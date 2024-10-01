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Программное обеспечение для местного маркетинга - Самые популярные приложения - Никарагуа
«Программное обеспечение для локального маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои маркетинговые усилия на местном уровне, ориентируясь на определенные географические области или сообщества. Эти инструменты особенно полезны для предприятий, имеющих физическое местоположение, или для тех, кто хочет ориентироваться на клиентов в определенном регионе или населенном пункте.
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Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальны...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации ко...
Moz
moz.com
Платформа Moz Local предлагает надежное локальное технологическое решение, обеспечивающее более точное управление списками, полезную информацию, автоматизацию удаления дубликатов и управление проверками. Moz Local поможет вам лучше владеть данными о физическом местоположении и управлять ими, чем ког...
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным ...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центральн...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данн...
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — это облачное программное обеспечение №1 в мире для поиска потенциальных клиентов и закрытия клиентов, которое помогает агентствам находить, анализировать и закрывать больше потенциальных клиентов для услуг цифрового маркетинга.
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker позволяет пользователям просматривать результаты поиска поисковых систем (страницы результатов поиска) как локальный пользователь в более чем 50 000 местах по всему миру.
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler — это веб-программное решение для SEO, которое отслеживает рейтинги, выполняет аудит веб-сайтов, отслеживает обратные ссылки конкурентов, генерирует фирменные отчеты и многое другое, связанное с поисковой оптимизацией.
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® — это узкоспециализированное решение для отслеживания и составления отчетов по SEO-рейтингу для SEO-агентств, SEO-специалистов, собственных SEO-отделов и владельцев веб-сайтов. Он имеет самый точный алгоритм среди всех других инструментов отслеживания рейтингов или универсальных SEO-...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Полнофункциональный сервис поиска магазинов, который невероятно быстро и легко настроить, добавить местоположения и встроить на свой веб-сайт. Загрузите свои местоположения с помощью файлов CSV или Excel или, если хотите, используйте наш API на основе REST для управления местоположением. Полностью п...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимо...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business — это инструмент отслеживания локального рейтинга с уникальным визуальным представлением результатов местных поисковых систем. Сравните свою позицию в рейтинге с местными конкурентами в виде сетки. Отслеживайте свою эффективность в Google 3-pack и вносите коррективы, чтобы повысить ...
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — это инструмент отслеживания рейтинга ключевых слов SEO корпоративного уровня. Мы собираем данные из всей поисковой выдачи, что позволяет вам увидеть, как вы сравниваете себя со всеми конкурентами. Вы можете увидеть, какому домену и конкретному URL-адресу принадлежат все избранные фрагменты,...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal — это специализированная локальная SEO-платформа. Его мощные инструменты и отчеты для локального SEO позволяют агентствам и брендам улучшать местные рейтинги, генерировать больше трафика и потенциальных клиентов из местного поиска, а также управлять отзывами/репутацией. Более 5000 иннова...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps — это программное обеспечение, которое позволяет предприятиям создавать и управлять локаторами магазинов, локаторами продуктов и другими типами карт. Это мощный и гибкий инструмент, который прост в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. WP Maps можно использовать...
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалте...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они б...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
Solocal
solocal.com
BRIDGE — это собственная платформа Solocal, которая позволяет вам управлять поиском магазинов, а также управлением присутствием. Наше решение позволяет руководителю сети и ее точкам продаж: - извлечь выгоду из естественных ссылок (SEO), оптимизированных для ваших местных страниц, чтобы их можно был...
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co — это многогранная платформа для SEO и исследования ключевых слов, предлагающая ряд инструментов для улучшения усилий цифрового маркетинга: - Массовая проверка ключевых слов: позволяет одновременно проверять несколько ключевых слов, включая массовую проверку значений Allintitle и золот...
Localo
localo.com
Увеличьте бизнес вашего клиента с помощью идеального инструмента локального SEO — Localo Расширьте спектр услуг вашего агентства с помощью самого надежного инструмента локальной SEO, чтобы резко повысить узнаваемость вашего клиента на местном уровне - Localo. Этот мощный инструмент на основе искусс...
Woosmap
woosmap.com
Воспользуйтесь преимуществами картографии, поиска адресов, геокодирования, расчета расстояния, карт, определения местоположения мобильных устройств, систем поиска местоположения и многого другого, чтобы внедрять инновации, повышать коэффициент конверсии и предлагать более быстрые цифровые путешестви...
Closeby
closeby.co
Современный виджет поиска магазинов для современных брендов. Красивые настройки. Выбирайте надежные варианты темы, цвета и шрифты, которые лучше всего подойдут вашему брендингу. Сделайте свой картографический опыт собственным. Встроенный локатор магазинов. Скопируйте и вставьте лучший в своем классе...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показывает вам, какой именно контент нужно создать, чтобы повысить рейтинг на первой странице и добиться результатов. С помощью кратких обзоров SEO-контента для любой темы, написание рейтингового контента еще никогда не было таким простым.
Nightwatch
nightwatch.io
Nightwatch — самый точный глобальный и локальный трекер рейтингов на рынке. Он разработан, чтобы сэкономить часы времени SEO-специалистов, сделав точные данные рейтинга более доступными.
Uberall
uberall.com
Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появ...
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME — это локальный инструмент SEO, предназначенный для повышения видимости и репутации компаний в Интернете в Google. Он централизует бизнес-профили в Google My Business, управляет отзывами с помощью искусственного интеллекта, а также предлагает локальную аналитику и публикацию контента с ц...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon — это первый в своем роде инструмент отслеживания рейтингов и незаменимый инструмент для локальной SEO-аналитики.
Whitespark
whitespark.ca
Local Citation Finder помогает отслеживать ваши цитирования, открывать новые возможности и получать цитирования ваших конкурентов. *Открывайте для себя новые возможности на основе цитирования ваших конкурентов. *Находите и отслеживайте все сайты цитирования, на которых указана ваша компания. *Легко ...
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — это революционная гиперлокальная платформа для листинга, которая беспрепятственно и эффективно соединяет местные предприятия с ближайшими клиентами. Благодаря удобному интерфейсу и возможностям геолокации DashLoc позволяет пользователям находить предприятия, работающие в непосредственной б...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...
StoreRocket
storerocket.io
Расслабьтесь – иметь красиво оформленный указатель магазинов на вашем веб-сайте стало проще. Благодаря простой установке, мощным функциям и полной аналитике StoreRocket позволяет вам привлекать больше клиентов в ваши магазины, как никогда раньше. Первый этап взаимодействия с вашим клиентом начинаетс...
RealWork Labs
realworklabs.com
Зарабатывайте больше денег, не выполняя больше работы: записывайте свою работу на месте, чтобы ее можно было увидеть поблизости, развивайте свои отзывы и докажите соседям поблизости, что вы являетесь надежным поставщиком услуг на дому для этой работы.
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger — это платформа SaaS для SEO и маркетинга как услуги (SaaS), разработанная для агентств и доступная для фирм цифрового маркетинга любого размера или штатных специалистов. Комплексная онлайн-маркетинговая платформа Rank Ranger отслеживает и контролирует органический, локальный, мобильный ...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 сервисов, основанных на местоположении: карты, поисковые системы, все популярные каталоги, устройства GPS и социальные сети. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей к...
SO Connect
soconnect.com
Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 ...
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживат...
Loqate
loqate.com
Loqate Address Capture and Verification — это решение для поиска адресов в режиме реального времени, которое ускоряет и упрощает сбор и проверку адресов для онлайн-форм и проверок. Решение предоставляет автозаполненные предложения, как только пользователь начинает печатать, а наш алгоритм поиска пре...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени ...
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
DigitalMaas
digitalmaas.com
Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой,...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «...
Insites
insites.com
Insites — это инструмент SEO-аудита, разработанный специально для агентств цифрового маркетинга, которые хотят получить больше потенциальных клиентов, привлечь больше клиентов и выполнить свои обещания. Insites — единственная SEO-платформа, которая... Показать больше дает вам полную картину эффектив...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — это отмеченное наградами программное обеспечение для обратной связи с клиентами, которое помогает компаниям изменить качество обслуживания клиентов. Платформа собирает данные отзывов с более чем 100 сайтов отзывов, чтобы получить информацию о клиентах, которая позволяет брендам слуш...