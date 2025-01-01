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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Intercom
intercom.com
Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.
Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk — приложение для управления общением с клиентами через разные каналы, включая телефон, email и чат, с функциями маршрутизации и автоматизации.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk - это платформа для поддержки клиентов, которая управляет запросами через различные каналы и автоматизирует процессы, улучшая командное взаимодействие.
Brevo
brevo.com
Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.
CallRail
callrail.com
CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias - платформа поддержки клиентов для интернет-магазинов, объединяющая несколько каналов связи и автоматизирующая процессы обслуживания.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение с открытым исходным кодом для поддержки клиентов, объединяющее взаимодействие через разные каналы, включая чат, email и социальные сети.
Help Scout
helpscout.com
Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
Tidio
tidio.com
Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — бесплатный чат для общения с посетителями сайта, позволяющий отслеживать и вести диалоги в реальном времени.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.
Five9
five9.com
Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.
Chatway
chatway.app
Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.
Crisp
crisp.chat
Crisp - это платформа для многоканальной поддержки клиентов, позволяющая компаниям общаться с клиентами в реальном времени и управлять запросами через общий инбокс.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
LiveChat
livechat.com
LiveChat - это платформа для обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и аналитики, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами через веб-сайты и приложения.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Chative
chative.io
Chative.IO — платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу продавать через социальные каналы с помощью ИИ и автоматизации для улучшения обслуживания клиентов.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Missive
missiveapp.com
Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
SaleSmartly
salesmartly.com
Платформа для многоканального общения с клиентами, объединяющая чаты, мессенджеры и электронную почту для быстрого и эффективного обслуживания.
Consolto
consolto.com
Consolto — платформа для видеочатов, позволяющая эффективно управлять клиентскими взаимодействиями без обмена контактами и сложных инструкций.
Engati
engati.com
Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.
Social Intents
socialintents.com
Social Intents - платформа для живого чата в Microsoft Teams и Slack, позволяющая интегрировать чат-ботов и эффективно общаться с клиентами.
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller - это приложение, которое объединяет каналы связи (веб-звонки, чат, обратный звонок, сообщения из соцсетей) в одной платформе для бизнеса.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа ИИ для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая персонализированные беседы и поддержку на разных каналах.
Qualified
qualified.com
Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.
Chaport
chaport.com
Chaport - это платформа для чат-общения, которая предлагает живой чат, чат-ботов и интеграции. Она помогает бизнесам общаться с клиентами и улучшать поддержку.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это программное обеспечение для управления поддержкой клиентов, включающее систему управления билетами, чат и анализ данных для повышения удовлетворенности клиентов.
Front
front.com
Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.
Charla
getcharla.com
Charla – приложение для общения с посетителями, управления запросами поддержки, анализа отзывов и интеграции с платформами, такими как WordPress и Shopify.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.
Userlike
userlike.com
Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это приложение для управления взаимодействием с клиентами через различные каналы, включая социальные сети и CRM-системы, с поддержкой AI и автоматизации.
Rake
rake.ai
Rake - приложение для общения с посетителями сайта, управления задачами и мониторинга посетителей с функциями чатов и командных сообщений.
Drift
drift.com
Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.
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