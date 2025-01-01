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Программное обеспечение для управления животноводством
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Программное обеспечение для управления животноводством - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления животноводством позволяет фермерам эффективно регистрировать и контролировать животных на протяжении всего их жизненного цикла, от рождения до продажи. Хотя термин «домашний скот» обычно относится к крупному рогатому скоту, он также включает в себя и других животных, таких как куры, свиньи, козы и даже кролики. Эти инструменты помогают управлять запасами животных, отслеживая такие детали, как численность, рост, вес, здоровье и плодовитость. Многие системы управления животноводством также включают функции расчета затрат на корма и оценки показателей производительности. Кроме того, они часто предлагают возможности отчетности для получения ценной информации и могут включать финансовое отслеживание для отслеживания прибыли от продажи скота. Эти решения могут работать вместе с программным обеспечением для управления растениеводством или быть интегрированы в более широкие системы управления фермой.

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Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite - это программное обеспечение для управления фермой, объединяющее инструменты для отслеживания, планирования и финансового учета сельскохозяйственной деятельности.

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble — приложение для управления фермерским хозяйством, упрощающее учет животных и коммуникацию между членами команды.

Breedr

Breedr

breedr.co

Breedr — это приложение для управления разведением скота. Оно помогает отслеживать здоровье, рост и генетическую информацию животных, облегчая принятие решений.

Agrinous

Agrinous

agrinous.com.au

Agrinous - облачная платформа для агентов и операторов рынков, оптимизирующая продажи, автоматизируя ввод данных и обеспечивая настройку бизнес-документов.

Ranchr

Ranchr

ranchr.ag

Ranchr – это мобильное и веб-программное обеспечение, которое помогает отслеживать скот для более эффективного управления cattle-фермой.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb - приложение для управления скотоводством, предлагающее инструменты для мониторинга, учета и анализа данных фермы в реальном времени.

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