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Программное обеспечение для управления животноводством позволяет фермерам эффективно регистрировать и контролировать животных на протяжении всего их жизненного цикла, от рождения до продажи. Хотя термин «домашний скот» обычно относится к крупному рогатому скоту, он также включает в себя и других животных, таких как куры, свиньи, козы и даже кролики. Эти инструменты помогают управлять запасами животных, отслеживая такие детали, как численность, рост, вес, здоровье и плодовитость. Многие системы управления животноводством также включают функции расчета затрат на корма и оценки показателей производительности. Кроме того, они часто предлагают возможности отчетности для получения ценной информации и могут включать финансовое отслеживание для отслеживания прибыли от продажи скота. Эти решения могут работать вместе с программным обеспечением для управления растениеводством или быть интегрированы в более широкие системы управления фермой.
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Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite - это программное обеспечение для управления фермой, объединяющее инструменты для отслеживания, планирования и финансового учета сельскохозяйственной деятельности.
Mobble
mobble.io
Mobble — приложение для управления фермерским хозяйством, упрощающее учет животных и коммуникацию между членами команды.
Breedr
breedr.co
Breedr — это приложение для управления разведением скота. Оно помогает отслеживать здоровье, рост и генетическую информацию животных, облегчая принятие решений.
Agrinous
agrinous.com.au
Agrinous - облачная платформа для агентов и операторов рынков, оптимизирующая продажи, автоматизируя ввод данных и обеспечивая настройку бизнес-документов.
Ranchr
ranchr.ag
Ranchr – это мобильное и веб-программное обеспечение, которое помогает отслеживать скот для более эффективного управления cattle-фермой.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb - приложение для управления скотоводством, предлагающее инструменты для мониторинга, учета и анализа данных фермы в реальном времени.
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