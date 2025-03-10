Программное обеспечение для живой коммерции - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для прямой коммерции позволяет компаниям продвигать и продавать товары посредством потокового видео в реальном времени. Такой подход к покупкам более привлекателен, чем традиционная электронная коммерция, и улучшает взаимодействие между покупателями и продавцами. Улучшение взаимодействия часто приводит к более высоким показателям конверсии и увеличению онлайн-продаж. Специалисты по маркетингу и продажам, влиятельные лица и потребители, предоставляющие отзывы или демонстрации продуктов, могут извлечь выгоду из этого программного обеспечения. Для максимальной эффективности платформы живой торговли должны быть легко доступны для покупателей и всех, кто интересуется предлагаемыми продуктами. Эта доступность позволяет продавцам отслеживать потенциальных будущих клиентов, помогая в целевых маркетинговых усилиях.
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Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — мобильная платформа для Shopify, позволяющая магазинам создавать нативные приложения для повышения продаж и удержания клиентов.
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам всех размеров беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и видят измеримые результаты в области конверсий, AOV и возвратов. Легко радуйте и стройте прочные отношения со своими онлайн-клиентами.
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-торговцами по всему миру, на всех каналах сбыта: торговых площадках, системах сравнения цен, партнерских платформах и платформах отображения/ретаргетинга. С 2009 года Lengow интегрировала более 1600 партнеров в свое решение, предоставив мощную платформу своим 4600 ритейлерам и брендам в 42 странах мира.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео становится продолжением вашей электронной коммерции с помощью функции оформления заказа.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это универсальная платформа для пользовательских и социальных покупок для мировых брендов и ритейлеров. Они решают задачу привлечения современных потребителей, которые ищут аутентичный и персонализированный опыт при совершении покупок в Интернете. Они помогают им открывать для себя новые продукты и поддерживают их решения о покупке. Платформа StoryStream на базе искусственного интеллекта автоматизирует краудсорсинг аутентичных изображений и видеоконтента от сообщества бренда и превращает их в очень привлекательные возможности для покупок, которые можно легко встроить в витрины магазинов электронной коммерции и платформы социальных сетей. Ключевые решения включают в себя: * Галереи пользовательского контента и социального контента. * Покупайте образ * Видео для покупок * Прямая трансляция видеопокупок * Визуальные отзывы клиентов
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по мерчендайзингу на основе данных, которые приводят к оптимизации запасов, повышению прибыльности и росту доходов. Платформа мерчендайзинга Toolio включает четыре основных модуля: планирование товаров, планирование ассортимента, планирование товаров и распределение. Эти модули можно использовать отдельно, но вместе они более эффективны и могут быть настроены в соответствии с вашими уникальными процессами планирования. -Планирование товаров: оптимизирует создание и поддержание прогнозов продаж и планов запасов за счет объединения сезонных тенденций и комплексных данных в режиме реального времени. -Планирование ассортимента: объединяет историческую информацию о производительности, анализ атрибутов и визуальные таблицы, чтобы помочь ритейлерам решить, какие продукты, которые следует производить и сколько продавать по каждому каналу. -Планирование товаров: помогает розничным продавцам поддерживать оптимальные уровни запасов, чтобы избежать дефицита запасов и улучшить денежный поток за счет интеллектуального прогнозирования спроса и автоматического управления пополнением запасов. -Распределение: вы полностью контролируете ситуацию. инвентаря с интеллектуальным анализом для автоматической оценки потребностей в пополнении и т. д. Toolio — это глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Стамбуле, созданная бывшей командой предпринимателей-новичков из Walmart и поддерживаемая ведущими венчурными капиталистами и руководителями швейной промышленности.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
Bambuser
bambuser.com
Bambuser — платформа для потоковой передачи видео, позволяющая брендам проводить интерактивные онлайн-продажи и демонстрации продуктов в реальном времени.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Klarna
klarna.com
Klarna - приложение, позволяющее разделять покупки на 4 беспроцентные платежа, отсрочивать платежи и управлять финансами при онлайн и офлайн покупках.
degpeg
degpeg.com
DEGPEG-это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и улучшает онлайн-продажи и маркетинг любого продукта /услуг за счет лучшего обслуживания клиентов с помощью многопотоки как на Web, так и на мобильных устройствах, поддерживая 30+ социальных платформ одновременно. Продукты: <> Платформа живой коммуникации Платформа Live Communication помогает компаниям общаться с потенциальными клиентами в режиме реального времени через аудио и видео взаимодействия. Он эффективно преобразует лидеров в продажи, создавая персонализированные взаимодействия, которые способствуют доверию. Соединяя разрыв между автономными магазинами и онлайн -потребителями, он обеспечивает бесшовные связи и удобство. Более того, платформа повышает эффективность эксплуатации за счет видеопроводов между клиентами и сервисными центрами, оптимизации процессов и повышения удовлетворенности клиентов. Функции: * Чат в почтовых ящиках * Вызовать маршрутизацию * Расположение трека * Добавить людей по вызову * Звоните * Интеграция с Web & App * Обмен экранами <> Живой телевизор Degpeg дает возможность брендам запустить свой живой телевизор, позволяя многопоточевать на различных платформах с одной панели мониторинга. Кроме того, бренды могут плавно добавлять CTA на свой веб -сайт, в то время как в прямом эфире на нескольких социальных сетях. Функции: * Многократный * Интегрированная торговля * Организовать события * Живой чат <> Проблежимые видео Это позволяет зрителям непосредственно приобретать продукты или услуги, демонстрируемые в видео, улучшая опыт покупок. Функции: * В ходе видообъемлющих магазинов * Интерактивные ссылки продукта * Кнопки вызова к действию
Brandlive
brandlive.com
Brandlive – платформа для создания вебинаров, мероприятий и встреч с высококачественным видео-контентом и удобными инструментами для пользователей.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
EasyStore
easystore.co
EasyStore — это платформа для продаж, позволяющая управлять интернет-магазином и офлайн-торговлей из одного интерфейса.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для поиска продуктов в eCommerce, использующая визуальный ИИ для оптимизации поиска, персонализации и автоматической маркировки товаров.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.
Dacast
dacast.com
Dacast - платформа для потокового видео, позволяющая предприятиям транслировать, хостить и монетизировать контент с гибкими вариантами монетизации и аналитикой.
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, определить наилучшее использование маркетинговых средств и стимулировать онлайн-продажи.
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