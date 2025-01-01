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Программное обеспечение для живого чата
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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.

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Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Zendesk — это платформа для обслуживания клиентов, объединяющая различные каналы связи и обеспечивающая автоматизацию процессов с использованием ИИ.

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Zoho Desk — приложение для управления общением с клиентами через разные каналы, включая телефон, email и чат, с функциями маршрутизации и автоматизации.

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Freshdesk - это платформа для поддержки клиентов, которая управляет запросами через различные каналы и автоматизирует процессы, улучшая командное взаимодействие.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - это платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая функции живого чата, автоматизации и интеграции с различными инструментами.

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Smartsupp - платформа для живого чата и чат-ботов, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать онлайн-продажи.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail — платформа для отслеживания лидов и аналитики, помогающая бизнесу анализировать взаимодействия с клиентами и оптимизировать маркетинговые кампании.

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Gorgias - платформа поддержки клиентов для интернет-магазинов, объединяющая несколько каналов связи и автоматизирующая процессы обслуживания.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами, включая голосовые и цифровые каналы, а также инструменты для самообслуживания.

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Chatwoot — это решение с открытым исходным кодом для поддержки клиентов, объединяющее взаимодействие через разные каналы, включая чат, email и социальные сети.

Help Scout

Help Scout

helpscout.com

Help Scout — это приложение для поддержки клиентов, позволяющее управлять электронной почтой и чатом, а также автоматизировать рабочие процессы и интегрироваться с другими инструментами.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Zoho SalesIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, предлагающая живой чат, отслеживание посетителей и аналитические инструменты для поддержки и продаж.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — это платформа обслуживания клиентов, предлагающая чат, чат-ботов и инструменты поддержки для улучшения взаимодействия с клиентами.

tawk.to

tawk.to

tawk.to

tawk.to — бесплатный чат для общения с посетителями сайта, позволяющий отслеживать и вести диалоги в реальном времени.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow — облачная платформа для управления процессами обслуживания в ИТ, HR и обслуживании клиентов, позволяющая оптимизировать рабочие процессы.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie — это платформа без кода для создания мобильных приложений, веб-сайтов и автоматизации процессов с помощью простого интерфейса и функций перетаскивания.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat - это приложение для общения с клиентами через различные каналы, включая чат, email и социальные сети, с возможностью использования AI-чат-ботов.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая настраивать персонализированные кампании и управлять отношениями с клиентами с помощью инструментов CRM.

Five9

Five9

five9.com

Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway — приложение для живого чата, позволяющее работать с клиентами в реальном времени и обеспечивающее поддержку на веб-сайтах через настраиваемые виджеты.

Crisp

Crisp

crisp.chat

Crisp - это платформа для многоканальной поддержки клиентов, позволяющая компаниям общаться с клиентами в реальном времени и управлять запросами через общий инбокс.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — платформа для email-маркетинга, предлагающая инструменты для автоматизации, создания целевых страниц и вебинаров, а также аналитику для бизнеса.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat - это платформа для безопасного сотрудничества и обмена сообщениями в реальном времени, обеспечивающая контроль над данными и высокой степенью настройки.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

LiveChat

LiveChat

livechat.com

LiveChat - это платформа для обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и аналитики, позволяющая компаниям взаимодействовать с клиентами через веб-сайты и приложения.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Chative

Chative

chative.io

Chative.IO — платформа для обмена сообщениями, позволяющая бизнесу продавать через социальные каналы с помощью ИИ и автоматизации для улучшения обслуживания клиентов.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — это платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая отправлять email и SMS-рассылки, создавать чат-ботов и целевые страницы.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise – платформа для управления обслуживанием клиентов через различные каналы связи. Она упрощает сотрудничество и автоматизацию процессов.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – приложение для управления командными почтовыми ящиками и чатом, объединившее общение и автоматизацию рабочих процессов.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.

Engati

Engati

engati.com

Engati - платформа для создания чат-ботов, позволяющая быстро разрабатывать и интегрировать их на различных каналах для общения с клиентами.

SaleSmartly

SaleSmartly

salesmartly.com

Платформа для многоканального общения с клиентами, объединяющая чаты, мессенджеры и электронную почту для быстрого и эффективного обслуживания.

Consolto

Consolto

consolto.com

Consolto — платформа для видеочатов, позволяющая эффективно управлять клиентскими взаимодействиями без обмена контактами и сложных инструкций.

Social Intents

Social Intents

socialintents.com

Social Intents - платформа для живого чата в Microsoft Teams и Slack, позволяющая интегрировать чат-ботов и эффективно общаться с клиентами.

LiveCaller

LiveCaller

livecaller.io

LiveCaller - это приложение, которое объединяет каналы связи (веб-звонки, чат, обратный звонок, сообщения из соцсетей) в одной платформе для бизнеса.

JivoChat

JivoChat

jivochat.com

JivoChat - приложение для живого чата, объединяющее коммуникацию с клиентами через разные каналы: чат, телефон, почту и соцсети.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi - платформа для управления клиентским опытом, интегрирующая маркетинг, поддержку и торговлю в социальных сетях и других каналах.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это платформа для автоматизации коммуникации с клиентами, использующая API WhatsApp Business для повышения вовлеченности и улучшения продаж.

Haptik

Haptik

haptik.ai

Haptik - платформа ИИ для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая персонализированные беседы и поддержку на разных каналах.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified - платформа для генерации лидов для команд по доходам, использующих Salesforce, помогает выявлять покупателей и инициировать продажи через корпоративные сайты.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Yellow.ai - платформа автоматизации обслуживания клиентов на базе ИИ, которая помогает предприятиям улучшать взаимодействие с клиентами через различные каналы.

Chaport

Chaport

chaport.com

Chaport - это платформа для чат-общения, которая предлагает живой чат, чат-ботов и интеграции. Она помогает бизнесам общаться с клиентами и улучшать поддержку.

TeamSupport

TeamSupport

teamsupport.com

TeamSupport — это программное обеспечение для управления поддержкой клиентов, включающее систему управления билетами, чат и анализ данных для повышения удовлетворенности клиентов.

Charla

Charla

getcharla.com

Charla – приложение для общения с посетителями, управления запросами поддержки, анализа отзывов и интеграции с платформами, такими как WordPress и Shopify.

Front

Front

front.com

Front — это платформа для обслуживания клиентов, которая централизует общение и улучшает командную работу, используя автоматизацию и аналитику.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch - платформа для общения с клиентами, предоставляющая инструменты для поддержки, маркетинга и продаж через живой чат, чат-ботов и электронную почту.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, включает в себя автоматизацию маркетинга, управление контактами и поддержку клиентов.

Kindly

Kindly

kindly.ai

Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — это приложение для управления взаимодействием с клиентами через различные каналы, включая социальные сети и CRM-системы, с поддержкой AI и автоматизации.

Rake

Rake

rake.ai

Rake - приложение для общения с посетителями сайта, управления задачами и мониторинга посетителей с функциями чатов и командных сообщений.

Drift

Drift

drift.com

Drift – платформа для общения с клиентами, предлагающая живой чат и чат-ботов для автоматизации взаимодействия и поддержки процессов продаж.

Userlike

Userlike

userlike.com

Userlike - это программное обеспечение для автоматизации клиентского общения и поддержки, объединяющее сообщения с разных каналов в одном месте.

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