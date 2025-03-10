Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Ватикан

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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai — это коммуникационная платформа, позволяющая интегрировать голос, видео и обмен сообщениями в приложения для улучшения связи.
Glassix
glassix.com
Миссия Glassix — расширить доступ к диалоговому искусственному интеллекту и многоканальному общению с клиентами, давая компаниям возможность раскрыть свой неиспользованный потенциал и достичь непревзойденной масштабируемости. Благодаря омниканальным возможностям искусственного интеллекта Glassix меняет путь клиента. Мы преодолеваем временные границы, удовлетворяя потребности клиентов в каждой точке взаимодействия, даже в часы ожидания. Компания Glassix, которой доверяют Nike, Avis, Nintendo, Domino's и Dyson, продвигает миссии вперед с помощью своей преобразующей технологии. Благодаря Glassix управление взаимодействием с клиентами стало еще проще. Наш единый почтовый ящик устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов, оптимизируя управление рабочими процессами и сокращая расходы. От чат-ботов на базе искусственного интеллекта до персонализированных приветствий — держите своих клиентов вовлеченными в одном месте. Glassix — это унифицированная платформа обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает связь между вашими разговорами с клиентами по любому цифровому каналу: приложения для обмена мгновенными сообщениями и текстовые SMS, разговоры по электронной почте, чат на вашем веб-сайте или в приложении, а также сообщения в социальных сетях. Безопасная платформа предлагает надежный набор функций, предоставляемый в виде услуги по подписке, в комплекте с визуальными инструментами чат-бота без кода или с низким уровнем кода, которые не требуют никаких технических знаний для начала работы. Клиенты могут сразу же приступить к работе с возможностями диалогового искусственного интеллекта на базе GPT-4 или использовать API Glassix для создания высокоиндивидуализированного опыта. Работая вместе с глобальной сетью партнеров по интеграции, Glassix обслуживает растущую клиентскую базу как известных брендов, так и быстрорастущих предприятий, а также малого бизнеса. Испытайте возможности Glassix, поскольку он совершенствует взаимодействие, позволяя вам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Попрощайтесь с ручными задачами и освободите свое драгоценное время. Благодаря нашим возможностям автоматизации общение протекает легко, вызывая трепет у ваших клиентов.
Gladly
gladly.com
Gladly - это платформа для обслуживания клиентов, обеспечивающая единое взаимодействие с клиентами через разные каналы и основанная на данных о пользователях.
ADLN
adln.io
ADLN — это инструмент для упрощения поддержки клиентов с интеграцией Telegram и автоматизированными сообщениями на одной платформе.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon - платформа для автоматизации общения с клиентами с использованием чат-ботов и технологий ИИ, без необходимости программирования.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Provide Support
providesupport.com
Provide Support — это приложение для живого чата, позволяющее компаниям оказывать поддержку клиентам в реальном времени и улучшать их взаимодействие.
CINNOX
cinnox.com
Cinnox - это комплексная платформа для взаимодействия, которая объединяет телефонию, цифровые и социальные каналы. Они помогают предприятиям конкурировать и победить, гуманизируя опыт клиентов и команды через одну платформу: Повысить опыт клиентов: - Бесполезно переключаться между чатом, голосом и видео на любом канале - Дайте новое решение, подключив вопросы с правильной экспертизой - Сократить время ожидания клиентов с помощью прогнозного анализа данных Оптимизировать опыт сотрудников: - повысить эффективность команды за счет автоматизации повторяющихся задач - Используйте опыт из разных команд, чтобы решить сложные проблемы - Повышение эффективности команды с помощью данных, основанных на проницательности Они достигают этого с помощью трех ключевых столбов отличного обслуживания клиентов, где предприятия могут наслаждаться одним непрерывным циклом улучшения опыта: подключить, организовать и оценивать.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro — программное обеспечение для помощи клиентам, позволяющее управлять запросами через различные каналы и анализировать эффективность обслуживания.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Signpost
signpost.com
Signpost – это приложение для автоматизированного сбора отзывов клиентов, улучшения репутации и привлечения новых клиентов.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform - это программное обеспечение для генерации лидов и управления клиентами, предоставляющее инструменты для продаж, поддержки и маркетинга.
LiveCaller
livecaller.io
LiveCaller - это приложение, которое объединяет каналы связи (веб-звонки, чат, обратный звонок, сообщения из соцсетей) в одной платформе для бизнеса.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - это визуальный чат с интегрированным каталогом для мгновенной помощи клиентам через онлайн-магазины и соцсети.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это программное обеспечение для поддержки клиентов, объединяющее живой чат, электронную почту и телефонную поддержку на одной платформе.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel - это платформа для управления B2B-продажами через WhatsApp с общим входящим ящиком, чат-ботом, автоматизацией и интеграцией с CRM-системами.
Kindly
kindly.ai
Kindly — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ, предназначенная для автоматизации поддержки клиентов и продаж на более чем 100 языках.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
Webex
webex.com
Webex Webinars - платформа для вебинаров, позволяющая проводить интерактивные мероприятия с участниками до 100,000 человек и поддержкой многопоточности.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, позволяя открывать больше возможностей с меньшими усилиями.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это приложение для управления взаимодействием с клиентами через различные каналы, включая социальные сети и CRM-системы, с поддержкой AI и автоматизации.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs - это инструмент связи с клиентом для вашего бизнеса. Это помогает вам приобретать и удерживать клиентов, создавать онлайн -репутацию, обеспечить потрясающий опыт обслуживания клиентов и развивать свой бизнес. Деловые текстовые сообщения, Google Maps & WhatsApp Chat, онлайн -обзоры управления, веб -чат, онлайн -формы и уведомления SMS с использованием одного инструмента, общего вашей командой. Поддерживаемые каналы на SOCIOCS: Facebook Messenger, Facebook Post Comments, обзоры мобильных приложений, Google Business Reviews, Google Business Message, текстовые сообщения/SMS, обмен сообщениями телеграммы, веб -чат, обмен сообщениями WhatsApp, формы веб -сайтов.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет второй пилот для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smartblock, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.
Atlas
atlas.so
Atlas — это универсальный инструмент для поддержки клиентов, который объединяет информацию о клиентском пути и помогает быстрее и эффективнее отвечать на запросы.
NovoChat
novochat.co
NovoChat - многоканальная платформа для общения бизнеса с клиентами через WhatsApp, Telegram, Messenger и LINE.
Charla
getcharla.com
Charla – приложение для общения с посетителями, управления запросами поддержки, анализа отзывов и интеграции с платформами, такими как WordPress и Shopify.
MinChat
minchat.io
MinChat — это API и SDK, которые позволяют быстро интегрировать функциональность чата в ваше приложение или на сайт.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen — это онлайн-чат для вашего веб-сайта, который позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта непосредственно из Slack. Создав учетную запись в SignalZen и вставив небольшой фрагмент HTML-кода в код вашего веб-сайта, вы начнете получать сеансы чата от своих клиентов онлайн в Slack. Это приложение Slack позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта в режиме реального времени и двумя способами интеграции — через выделенные каналы чата или потоки в одном канале.
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System — это комплексное программное обеспечение, предназначенное для преобразования взаимодействия с клиентами вашего бизнеса. Благодаря функции интеграции различных каналов связи ваши клиенты могут взаимодействовать с вами через живую поддержку, чат-бот и другие интеграции. Эта универсальная платформа отличается способностью автоматизировать ваши бизнес-процессы. Благодаря функциям чат-бота вы можете быстро отвечать на повторяющиеся вопросы, классифицировать запросы и повышать удовлетворенность клиентов. Кроме того, возможность предоставлять круглосуточную поддержку и обслуживание в режиме реального времени обеспечивает удобство работы посетителей. Supsis не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует успеху вашего бизнеса, позволяя вам управлять бизнес-процессами более эффективно и быстро.
Teamplate
teamplate.io
Повысьте производительность своей команды с помощью Teamplate — комплексного решения для эффективного сотрудничества. Teamplate объединяет основные функции, такие как чат, видео/конференц-связь, доска, календарь, комната данных и пространства, в одну платформу, упрощая ваш рабочий процесс. Сведите к минимуму переключение приложений и повысьте эффективность с помощью Teamplate — доступного, удобного и мощного инструмента для бесперебойной совместной работы. Ключевые особенности: CHAT Teamplate превращает функцию чата в уникальный инструмент интеграции. Он позволяет конвертировать сообщения в задачи, события или заметки одним щелчком мыши. Эта функция значительно упрощает ваш рабочий процесс и помогает отслеживать важную информацию без необходимости переключаться между несколькими приложениями. ДОСКА Помимо задач и контрольных списков, наша доска также включает в себя функции Epics и Sprint. Эпики — это идеальный способ сгруппировать связанные задачи, чтобы вы могли видеть общую картину вашего проекта. Спринты, с другой стороны, позволяют вам удобно разбить работу на управляемые фрагменты и сосредоточиться на выполнении конкретных задач в установленные сроки. Эти функции помогают значительно оптимизировать вашу работу, обеспечивая четкую структуру и упрощая отслеживание прогресса и корректировку планов по мере необходимости. ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В вашем Личном пространстве у вас есть собственная доска, календарь и комната данных. Позволяет вам создавать и организовывать свою работу так, как вы хотите. Это простой и интуитивно понятный способ управлять своей работой и отслеживать свои задачи. КОМНАТА ДАННЫХ С нашей комнатой данных вы и ваша команда можете получить доступ к своим файлам из любого места, в любое время, с любого устройства. Воспользуйтесь преимуществами аккуратно организованного рабочего пространства и наслаждайтесь беспрепятственной совместной работой, поскольку ваша команда эффективно обменивается, редактирует и получает доступ к важным документам. Преимущества: Унифицированный центр для совместной работы: централизуйте общение и задачи вашей команды в одной интегрированной среде, способствуя единству и операционной эффективности. Оптимизированный рабочий процесс: устраните сложность использования нескольких приложений. Teamplate предлагает комплексное решение, позволяющее непрерывно сосредоточиться и повысить производительность.
Askly
askly.me
Askly — удобная платформа поддержки клиентов с мгновенным переводом, позволяющая улучшить взаимодействие с клиентами и увеличить их удержание на сайте.
Blinger.io
blinger.io
Омниканальная платформа поддержки клиентов и продаж, объединяющая все приложения для обмена сообщениями, чат и электронную почту в интерфейсе службы поддержки. Blinger.io — лучшая омниканальная программная платформа. Получите доступ к мессенджерам, электронной почте и живому чату с помощью единого API, интерфейса или интеграции со службами поддержки.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp позволяет предприятиям электронной коммерции увеличивать конверсию веб-сайтов, доходы и повышать удовлетворенность клиентов с помощью масштабируемых цифровых агентов продаж. Консультанты по цифровым продуктам Chatchamp — чат-боты — в любое время предоставляют клиентам профессиональные автоматизированные консультации по веб-сайтам и обеспечивают потрясающий уровень обслуживания клиентов. В течение нескольких минут решение легко интегрируется в магазин, и вместе с командой Chatchamp продукты внедряются в кратчайшие сроки.
Chatify
chatify.com
Прощайте, гонорары агентам, здравствуйте, клиенты. Лучший, дешевый и разумный способ общения в чате с вашими клиентами. Большинство клиентов, которым нужна поддержка, не хотят вам звонить, они хотят с вами пообщаться. Почему онлайн-чат? 9/10 посетителей вашего сайта
Formilla
formilla.com
Formilla.com — ведущий поставщик программного обеспечения для обмена сообщениями с клиентами для продаж, маркетинга и поддержки. Благодаря сочетанию инструментов живого чата, электронной почты и обмена сообщениями в приложениях на одной мощной платформе более 12 000 компаний по всему миру используют наше программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов, автоматизации маркетинга и улучшения поддержки клиентов.
Hyversa
hyversa.com
GooChat — это мощное программное обеспечение для поддержки клиентов, которое оптимизирует поддержку и повышает качество обслуживания клиентов. Благодаря онлайн-чату, часто задаваемым вопросам, чат-боту и видеоурокам на одной удобной платформе вы можете сэкономить время и ресурсы, обеспечивая при этом первоклассную поддержку. GooChat подходит для предприятий всех размеров и отраслей. Это идеальное решение для повышения удовлетворенности клиентов и достижения успеха в бизнесе.
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