Программное обеспечение для живой коммерции - Самые популярные приложения - Соломоновы о-ва

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Программное обеспечение для прямой коммерции позволяет компаниям продвигать и продавать товары посредством потокового видео в реальном времени. Такой подход к покупкам более привлекателен, чем традиционная электронная коммерция, и улучшает взаимодействие между покупателями и продавцами. Улучшение взаимодействия часто приводит к более высоким показателям конверсии и увеличению онлайн-продаж. Специалисты по маркетингу и продажам, влиятельные лица и потребители, предоставляющие отзывы или демонстрации продуктов, могут извлечь выгоду из этого программного обеспечения. Для максимальной эффективности платформы живой торговли должны быть легко доступны для покупателей и всех, кто интересуется предлагаемыми продуктами. Эта доступность позволяет продавцам отслеживать потенциальных будущих клиентов, помогая в целевых маркетинговых усилиях.
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Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автоматизацию всей мобильной коммерции с использованием передовых технологий, включая искусственный интеллект, машинное обучение, голосовую отчетность и многое другое.
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам всех размеров беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и видят измеримые результаты в области конверсий, AOV и возвратов. Легко радуйте и стройте прочные отношения со своими онлайн-клиентами.
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-торговцами по всему миру, на всех каналах сбыта: торговых площадках, системах сравнения цен, партнерских платформах и платформах отображения/ретаргетинга. С 2009 года Lengow интегрировала более 1600 партнеров в свое решение, предоставив мощную платформу своим 4600 ритейлерам и брендам в 42 странах мира.
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео становится продолжением вашей электронной коммерции с помощью функции оформления заказа.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это универсальная платформа для пользовательских и социальных покупок для мировых брендов и ритейлеров. Они решают задачу привлечения современных потребителей, которые ищут аутентичный и персонализированный опыт при совершении покупок в Интернете. Они помогают им открывать для себя новые продукты и поддерживают их решения о покупке. Платформа StoryStream на базе искусственного интеллекта автоматизирует краудсорсинг аутентичных изображений и видеоконтента от сообщества бренда и превращает их в очень привлекательные возможности для покупок, которые можно легко встроить в витрины магазинов электронной коммерции и платформы социальных сетей. Ключевые решения включают в себя: * Галереи пользовательского контента и социального контента. * Покупайте образ * Видео для покупок * Прямая трансляция видеопокупок * Визуальные отзывы клиентов
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по мерчендайзингу на основе данных, которые приводят к оптимизации запасов, повышению прибыльности и росту доходов. Платформа мерчендайзинга Toolio включает четыре основных модуля: планирование товаров, планирование ассортимента, планирование товаров и распределение. Эти модули можно использовать отдельно, но вместе они более эффективны и могут быть настроены в соответствии с вашими уникальными процессами планирования. -Планирование товаров: оптимизирует создание и поддержание прогнозов продаж и планов запасов за счет объединения сезонных тенденций и комплексных данных в режиме реального времени. -Планирование ассортимента: объединяет историческую информацию о производительности, анализ атрибутов и визуальные таблицы, чтобы помочь ритейлерам решить, какие продукты, которые следует производить и сколько продавать по каждому каналу. -Планирование товаров: помогает розничным продавцам поддерживать оптимальные уровни запасов, чтобы избежать дефицита запасов и улучшить денежный поток за счет интеллектуального прогнозирования спроса и автоматического управления пополнением запасов. -Распределение: вы полностью контролируете ситуацию. инвентаря с интеллектуальным анализом для автоматической оценки потребностей в пополнении и т. д. Toolio — это глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Стамбуле, созданная бывшей командой предпринимателей-новичков из Walmart и поддерживаемая ведущими венчурными капиталистами и руководителями швейной промышленности.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям любого размера лучшие в своем классе решения для обеспечения увлекательной видеокоммерции в режиме реального времени. Благодаря комплексным решениям для систем торговых точек, оптимизации склада, прямых продаж, автоматизации маркетинга, приложений для покупок и интернет-магазинов, CommentSold предлагает все, что нужно бизнесу для процветания в Интернете.
Bambuser
bambuser.com
Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций, помогая покупателям находить именно то, что они ищут. Такие компании, как ESPRIT, Otrium, Depop и Shoptrue, повышают конверсию и лояльность с помощью решений Pixyle по маркировке продуктов на базе искусственного интеллекта, генерации текста, модерации изображений и рекомендациям.
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных платформ. Продукты: Платформа живого общения Платформа живого общения помогает предприятиям связываться с потенциальными клиентами в режиме реального времени посредством аудио- и видео-взаимодействия. Он эффективно конвертирует потенциальных клиентов в продажи, создавая персонализированное взаимодействие, способствующее доверию. Сокращая разрыв между офлайн-магазинами и онлайн-потребителями, он обеспечивает бесперебойную связь и удобство. Более того, платформа повышает эффективность работы за счет видеозвонков между клиентами и сервисными центрами, оптимизируя процессы и повышая удовлетворенность клиентов. Функции: Чат Входящие вызовы Маршрутизация Отслеживание местоположения Добавление людей по вызову Запись вызовов Интеграция с совместным использованием экрана в Интернете и приложениях Live Tv Degpeg дает брендам возможность запускать свои прямые телепередачи, обеспечивая многопотоковую трансляцию на различных платформах с единой панели управления. Кроме того, бренды могут легко добавлять призывы к действию на свой веб-сайт во время прямых трансляций на нескольких платформах социальных сетей. Особенности: Многопотоковая передача Интегрированная коммерция Организация мероприятий Живой чат Видео с возможностью покупки Это позволяет зрителям напрямую приобретать продукты или услуги, представленные в видео, улучшая впечатления от покупок. Особенности: Покупки в видео. Интерактивные ссылки на продукты. Кнопки призыва к действию.
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты любого масштаба и сложности — от скучных до утомительных. Brandlive предлагает уникальное сочетание программного обеспечения и услуг, которое позволяет нашим клиентам создавать невероятный контент, проявлять заботу о поставщиках и сокращать расходы, одновременно побуждая к действию свою самую важную аудиторию. Посетите Brandlive.com, чтобы узнать больше.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасами и клиентами из одного бэкэнда, что упрощает ведение вашего бизнеса и оптимизирует операции.
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов. Syte стремится связать покупателей с продуктами, предоставляя визуальный поиск, который повышает эффективность, поддерживает устойчивость и устраняет тупики. Он отображает визуально похожие и дополняющие друг друга рекомендации по продуктам, стремясь вдохновить и конвертировать покупателей разных типов. Он также оснащен автоматической системой маркировки продуктов, которая экономит время, оптимизирует процессы мерчандайзинга и повышает точность данных о продуктах. Эти решения можно адаптировать к различным реалиям рынка и масштабировать для удовлетворения конкретных потребностей различных секторов промышленности, таких как мода, домашний декор и ювелирные изделия. Он обслуживает бизнес разного размера: от растущего бизнеса до крупных предприятий.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Dacast
dacast.com
Dacast предлагает полностью интегрированную видеоплатформу самообслуживания для потоковой передачи видео в реальном времени и по запросу (VOD). Dacast OVP позволяет вещателям размещать видеоконтент и начинать потоковую передачу за считанные минуты. Его решение «white-label» позволяет пользователям контролировать свои прямые трансляции и контент по запросу. Мы помогаем более чем 300 000 организациям транслировать видео в реальном времени, снижать затраты на полосу пропускания и улучшать качество вещания с помощью нашей простой в использовании платформы с полным спектром услуг или через наш Broadcaster API.
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, определить наилучшее использование маркетинговых средств и стимулировать онлайн-продажи.
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