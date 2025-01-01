Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.
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SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
IONOS
ionos.com
Приложение IONOS позволяет управлять контрактами, продуктами и данными клиентов, а также заказывать и изменять услуги с защищенным входом.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Moz
moz.com
Moz - платформа для SEO, помогающая оптимизировать местные бизнес-списки, управлять отзывами и анализировать веб-сайты для улучшения позиций в поисковых системах.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic – платформа для управления маркетингом франшиз, позволяющая оптимизировать контент и улучшить видимость в социальных сетях и поиске.
UpCity
upcity.com
UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.
Thryv
thryv.com
Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.
Partoo
partoo.co
Partoo помогает компаниям улучшить онлайн-присутствие и управление отзывами, обеспечивая инструменты для повышения видимости и взаимодействия с клиентами.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — облачная платформа для автоматизации маркетинга многопрофильных компаний, управления локальными страницами и репутацией в интернете.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 - это платформа для малого бизнеса, объединяющая маркетинговое ПО и услуги, позволяя управлять дизайном, кампаниями и CRM.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для локального маркетинга, помогающая предприятиям улучшать видимость в Интернете и управлять отзывами, чтобы привлечь клиентов.
Solocal
solocal.com
Solocal — приложение для управления локальным SEO, информацией о магазинах и отзывами, позволяющее централизовать маркетинговые активности и отслеживать эффективность.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управления локальными бизнес-списками, которая помогает улучшить их видимость и точность в различных каталогах и платформах.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — это платформа, соединяющая местные предприятия с клиентами, позволяя находить и взаимодействовать с бизнесом в окрестностях.
Mobal
mobal.io
Mobal - это приложение для автоматизации управления бизнес-профилями, позволяющее поддерживать актуальность информации во всех основных онлайн-каталогах.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData – это платформа для управления информацией о компании и отзывами в более чем 30 сервисах, включая карты и соцсети.
SO Connect
soconnect.com
SO Connect помогает местным бизнесам обновлять информацию на 50+ платформах, управлять отзывами и улучшать видимость в поисковых системах.
DigitalMaas
digitalmaas.com
DigitalMaas – это глобальная платформа, помогающая большим компаниям улучшать информацию о местоположении на различных поисковых платформах.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter - платформа для управления репутацией, позволяющая отслеживать и анализировать отзывы клиентов с помощью ИИ для улучшения обслуживания.
Digitaleo
digitaleo.com
Digitaleo — платформа для упрощения местного маркетинга, включая модерацию отзывов, управление соцсетями и поддержку местной видимости.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze управляет бизнес-списками и обеспечивает точность информации для локального SEO, улучшая видимость компаний в онлайн-каталогах и поисковых системах.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это софт для управления многопрофильными бизнесом в Google, позволяющий публиковать контент и управлять репутацией в массовом порядке.
ProManage
promanage.biz
ProManage — платформа MaaS, помогающая брендам вести управление отзывами, взаимодействием с клиентами и интеграцией данных на нескольких платформах.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — платформа для взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, упрощает общение с клиентами через текст, чат и email в одном месте.
Experience.com
experience.com
Experience.com предлагает решения для управления онлайн-репутацией, отзывами и присутствием в интернете, включая инструменты для бизнеса и профессионалов.
dbaPlatform
dbaplatform.com
dbaPlatform предлагает инструменты для цифровой рекламы и листинга, помогающие местным бизнесам увеличивать видимость на платформах, таких как Google и Apple.
Social Places
socialplaces.io
Приложение Social Places помогает многопользовательским брендам управлять списками, репутацией, социальными сетями, рекламой и бронированиями.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — это программа для управления отзывами, которая собирает данные с более 100 сайтов, помогая бизнесам анализировать мнения клиентов и улучшать обслуживание.
Mobilosoft
mobilosoft.com
Mobilosoft — это платформа для управления локальным цифровым маркетингом сети, включая онлайн-видимость, публикации и местные реклама.
iReview
ireview.com
iReview — платформа для управления онлайн-репутацией, помогает компаниям генерировать отзывы, повышать видимость и улучшать свои результаты в сети.
PowerChord
powerchord.com
Приложение PowerChord помогает брендам и производителям оптимизировать маркетинг и улучшить взаимодействие с клиентами через сети дилеров.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — это платформа для цифрового маркетинга, помогающая франчайзи управлять местными рекламными кампаниями и анализировать эффективность маркетинга.
myPresences
mypresences.com
MyPresence — это приложение для управления онлайн-присутствием и репутацией бизнеса, позволяющее оптимизировать и контролировать информацию о компании на 2000 сервисах.
Direction Local
direction.com
Direction Local — платформа для локального маркетинга, помогающая увеличить онлайн-видимость, управлять списками, отзывами и получать отчёты по SEO.
Synup
synup.com
Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics - это программное обеспечение для успешного управления клиентами в B2B SaaS, поддерживающее удержание клиентов и их развитие в течение всего жизненного цикла.
Advice Local
advicelocal.com
Приложение Advice Local предоставляет инструменты для управления локальными бизнес-операциями и оптимизации онлайн-присутствия компаний.
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo позволяет предприятиям управлять и синхронизировать информацию о своем бизнесе на разных онлайн-платформах, включая отзывы и местные результаты поиска.
GoSite
gosite.com
Gosite — это платформа для малых предприятий, предлагающая инструменты для управления присутствием в Интернете и улучшения взаимодействия с клиентами.
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