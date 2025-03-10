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Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.
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Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «Сделано для вас» + Списки «Сделано вами» Несколько ключевых функций наших рекламных решений включают в себя: + Создание учетной записи + Настройка учетной записи + Мониторинг и устранение неполадок + Оптимизация ленты + Белый Отчеты по меткам Несколько ключевых функций наших решений для составления списков включают в себя: + Автоматизация и планирование публикаций Google для компаний с несколькими местоположениями + Расширенная отчетность по данным профиля компании Google на основе Google Looker + Импорт отзывов Google для всех местоположений на один экран с помощью возможность отвечать на отзывы + автоматически синхронизировать данные о местоположении с основными онлайн-каталогами и агрегаторами данных в Интернете и гарантировать, что все повторяющиеся списки будут подавлены.
DigitalMaas
digitalmaas.com
Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на несколько поисковых платформ, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing.
PinMeTo
pinmeto.com
В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая отзывы и оценки на поисковых сайтах, картах и в социальных сетях и отвечая на них из одного места. Расширьте послание вашего бренда, публикуя его на всех страницах вашего местоположения в Facebook так же легко, как если бы вы размещали сообщение на одной странице.
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com был привержен предоставлению онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием мирового класса, помогая компаниям и профессионалам улучшить их присутствие в Интернете, а также вовлечение клиентов и сотрудников. В связи с совместной миссией, чтобы помочь миллионам организаций развиваться и улучшить, интегрированную платформу SaaS от SaaS. Продолжает возглавлять отрасль в авангарде инноваций в цифровом маркетинге. Experience.com обслуживает широкий целевой рынок, включая местных специалистов и многоцелевых брендов, стремящихся укрепить свою онлайн-репутацию благодаря силе ИИ и отзывов клиентов. Платформа предназначена для того, чтобы помочь предприятиям и профессионалам повысить их опыт работы в опыте, использовать информацию от отзывов клиентов и установить непоколебимое доверие среди своей аудитории. Это дает им возможность не только поддерживать исключительную онлайн -репутацию, но и использовать ее как инструмент для приобретения нового бизнеса. Универсальные решения, предлагаемые резонируют с предприятиями всех размеров, предоставляя средства для пребывания в области обслуживания клиентов (CX), опыта сотрудников (EX) и управления репутацией в различных отраслях. Платформа Range Search также позволяет профессионалам и организациям взять под контроль все свое присутствие в Интернете с одной платформы и подниматься на рейтинг поисковых рядов с помощью индивидуальных инструментов.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупными корпорациями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha и другими. платформы позволяют управлять всеми листингами в едином интерфейсе. Создание репутации путем внедрения аудита бренда, интеллектуального управления ответами и использования лучших практик для создания отзывов. Увеличение вовлеченности. Обращайтесь к клиентам и потенциальным клиентам с помощью единой интеграции чата ProManages и запросов с нескольких платформ. Включена утилитарная помощь в чате с шаблонами ответов, автоматическим ответом, Chabot и маршрутизацией заявок. ProManage — новая платформа MaaS, которая помогает брендам и предприятиям обнаруживаться на нескольких платформах, расширяет взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами, улучшает обзоры и рейтинги, а также обеспечивает единую базу данных клиентов. Интеграция Упростите управление качеством обслуживания клиентов, интегрировав Promanage с существующим инструментом.
SO Connect
soconnect.com
Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 000 предприятий и 50 000 клиентов в более чем 30 странах. Мы стремимся предоставить крупным и малым предприятиям возможность взаимодействовать со своими клиентами и управлять их репутацией в Интернете и отзывами, одновременно улучшая видимость в местном поиске на широком спектре платформ. Наше специализированное программное обеспечение включает в себя: Листинги — обновляйте информацию о вашей компании на более чем 50 платформах за один раз. Отзывы. Собирайте и управляйте большим количеством отзывов в одном центральном месте. Оптимизатор веб-сайта. Улучшите SEO своего веб-сайта и привлеките больше клиентов с помощью надежного веб-сайта.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффективности локального поиска, чтобы знать, какие рычаги использовать. Наша функция A/B-тестирования позволяет легко добиться максимальной видимости на местном уровне. Ответы на отзывы на базе искусственного интеллекта, отчеты о конкурентных обзорах и удаленные обзоры делают его лучшим игроком на обзорах в локальном поиске, повышающим ваш авторитет. Бесплатное 2-недельное тестирование и выгодные цены! Кто использует GMBapi.com? Компании с несколькими офисами, заинтересованные в достижении результатов, управлении репутацией, публикации контента и фотографий. Мы делаем 90% выгод за 15% цены. Бесплатное тестирование 24/7 за 15 минут онлайн на ваших данных!
Direction Local
direction.com
Direction Local — это полноценная локальная маркетинговая платформа, предназначенная для компаний, которые хотят быстро повысить заметность в Интернете, привлечь больше клиентов и улучшить свою репутацию. Его мощный набор инструментов включает в себя создание цитируемости в ведущих каталогах США, управление листингами, управление обзорами, пакет публикаций и подробную информацию о местных отчетах по SEO. Благодаря Direction Local участники быстрее улучшают рейтинг в локальном поиске, улучшают видимость карт и увеличивают количество потенциальных клиентов. Стоимость членства начинается от 999 долларов в год, включая нишевые планы для предприятий в сфере здравоохранения (1199 долларов в год) и туризма (1099 долларов в год).
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания каждая услуга. Поскольку новый бизнес все чаще можно найти в Интернете, присутствие и репутация в Интернете становятся столь же важными, как и витрина. mypresences.com позволяет компаниям отслеживать и взаимодействовать со всем, что публикуется в Интернете об их бизнесе, например, бизнес-информацией, обзорами, предложениями, фотографиями, видео и комментариями, по мере того, как это происходит, чтобы они могли контролировать свое присутствие и то, что говорится, чтобы они могли могут создать базу лояльных клиентов вокруг своего бизнеса. Плохой отзыв или неприемлемый материал, размещенный о бизнесе в Интернете, может не только лишить его возможности находить новых клиентов, но и подтолкнуть его к конкурентам ... и для большинства предприятий этот ущерб остается незамеченным в течение месяцев или лет и останется там навсегда. mypresences также помогает компаниям открывать новые возможности в Интернете, будь то в Интернете или в приложении на телефоне или планшете, чтобы они могли создать наиболее полное присутствие в Интернете и оставаться впереди своих конкурентов. В отличие от реальной витрины, присутствие компании в Интернете будет расти и развиваться без их участия, mypresences.com позволяет им взять под контроль свое присутствие в Интернете и начать создавать свою витрину в Интернете по-своему.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратегий. Пакеты продуктов включают листинги — страницы настройки, оптимизации и управления местоположением по каналам. Репутация. Централизуйте обратную связь и отвечайте на нее по нескольким каналам. Социальные сети: загружайте, управляйте и одобряйте локализованный контент в любом масштабе. Реклама — платная визуализация медиа и данных на более чем 100 платформах. Bookings — программное обеспечение для бронирования и назначения встреч, созданное специально для франшиз.
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local стремится предоставлять масштабируемые, экономически эффективные и настраиваемые решения по управлению местным присутствием для наших торговых партнеров, брендов, агентств и местных маркетологов.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — ведущая местная платформа цифрового маркетинга для франчайзи. Мы ставим ваших франчайзи и бизнес-центры на первое место на каждом местном рынке, помогая им привлечь больше людей в Интернете и превратить их в клиентов. LOCALACT помогает франчайзи и владельцам бизнеса увеличивать доходы и измерять эффективность маркетинга, начиная с гиперлокальных рекламных кампаний и заканчивая управлением данными местных магазинов и онлайн-отчетностью.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее стимулировать удержание и рост клиентов. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиентов, сокращения оттока клиентов и расширения возможностей расширения. Reptrics позволяет командам по работе с клиентами стать центрами доходов, а не центром затрат. Помогает управлять успехом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя клиентоориентированные рабочие процессы с помощью сборников сценариев. Платформа данных, ориентированная на клиентов, позволяющая контролировать состояние учетных записей и устранять риски оттока в режиме реального времени. Платформа, основанная в 2019 году со штаб-квартирой во Флориде, поддерживается венчурным капиталом. Нам доверяют глобальные клиенты, такие как Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify и многие другие, для увеличения MRR (месячного коэффициента удержания и максимизации пожизненной ценности (LTV) с самым быстрым внедрением технологического стека менее чем за 90 дней.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 сервисов, основанных на местоположении: карты, поисковые системы, все популярные каталоги, устройства GPS и социальные сети. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей компании, находит ошибки, исправляет их и автоматически защищает ваши данные. RocketData также помогает вашему бизнесу взаимодействовать с местными клиентами, где бы они ни разговаривали. Платформа отслеживает и собирает отзывы клиентов и предоставляет инструмент для ответа на них из единого интерфейса. В наш список интеграции входят Google Maps, Apple Maps, Яндекс.Карты, 2GIS, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Yelp, Garmin, Waze, карты Here, OpenSreetMap, Navitel, Osmand, Tomtom, Uber и многие другие интеграции, а также локальные. для каждого региона. Используя наши услуги, компания получает полный контроль над своей цифровой информацией в популярных службах определения местоположения, а также увеличивает видимость в Интернете и посещаемость.
DashLoc
dashloc.com
Dashloc - это революционная гиперлокальная платформа листинга, которая бесшовно и эффективно соединяет местные предприятия с близлежащими клиентами. Благодаря удобному пользователю интерфейс и возможности геолокации Dashloc позволяет пользователям открывать и взаимодействовать с предприятиями, работающими в непосредственной близости. Местные предприятия могут создавать подробные профили на DASHLOC, включая важную информацию, такую как название бизнеса, адрес, контактные данные, часы работы и краткое описание их продуктов или услуг. Они также могут демонстрировать специальные предложения, сделки и рекламные акции, чтобы соблазнить потенциальных клиентов. Клиенты получают выгоду от Dashloc, получая доступ к кураторскому списку предприятий, услуг и мероприятий в их районе. Они могут оставить отзывы и рейтинги, способствуя оживленному сообществу, где ценная обратная связь способствует улучшениям и укрепляет доверие. Dashloc играет ключевую роль в повышении видимости и пешеходного движения местных предприятий, что приводит к расширенным возможностям роста. Рассказывая потребителям принимать обоснованные решения, платформа развивает сильное чувство местной поддержки и связи. В современную цифровую эпоху присутствие Dashloc в качестве гиперлокальной платформы листинга стало незаменимым, преодолев разрыв между местными предприятиями и сообществом, которым они обслуживают. Поскольку он продолжает развиваться и расширяться, Dashloc по -прежнему привержен продвижению местной торговли, обогащения сообществ и упрощения способа взаимодействия предприятий и клиентов в своем районе.
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!
iReview
ireview.com
iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения возможностей бизнеса в цифровую эпоху. Ключевые особенности: 1. Комплексное управление репутацией: iReview предлагает комплексное решение для бизнеса, помогая им создавать больше обзоров, достигать более высоких рейтингов в поисковых системах и повышать видимость на различных платформах. Поскольку 90% онлайн-клиентов просматривают отзывы перед покупкой, надежное решение iReview для управления репутацией оказывается незаменимым. 2. Многогранные инструменты. Платформа предоставляет предприятиям набор инструментов для создания, управления, мониторинга, реагирования, рассмотрения и анализа обзоров рынка. Помимо традиционного управления репутацией, iReview легко интегрируется с платформами автоматизации маркетинга, включая службы SMS и электронной почты, позиционируя себя как универсальное решение для компаний, стремящихся занять видное место среди компаний, котирующихся на вершине. 3. Индивидуальные решения для всех предприятий. Разработанный как для малого и среднего бизнеса, так и для корпоративных компаний с несколькими офисами, iReview служит катализатором улучшения поисковых рейтингов и общих бизнес-результатов. Независимо от того, являетесь ли вы местным бизнесом, стремящимся обеспечить более сильное цифровое присутствие, или предприятием с несколькими офисами, стремящимся оптимизировать и улучшить свою репутацию в Интернете, iReview предлагает индивидуальные решения, отвечающие вашим уникальным потребностям. 4. Реальные результаты, человеческий опыт. Что отличает iReview, так это его стремление добиваться реальных результатов, обеспечиваемых реальными людьми. Выходя за рамки типичных программных решений, iReview сочетает в себе сложные инструменты и человеческий опыт. Платформа удобна для пользователя и не требует от пользователей специальных знаний. Специальная команда iReview оптимизирует решения, отслеживает прогресс и сотрудничает с пользователями для постоянного повышения рентабельности инвестиций (ROI). 5. Объединение компаний и потребителей. В iReview предприятия и потребители сходятся в сфере, где общее понимание и цели способствуют взаимному росту. Эти гармоничные отношения приводят к процветанию связей, обеспечивая симбиотический танец прогресса между компаниями и их клиентами. Независимо от того, выбирают ли пользователи полный спектр услуг или самообслуживание, команда iReview стремится обеспечить успех бизнеса в его цифровых начинаниях. В постоянно развивающемся цифровом мире iReview выступает в качестве маяка поддержки для бизнеса, предлагая динамичное сочетание технологий и человеческого опыта для успешного преодоления сложностей управления онлайн-репутацией. Выберите iReview в качестве надежного партнера в создании и управлении своей репутацией в Интернете. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
Управляйте местным цифровым маркетингом сети вашего бренда с одной платформы: видимость в Интернете, публикации, электронная репутация и местная реклама.
Yext
yext.com
Yext — платформа для управления цифровым присутствием, позволяющая компаниям оптимизировать свои списки, отзывы и контент на различных платформах.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени посредством актуальной информации в критические моменты, которые имеют значение. Chatmeter понимает проблемы многоканального и многоканального управления репутацией и создал масштабируемую платформу, обеспечивающую сквозную прозрачность для всех, от местных владельцев до высшего руководства. Благодаря коэффициенту удержания клиентов 93% Chatmeter является предпочтительным партнером по репутации бренда в розничной торговле, ресторанном бизнесе, здравоохранении, финансовых услугах и многих других отраслях.
IONOS
ionos.com
Приложение IONOS позволяет управлять контрактами, продуктами и данными клиентов, а также заказывать и изменять услуги с защищенным входом.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360 - это платформа для малого бизнеса, объединяющая маркетинговое ПО и услуги, позволяя управлять дизайном, кампаниями и CRM.
Moz
moz.com
Moz - платформа для SEO, помогающая оптимизировать местные бизнес-списки, управлять отзывами и анализировать веб-сайты для улучшения позиций в поисковых системах.
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic – платформа для управления маркетингом франшиз, позволяющая оптимизировать контент и улучшить видимость в социальных сетях и поиске.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — это отмеченное наградами программное обеспечение для обратной связи с клиентами, которое помогает компаниям изменить качество обслуживания клиентов. Платформа собирает данные отзывов с более чем 100 сайтов отзывов, чтобы получить информацию о клиентах, которая позволяет брендам слушать, понимать и принимать решения на основе данных о том, что действительно нужно или чего хотят их клиенты.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформa для управления видимостью в интернете, предлагающая инструменты для SEO, PPC, контент-маркетинга, анализа конкурентов и аудита сайтов.
Solocal
solocal.com
Solocal — приложение для управления локальным SEO, информацией о магазинах и отзывами, позволяющее централизовать маркетинговые активности и отслеживать эффективность.
Thryv
thryv.com
Thryv — это программа для управления малым бизнесом, которая помогает организовать взаимодействие с клиентами, планирование встреч и обработку платежей.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta — это платформа для управления цифровым маркетингом, позволяющая агентствам и малым бизнесам продавать и использовать услуги под своим брендом.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживать форму и актуальность ваших бизнес-профилей во всех основных онлайн-каталогах.
Uberall
uberall.com
Uberall - платформа для управления локальными бизнес-списками, которая помогает улучшить их видимость и точность в различных каталогах и платформах.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — облачная платформа для автоматизации маркетинга многопрофильных компаний, управления локальными страницами и репутацией в интернете.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
UpCity
upcity.com
UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
Partoo
partoo.co
Partoo помогает компаниям улучшить онлайн-присутствие и управление отзывами, обеспечивая инструменты для повышения видимости и взаимодействия с клиентами.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO - платформа для локального маркетинга, помогающая предприятиям улучшать видимость в Интернете и управлять отзывами, чтобы привлечь клиентов.
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