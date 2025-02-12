Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения - Суринам

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Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.
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Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о местных компаниях в широкую сеть местных поисковых платформ.
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «Сделано для вас» + Списки «Сделано вами» Несколько ключевых функций наших рекламных решений включают в себя: + Создание учетной записи + Настройка учетной записи + Мониторинг и устранение неполадок + Оптимизация ленты + Белый Отчеты по меткам Несколько ключевых функций наших решений для составления списков включают в себя: + Автоматизация и планирование публикаций Google для компаний с несколькими местоположениями + Расширенная отчетность по данным профиля компании Google на основе Google Looker + Импорт отзывов Google для всех местоположений на один экран с помощью возможность отвечать на отзывы + автоматически синхронизировать данные о местоположении с основными онлайн-каталогами и агрегаторами данных в Интернете и гарантировать, что все повторяющиеся списки будут подавлены.
DigitalMaas
digitalmaas.com
Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на несколько поисковых платформ, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing.
PinMeTo
pinmeto.com
В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая отзывы и оценки на поисковых сайтах, картах и в социальных сетях и отвечая на них из одного места. Расширьте послание вашего бренда, публикуя его на всех страницах вашего местоположения в Facebook так же легко, как если бы вы размещали сообщение на одной странице.
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников. Интегрированная SaaS-платформа Experience.com, призванная помочь миллионам организаций развиваться и совершенствоваться, продолжает лидировать в отрасли и находится на переднем крае инноваций в области цифрового маркетинга.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупными корпорациями Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha и другими. платформы позволяют управлять всеми листингами в едином интерфейсе. Создание репутации путем внедрения аудита бренда, интеллектуального управления ответами и использования лучших практик для создания отзывов. Увеличение вовлеченности. Обращайтесь к клиентам и потенциальным клиентам с помощью единой интеграции чата ProManages и запросов с нескольких платформ. Включена утилитарная помощь в чате с шаблонами ответов, автоматическим ответом, Chabot и маршрутизацией заявок. ProManage — новая платформа MaaS, которая помогает брендам и предприятиям обнаруживаться на нескольких платформах, расширяет взаимодействие с клиентами и потенциальными клиентами, улучшает обзоры и рейтинги, а также обеспечивает единую базу данных клиентов. Интеграция Упростите управление качеством обслуживания клиентов, интегрировав Promanage с существующим инструментом.
SO Connect
soconnect.com
Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 000 предприятий и 50 000 клиентов в более чем 30 странах. Мы стремимся предоставить крупным и малым предприятиям возможность взаимодействовать со своими клиентами и управлять их репутацией в Интернете и отзывами, одновременно улучшая видимость в местном поиске на широком спектре платформ. Наше специализированное программное обеспечение включает в себя: Листинги — обновляйте информацию о вашей компании на более чем 50 платформах за один раз. Отзывы. Собирайте и управляйте большим количеством отзывов в одном центральном месте. Оптимизатор веб-сайта. Улучшите SEO своего веб-сайта и привлеките больше клиентов с помощью надежного веб-сайта.
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффективности локального поиска, чтобы знать, какие рычаги использовать. Наша функция A/B-тестирования позволяет легко добиться максимальной видимости на местном уровне. Ответы на отзывы на базе искусственного интеллекта, отчеты о конкурентных обзорах и удаленные обзоры делают его лучшим игроком на обзорах в локальном поиске, повышающим ваш авторитет. Бесплатное 2-недельное тестирование и выгодные цены! Кто использует GMBapi.com? Компании с несколькими офисами, заинтересованные в достижении результатов, управлении репутацией, публикации контента и фотографий. Мы делаем 90% выгод за 15% цены. Бесплатное тестирование 24/7 за 15 минут онлайн на ваших данных!
Direction Local
direction.com
Direction Local — это полноценная локальная маркетинговая платформа, предназначенная для компаний, которые хотят быстро повысить заметность в Интернете, привлечь больше клиентов и улучшить свою репутацию. Его мощный набор инструментов включает в себя создание цитируемости в ведущих каталогах США, управление листингами, управление обзорами, пакет публикаций и подробную информацию о местных отчетах по SEO. Благодаря Direction Local участники быстрее улучшают рейтинг в локальном поиске, улучшают видимость карт и увеличивают количество потенциальных клиентов. Стоимость членства начинается от 999 долларов в год, включая нишевые планы для предприятий в сфере здравоохранения (1199 долларов в год) и туризма (1099 долларов в год).
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания каждая услуга. Поскольку новый бизнес все чаще можно найти в Интернете, присутствие и репутация в Интернете становятся столь же важными, как и витрина. mypresences.com позволяет компаниям отслеживать и взаимодействовать со всем, что публикуется в Интернете об их бизнесе, например, бизнес-информацией, обзорами, предложениями, фотографиями, видео и комментариями, по мере того, как это происходит, чтобы они могли контролировать свое присутствие и то, что говорится, чтобы они могли могут создать базу лояльных клиентов вокруг своего бизнеса. Плохой отзыв или неприемлемый материал, размещенный о бизнесе в Интернете, может не только лишить его возможности находить новых клиентов, но и подтолкнуть его к конкурентам ... и для большинства предприятий этот ущерб остается незамеченным в течение месяцев или лет и останется там навсегда. mypresences также помогает компаниям открывать новые возможности в Интернете, будь то в Интернете или в приложении на телефоне или планшете, чтобы они могли создать наиболее полное присутствие в Интернете и оставаться впереди своих конкурентов. В отличие от реальной витрины, присутствие компании в Интернете будет расти и развиваться без их участия, mypresences.com позволяет им взять под контроль свое присутствие в Интернете и начать создавать свою витрину в Интернете по-своему.
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратегий. Пакеты продуктов включают листинги — страницы настройки, оптимизации и управления местоположением по каналам. Репутация. Централизуйте обратную связь и отвечайте на нее по нескольким каналам. Социальные сети: загружайте, управляйте и одобряйте локализованный контент в любом масштабе. Реклама — платная визуализация медиа и данных на более чем 100 платформах. Bookings — программное обеспечение для бронирования и назначения встреч, созданное специально для франшиз.
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local стремится предоставлять масштабируемые, экономически эффективные и настраиваемые решения по управлению местным присутствием для наших торговых партнеров, брендов, агентств и местных маркетологов.
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — ведущая местная платформа цифрового маркетинга для франчайзи. Мы ставим ваших франчайзи и бизнес-центры на первое место на каждом местном рынке, помогая им привлечь больше людей в Интернете и превратить их в клиентов. LOCALACT помогает франчайзи и владельцам бизнеса увеличивать доходы и измерять эффективность маркетинга, начиная с гиперлокальных рекламных кампаний и заканчивая управлением данными местных магазинов и онлайн-отчетностью.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий пакет маркетинговых технологий для связи с клиентами на местном уровне и повышения лояльности к бренду. Имея обширный опыт работы с производителями и их тысячами дилерских сетей, PowerChord располагает инновациями, решениями и поддержкой для оживления местных рынков. Команда PowerChord знает, что нужно для максимального успеха: от интеграции платформ и индивидуальных решений до обучения и адаптации.
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее стимулировать удержание и рост клиентов. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиентов, сокращения оттока клиентов и расширения возможностей расширения. Reptrics позволяет командам по работе с клиентами стать центрами доходов, а не центром затрат. Помогает управлять успехом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя клиентоориентированные рабочие процессы с помощью сборников сценариев. Платформа данных, ориентированная на клиентов, позволяющая контролировать состояние учетных записей и устранять риски оттока в режиме реального времени. Платформа, основанная в 2019 году со штаб-квартирой во Флориде, поддерживается венчурным капиталом. Нам доверяют глобальные клиенты, такие как Hook Security, Web-est, Skill Struck, Kinectify и многие другие, для увеличения MRR (месячного коэффициента удержания и максимизации пожизненной ценности (LTV) с самым быстрым внедрением технологического стека менее чем за 90 дней.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 сервисов, основанных на местоположении: карты, поисковые системы, все популярные каталоги, устройства GPS и социальные сети. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей компании, находит ошибки, исправляет их и автоматически защищает ваши данные. RocketData также помогает вашему бизнесу взаимодействовать с местными клиентами, где бы они ни разговаривали. Платформа отслеживает и собирает отзывы клиентов и предоставляет инструмент для ответа на них из единого интерфейса. В наш список интеграции входят Google Maps, Apple Maps, Яндекс.Карты, 2GIS, Facebook, Instagram, TripAdvisor, Yelp, Garmin, Waze, карты Here, OpenSreetMap, Navitel, Osmand, Tomtom, Uber и многие другие интеграции, а также локальные. для каждого региона. Используя наши услуги, компания получает полный контроль над своей цифровой информацией в популярных службах определения местоположения, а также увеличивает видимость в Интернете и посещаемость.
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — это революционная гиперлокальная платформа для листинга, которая беспрепятственно и эффективно соединяет местные предприятия с ближайшими клиентами. Благодаря удобному интерфейсу и возможностям геолокации DashLoc позволяет пользователям находить предприятия, работающие в непосредственной близости от них, и взаимодействовать с ними. Местные предприятия могут создавать подробные профили на DashLoc, включая важную информацию, такую как название компании, адрес, контактные данные, часы работы и краткое описание своих продуктов или услуг. Они также могут демонстрировать специальные предложения, акции и акции, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Клиенты получают выгоду от DashLoc, получая доступ к тщательно подобранному списку предприятий, услуг и мероприятий в своем районе. Они могут оставлять отзывы и оценки, создавая активное сообщество, где ценные отзывы способствуют улучшениям и укрепляют доверие. DashLoc играет ключевую роль в повышении видимости и посещаемости местных предприятий, что приводит к расширению возможностей роста. Предоставляя потребителям возможность принимать обоснованные решения, платформа воспитывает сильное чувство местной поддержки и связи. В сегодняшнюю цифровую эпоху присутствие DashLoc как гиперлокальной платформы для листинга стало незаменимым, сокращая разрыв между местным бизнесом и сообществом, которому они служат. Продолжая развиваться и расширяться, DashLoc по-прежнему стремится продвигать местную торговлю, обогащать сообщества и упрощать способы взаимодействия предприятий и клиентов в своем районе.
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!
iReview
ireview.com
iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения возможностей бизнеса в цифровую эпоху. Ключевые особенности: 1. Комплексное управление репутацией: iReview предлагает комплексное решение для бизнеса, помогая им создавать больше обзоров, достигать более высоких рейтингов в поисковых системах и повышать видимость на различных платформах. Поскольку 90% онлайн-клиентов просматривают отзывы перед покупкой, надежное решение iReview для управления репутацией оказывается незаменимым. 2. Многогранные инструменты. Платформа предоставляет предприятиям набор инструментов для создания, управления, мониторинга, реагирования, рассмотрения и анализа обзоров рынка. Помимо традиционного управления репутацией, iReview легко интегрируется с платформами автоматизации маркетинга, включая службы SMS и электронной почты, позиционируя себя как универсальное решение для компаний, стремящихся занять видное место среди компаний, котирующихся на вершине. 3. Индивидуальные решения для всех предприятий. Разработанный как для малого и среднего бизнеса, так и для корпоративных компаний с несколькими офисами, iReview служит катализатором улучшения поисковых рейтингов и общих бизнес-результатов. Независимо от того, являетесь ли вы местным бизнесом, стремящимся обеспечить более сильное цифровое присутствие, или предприятием с несколькими офисами, стремящимся оптимизировать и улучшить свою репутацию в Интернете, iReview предлагает индивидуальные решения, отвечающие вашим уникальным потребностям. 4. Реальные результаты, человеческий опыт. Что отличает iReview, так это его стремление добиваться реальных результатов, обеспечиваемых реальными людьми. Выходя за рамки типичных программных решений, iReview сочетает в себе сложные инструменты и человеческий опыт. Платформа удобна для пользователя и не требует от пользователей специальных знаний. Специальная команда iReview оптимизирует решения, отслеживает прогресс и сотрудничает с пользователями для постоянного повышения рентабельности инвестиций (ROI). 5. Объединение компаний и потребителей. В iReview предприятия и потребители сходятся в сфере, где общее понимание и цели способствуют взаимному росту. Эти гармоничные отношения приводят к процветанию связей, обеспечивая симбиотический танец прогресса между компаниями и их клиентами. Независимо от того, выбирают ли пользователи полный спектр услуг или самообслуживание, команда iReview стремится обеспечить успех бизнеса в его цифровых начинаниях. В постоянно развивающемся цифровом мире iReview выступает в качестве маяка поддержки для бизнеса, предлагая динамичное сочетание технологий и человеческого опыта для успешного преодоления сложностей управления онлайн-репутацией. Выберите iReview в качестве надежного партнера в создании и управлении своей репутацией в Интернете. www.ireview.com
Mobilosoft
mobilosoft.com
Управляйте местным цифровым маркетингом сети вашего бренда с одной платформы: видимость в Интернете, публикации, электронная репутация и местная реклама.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодействовать с клиентами в любой точке цифрового мира. Технология искусственного интеллекта и машинного обучения Yext обеспечивает знания, лежащие в основе каждого взаимодействия с клиентами, автоматизирует рабочие процессы в масштабе и предоставляет действенную межканальную информацию, которая позволяет принимать решения на основе данных. От SEO и веб-сайтов до социальных сетей и управления репутацией, Yext позволяет брендам превратить свое цифровое присутствие в отличительную черту.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени посредством актуальной информации в критические моменты, которые имеют значение. Chatmeter понимает проблемы многоканального и многоканального управления репутацией и создал масштабируемую платформу, обеспечивающую сквозную прозрачность для всех, от местных владельцев до высшего руководства. Благодаря коэффициенту удержания клиентов 93% Chatmeter является предпочтительным партнером по репутации бренда в розничной торговле, ресторанном бизнесе, здравоохранении, финансовых услугах и многих других отраслях.
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговых услуг (талантов), предоставляемых через одну мощную платформу. Здесь есть все, что нужно малому бизнесу для роста: от дизайна до маркетинга, CRM и платежей. Платформа позволяет компаниям получать доступ к наиболее важным маркетинговым каналам и оптимизировать их из одного интерфейса, одновременно привлекая талантливых специалистов в облаке, таких как маркетологи, дизайнеры, разработчики, создатели контента и специалисты по видео, для реализации своего маркетинга по требованию. Платформа предоставляет полный спектр услуг и пилотируется сертифицированным руководителем цифрового маркетинга, что помогает достичь целей и задач маркетинга бренда.
Moz
moz.com
Платформа Moz Local предлагает надежное локальное технологическое решение, обеспечивающее более точное управление списками, полезную информацию, автоматизацию удаления дубликатов и управление проверками. Moz Local поможет вам лучше владеть данными о физическом местоположении и управлять ими, чем когда-либо прежде. Более глубокая интеграция, более активное управление местоположением и автоматизация процессов, которые ранее выполнялись вручную, сделают вашу жизнь проще.
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центрального центра управления. PromoRepublic, продемонстрировав успешную работу с более чем 80 франчайзинговыми брендами, более чем 400 маркетинговыми агентствами и улучшив результаты в более чем 25 000 точках, также упрощает процесс принятия решений. Это достигается с помощью решения Copilot, управляемого данными, которое действует как аналитик персональных данных, преобразуя локальные маркетинговые данные в действенные бизнес-идеи. Независимо от того, являетесь ли вы развивающимся или уже существующим брендом с несколькими филиалами или портфелем брендов, PromoRepublic поможет вам автоматизировать и оптимизировать ваши маркетинговые усилия. Как ваш бренд может использовать PromoRepublic? * Превратите необработанные маркетинговые данные в бизнес-аналитику. * Повысьте свою видимость в местном поиске. * Обеспечить последовательность бренда. * Эффективно управляйте локализованным маркетингом в социальных сетях. * Управляйте отзывами в одном месте. * Оптимизируйте списки в масштабе. * Соберите все данные в одну панель. * Привлекайте франчайзи к местному маркетингу.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — это отмеченное наградами программное обеспечение для обратной связи с клиентами, которое помогает компаниям изменить качество обслуживания клиентов. Платформа собирает данные отзывов с более чем 100 сайтов отзывов, чтобы получить информацию о клиентах, которая позволяет брендам слушать, понимать и принимать решения на основе данных о том, что действительно нужно или чего хотят их клиенты.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Solocal
solocal.com
BRIDGE — это собственная платформа Solocal, которая позволяет вам управлять поиском магазинов, а также управлением присутствием. Наше решение позволяет руководителю сети и ее точкам продаж: - извлечь выгоду из естественных ссылок (SEO), оптимизированных для ваших местных страниц, чтобы их можно было легко найти в поисковых системах, - очень легко централизованно и локально управлять информацией о ваших заведениях на основные веб-центры (Google GMB, Facebook, Bing, PagesJaunes, Mappy, GPS и т. д.), - управляйте своим мнением (модели централизации и реагирования), - передавайте свои новости и рекламные акции на GMB, PagesJaunes, Facebook, чтобы обеспечить общенациональное и местное коммуникации - проконсультируйтесь со своей аудиторией и свяжитесь с ней, используя отчеты, доступные в зависимости от уровня предоставленных вами прав. Более 25 экспертов по работе с клиентами ежедневно поддерживают наши 500 брендовых сетей. Сети брендов: мыслите глобально, действуйте локально!
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотрудничайте с Thryv, чтобы превзойти ожидания ваших клиентов и укрепить свое присутствие в Интернете — и все это с помощью единого входа в систему. Thryv включает в себя лучшую в своем классе поддержку, доступную в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с участием экспертов, которые понимают цели и уникальные потребности владельцев малого бизнеса. Ручки Thryv: * Общение с клиентами * Сметы, выставление счетов и платежи * Назначение встреч * Управление репутацией * Управление социальными сетями и многое другое! Thryv автоматизирует задачи и ставит клиентов в центр вашего бизнеса с помощью одного простого в использовании программного обеспечения, которое позволяет легко привлечь больше клиентов, оставаться организованным, быстрее получать оплату и автоматически создавать отзывы. Thryv позволяет клиентам легко: * Найдите вас в Интернете по рейтингам и обзорам, присутствию в социальных сетях и точным результатам поиска. * Взаимодействуйте легко и мгновенно, получайте напоминания, отправляйте текстовые сообщения и электронные письма, а также назначайте встречи. * Платите легко, мгновенно получайте квитанции, знайте, что это безопасно и надежно, и выбирайте способ оплаты. * Оставайтесь на связи с автоматическими сообщениями, которые просят их ответить, оставайтесь на связи и запрашивайте отзывы. Отмеченное наградами программное обеспечение Thryv помогает более чем 45 000 компаниям в США, Канаде и Австралии трансформировать методы ведения бизнеса и управления своими клиентами.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программного обеспечения (ISV) и медиа-компании. Платформа Vendasta позволяет этим группам легко внедрять новые решения на рынке облачных технологий, которые они могут продавать под своим собственным брендом своим клиентам из малого и среднего бизнеса. Платформа обеспечивает автоматизацию маркетинга на основе искусственного интеллекта, инструменты продаж и интегрированную CRM для облегчения выхода на рынок. Он также включает системы управления проектами, заказами и выставлением счетов, которые помогут масштабировать за счет роботизированной автоматизации процессов. Малому и среднему бизнесу предоставляется один логин для всех решений, приобретенных под брендом клиента Vendasta. Им нравится единая интегрированная панель управления с рецептами, контекстом и отслеживанием. Используя панель управления бизнес-приложением, предприятия малого и среднего бизнеса могут управлять информацией и решениями, которые делают их бизнес успешным в Интернете.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживать форму и актуальность ваших бизнес-профилей во всех основных онлайн-каталогах.
Uberall
uberall.com
Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появляются в 194 странах и продолжают расти.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облачное решение совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориентированы на бренд, усовершенствованы на местном уровне и связаны с данными. Благодаря использованию лучшего в своем классе генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения платформа SOCi Genius предоставляет предприятиям, расположенным в разных местах, действенную информацию и рекомендации, одновременно автоматизируя их наиболее важные рабочие процессы в масштабе. С помощью SOCi компании могут усилить свое цифровое присутствие в локальном поиске и на страницах социальных сетей, одновременно защищая свою онлайн-репутацию, способствуя повышению вовлеченности клиентов и лучшим результатам на рынке. Масштабируемая и централизованная платформа SOCi предоставляет все инструменты, необходимые предприятиям с несколькими офисами и семьями для управления локализованными маркетинговыми усилиями, включая: Интуитивно понятная панель управления. При входе в SOCi пользователи получают высокоуровневую, но всеобъемлющую и легко читаемую панель управления, на которой отображаются аналитика, производительность контента во всех местах, где используется SOCi, разговоры и комментарии, требующие внимания, недавние обзоры и многое другое! * Списки: поднимите видимость вашего местного поиска на новую высоту, обеспечив точную и согласованную информацию в 100 или 1000 списках компаний. * Прослушивание: найдите и создайте аутентичную контент-стратегию, обширные профили аудитории и докажите рентабельность своей стратегии кампании с помощью «Прослушивания». Слушайте своих конкурентов, создавайте анализ настроений и пользовательский контент — и все это с помощью SOCi. * Локальные страницы/локатор: обеспечьте фирменное и локализованное путешествие потребителя, от осведомленности до конверсии, через тысячи страниц, оптимизированных для поиска. * Обзоры: координируйте согласованные с брендом ответы на отзывы, отслеживайте настроения в отзывах и отслеживайте информацию о репутации конкурентов, чтобы изменить свою репутацию повсюду. * Социальные сети: предоставление корпоративным и местным командам возможности реагировать на социальные взаимодействия и публиковать высокоэффективный социальный контент с помощью оптимизированных рабочих процессов в нескольких местах. * Опросы. Удерживайте и расширяйте своих клиентов, активно собирая отзывы клиентов и управляя ими с помощью самого мощного решения для опросов для местных маркетологов. * Реклама. Расширение возможностей маркетологов, работающих в нескольких местах, для эффективного управления локализованными рекламными кампаниями в социальных сетях и продвижением публикаций в 100 или 1000 местах. * SmartBot: повышайте вовлеченность в режиме реального времени и привлекайте потенциальных клиентов круглосуточно и без выходных во всех местах с помощью автоматических чат-ботов в учетных записях Facebook Messenger и Google Business Messages, а также возможностей SMS. Легко создавайте масштабные локализованные темы за считанные минуты, начните собирать информацию о клиентах и никогда не упускайте потенциальных клиентов. * Аналитика и отчетность: узнайте, какие местоположения эффективны, а какие нет, и используйте эту информацию для реализации своей локализованной маркетинговой стратегии. Настраивайте наглядные и привлекательные отчеты с несколькими вариантами доставки. SOCi Go (мобильное приложение): та же базовая платформа SOCi, которую вы так любите, теперь и на мобильных устройствах. Публикуйте контент, отвечайте клиентам и получайте уведомления на любом мобильном устройстве в любое время. SOCi служит инфраструктурой, с помощью которой управляются десятки тысяч локальных страниц. SOCi полностью интегрирован с ведущими поисковыми сетями, социальными сетями и сетями управления репутацией, такими как Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Yelp и другими.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе управление цифровыми активами, стимулирование каналов, средства совместного маркетинга и реализацию маркетинга «последней мили», что позволяет легко совместно развертывать локализованный, соответствующий требованиям контент с помощью традиционных тактик, цифровых технологий и социальных сетей. SproutLoud — единственная платформа, специально созданная для многоуровневых отраслей дистрибуции, позволяющая брендам влиять на действия сторон, наиболее близких к обслуживанию потребителя. Программное обеспечение SproutLoud повышает скорость выхода на рынок, соответствие бренду и нормативным требованиям в масштабе сотен или тысяч локальных пользователей. Благодаря SproutLoud клиенты получают возможность быстро реагировать на условия местного рынка, принимая решения на основе данных.
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалтерских фирм, консультантов по персоналу и многих других — почти 2 миллиона компаний (и их количество увеличивается) посетили UpCity, чтобы определить лучшего партнера для своих нужд. Наша миссия — способствовать успешным отношениям, поэтому мы создали собственный рейтинг рекомендательности, основанный на данных, который поможет нам ранжировать и рекомендовать лучших поставщиков услуг на каждом местном рынке и на национальном уровне.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающим решения, измерять рентабельность инвестиций и способствовать долгосрочным отношениям с клиентами. Partoo работает с широким кругом местных и международных компаний из различных отраслей, включая малый и средний бизнес, а также с крупными корпорациями, такими как McDonald's, Toyota, Carrefour и Sports Direct. Простота нашего решения для локального листинга позволяет компаниям управлять им как на местном уровне, так и на уровне бренда. Partoo может похвастаться командой из более чем 400 профессионалов и обслуживает более 400 клиентов в более чем 100 странах. Подробности о продуктах Partoo помогает компаниям расти с помощью следующих продуктов, достигая трех целей: найти, выбрать и привлечь клиентов. Находите: - Управление присутствием: автоматически транслируйте информацию о ваших магазинах в основные каталоги, GPS, поисковые системы, социальные сети и сайты отзывов. - Поиск магазинов: оптимизируйте свой веб-сайт с помощью Поиска магазинов и настраиваемых страниц для каждого местоположения. Сделайте свою точку продаж заметной по запросам, связанным с вашей деятельностью. Выбирайте: - Управление отзывами: централизуйте отзывы, оставленные в ваших объявлениях, независимо от того, исходят ли они от Google, TripAdvisor или Facebook. Получайте регулярные отчеты, анализируйте их и отвечайте из единого интерфейса. - Ускоритель отзывов: поощряйте довольных клиентов оставлять положительные отзывы в профиле компании Google с помощью SMS-приглашений. Получайте клиентов: - Сообщения: централизуйте сообщения, полученные из бизнес-профиля Google, Facebook Messenger и Instagram, и легко отвечайте на них централизованно или локально!
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масштабе всего бренда. присутствие. Ведущие мировые бренды с несколькими локациями — розничная торговля, рестораны, гостиничный бизнес, финансовые услуги, здравоохранение и т. д. — полагаются на проверенные технологии Rio SEO и опыт местного маркетинга, чтобы обеспечить видимость и мотивированный, измеримый трафик в Интернете и в физических точках. Rio SEO — компания PG Forsta.
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