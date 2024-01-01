Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для живой коммерции - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль
Программное обеспечение для прямой коммерции позволяет компаниям продвигать и продавать товары посредством потокового видео в реальном времени. Такой подход к покупкам более привлекателен, чем традиционная электронная коммерция, и улучшает взаимодействие между покупателями и продавцами. Улучшение взаимодействия часто приводит к более высоким показателям конверсии и увеличению онлайн-продаж. Специалисты по маркетингу и продажам, влиятельные лица и потребители, предоставляющие отзывы или демонстрации продуктов, могут извлечь выгоду из этого программного обеспечения. Для максимальной эффективности платформы живой торговли должны быть легко доступны для покупателей и всех, кто интересуется предлагаемыми продуктами. Эта доступность позволяет продавцам отслеживать потенциальных будущих клиентов, помогая в целевых маркетинговых усилиях.
Отправить новое приложение
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Dacast
dacast.com
Dacast предлагает полностью интегрированную видеоплатформу самообслуживания для потоковой передачи видео в реальном времени и по запросу (VOD). Dacast OVP позволяет вещателям размещать видеоконтент и начинать потоковую передачу за считанные минуты. Его решение «white-label» позволяет пользователям к...
Syte
syte.ai
Syte — это платформа для поиска продуктов, специально разработанная для приложений электронной коммерции. Он использует визуальный искусственный интеллект для улучшения различных видов деятельности электронной коммерции, включая визуальный поиск, персонализацию и автоматическую маркировку продуктов....
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold — североамериканский лидер в области технологий прямых продаж с более чем 4000 розничными торговцами, более чем 150 миллионами проданных товаров и общим объемом продаж на сумму более 3,5 миллиардов долларов за весь срок службы. Технология CommentSold продолжает предоставлять предприятиям...
Bambuser
bambuser.com
Мы являемся платформой №1 для видеокоммерции, предоставляющей брендам возможность мгновенной конверсии, обратной связи и взаимодействия со своей аудиторией благодаря волшебству видеоконтента.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объеди...
degpeg
degpeg.com
Degpeg — это облачная платформа Live Commerce, которая добавляет и расширяет онлайн-продажи и маркетинг любых продуктов/услуг за счет улучшения качества обслуживания клиентов за счет многопотоковой передачи как в Интернете, так и на мобильных устройствах, одновременно поддерживая более 30 социальных...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream — это платформа визуальной коммерции, специализирующаяся на пользовательском контенте, ссылках в биографии и покупках видео в реальном времени. StoryStream используется брендами и розничными торговцами, чтобы предоставить своим клиентам более привлекательные, аутентичные и захватывающие ...
Brandlive
brandlive.com
Привнесите волшебство телевидения в свои вебинары, мероприятия и встречи с помощью Brandlive, вашей платформы для создания потрясающих видео-впечатлений. Будь то ежемесячные вебинары, презентации продуктов, встречи с инвесторами или крупнейшее событие года, мы помогаем компаниям реализовать проекты ...
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, опреде...
Livescale
livescale.tv
Увеличьте свои продажи, улучшите взаимодействие с клиентами и увеличьте конверсию с помощью Livescale, платформы социальной коммерции. Присоединяйтесь к динамичной революции.
Immerss
immerss.live
Immerss — это SaaS-платформа с возможностью совершения покупок в режиме реального времени и чата, которая позволяет продавцам всех размеров беспрепятственно напрямую связываться со своими онлайн-клиентами. Продавцы, использующие Immerss, наслаждаются непревзойденным взаимодействием с клиентами и вид...
Lengow
lengow.com
Lengow — это решение для автоматизации электронной коммерции, которое помогает брендам и дистрибьюторам повышать свою эффективность, автоматизировать бизнес-процессы и расти на международном уровне. Платформа Lengow является ключом к высокой прибыльности и видимости продуктов, продаваемых интернет-т...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly — это SaaS-сервис для прямых трансляций и видеопокупок. Ваш видеоконтент можно покупать на вашем сайте, в блоге, по электронной почте, в SMS, на сторонней веб-странице, а теперь и в социальных сетях (Instagram, Facebook, Youtube)! Это ваши данные, ваша электронная коммерция. Каждое видео с...
Toolio
toolio.com
Toolio — это облачная платформа мерчендайзинга, которая автоматизирует критически важные рабочие процессы, предоставляет аналитическую информацию в режиме реального времени и обеспечивает удаленное сотрудничество. Мы даем возможность ритейлерам экономить время и принимать более быстрые решения по ме...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерирует данные о продуктах электронной коммерции, которые позволяют брендам, розничным торговцам и торговым площадкам предоставлять исключительный опыт поиска продуктов. Благодаря богатым и подробным характеристикам Pixyle компании улучшают свои поисковые системы и системы рекомендаций,...
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-ботов, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценит...