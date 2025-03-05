Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Украина

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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
JustCall
justcall.io
JustCall: платформа для бизнес-коммуникации All-in-One Communication соединяется с потенциальными клиентами и клиентами по голосу, SMS, электронной почте и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с 100+ интеграциями и магией ИИ и наблюдайте, как ваш бизнес растут на автопилоте. Доверившись более чем более 6000 предприятий во всем мире, JustCall побуждает команды, ориентированные на клиента, предоставлять безупречные взаимодействия с клиентами, подпитываемые в режиме реального времени и пост-вызыв в области ИИ. Top JustCall Features, чтобы следить за: * Входящие и исходящие звонки * Отправить и получить SMS и MMS * Дилер продаж (Auto, Predictive и Power Nialers) * SMS -рабочие процессы * СМС боты * Многоуровневая IVR * Агент в реальном времени * SMS-мощность AI * Коучинг AI * Анализ настроений * Аи * Мониторинг живых вызовов * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * 100+ интеграции CRM * Номера деловых телефонов в 70 странах
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это платформа службы поддержки и обмена сообщениями с клиентами, предназначенная для веб-сайтов, магазинов и приложений. Используйте Re:amaze, чтобы обеспечить исключительную поддержку клиентов через чат, электронную почту, социальные сети, мобильные SMS/MMS, VOIP и базы знаний часто задаваемых вопросов. Компании всех форм и размеров также полагаются на Re:amaze для автоматизации продаж и маркетинга, используя такие функции, как Re:amaze Cues (способ автоматического обмена сообщениями с онлайн-клиентами), чат-боты Re:amaze, Re:amaze Live Dashboard (для мониторинга онлайн-клиентов). активность в режиме реального времени) и отправлять опросы об удовлетворенности клиентов (чтобы оценить качество обслуживания и собрать отзывы). Re:amaze предлагает встроенную интеграцию со многими популярными сторонними приложениями, такими как Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo и многими другими. Компании также могут использовать одну учетную запись Re:amaze для управления обслуживанием клиентов нескольких компаний или магазинов с помощью функции мультибрендированности.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для всех масштабируемых предприятий и колл-центров. Эксперты DialShree в области VoIP и телефонии внедрили более 900 решений омниканальной связи в более чем 10 отраслях. BPO, KPO, Корпоративные компании, Коллекторские агентства, Предприятия, Компании телемаркетинга, Колл-центры, Банковское дело, Здравоохранение, Электронная коммерция, Автомобильная промышленность, Правительство
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслуживания клиентов или дополнить ваши текущие инструменты, такие как Zendesk, Intercom, Gorgias и многие другие, с помощью технологии автоматизации. * Бесплатный анализ вашего потенциала автоматизации | Знайте, что вы покупаете! * Бесплатный многоканальный почтовый ящик | Получите экономию на технике. * Тонны интеграции | Подключитесь к Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier и поднимите свою автоматизацию на новый уровень. Используйте Зоуи и… 1. Отклоняйте до 60% повторяющихся вопросов за 4 недели и сокращайте время решения на 67%. 2. Уход – позволяет агентам решать сложные дела и увеличивать CSAT на 12%. 3. Продавайте – определите покупательское намерение и привлеките до 40 % больше клиентов.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro создает программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает исключительную поддержку для предприятий по всему миру, а также дает возможность разместить вашу службу поддержки в облаке или локально. Основанная в 2001 году, Deskpro позволила тысячам компаний оптимизировать операции по обслуживанию клиентов и сократить время отклика, что привело к улучшению качества обслуживания клиентов. Программное обеспечение службы поддержки Deskpro включает в себя электронную почту, чат, телефон и билеты в социальных сетях, а также базу знаний самообслуживания. Вы также можете использовать инструменты аналитики и отчетности, которые позволяют компаниям отслеживать производительность и принимать решения на основе данных. Deskpro предназначен для улучшения взаимодействия между предприятиями и конечными пользователями и обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые решили изменить свою поддержку, включая Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus и другие.
Qualified
qualified.com
Квалифицированная платформа генерации трубопроводов для команд дохода, которые используют Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, Surveymonkey, MesdayPot и VMware Trust, квалифицированные для развития их трубопровода, используя их наибольший актив продаж и маркетинга - корпоративный веб -сайт - чтобы определить самых ценных покупателей, раскрыть сигналы покупателя и мгновенно Начать разговоры по продажам. Клиенты, которые используют квалифицированный отчет на 10 -кратное увеличение продаж, увеличение конверсии свинца в 4 раза и увеличение трубопровода на 6 раза. Квалифицированный, построенный на Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателя на основе учетных записей и облегчить разговоры по продажам в реальном времени. Квалифицированный занимает первое место в Salesforce AppExchange и занимает первое место по более чем 20 категориям на G2. Штаб -квартира в Сан -Франциско, квалифицированный возглавляется бывшим директором Salesforce CMO Kraig Swensrud и бывшим продуктом Salesforce SVP Sean Whiteley и финансируемым Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите квалифицированный.com.
typedesk
typedesk.com
Готовые ответы, с наддувом! typedesk — ведущее приложение, позволяющее сэкономить время, потраченное на набор одних и тех же слов снова и снова! Создавайте текстовые шаблоны повседневных предложений и сообщений, а Typedesk позволяет быстро и легко их повторно использовать. ➤ Как это работает? Используйте символ /, за которым следуют пользовательские сочетания клавиш, чтобы быстро вставить ответ. Например, typedesk может преобразовать
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Stonly
stonly.com
Stonly — это современная платформа знаний для обслуживания клиентов. Мы помогаем компаниям принимать быстрые и точные решения с помощью пошаговых руководств, деревьев решений, ответов ИИ, средств автоматизации, пошаговых руководств, контрольных списков и баз знаний для агентов и клиентов. В отличие от других платформ знаний, знания Stonly являются интерактивными (а не статичными) и предоставляются тогда и там, где они нужны людям. Это означает, что он используется гораздо чаще и может справиться с любым случаем, который встречается на его пути. Используйте ИИ, чтобы использовать свои знания и предлагать идеальное решение для каждого запроса — будь то простой ответ или подробное руководство. Вы можете контролировать ответы и хорошо решать каждый вопрос, даже самый важный и сложный. Легко создавайте отличный контент знаний и поддерживайте его актуальность и точность. Мы предоставим вам инструменты для сбора отзывов, измерения и улучшения влияния знаний на ваш бизнес. Интегрируйтесь со всеми вашими инструментами и процессами, включая Zendesk, Salesforce Service Cloud, Freshworks, HubSpot и другие.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-это единственная в своем роде платформу обслуживания клиентов, специально предназначенная для бизнеса электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовые возможности автоматизации и искусственного интеллекта, Горджиас революционизирует, как интернет-магазины оптимизируют путешествие клиента с помощью вспомогательной поддержки, чата, макросов, правил, поддержки и статистики доходов. В настоящее время Горджиас обслуживает более 13 000 торговцев в области электронной коммерции, включая Стива Мэдден, Глосье, Брюмат и Туши. Gorgias гордится тем, что является сертифицированной корпорацией B и является лидером в области устойчивых и справедливых практик на рабочем месте.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Help Scout
helpscout.com
Помощь Scout разработана с учетом ваших клиентов. Предоставьте электронную почту и живой чат с помощью индивидуального прикосновения, а также предоставите контент Help Dest, где это нужно вашим клиентам, все в одном месте, все по одной низкой цене. Опыт работы с клиентами прост, и обучающий персонал безболезнен, но у Скаута все еще есть все мощные функции, необходимые для обеспечения большой поддержки в масштабе. Благодаря лучшему отчетности в классе, интегрированной базой знаний, 50+ интеграций и надежного API, Help Scout позволяет вашей команде сосредоточиться на том, что действительно важно: ваших клиентов. Помощь Скауту доверяют более 12 000 клиентов в более чем 140 странах, включая буфер, Grubhub, Angellist и Timbuk2.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
CommBox
commbox.io
CommBox — это омниканальная платформа взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта корпоративного уровня, которая позволяет брендам привлекать клиентов по всем каналам из единого интерфейса, используя омниканальную коммуникацию, цифровое взаимодействие, автоматизацию бизнеса, диалоговый искусственный интеллект и генеративные чат-боты с искусственным интеллектом. CommBox помогает организациям автоматизировать свою повторяющуюся работу, оптимизировать взаимодействие с клиентами, повысить производительность команд обслуживания клиентов и опережать растущие ожидания клиентов в цифровой среде. CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов CommBox получают выгоду от снижения эксплуатационных расходов в колл-центрах, повышения удовлетворенности клиентов и повышения производительности агентов. Откройте для себя возможности CommBox: посетите www.commbox.io
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса теперь могут: * Автоматизируйте процессы маркетинга, продаж и удержания клиентов с помощью простого и мощного редактора с возможностью перетаскивания. * Превращайте посетителей веб-сайта непосредственно в потенциальных клиентов в CRM. Автоматически воспитывайте, отслеживайте и оценивайте потенциальных клиентов на основе активности в Интернете или электронной почте. * Включите многоканальную связь с возможностью звонить, писать по электронной почте или писать в Твиттере контакту с одной и той же страницы. * Отслеживайте поведение клиентов и получайте оповещения в режиме реального времени об активности клиентов. * Управляйте заявками в службу поддержки со всей историей клиентов в одном месте. * Имейте подробную запись всех деталей клиента и истории общения на одной странице, отсортированной в хронологическом порядке. * Просматривайте данные о клиентах из различных других бизнес-приложений на одной странице с помощью обширных возможностей интеграции.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах по всему миру. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский интерфейс по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Чат-бот гарантирует, что вы доступны для своих клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на каждом этапе их пути к клиенту.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как их знают и относятся к ним бренды, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на билетах, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам предоставлять радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
Glassix
glassix.com
Миссия Glassix — расширить доступ к диалоговому искусственному интеллекту и многоканальному общению с клиентами, давая компаниям возможность раскрыть свой неиспользованный потенциал и достичь непревзойденной масштабируемости. Благодаря омниканальным возможностям искусственного интеллекта Glassix меняет путь клиента. Мы преодолеваем временные границы, удовлетворяя потребности клиентов в каждой точке взаимодействия, даже в часы ожидания. Компания Glassix, которой доверяют Nike, Avis, Nintendo, Domino's и Dyson, продвигает миссии вперед с помощью своей преобразующей технологии. Благодаря Glassix управление взаимодействием с клиентами стало еще проще. Наш единый почтовый ящик устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов, оптимизируя управление рабочими процессами и сокращая расходы. От чат-ботов на базе искусственного интеллекта до персонализированных приветствий — держите своих клиентов вовлеченными в одном месте. Glassix — это унифицированная платформа обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает связь между вашими разговорами с клиентами по любому цифровому каналу: приложения для обмена мгновенными сообщениями и текстовые SMS, разговоры по электронной почте, чат на вашем веб-сайте или в приложении, а также сообщения в социальных сетях. Безопасная платформа предлагает надежный набор функций, предоставляемый в виде услуги по подписке, в комплекте с визуальными инструментами чат-бота без кода или с низким уровнем кода, которые не требуют никаких технических знаний для начала работы. Клиенты могут сразу же приступить к работе с возможностями диалогового искусственного интеллекта на базе GPT-4 или использовать API Glassix для создания высокоиндивидуализированного опыта. Работая вместе с глобальной сетью партнеров по интеграции, Glassix обслуживает растущую клиентскую базу как известных брендов, так и быстрорастущих предприятий, а также малого бизнеса. Испытайте возможности Glassix, поскольку он совершенствует взаимодействие, позволяя вам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Попрощайтесь с ручными задачами и освободите свое драгоценное время. Благодаря нашим возможностям автоматизации общение протекает легко, вызывая трепет у ваших клиентов.
Desku
desku.io
Desku находится в авангарде поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, специализируясь на решениях, предназначенных для электронной коммерции и SaaS-индустрии. Компания стремится преобразовать сектор обслуживания клиентов, сосредоточив внимание на повышении эффективности, улучшении пользовательского опыта и надежности корпоративного уровня. Предложения от Desku * Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Чат-боты и утилиты автоматизации Desku, управляемые искусственным интеллектом, значительно сокращают рабочую нагрузку на поддержку. * Общий почтовый ящик: Desku предлагает молниеносный, удобный для пользователя почтовый ящик с искусственным интеллектом, оптимизированный для современных групп поддержки. * База знаний: Desku предоставляет простую в создании базу знаний, предоставляющую клиентам возможности самообслуживания. * Живой чат: функция живого чата Desku позволяет беспрепятственно общаться с клиентами в режиме реального времени. Почему компании доверяют Desku * Платформе доверяют более 1000 агентов поддержки и 350 компаний. * Desku помогает сократить количество запросов в службу поддержки до 50%. * Компания способствует снижению затрат на поддержку на 40%. Возможности интеграции. Desku обеспечивает плавную интеграцию существующих инструментов для повышения производительности команды. Платформа поддерживает более 30+ интегрированных приложений и предлагает настраиваемые действия, основанные на данных о клиентах в режиме реального времени.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду обслуживания клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более инновационными и более гибкими. И мы все можем создать будущее, которое мы себе представляем. Мир работает с ServiceNow.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения для каналов социальных сообщений (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE и чат на веб-сайте) с повышенной эффективностью, анализом поведения пользователей и, таким образом, разработкой стратегии ремаркетинга. С целью раскрыть потенциал коммерции в чате посредством многоканального обмена сообщениями, автоматизации маркетинга, онлайн-объединения и офлайн-торговли, социальной платформы данных клиентов, «Omni AI», интегрированного с ChatGPT, а также каталога WhatsApp и системы оплаты, Omnichat снабжает компании оборудованием обеспечить беспрепятственный путь клиента и использовать возможности, возникающие в условиях омниканальной розничной торговли. Функция онлайн-объединения и офлайн-продаж позволяет легко направлять посетителей из онлайн-каналов к продавцам в обычных магазинах для последующего наблюдения, что способствует конверсиям и отслеживанию доходов в Интернете и офлайн. Используя ChatGPT, наш чат-бот «Omni AI» на базе искусственного интеллекта служит цифровым помощником розничных продавцов, который обрабатывает запросы клиентов, рекомендует продукты и облегчает планирование маркетинговых кампаний. Каталог и оплата WhatsApp позволяют ритейлерам завершить путь клиента в WhatsApp: от просмотра продуктов, общения с назначенными продавцами до совершения покупок, сокращения времени принятия решений и ускорения процесса покупки для клиентов, а также мгновенного дохода для продавцов. Достигая 300% роста годового регулярного дохода (ARR) в годовом сопоставлении в течение последних трех лет подряд, Omnichat предоставляет возможности более чем 5000 компаниям розничной торговли и электронной коммерции, включая Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM, Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green и правительственные ведомства.
Richpanel
richpanel.com
Служба поддержки клиентов может повысить или подорвать доверие клиентов к вашему интернет-магазину. С Richpanel ваша команда поддержки будет: а) реагировать быстрее, б) всегда давать точные ответы, в) легко управлять большими объемами и г) завоевывать доверие клиентов. * Портал самообслуживания для автоматизации повторяющихся вопросов. * Многоканальная служба поддержки и чат. * Отвечайте быстрее с учетом контекста. * Получайте продажи через чат. * Комплексные отчеты об обслуживании клиентов.
OvationCXM
ovationcxm.com
OvationCXM — это компания, занимающаяся управлением клиентским опытом (CXM), помогающая предприятиям и их партнерским экосистемам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов с полной прозрачностью и точным контролем, чтобы они могли владеть процессом, направлять опыт и реализовывать преимущества. Платформа OvationCXM, CXMEngine, включает в себя готовые соединители CRM, инструменты оркестрации и автоматизации взаимодействия с клиентами, агрегацию экосистемы, а также предоставление знаний и интегрированные коммуникационные решения на одной цельной платформе. Специалисты по обслуживанию клиентов выбирают OvationCXM, потому что технология CXM обеспечивает простоту в больших масштабах, оптимизируя работу CXM в каждой точке взаимодействия с клиентом. Штаб-квартира OvationCXM находится в Тибуроне, штат Калифорния, и ее удаленную рабочую силу по всей стране поддерживают Nyca Partners, Telstra Ventures, KeyBank, JobsOhio Growth Capital Fund, JumpStart Ventures, Savano Capital Partners, Capital One Ventures и Commerce Ventures.
User.com
user.com
User.com — это универсальная платформа автоматизации маркетинга, призванная повысить вовлеченность и конверсию за счет использования единого источника данных для ваших клиентов. Привлекайте клиентов через широкий спектр каналов связи: электронная почта, чат, чат-бот, push-уведомления, динамический контент страниц и многое другое — все это доступно в одном месте. Заинтересованы в автоматизации маркетинга? Воспользуйтесь нашей бесплатной 14-дневной пробной версией без предоплаты: http://bit.ly/2wrc3Ax. Мы предлагаем различные интеграции: легко подключайтесь к Google Tag Manager, Zapier, Segment, Google Analytics, Wordpress, Magento, PrestaShop, JavaScript, CSV, Gmail, Freshmail, Email Labs и многое другое! Полный список см. на нашей странице интеграции здесь: http://bit.ly/38Dsxn2 Будучи инструментом взаимодействия с клиентами и взаимодействия с ними в режиме реального времени как для малого, так и для крупного бизнеса, User.com был разработан для максимизации коэффициентов конверсии и повышения удовлетворенности пользователей. С помощью интуитивно понятных инструментов перетаскивания вы можете создавать процессы автоматизации маркетинга, маркетинговые кампании и создавать автоматизированные пути действий, которые будут постоянно привлекать ваших клиентов. Используйте триггеры, условия и действия, чтобы доставлять персонализированные сообщения вашим пользователям в нужное время. Мы понимаем, насколько важно постоянное взаимодействие с вашими пользователями в режиме реального времени. Благодаря интеграции нашего инструмента живого чата вы можете общаться в режиме реального времени и по всему миру. Все разговоры сохраняются и подключаются. Просматривайте последние сообщения в любое время и отправляйте обновления пользователям по электронной почте с помощью простых соединений между ними.
Charla
getcharla.com
Мгновенно общайтесь с вашими живыми посетителями и обеспечивайте лучший опыт продаж и поддержки. Charla Live Chat предоставляет вам все необходимое для создания наилучшего пути клиента. ✔️ Привлекайте посетителей с помощью живого чата и упреждающих бесед ✔️ Управляйте запросами на поддержку с помощью службы поддержки и заявок ✔️ Расширяйте возможности своих клиентов с помощью базы знаний ✔️ Собирайте и анализируйте отзывы клиентов ✔️ Отслеживайте свою эффективность с помощью информационной панели и статистики посетителей ✔️ Оставайтесь на связи с помощью мобильных приложений для iOS и Android ✔️ Легко интегрируйтесь с WordPress, Shopify и Magento.
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это комплексное программное решение, которое управляет всем послепродажным обслуживанием клиентов, что приводит к росту доходов, снижению оттока клиентов и повышению их удовлетворенности. Пакет программного обеспечения для упреждающего обслуживания клиентов TeamSupport позволяет вам расставлять приоритеты для своих клиентов, по-настоящему зная, кто они, эффективно поддерживая их и развиваясь вместе с ними. Система TeamSupport помогает сделать клиентов более счастливыми, что приводит к увеличению доходов вашего бизнеса. Программное обеспечение поддержки клиентов TeamSupport включает в себя: - Поддержка: отмеченная наградами система управления билетами. - Обмен сообщениями и чат: цифровые разговоры в реальном времени. - Успех: Улучшите отношения с клиентами для достижения успеха. - Аналитика: данные о клиентах и аналитика.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.
ProProfs
proprofs.com
PropRofs является ведущим поставщиком программного обеспечения SAAS, предназначенного для создания более умных сотрудников и более счастливых клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая обучающего производителя, базу знаний, производителя викторины, производителя опроса, CRM и многого другого, PropROF позволяет организациям улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Приверженная 100-летней миссии восхищения клиентов, Proprofs обслуживает более 15 миллионов пользователей в 150 странах. Продукты Proprofs включают в себя: - Тренировочный производитель - Производитель викторины - Создатель опроса - Qualaroo Insights - Живой чат - Справочная служба - База знаний - Управление проектом - Pecreel Popups - BigContacts CRM - webinarninja - КУРСЕННЯ Smart Tools Proprofs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell, а также пользователи из ведущих учебных заведений, таких как Phoenix, Harvard & Yale. Сайт занимает более миллиона штук контента на 70+ языках. Это ведущая онлайн -платформа обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и тестов.
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing позволяет клиентам упростить сложную операцию социального маркетинга для создания и защиты своего бренда. Хорос Маркетинг предлагает клиентам: * Социальный маркетинг: организуйте, управляйте, вовлекайте и измеряйте интегрированные социальные кампании на простой в настройке и легко адаптируемой платформе. * Интеллект: будьте впереди своего рынка, конкурентов и своей аудитории с помощью мощной, но доступной информации, основанной на неограниченном поиске в реальном времени по общедоступным социальным каналам. * Хранилище: защитите свой бренд в социальных сетях с помощью управления доступом и учетными данными. * Опыт. Поощряйте участие аудитории в ваших цифровых ресурсах с помощью социального пользовательского контента. * Ключевые преимущества включают в себя: Масштабируйте взаимодействие: объедините все свои команды, каналы и контент на одной платформе для управления интегрированными социальными кампаниями. * Защитите свой бренд. Централизованная видимость и контроль над доступом к учетной записи, утверждением контента и командами означают защиту бренда в масштабе. * Измеряйте то, что важно: преобразуйте свою социальную эффективность в показатели, важные для вашего бизнеса, с помощью настраиваемых информационных панелей и экспорта данных. * Антикризисное управление: будьте в курсе любого кризиса, понимая, когда кризисы возникают, а также как и когда действовать, используя данные в реальном времени и специальные уведомления. * Конкурентная разведка. Разрабатывайте критерии конкурентоспособности и отслеживайте кампании конкурентов, чтобы обеспечить значимую дифференциацию бренда.
Pulsedesk
pulsedesk.com
Универсальная система Helpdesk - собирать, управлять и анализировать запросы клиентов из всех каналов в одном «окне» Pulsedesk - это гибкий, надежный Helpdesk, который обеспечивает многоканальную поддержку клиентов. Пользователи получают широкий спектр инструментов для автоматизации рутинных процессов и соблюдения требований SLA, а также очень отзывчивая техническая поддержка. Также легко интегрировать стороннее программное обеспечение, создать базу знаний, запустить клиент-портал и настроить свой собственный веб-виджет в системе Pulsedesk.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% взаимодействий посредством самообслуживания, разрешения первого контакта с помощью интеллектуальной маршрутизации и обеспечивая омниканальное взаимодействие между клиентами и агентами. Наша открытая платформа CRM минимизирует затраты, выступая в качестве единой достоверной информации, управляя и контекстуализируя данные для управления более интеллектуальными процессами, которые масштабируют бизнес. Kustomer IQ внедряет искусственный интеллект во всю платформу, чтобы исключить повторяющиеся задачи, отклонить простые вопросы и обеспечить поддержку, удовлетворяющую клиентов. Сегодня Kustomer является базовой платформой для некоторых ведущих брендов обслуживания клиентов, таких как Ring, Glovo, Glossier и Sweetgreen. Компания Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке была основана в 2015 году серийными предпринимателями Брэдом Бирнбаумом и Джереми Суриэлем, привлекла более 174 миллионов долларов венчурного финансирования и поддерживается ведущими венчурными инвесторами, включая: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures и Social Leverage.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям без особых усилий порадовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, в Интернете, телефоне, чате, обмене сообщениями и социальными в билетах, и объединяет разрешение билетов по каналам. Кроме того, сильные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения билетов, приоритет билетов, Agent Assist и даже отправка консервированных ответов, помогают упростить процесс поддержки. Freshdesk также улучшает сотрудничество команды, интегрируется с целым рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозирующей поддержки и управление полевыми услугами. Особенности отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимые для развития бизнеса.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутренних заметок, помогают уменьшить рабочую нагрузку на электронную почту и облегчить нагрузку на электронную почту вашей команды. Кроме того, Helpmonks имеет опцию Live-Chat, включенную в каждый план, а также мощную платформу электронного маркетинга для кампаний по электронной почте и автоматических триггеров электронной почты. Более того, Helpmonks — единственный инструмент для общего доступа к почтовым ящикам, который предлагает несколько моделей развертывания — SaaS (хостинг), выделенные облачные серверы и локальные (автономное размещение) варианты, и цена указана за почтовый ящик, а НЕ за пользователя. Helpmonks — это программное обеспечение для общего почтового ящика, которое позволяет вашей команде совместно работать над переписками по электронной почте. Helpmonks делает все ваши общие почтовые ящики доступными в центральном месте, поэтому ваша организация получает прозрачность и понимание всех электронных писем вашей команды. Для каждого члена команды. В офисе, дома или для удаленных команд. Кроме того, Helpmonks работает со всеми поставщиками услуг электронной почты, поэтому вы можете продолжать использовать инструменты, которые вы уже знаете и используете.
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