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Программное обеспечение для управления местными листингами
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Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.

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SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.

IONOS

IONOS

ionos.com

Приложение IONOS позволяет управлять контрактами, продуктами и данными клиентов, а также заказывать и изменять услуги с защищенным входом.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

Moz

Moz

moz.com

Moz - платформа для SEO, помогающая оптимизировать местные бизнес-списки, управлять отзывами и анализировать веб-сайты для улучшения позиций в поисковых системах.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

PromoRepublic – платформа для управления маркетингом франшиз, позволяющая оптимизировать контент и улучшить видимость в социальных сетях и поиске.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.

Partoo

Partoo

partoo.co

Partoo помогает компаниям улучшить онлайн-присутствие и управление отзывами, обеспечивая инструменты для повышения видимости и взаимодействия с клиентами.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.

Yext

Yext

yext.com

Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — облачная платформа для автоматизации маркетинга многопрофильных компаний, управления локальными страницами и репутацией в интернете.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360 - это платформа для малого бизнеса, объединяющая маркетинговое ПО и услуги, позволяя управлять дизайном, кампаниями и CRM.

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO - платформа для локального маркетинга, помогающая предприятиям улучшать видимость в Интернете и управлять отзывами, чтобы привлечь клиентов.

Solocal

Solocal

solocal.com

Solocal — приложение для управления локальным SEO, информацией о магазинах и отзывами, позволяющее централизовать маркетинговые активности и отслеживать эффективность.

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall - платформа для управления локальными бизнес-списками, которая помогает улучшить их видимость и точность в различных каталогах и платформах.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc — это платформа, соединяющая местные предприятия с клиентами, позволяя находить и взаимодействовать с бизнесом в окрестностях.

Mobal

Mobal

mobal.io

Mobal - это приложение для автоматизации управления бизнес-профилями, позволяющее поддерживать актуальность информации во всех основных онлайн-каталогах.

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData – это платформа для управления информацией о компании и отзывами в более чем 30 сервисах, включая карты и соцсети.

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

SO Connect помогает местным бизнесам обновлять информацию на 50+ платформах, управлять отзывами и улучшать видимость в поисковых системах.

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

DigitalMaas – это глобальная платформа, помогающая большим компаниям улучшать информацию о местоположении на различных поисковых платформах.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter - платформа для управления репутацией, позволяющая отслеживать и анализировать отзывы клиентов с помощью ИИ для улучшения обслуживания.

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Digitaleo — платформа для упрощения местного маркетинга, включая модерацию отзывов, управление соцсетями и поддержку местной видимости.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com — это софт для управления многопрофильными бизнесом в Google, позволяющий публиковать контент и управлять репутацией в массовом порядке.

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage — платформа MaaS, помогающая брендам вести управление отзывами, взаимодействием с клиентами и интеграцией данных на нескольких платформах.

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime — платформа для взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, упрощает общение с клиентами через текст, чат и email в одном месте.

Experience.com

Experience.com

experience.com

Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

dbaPlatform предлагает инструменты для цифровой рекламы и листинга, помогающие местным бизнесам увеличивать видимость на платформах, таких как Google и Apple.

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Приложение Social Places помогает многопользовательским брендам управлять списками, репутацией, социальными сетями, рекламой и бронированиями.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers — это программа для управления отзывами, которая собирает данные с более 100 сайтов, помогая бизнесам анализировать мнения клиентов и улучшать обслуживание.

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

Mobilosoft — это платформа для управления локальным цифровым маркетингом сети, включая онлайн-видимость, публикации и местные реклама.

iReview

iReview

ireview.com

iReview — платформа для управления онлайн-репутацией, помогает компаниям генерировать отзывы, повышать видимость и улучшать свои результаты в сети.

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

Приложение PowerChord помогает брендам и производителям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами через сети дилеров.

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT — это платформа для цифрового маркетинга, помогающая франчайзи управлять местными рекламными кампаниями и анализировать эффективность маркетинга.

myPresences

myPresences

mypresences.com

MyPresence — это приложение для управления онлайн-присутствием и репутацией бизнеса, позволяющее оптимизировать и контролировать информацию о компании на 2000 сервисах.

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local — платформа для локального маркетинга, помогающая увеличить онлайн-видимость, управлять списками, отзывами и получать отчёты по SEO.

Synup

Synup

synup.com

Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics - это программное обеспечение для успешного управления клиентами в B2B SaaS, поддерживающее удержание клиентов и их развитие в течение всего жизненного цикла.

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

Приложение Advice Local предоставляет инструменты для управления локальными бизнес-операциями и оптимизации онлайн-присутствия компаний.

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

PinMeTo позволяет предприятиям управлять и синхронизировать информацию о своем бизнесе на разных онлайн-платформах, включая отзывы и местные результаты поиска.

GoSite

GoSite

gosite.com

Gosite — это платформа для малых предприятий, предлагающая инструменты для управления присутствием в Интернете и улучшения взаимодействия с клиентами.

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