myPresences

mypresences.com

mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания каждая услуга. Поскольку новый бизнес все чаще можно найти в Интернете, присутствие и репутация в Интернете становятся столь же важными, как и витрина. mypresences.com позволяет компаниям отслеживать и взаимодействовать со всем, что публикуется в Интернете об их бизнесе, например, бизнес-информацией, обзорами, предложениями, фотографиями, видео и комментариями, по мере того, как это происходит, чтобы они могли контролировать свое присутствие и то, что говорится, чтобы они могли могут создать базу лояльных клиентов вокруг своего бизнеса. Плохой отзыв или неприемлемый материал, размещенный о бизнесе в Интернете, может не только лишить его возможности находить новых клиентов, но и подтолкнуть его к конкурентам ... и для большинства предприятий этот ущерб остается незамеченным в течение месяцев или лет и останется там навсегда. mypresences также помогает компаниям открывать новые возможности в Интернете, будь то в Интернете или в приложении на телефоне или планшете, чтобы они могли создать наиболее полное присутствие в Интернете и оставаться впереди своих конкурентов. В отличие от реальной витрины, присутствие компании в Интернете будет расти и развиваться без их участия, mypresences.com позволяет им взять под контроль свое присутствие в Интернете и начать создавать свою витрину в Интернете по-своему.