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Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения - Мавритания

Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.

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IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...

Moz

Moz

moz.com

Платформа Moz Local предлагает надежное локальное технологическое решение, обеспечивающее более точное управление списками, полезную информацию, автоматизацию удаления дубликатов и управление проверками. Moz Local поможет вам лучше владеть данными о физическом местоположении и управлять ими, чем ког...

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центральн...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...

Yext

Yext

yext.com

Yext (NYSE: YEXT) — это ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимо...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалте...

Partoo

Partoo

partoo.co

Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — ведущее облако совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и ​​цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориент...

Solocal

Solocal

solocal.com

BRIDGE — это собственная платформа Solocal, которая позволяет вам управлять поиском магазинов, а также управлением присутствием. Наше решение позволяет руководителю сети и ее точкам продаж: - извлечь выгоду из естественных ссылок (SEO), оптимизированных для ваших местных страниц, чтобы их можно был...

Rio SEO

Rio SEO

rioseo.com

Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...

Uberall

Uberall

uberall.com

Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появ...

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 сервисов, основанных на местоположении: карты, поисковые системы, все популярные каталоги, устройства GPS и социальные сети. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей к...

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 ...

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...

Mobal

Mobal

mobal.io

Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживат...

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени ...

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc — это революционная гиперлокальная платформа для листинга, которая беспрепятственно и эффективно соединяет местные предприятия с ближайшими клиентами. Благодаря удобному интерфейсу и возможностям геолокации DashLoc позволяет пользователям находить предприятия, работающие в непосредственной б...

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...

Experience.com

Experience.com

experience.com

С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....

DigitalMaas

DigitalMaas

digitalmaas.com

Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой,...

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «...

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

Управляйте местным цифровым маркетингом сети вашего бренда с одной платформы: видимость в Интернете, публикации, электронная репутация и местная реклама.

iReview

iReview

ireview.com

iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения в...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT — ведущая местная платформа цифрового маркетинга для франчайзи. Мы ставим ваших франчайзи и бизнес-центры на первое место на каждом местном рынке, помогая им привлечь больше людей в Интернете и превратить их в клиентов. LOCALACT помогает франчайзи и владельцам бизнеса увеличивать доходы и и...

myPresences

myPresences

mypresences.com

mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания кажда...

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local — это полноценная локальная маркетинговая платформа, предназначенная для компаний, которые хотят быстро повысить заметность в Интернете, привлечь больше клиентов и улучшить свою репутацию. Его мощный набор инструментов включает в себя создание цитируемости в ведущих каталогах США, уп...

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратег...

Synup

Synup

synup.com

Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и ​​по всем медиаканалам на одно...

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее стимулировать удержание и рост клиентов. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиент...

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

Advice Local стремится предоставлять масштабируемые, экономически эффективные и настраиваемые решения по управлению местным присутствием для наших торговых партнеров, брендов, агентств и местных маркетологов.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о ...

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая от...

GoSite

GoSite

gosite.com

GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса ...

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