Загрузить программное обеспечение платы - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для погрузки или программное обеспечение для согласования грузов необходимо перевозчикам, брокерам и грузоотправителям для соединения грузов с грузовыми перевозчиками для перевозки по пересеченной местности. Этот инструмент упрощает принятие решений о перевозках, рекомендуя лучших перевозчиков на основе таких факторов, как расстояние, рыночные тарифы, прошлые показатели, местоположение и размер груза. Часто интегрированный с системами управления транспортировкой (TMS), он помогает забронировать необходимые грузы для эффективной транспортировки. Кроме того, он использует машинное обучение для оптимизации маршрутов на основе цен на топливо, налогов IFTA и доступного места авиаперевозчика. Грузоотправители получают выгоду от функций отслеживания производительности программного обеспечения, которые позволяют им быстро и с минимальными затратами повторно бронировать билеты у надежных транспортных компаний. Они также получают возможность контролировать процесс доставки посредством встроенных функций или интеграции с инструментами прозрачности цепочки поставок, что помогает предотвратить проблемы при транспортировке. Наконец, программное обеспечение для сопоставления грузов позволяет перевозчикам договариваться о более выгодных тарифах с брокерами и грузоотправителями, предоставляя доступ к кредитным отчетам и тарифам на грузовые перевозки по всему штату.