Программное обеспечение для местного маркетинга - Самые популярные приложения - о-в Норфолк

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«Программное обеспечение для локального маркетинга» относится к категории программных инструментов и платформ, предназначенных для того, чтобы помочь предприятиям оптимизировать свои маркетинговые усилия на местном уровне, ориентируясь на определенные географические области или сообщества. Эти инструменты особенно полезны для предприятий, имеющих физическое местоположение, или для тех, кто хочет ориентироваться на клиентов в определенном регионе или населенном пункте.