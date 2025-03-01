Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более высокие бизнес-результаты и принося радость CX™. Наша облачная, масштабируемая и безопасная платформа включает в себя контакт-центр; омниканальное взаимодействие; Управление вовлеченностью персонала; возможность расширения за счет более чем 1400 партнеров; а также инновационный, практичный искусственный интеллект, автоматизация и аналитика путешествий, встроенные в платформу. Five9 предоставляет возможности людей, технологий и партнеров более чем 2500 организациям по всему миру.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
GetResponse
getresponse.com
GetResponse - это комплексная платформа по маркетингу электронной почты, которая предоставляет малым предприятиям, солопренериям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для развития своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения абонентов в платящих клиентов. Благодаря более чем 25-летней экспертизе наши клиенты выбирают GetResponse для нашего удобного решения, отмеченной наградами 24/7 поддержки клиентов и мощных инструментов, которые выходят за рамки почтового маркетинга-с автоматизацией, ростом списка и дополнительными инструментами связи, такими как вебинары и Live Чаты, чтобы помочь предприятиям построить свой личный бренд, продавать свои продукты и услуги и создать сообщество. Нужна более продвинутая платформа? GetResponse Max и Max² являются решениями для требования пользователей ищут передовые маркетинговые функции и надежную поддержку.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и знания, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли связаться с клиентами в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.
JustCall
justcall.io
JustCall: платформа для бизнес-коммуникации All-in-One Communication соединяется с потенциальными клиентами и клиентами по голосу, SMS, электронной почте и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с 100+ интеграциями и магией ИИ и наблюдайте, как ваш бизнес растут на автопилоте. Доверившись более чем более 6000 предприятий во всем мире, JustCall побуждает команды, ориентированные на клиента, предоставлять безупречные взаимодействия с клиентами, подпитываемые в режиме реального времени и пост-вызыв в области ИИ. Top JustCall Features, чтобы следить за: * Входящие и исходящие звонки * Отправить и получить SMS и MMS * Дилер продаж (Auto, Predictive и Power Nialers) * SMS -рабочие процессы * СМС боты * Многоуровневая IVR * Агент в реальном времени * SMS-мощность AI * Коучинг AI * Анализ настроений * Аи * Мониторинг живых вызовов * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * 100+ интеграции CRM * Номера деловых телефонов в 70 странах
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям без особых усилий порадовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, в Интернете, телефоне, чате, обмене сообщениями и социальными в билетах, и объединяет разрешение билетов по каналам. Кроме того, сильные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения билетов, приоритет билетов, Agent Assist и даже отправка консервированных ответов, помогают упростить процесс поддержки. Freshdesk также улучшает сотрудничество команды, интегрируется с целым рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозирующей поддержки и управление полевыми услугами. Особенности отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимые для развития бизнеса.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird считает, что общение лежит в основе построения отношений с клиентами. Таким образом, мы создали самую проверенную в мире платформу общения для мобильных приложений с использованием чата, голоса и видео. Лидеры отрасли, такие как Virgin Mobile, Hinge и Paytm, используют Sendbird для увеличения количества транзакций и повышения лояльности сотен миллионов пользователей каждый месяц. Фактически, Sendbird обеспечивает общение внутри приложения более чем 300 миллионами активных пользователей в месяц, отправляющих более 7 миллиардов сообщений в месяц 1200 клиентам по всему миру. Демо-версия Sendbird в действии здесь: https://sendbird.com/products/demos. Sendbird со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, поддерживается ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, август Capital, Клуб спонсоров, Всемирная инновационная лаборатория и Y Combinator.
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, привлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам. Платформа Haptik Conversational Commerce, стремящаяся создать самую привлекательную платформу диалоговой коммерции 21 века, позволяет брендам создавать восхитительные впечатления, повышающие коэффициенты конверсии на каждом этапе пути клиента. В число ведущих клиентов и партнеров Haptik входят KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA и Zurich Insurance и другие.
Channel.io
channel.io
Channel Talk — это универсальный AI-мессенджер, призванный помочь вам обеспечить обслуживание клиентов VIP-уровня. Мы предоставляем чат, командный чат, CRM, маркетинг и функции чат-бота, которые призваны помочь вам распознавать ключевых клиентов и улучшать качество взаимодействия с клиентами на каждом этапе воронки продаж. Это максимально похоже на взаимодействие с покупателями в магазине в онлайн-среде, помогая вам превратить новых посетителей в постоянных клиентов вашего бренда на всю жизнь.
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобного обмена сообщениями, безопасно и в больших масштабах. Мировые бренды используют надежную платформу Chat Commerce от Clickatell, чтобы сократить расходы, одновременно максимизируя ценность и улучшая качество обслуживания клиентов на всех этапах жизненного цикла потребителя. Штаб-квартира Clickatell находится в районе залива и имеет офисы в Канаде, Южной Африке и Нигерии. Узнайте больше на сайте www.clickatell.com.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center-это всеканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и 30+ цифровыми каналами, расширенные варианты ИИ для самообслуживания, такие как боты, проактивные инструменты для охвата и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиента. Он предлагает более 300 предварительно построенных интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления рабочей силой и аналитикой, способствующее искусственным технологиям. CringCentral Contact Center тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного класса и интегрированные унифицированные коммуникации, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
OnceHub
oncehub.com
Однажды HUB помогает организациям большим и малым, чтобы быстро тратить продажи и оптимизировать предоставление услуг с помощью планирования встреч и решений цифрового взаимодействия, которые адаптируются к предпочтениям их клиентов в режиме реального времени. Ранее известный как DapdayOnce, мы широко признаны лидером в онлайн-бронировании и календании, но наше предложение простирается намного выше, чем на лидирующий на рынке диапазон инструментов, предназначенных для захвата, квалификации, вовлечения и конвертации с максимальной эффективностью и регулирующим органом. Соответствующая безопасность. Фрилансеры, владельцы-операторы, агенты, филиалы и внутренние команды в каждой отрасли полагаются на то, чтобы мы могли повысить свои цифровые продажи и маркетинг, достичь целей на подбор персонала и предоставлять качественные услуги, один на один или в команде, лично лично , отдаленно или оба. Возможности экрана и веса автоматически направляют их к соответствующему персоналу, управляют пулами ресурсов для сотрудничества команды, а также запасные комнаты или оборудование по ходу вы. Когда придет время, перейдите на звонок, переключитесь на видео или чат вживую. Начните бесплатно, затем обновите свой план. Начните просто. Закрыть невероятно.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Chatify
chatify.com
Прощайте, гонорары агентам, здравствуйте, клиенты. Лучший, дешевый и разумный способ общения в чате с вашими клиентами. Большинство клиентов, которым нужна поддержка, не хотят вам звонить, они хотят с вами пообщаться. Почему онлайн-чат? 9/10 посетителей вашего сайта
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с вашими посетителями без каких-либо ограничений. История чата сохраняется навсегда, пока вы ее не удалите. Tawk.to позволяет более чем шести миллионам человек легко общаться и совершать транзакции с миллиардами клиентов — независимо от того, где они находятся и как они платят. Будьте рядом, когда вы им понадобитесь, благодаря неограниченному обмену сообщениями, билетам и собственной базе знаний — и все это на 100 % БЕСПЛАТНО. Программное обеспечение tawk.to для обмена сообщениями и управления клиентами легко использовать на всех устройствах и интегрируется со всеми вашими веб-сайтами и целевыми страницами. tawk.to предлагает приложения для iOS, Android, Windows и Mac OSX, которые помогут вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. tawk.to предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь предприятиям управлять коммуникацией клиентов по телефону, электронной почте, живого чата, SMS -текста, социальных сетей и многого другого. Это также помогает вам назначить звонки вашим агентам на основе их отделения или команды, автоматически направлять звонки агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для строительства значимых отношений с клиентами. Подключите номер обслуживания клиентов с помощью стола Zoho и сделайте/получите звонки в приложении.
NovoChat
novochat.co
NovoChat — это омниканальная чат-платформа, которая позволяет компаниям общаться с клиентами через WhatsApp, Telegram, Messenger и LINE.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — мировой лидер в области корпоративных коммуникаций. Сотни ведущих мировых брендов, включая HSBC, Chipotle и Virgin Media, используют нашу платформу Conversational Cloud для безопасного и ответственного взаимодействия с миллионами потребителей. Каждый месяц мы обеспечиваем миллиард диалоговых взаимодействий, предоставляя уникальный богатый набор данных и инструменты безопасности, позволяющие раскрыть возможности генеративного искусственного интеллекта и моделей большого языка для достижения лучших бизнес-результатов. С помощью решений LivePerson вы можете понять, чего хотят клиенты, подключиться к нужным каналам, помочь своим агентам и внедрить автоматизацию на базе искусственного интеллекта — и все это на службе вашего бизнеса и клиентов. Мы называем этот благотворный цикл «Разговорным маховиком», и он лежит в основе всего, что мы делаем.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Social Intents
socialintents.com
Встречайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack и ChatGPT. Разговаривать с вашими клиентами должно быть легко. Общайтесь с ними с помощью инструментов совместной работы, которые вы уже используете: Teams и Slack. Создавайте чат-ботов на базе ChatGPT, обученных на данных вашего веб-сайта. Легко передавайте чаты между ChatGPT и агентами-людьми.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye-это платформа управления репутацией и цифровой опыт работы с клиентами для местных брендов и многоцелевых предприятий. Более 100 000 предприятий используют платформу Birdeye, работающую на AI, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, поддерживать лояльность и преуспеть на своих местных рынках.
Rake
rake.ai
Rake включает в себя виджет чата для привлечения посетителей веб-сайта - функции группового общения с прямыми сообщениями, беседы по каналам - многоканальные соединения в чате на различных платформах - мониторинг посетителей веб-сайта с помощью простой версии Google Analytics в реальном времени - управление задачами для отслеживания разговоров
Charla
getcharla.com
Мгновенно общайтесь с вашими живыми посетителями и обеспечивайте лучший опыт продаж и поддержки. Charla Live Chat предоставляет вам все необходимое для создания наилучшего пути клиента. ✔️ Привлекайте посетителей с помощью живого чата и упреждающих бесед ✔️ Управляйте запросами на поддержку с помощью службы поддержки и заявок ✔️ Расширяйте возможности своих клиентов с помощью базы знаний ✔️ Собирайте и анализируйте отзывы клиентов ✔️ Отслеживайте свою эффективность с помощью информационной панели и статистики посетителей ✔️ Оставайтесь на связи с помощью мобильных приложений для iOS и Android ✔️ Легко интегрируйтесь с WordPress, Shopify и Magento.
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat сочетает в себе возможности чат-ботов с искусственным интеллектом и программное обеспечение для живого чата, обеспечивая круглосуточную мгновенную поддержку посетителей веб-сайта, способствуя вовлечению пользователей и повышению бизнес-конверсий.
pagealive
pagealive.com
Pagealive — это виджет живого видеочата, позволяющий компаниям предлагать персонализированную поддержку и взаимодействие со своими клиентами в режиме реального времени. Наша миссия — изменить качество обслуживания клиентов, предоставив удобное решение для видеочата в режиме реального времени, которое способствует установлению значимых связей и повышает коэффициент конверсии. В этом плане маркетинга и продаж изложены наши стратегии по повышению осведомленности, стимулированию спроса и увеличению продаж Pagealive. Наш подход включает в себя целевые маркетинговые кампании, стратегическое партнерство и специальную команду продаж, чтобы максимизировать наш охват и влияние.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Comm10
comm100.com
Comm100 — глобальный поставщик программного обеспечения для цифрового омниканального взаимодействия с клиентами для образовательных, государственных и коммерческих организаций всех размеров. С помощью Comm100 организации могут обеспечить превосходное цифровое обслуживание клиентов с помощью настраиваемого, ориентированного на ценность живого чата, безопасного обмена сообщениями, ботов на базе искусственного интеллекта и автоматизации в одной интегрированной консоли. Comm100 обеспечивает нулевое время простоя, самые высокие стандарты безопасности и автоматизацию искусственного интеллекта, что позволяет клиентам получать ответы в любое время и в любом месте.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Acquire
acquire.io
Acquire снабжает корпоративные команды цифровыми инструментами, необходимыми для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. Благодаря таким функциям, как безопасный совместный просмотр, чат-боты с искусственным интеллектом, чат и видеозвонки, Acquire дает командам возможность активно решать сложные проблемы продаж, обслуживания и поддержки в режиме реального времени по всем каналам. С помощью Acquire компании могут постоянно привлекать клиентов, сводя к минимуму время разрешения проблем и избыточность. Гибкий и масштабируемый пакет программного обеспечения Acquire отвечает потребностям любого бизнеса в обслуживании клиентов, продажах и поддержке — на любом устройстве. Штаб-квартира Acquire находится в Сан-Франциско. Клиенты компании охватывают весь мир и включают несколько брендов из списка Fortune 500. Acquire поддерживается такими группами, как Base10, S28 Capital и Fathom Capital.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias-это единственная в своем роде платформу обслуживания клиентов, специально предназначенная для бизнеса электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовые возможности автоматизации и искусственного интеллекта, Горджиас революционизирует, как интернет-магазины оптимизируют путешествие клиента с помощью вспомогательной поддержки, чата, макросов, правил, поддержки и статистики доходов. В настоящее время Горджиас обслуживает более 13 000 торговцев в области электронной коммерции, включая Стива Мэдден, Глосье, Брюмат и Туши. Gorgias гордится тем, что является сертифицированной корпорацией B и является лидером в области устойчивых и справедливых практик на рабочем месте.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
OneDesk
onedesk.com
Onedesk объединяет службу поддержки и программного обеспечения для управления проектами в одно приложение. Обслуживайте своих клиентов и управляйте командными проектами с одним приложением. Onedesk также включает в себя приложения для клиентов: чат в реальном времени, настраиваемые веб-формы и портал клиентов. Эти интегрированные приложения позволяют вам обслуживать своих клиентов, удобно работая над вашими проектами на одной платформе.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — это омниканальная платформа взаимодействия с потребителями на базе искусственного интеллекта, которая предлагает продажи и поддержку в режиме реального времени. Автоматизированная платформа живого чата помогает вам привлекать клиентов 24 часа в сутки, оценивать потенциальных клиентов по различным каналам и увеличивать конверсию. Это платформа для общения с клиентами, которая оптимизирует каждое взаимодействие клиентов с бизнесом. REVE Chat предоставляет полный набор функций визуального взаимодействия, таких как чат-бот, живой чат, совместный просмотр и видеочат, чтобы обеспечить более быстрое разрешение проблем посредством индивидуального взаимодействия. Вы можете легко привлекать своих клиентов через предпочитаемые ими каналы с помощью REVE Chat, чтобы обеспечить омниканальный обмен сообщениями. REVE Chat также включает расширенную маршрутизацию, организацию очередей, автоматические триггеры и аналитику посетителей. Компании привлекают клиентов через различные каналы, включая веб-сайты, WhatsApp, Facebook, Instagram, Viber, Telegram, приложения и другие. REVE Chat делает общение с ними с единой платформы чрезвычайно эффективным. Чат-бот может автоматизировать помощь и взаимодействие с клиентами, а решение для онлайн-чата может вывести настройку на новый уровень с помощью человеческого участия. Мощная платформа помогает компаниям на протяжении всего процесса взаимодействия с клиентами: от привлечения потенциальных клиентов до удовлетворения и удержания клиентов.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду обслуживания клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
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