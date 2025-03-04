Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения - Танзания

SOCi

meetsoci.com

SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и ​​цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориентированы на бренд, усовершенствованы на местном уровне и связаны с данными. Благодаря использованию лучшего в своем классе генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения платформа SOCi Genius предоставляет предприятиям, расположенным в разных местах, действенную информацию и рекомендации, одновременно автоматизируя их наиболее важные рабочие процессы в масштабе. С помощью SOCi компании могут усилить свое цифровое присутствие в локальном поиске и на страницах социальных сетей, одновременно защищая свою онлайн-репутацию, способствуя повышению вовлеченности клиентов и лучшим результатам на рынке. Масштабируемая и централизованная платформа SOCi предоставляет все инструменты, необходимые предприятиям с несколькими офисами и семьями для управления локализованными маркетинговыми усилиями, включая: Интуитивно понятная панель управления. При входе в SOCi пользователи получают высокоуровневую, но всеобъемлющую и легко читаемую панель управления, на которой отображаются аналитика, производительность контента во всех местах, где используется SOCi, разговоры и комментарии, требующие внимания, недавние обзоры и многое другое! * Списки: поднимите видимость вашего местного поиска на новую высоту, обеспечив точную и согласованную информацию в 100 или 1000 списках компаний. * Прослушивание: найдите и создайте аутентичную контент-стратегию, обширные профили аудитории и докажите рентабельность своей стратегии кампании с помощью «Прослушивания». Слушайте своих конкурентов, создавайте анализ настроений и пользовательский контент — и все это с помощью SOCi. * Локальные страницы/локатор: обеспечьте фирменное и локализованное путешествие потребителя, от осведомленности до конверсии, через тысячи страниц, оптимизированных для поиска. * Обзоры: координируйте согласованные с брендом ответы на отзывы, отслеживайте настроения в отзывах и отслеживайте информацию о репутации конкурентов, чтобы изменить свою репутацию повсюду. * Социальные сети: предоставление корпоративным и местным командам возможности реагировать на социальные взаимодействия и публиковать высокоэффективный социальный контент с помощью оптимизированных рабочих процессов в нескольких местах. * Опросы. Удерживайте и расширяйте своих клиентов, активно собирая отзывы клиентов и управляя ими с помощью самого мощного решения для опросов для местных маркетологов. * Реклама. Расширение возможностей маркетологов, работающих в нескольких местах, для эффективного управления локализованными рекламными кампаниями в социальных сетях и продвижением публикаций в 100 или 1000 местах. * SmartBot: повышайте вовлеченность в режиме реального времени и привлекайте потенциальных клиентов круглосуточно и без выходных во всех местах с помощью автоматических чат-ботов в учетных записях Facebook Messenger и Google Business Messages, а также возможностей SMS. Легко создавайте масштабные локализованные темы за считанные минуты, начните собирать информацию о клиентах и ​​никогда не упускайте потенциальных клиентов. * Аналитика и отчетность: узнайте, какие местоположения эффективны, а какие нет, и используйте эту информацию для реализации своей локализованной маркетинговой стратегии. Настраивайте наглядные и привлекательные отчеты с несколькими вариантами доставки. SOCi Go (мобильное приложение): та же базовая платформа SOCi, которую вы так любите, теперь и на мобильных устройствах. Публикуйте контент, отвечайте клиентам и получайте уведомления на любом мобильном устройстве в любое время. SOCi служит инфраструктурой, с помощью которой управляются десятки тысяч локальных страниц. SOCi полностью интегрирован с ведущими поисковыми сетями, социальными сетями и сетями управления репутацией, такими как Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp и другими.