь надежным поставщиком услуг на дому для этой работы.
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout — самое быстрое решение для управления репутацией в Интернете. Он интегрируется с 21 ведущим аналитическим сайтом обзоров. Он отображает то, что обычные люди говорят о бизнесе на основе всего текста всех отзывов.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — это облачное программное обеспечение №1 в мире для поиска потенциальных клиентов и закрытия клиентов, которое помогает агентствам находить, анализировать и закрывать больше потенциальных клиентов для услуг цифрового маркетинга.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратегий. Пакеты продуктов включают листинги — страницы настройки, оптимизации и управления местоположением по каналам. Репутация. Централизуйте обратную связь и отвечайте на нее по нескольким каналам. Социальные сети: загружайте, управляйте и одобряйте локализованный контент в любом масштабе. Реклама — платная визуализация медиа и данных на более чем 100 платформах. Bookings — программное обеспечение для бронирования и назначения встреч, созданное специально для франшиз.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масштабе всего бренда. присутствие. Ведущие мировые бренды с несколькими локациями — розничная торговля, рестораны, гостиничный бизнес, финансовые услуги, здравоохранение и т. д. — полагаются на проверенные технологии Rio SEO и опыт местного маркетинга, чтобы обеспечить видимость и мотивированный, измеримый трафик в Интернете и в физических точках. Rio SEO — компания PG Forsta.
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающим решения, измерять рентабельность инвестиций и способствовать долгосрочным отношениям с клиентами. Partoo работает с широким кругом местных и международных компаний из различных отраслей, включая малый и средний бизнес, а также с крупными корпорациями, такими как McDonald's, Toyota, Carrefour и Sports Direct. Простота нашего решения для локального листинга позволяет компаниям управлять им как на местном уровне, так и на уровне бренда. Partoo может похвастаться командой из более чем 400 профессионалов и обслуживает более 400 клиентов в более чем 100 странах. Подробности о продуктах Partoo помогает компаниям расти с помощью следующих продуктов, достигая трех целей: найти, выбрать и привлечь клиентов. Находите: - Управление присутствием: автоматически транслируйте информацию о ваших магазинах в основные каталоги, GPS, поисковые системы, социальные сети и сайты отзывов. - Поиск магазинов: оптимизируйте свой веб-сайт с помощью Поиска магазинов и настраиваемых страниц для каждого местоположения. Сделайте свою точку продаж заметной по запросам, связанным с вашей деятельностью. Выбирайте: - Управление отзывами: централизуйте отзывы, оставленные в ваших объявлениях, независимо от того, исходят ли они от Google, TripAdvisor или Facebook. Получайте регулярные отчеты, анализируйте их и отвечайте из единого интерфейса. - Ускоритель отзывов: поощряйте довольных клиентов оставлять положительные отзывы в профиле компании Google с помощью SMS-приглашений. Получайте клиентов: - Сообщения: централизуйте сообщения, полученные из бизнес-профиля Google, Facebook Messenger и Instagram, и легко отвечайте на них централизованно или локально!
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалтерских фирм, консультантов по персоналу и многих других — почти 2 миллиона компаний (и их количество увеличивается) посетили UpCity, чтобы определить лучшего партнера для своих нужд. Наша миссия — способствовать успешным отношениям, поэтому мы создали собственный рейтинг рекомендательности, основанный на данных, который поможет нам ранжировать и рекомендовать лучших поставщиков услуг на каждом местном рынке и на национальном уровне.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориентированы на бренд, усовершенствованы на местном уровне и связаны с данными. Благодаря использованию лучшего в своем классе генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения платформа SOCi Genius предоставляет предприятиям, расположенным в разных местах, действенную информацию и рекомендации, одновременно автоматизируя их наиболее важные рабочие процессы в масштабе. С помощью SOCi компании могут усилить свое цифровое присутствие в локальном поиске и на страницах социальных сетей, одновременно защищая свою онлайн-репутацию, способствуя повышению вовлеченности клиентов и лучшим результатам на рынке. Масштабируемая и централизованная платформа SOCi предоставляет все инструменты, необходимые предприятиям с несколькими офисами и семьями для управления локализованными маркетинговыми усилиями, включая: Интуитивно понятная панель управления. При входе в SOCi пользователи получают высокоуровневую, но всеобъемлющую и легко читаемую панель управления, на которой отображаются аналитика, производительность контента во всех местах, где используется SOCi, разговоры и комментарии, требующие внимания, недавние обзоры и многое другое! * Списки: поднимите видимость вашего местного поиска на новую высоту, обеспечив точную и согласованную информацию в 100 или 1000 списках компаний. * Прослушивание: найдите и создайте аутентичную контент-стратегию, обширные профили аудитории и докажите рентабельность своей стратегии кампании с помощью «Прослушивания». Слушайте своих конкурентов, создавайте анализ настроений и пользовательский контент — и все это с помощью SOCi. * Локальные страницы/локатор: обеспечьте фирменное и локализованное путешествие потребителя, от осведомленности до конверсии, через тысячи страниц, оптимизированных для поиска. * Обзоры: координируйте согласованные с брендом ответы на отзывы, отслеживайте настроения в отзывах и отслеживайте информацию о репутации конкурентов, чтобы изменить свою репутацию повсюду. * Социальные сети: предоставление корпоративным и местным командам возможности реагировать на социальные взаимодействия и публиковать высокоэффективный социальный контент с помощью оптимизированных рабочих процессов в нескольких местах. * Опросы. Удерживайте и расширяйте своих клиентов, активно собирая отзывы клиентов и управляя ими с помощью самого мощного решения для опросов для местных маркетологов. * Реклама. Расширение возможностей маркетологов, работающих в нескольких местах, для эффективного управления локализованными рекламными кампаниями в социальных сетях и продвижением публикаций в 100 или 1000 местах. * SmartBot: повышайте вовлеченность в режиме реального времени и привлекайте потенциальных клиентов круглосуточно и без выходных во всех местах с помощью автоматических чат-ботов в учетных записях Facebook Messenger и Google Business Messages, а также возможностей SMS. Легко создавайте масштабные локализованные темы за считанные минуты, начните собирать информацию о клиентах и никогда не упускайте потенциальных клиентов. * Аналитика и отчетность: узнайте, какие местоположения эффективны, а какие нет, и используйте эту информацию для реализации своей локализованной маркетинговой стратегии. Настраивайте наглядные и привлекательные отчеты с несколькими вариантами доставки. SOCi Go (мобильное приложение): та же базовая платформа SOCi, которую вы так любите, теперь и на мобильных устройствах. Публикуйте контент, отвечайте клиентам и получайте уведомления на любом мобильном устройстве в любое время. SOCi служит инфраструктурой, с помощью которой управляются десятки тысяч локальных страниц. SOCi полностью интегрирован с ведущими поисковыми сетями, социальными сетями и сетями управления репутацией, такими как Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp и другими.
Uberall
uberall.com
Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появляются в 194 странах и продолжают расти.
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживать форму и актуальность ваших бизнес-профилей во всех основных онлайн-каталогах.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «Сделано для вас» + Списки «Сделано вами» Несколько ключевых функций наших рекламных решений включают в себя: + Создание учетной записи + Настройка учетной записи + Мониторинг и устранение неполадок + Оптимизация ленты + Белый Отчеты по меткам Несколько ключевых функций наших решений для составления списков включают в себя: + Автоматизация и планирование публикаций Google для компаний с несколькими местоположениями + Расширенная отчетность по данным профиля компании Google на основе Google Looker + Импорт отзывов Google для всех местоположений на один экран с помощью возможность отвечать на отзывы + автоматически синхронизировать данные о местоположении с основными онлайн-каталогами и агрегаторами данных в Интернете и гарантировать, что все повторяющиеся списки будут подавлены.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Solocal
solocal.com
BRIDGE — это собственная платформа Solocal, которая позволяет вам управлять поиском магазинов, а также управлением присутствием. Наше решение позволяет руководителю сети и ее точкам продаж: - извлечь выгоду из естественных ссылок (SEO), оптимизированных для ваших местных страниц, чтобы их можно было легко найти в поисковых системах, - очень легко централизованно и локально управлять информацией о ваших заведениях на основные веб-центры (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS и т. д.), - управляйте своим мнением (модели централизации и реагирования), - передавайте свои новости и рекламные акции на GMB, PagesJaunes, Facebook, чтобы обеспечить общенациональное и местное коммуникации - проконсультируйтесь со своей аудиторией и свяжитесь с ней, используя отчеты, доступные в зависимости от уровня предоставленных вами прав. Более 25 экспертов по работе с клиентами ежедневно поддерживают наши 500 брендовых сетей. Сети брендов: мыслите глобально, действуйте локально!
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