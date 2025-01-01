Программное обеспечение для живой коммерции - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для прямой коммерции позволяет компаниям продвигать и продавать товары посредством потокового видео в реальном времени. Такой подход к покупкам более привлекателен, чем традиционная электронная коммерция, и улучшает взаимодействие между покупателями и продавцами. Улучшение взаимодействия часто приводит к более высоким показателям конверсии и увеличению онлайн-продаж. Специалисты по маркетингу и продажам, влиятельные лица и потребители, предоставляющие отзывы или демонстрации продуктов, могут извлечь выгоду из этого программного обеспечения. Для максимальной эффективности платформы живой торговли должны быть легко доступны для покупателей и всех, кто интересуется предлагаемыми продуктами. Эта доступность позволяет продавцам отслеживать потенциальных будущих клиентов, помогая в целевых маркетинговых усилиях.
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Klarna
klarna.com
Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.
EasyStore
easystore.co
EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.
Dacast
dacast.com
Dacast - платформа для потокового видео, позволяющая предприятиям транслировать, хостить и монетизировать контент с гибкими вариантами монетизации и аналитикой.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Brandlive
brandlive.com
Brandlive – платформа для создания вебинаров, мероприятий и встреч с высококачественным видео-контентом и удобными инструментами для пользователей.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — мобильная платформа для Shopify, позволяющая магазинам создавать нативные приложения для повышения продаж и удержания клиентов.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream - платформа для генерации контента от пользователей и социальной торговли, помогающая брендам привлекать клиентов с помощью аутентичного контента.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser — платформа для потоковой передачи видео, позволяющая брендам проводить интерактивные онлайн-продажи и демонстрации продуктов в реальном времени.
MikMak
mikmak.com
MikMak - платформа для оптимизации онлайн-продаж, предлагающая аналитику и управление запасами, интегрированную в различных каналах продаж.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — платформа для онлайн-продаж через живые видео, позволяющая компаниям интегрировать продажи на социальных сетях и управлять инвентарием.
Immerss
immerss.live
Immerss — это платформа для онлайн-продаж с функциями прямого видео и чата, позволяющая продавцам взаимодействовать с клиентами и улучшать результаты продаж.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS для прямых трансляций и видеопокупок. Видео можно продавать на сайте, блоге и в социальных сетях с функцией покупки в видео.
Toolio
toolio.com
Toolio - облачная платформа для мерчендайзинга, автоматизирующая рабочие процессы и позволяющая ритейлерам принимать обоснованные решения по управлению запасами.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi – это платформа для мобильных продаж и маркетинга, объединяющая все контактные каналы для улучшения онлайн-взаимодействия с клиентами.
degpeg
degpeg.com
Degpeg - облачная платформа для живой коммерции, поддерживающая многопотоковое вещание и взаимодействие с клиентами через видео и аудио в реальном времени.
Livescale
livescale.tv
Livescale — платформа социальной коммерции для организации живых покупок, позволяющая взаимодействовать с клиентами через трансляции и чат.
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, позволяющее управлять продажами на различных онлайн-платформах и улучшать производительность бизнеса.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерирует данные о товарах для электронной коммерции, улучшая поиск и рекомендации на сайтах брендов и ритейлеров.
giosg
giosg.com
Giosg — платформа для увеличения продаж, предлагающая чат, чат-ботов и интерактивный контент для улучшения онлайн-взаимодействия с клиентами.
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