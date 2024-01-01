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Программное обеспечение для управления местными листингами - Самые популярные приложения - Центрально-Африканская Республика
Программное обеспечение для управления данными о местоположении, обычно называемое программным обеспечением для управления местными списками, служит централизованным решением для предприятий, работающих в обычных заведениях, для эффективного управления и обновления информации о своем местонахождении на различных платформах, ориентированных на клиентов. Эти платформы позволяют предприятиям сохранять точные данные, такие как часы работы, контактные телефоны, физические адреса, меню и визуальное представление своих помещений с помощью фотографий интерьера и экстерьера. Розничные магазины, рестораны и различные организации могут использовать возможности этих платформ, чтобы обеспечить точность важной информации, повысить ее наглядность и способствовать лучшему взаимодействию с клиентами, будь то в одном месте или на нескольких площадках. Эти инструменты обычно используются подразделениями корпоративного маркетинга, но их также предпочитают региональные или более высокие управленческие группы, которым поручено контролировать списки местоположений как на индивидуальном уровне, так и в масштабе всей компании. Умело используя эти платформы, компании могут избежать потенциальных упущенных возможностей для бизнеса и смягчить недовольство клиентов, вызванное неполной или устаревшей информацией о магазине. Кроме того, эти решения могут предоставить возможности для улучшения местных списков, тем самым укрепив доверие к бизнесу и привлекательность для потенциальных клиентов.
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IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Moz
moz.com
Платформа Moz Local предлагает надежное локальное технологическое решение, обеспечивающее более точное управление списками, полезную информацию, автоматизацию удаления дубликатов и управление проверками. Moz Local поможет вам лучше владеть данными о физическом местоположении и управлять ими, чем ког...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
PromoRepublic
promorepublic.com
Маркетинговая платформа PromoRepublic помогает франшизам повысить свою видимость в Интернете в поиске и социальных сетях с помощью уникального подхода, основанного на данных. Это позволяет франшизам эффективно и беспрепятственно управлять маркетинговыми инструментами, активами и данными из центральн...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta предоставляет комплексную платформу электронной коммерции более чем 60 000 партнерам, которые продают цифровые продукты и услуги более чем 5,5 миллионам малых и средних предприятий (SMB) по всему миру. В число этих партнеров входят маркетинговые агентства, независимые поставщики программног...
UpCity
upcity.com
UpCity — это ресурс, который помогает предприятиям связать бизнес с поставщиками услуг B2B, которым они могут доверять. Мы создаем и расширяем возможности успешных отношений между предприятиями и поставщиками услуг. С более чем 70 000 перечисленных поставщиков — от маркетинговых агентств до бухгалте...
Partoo
partoo.co
Наша миссия в Partoo — сделать бизнес более заметным в Интернете, улучшить его электронную репутацию и помочь ему привлечь больше клиентов. Наше универсальное решение расширяет возможности принятия стратегических решений с помощью интуитивно понятных информационных панелей, позволяя лицам, принимающ...
SOCi
meetsoci.com
SOCi — ведущее облако совместного маркетинга для предприятий с несколькими офисами. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon и Ford, автоматизировать и масштабировать свои маркетинговые усилия во всех местах и цифровых каналах таким образом, чтобы они были ориент...
Solocal
solocal.com
BRIDGE — это собственная платформа Solocal, которая позволяет вам управлять поиском магазинов, а также управлением присутствием. Наше решение позволяет руководителю сети и ее точкам продаж: - извлечь выгоду из естественных ссылок (SEO), оптимизированных для ваших местных страниц, чтобы их можно был...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO является лидером в области местного маркетинга для корпоративных брендов, обеспечивая платформу Local Experience (LX) — комплексный, легко интегрированный набор готовых решений для местного маркетинга и обслуживания клиентов (CX), которые обеспечивают эффективный гиперлокальный опыт в масшта...
Uberall
uberall.com
Uberall — это маркетинговая платформа с несколькими локациями, которая позволяет таким компаниям, как ваша, легко быть найденными, выбранными и конвертировать поисковые запросы в продажи. С помощью нашего решения мы управляем более чем 1,5 миллионами объектов, а объявления, управляемые Uberall, появ...
RocketData
rocketdata.ru
RocketData — это простая в использовании платформа для управления бизнес-информацией вашей компании и обзорами более 30 сервисов, основанных на местоположении: карты, поисковые системы, все популярные каталоги, устройства GPS и социальные сети. RocketData добавляет в эти сервисы информацию о вашей к...
SO Connect
soconnect.com
Списки помогают вашему местному бизнесу найти больше клиентов. Обновите информацию о своей компании за один раз на более чем 50 платформах, улучшите свой рейтинг и получите больше трафика на веб-сайт, телефонных звонков и посетителей вашего местоположения. В настоящее время мы обслуживаем более 100 ...
Mobal
mobal.io
Находите, привлекайте и удерживайте больше клиентов с лучшими бизнес-профилями. Mobal автоматизирует управление вашим бизнес-профилем, чтобы вы могли быстрее сосредоточиться на достижении результатов. Платформа Mobals на базе искусственного интеллекта — это самый простой и быстрый способ поддерживат...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter — это компания, занимающаяся анализом брендов, которая переосмысливает связи с клиентами и управление репутацией с помощью глубокого прослушивания на базе искусственного интеллекта. Мы упрощаем брендам, работающим в разных регионах, возможность оказывать влияние в режиме реального времени ...
Digitaleo
digitaleo.com
Платформа, которая упрощает местный маркетинг. От модерации отзывов клиентов и управления социальными сетями до спонсируемых кампаний и локальной видимости — Digitaleo помогает сетям и брендам привлечь больше трафика в свои точки продаж!
DashLoc
dashloc.com
DashLoc — это революционная гиперлокальная платформа для листинга, которая беспрепятственно и эффективно соединяет местные предприятия с ближайшими клиентами. Благодаря удобному интерфейсу и возможностям геолокации DashLoc позволяет пользователям находить предприятия, работающие в непосредственной б...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com — это выгодный вариант для программного обеспечения Google Business Profile с несколькими местоположениями. Нас любят агентства и прямые клиенты. Управляйте своей местной репутацией и массово публикуйте контент, услуги, продукты и фотографии. Получите простой обзор всех приоритетов и эффе...
ProManage
promanage.biz
ProManage, платформа MaaS (маркетинг как услуга), помогает брендам и предприятиям лучше взаимодействовать с клиентами и потенциальными клиентами, увеличивать количество отзывов и создавать унифицированные базы данных клиентов тремя методами. Партнерские технологии распространения технологий с крупны...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, ведущая платформа распределенного маркетинга, помогает командам, работающим с брендом на местном уровне, эффективно продвигать и продавать продукцию через торговых партнеров, локации и рядовых сотрудников. Платформа SproutLoud, основанная на искусственном интеллекте, сочетает в себе упра...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для отзывов клиентов. Получите больше отзывов. Отвечайте клиентам. Найдите информацию об опыте клиентов.
Mobilosoft
mobilosoft.com
Управляйте местным цифровым маркетингом сети вашего бренда с одной платформы: видимость в Интернете, публикации, электронная репутация и местная реклама.
iReview
ireview.com
iReview: ваш надежный партнер в управлении репутацией в Интернете. В быстро развивающейся цифровой среде компании осознают решающую роль, которую онлайн-обзоры играют в формировании их успеха. Представляем iReview — инновационную онлайн-платформу для управления репутацией, созданную для расширения в...
LOCALACT
localact.com
LOCALACT — ведущая местная платформа цифрового маркетинга для франчайзи. Мы ставим ваших франчайзи и бизнес-центры на первое место на каждом местном рынке, помогая им привлечь больше людей в Интернете и превратить их в клиентов. LOCALACT помогает франчайзи и владельцам бизнеса увеличивать доходы и и...
myPresences
mypresences.com
mypresences.com — это лучший способ оптимизировать и управлять присутствием и репутацией бизнеса в Интернете, а также позволяет им создавать, поддерживать и отслеживать правильное, последовательное и полное присутствие в более чем 2000 службах за минимальное время и без необходимости понимания кажда...
Direction Local
direction.com
Direction Local — это полноценная локальная маркетинговая платформа, предназначенная для компаний, которые хотят быстро повысить заметность в Интернете, привлечь больше клиентов и улучшить свою репутацию. Его мощный набор инструментов включает в себя создание цитируемости в ведущих каталогах США, уп...
DigitalMaas
digitalmaas.com
Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой, используемой корпоративными предприятиями для оптимизации информации о своем местонахождении на нескольких поисковых платформах, таких как Google My Business, Apple, Facebook и Bing. Мы являемся глобальной локальной маркетинговой платформой,...
dbaPlatform
dbaplatform.com
Местные инструменты и решения для цифровой рекламы и листинга. dbaPlatform помогает компаниям повысить видимость местных предприятий в Google, Apple, Bing и других потребительских платформах. dbaPlatform предлагает индивидуальные планы: + Реклама «Сделано для вас» + Реклама «Сделано вами» + Списки «...
Social Places
socialplaces.io
Агентство маркетинговых технологий, специализирующееся на листингах, репутации, социальных сетях, рекламе и бронировании для брендов, расположенных в разных местах. Social Places доступны по цене для франшиз и предоставляют практические услуги по реализации и реализации местных маркетинговых стратег...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
Reptrics
reptrics.com
Reptrics — это универсальное программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов для B2B SaaS-бизнеса, позволяющее стимулировать удержание и рост клиентов. Reptrics создан для проактивной команды по работе с клиентами и исполнительного руководителя для управления привлечением и продлением клиент...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
Advice Local
advicelocal.com
Advice Local стремится предоставлять масштабируемые, экономически эффективные и настраиваемые решения по управлению местным присутствием для наших торговых партнеров, брендов, агентств и местных маркетологов.
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze — это надежный поставщик услуг по управлению идентификацией в списках компаний для локального поиска, помогающий национальным брендам и местным предприятиям взять под контроль и улучшить видимость своих онлайн-списков компаний, а также доставлять надежную и проверенную информацию о ...
PinMeTo
pinmeto.com
В PinMeTo есть все, что нужно вашему многолокальному бренду, чтобы перевести клиентов от поиска к действию. Обновляйте и синхронизируйте информацию о своей компании с крупнейшими поисковыми платформами, картами и социальными сетями, чтобы улучшить местное SEO. Управляйте своей репутацией, собирая от...
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса ...