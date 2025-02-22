Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Таиланд

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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Intercom
intercom.com
Intercom - единственное полное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесшовное качество обслуживания клиентов в процессе автоматизации и поддержки человека, что обеспечивает повышение удовлетворенности клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, где большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости поддержки человека, освобождая команду для работы над более высокой стоимостью разговоров с клиентами. Более 25 000 глобальных организаций, в том числе Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom для предоставления беспрецедентного пользовательского опыта в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и обеспечивает взаимодействие с более чем 600 миллионами ежемесячных активных пользователей. Основанный в 2011 году и поддержанный ведущими венчурными капиталистами, в том числе Кляйнером Перкинсом, Bessemer Venture Partners и Social Capital, Intercom выполняет миссию по созданию интернет -бизнеса личным.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
SaleSmartly
salesmartly.com
Омниканальная платформа общения с клиентами, объединяющая Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить более быструю и лучшую поддержку: * Централизуйте все свои многоканальные сообщения в одном месте. Легко занимайтесь продажами, маркетингом или обслуживанием через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat и т. д., обеспечивая унифицированное обслуживание клиентов. * Полная поддержка клиентов за секунды, а не часы. Сократите время ответа и повысьте эффективность за счет устранения повторяющихся задач с помощью нашей встроенной автоматизации. Работайте умнее, а не усерднее, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса. * Общий чат позволяет командам эффективно сотрудничать, обеспечивая дисциплину и планирование. Объедините все каналы обмена сообщениями в одну серверную часть и эффективно сотрудничайте между командами с помощью автоматического распределения чатов и внутреннего распределения сеансов. * Эффективно и удобно сегментируйте, отслеживайте и анализируйте своих клиентов в одном месте. Создавайте базы данных контактов, получайте доступ к полной истории контактов, истории просмотров и синхронизируйте свои данные с информационной системой. * Отслеживание ключевых показателей и тенденций. Многомерные визуальные показатели четко показывают связи между типами запросов, каналами, клиентами, продуктами, продажами и многим другим. Упростите измерение данных и обмен ими, что поможет вам разрабатывать бизнес-планы. * Говорите на языке клиента, даже если он не является вашим родным языком. Наши переводы в режиме реального времени позволяют вам уверенно общаться со своими клиентами и выходить на международные рынки.
Help Scout
helpscout.com
Помощь Scout разработана с учетом ваших клиентов. Предоставьте электронную почту и живой чат с помощью индивидуального прикосновения, а также предоставите контент Help Dest, где это нужно вашим клиентам, все в одном месте, все по одной низкой цене. Опыт работы с клиентами прост, и обучающий персонал безболезнен, но у Скаута все еще есть все мощные функции, необходимые для обеспечения большой поддержки в масштабе. Благодаря лучшему отчетности в классе, интегрированной базой знаний, 50+ интеграций и надежного API, Help Scout позволяет вашей команде сосредоточиться на том, что действительно важно: ваших клиентов. Помощь Скауту доверяют более 12 000 клиентов в более чем 140 странах, включая буфер, Grubhub, Angellist и Timbuk2.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk-это решение для обслуживания AI, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Zendesk Solution работает вне коробки и легко изменить в случае изменений, что позволяет предприятиям двигаться быстрее. Zendesk также помогает предприятиям использовать передовое искусственное интеллект для служб, чтобы решить проблемы с клиентами быстрее и точнее. Построенный на миллиардах взаимодействия CX, Zendesk AI может быть использован по всему опыту обслуживания от самообслуживания до агентов, администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk расширяет возможности агентов с инструментами, пониманием и контекстом, которые им необходимы для предоставления персонализированного обслуживания на любом канале, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно, от персонализированной беседы и управления положениями, до технического управления, до технического обеспечения, автоматизации, автоматизации и рынка более 1200 приложений - все защищены под одной крышей. И наше решение легко внедрить и корректировать на лету, освобождая команды от требований, разработчиков и дорогих партнеров для продолжающихся изменений. В Zendesk мы выполняем миссию, чтобы упростить сложность бизнеса и облегчить компаниям создавать значимые связи с клиентами. От стартапов до крупных предприятий, мы считаем, что интеллектуальные, инновационные опыт клиентов должны быть в пределах досягаемости для каждой компании, независимо от размера, промышленности или амбиций. Zendesk обслуживает более 130 тыс. Глобальных брендов во множестве отраслей промышленности на более чем 30 языках. Zendesk со штаб -квартирой в Сан -Франциско и управляет офисами по всему миру.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь предприятиям управлять коммуникацией клиентов по телефону, электронной почте, живого чата, SMS -текста, социальных сетей и многого другого. Это также помогает вам назначить звонки вашим агентам на основе их отделения или команды, автоматически направлять звонки агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для строительства значимых отношений с клиентами. Подключите номер обслуживания клиентов с помощью стола Zoho и сделайте/получите звонки в приложении.
MyAlice
myalice.ai
Универсальный инструмент общения с клиентами для социально активных брендов Shopify и WooCommerce. Социальные сети — это новая электронная коммерция. Клиенты теперь относятся к вашему бренду как к человеку и хотят общаться с вами по нескольким каналам. Итак, мы создали современный способ продажи и поддержки в средствах массовой информации с помощью бесед. Откройте для себя социальную коммерцию для своего бренда электронной коммерции за пять простых шагов, чтобы развивать свой бизнес, строить искренние отношения с клиентами и тратить меньше времени на закрытие заказов. 1. Поддержка и продажа из одного почтового ящика. Как и вы, мы ненавидим переключаться между бесчисленными социальными приложениями, веб-сайтами и магазинами. Итак, управляйте всеми своими социальными каналами, чатом и заказами электронной коммерции из одного общего почтового ящика. 2. Управляйте заказами электронной коммерции. Просматривайте и ищите свои запасы, создавайте или обновляйте заказы, делитесь изображениями продуктов, просматривайте сведения о клиентах — и все это, не выходя из почтового ящика. 3. Экономьте время и ресурсы на поддержке. Развертывайте чат-ботов без кода за считанные минуты, чтобы сэкономить часы на поддержке, автоматически отвечать на распространенные запросы и автоматизировать общение на нескольких языках. 4. Сотрудничайте с товарищами по команде. Получите полноценный инструмент для оформления заявок, позволяющий автоматически назначать, переназначать участников, создавать готовые ответы, добавлять теги и оставлять заметки для общей поддержки клиентов. 5. Принимайте более эффективные решения, даже не пытаясь это сделать = Создавайте автоматические отчеты о пользователях, продажах, эффективности агентов и рейтингах клиентов, чтобы принимать более эффективные решения для вашей команды. TLDR: MyAlice объединяет все, что нужно бизнесу электронной коммерции — каналы социальных сетей, чат, чат-бот, инвентарь магазина, платежный шлюз, мобильное приложение — все на одной платформе, чтобы вы могли продавать и поддерживать на ходу. В любое время. Где угодно. Интегрируется с вашим магазином WooCommerce или Shopify, веб-сайтом, мобильным приложением и популярными социальными каналами, такими как Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram и Line. Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня или получите помощь в переходе с Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
ControlHippo
controlhippo.com
Представляем ControlHippo — лучший общий почтовый ящик WhatsApp, разработанный специально для удовлетворения потребностей групп продаж и поддержки. Его исключительная эффективность расширяет возможности ваших команд, обеспечивая бесперебойный доступ к номерам WhatsApp на нескольких устройствах, что приводит к полной трансформации динамики общения. ControlHippo предоставляет вашему персоналу по продажам и поддержке всеобъемлющую картину взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, предлагая 360-градусную точку обзора всех коммуникаций. Эта бесценная функция обеспечивает легкий мониторинг и быстрое реагирование на запросы клиентов, исключая вероятность недопонимания и ненужных задержек. Кроме того, беспрецедентная гибкость ControlHippo легко интегрируется с различными инструментами и приложениями, расширяя возможности поддержки клиентов и оптимизируя общую эффективность команды. Приготовьтесь к совершенно новому уровню производительности и повышению удовлетворенности клиентов с ControlHippo!
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.chat - Безопасное сотрудничество для высокорегистрированных организаций, созданных для организаций, которые нуждаются в большем контроле над их сообщением, это обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов по владению данными, настройками или интеграциями. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, военно -морской флот США и Credit Suisse Trust.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое решение для обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, которое адаптируется к любому бизнесу и работает в несколько кликов! - Неограниченное количество каналов и сообщений бесплатно, а также цены полностью прозрачны и удобны для стартапов. Он также поставляется с бесплатным мобильным приложением! - Бесплатный план для малого бизнеса с доступной поддержкой в приложении. - Chative предлагает отмеченный наградами пользовательский интерфейс и UX, который сочетает в себе искусство сжатия информации с простой навигацией! - Последние 6 лет мы являемся новаторами в области искусственного интеллекта, чат-ботов и автоматизации обмена сообщениями. Что Chative.IO дает вам? - Унифицируйте все разговоры, клиентов, заказы и каталоги продуктов, чтобы ускорить рост за счет более счастливых клиентов. - Доступ к полной информации о клиенте, истории заказов и сведениям о деятельности, что обеспечивает индивидуальную поддержку для лояльности и повторных покупок. - Обеспечьте прямые продажи через ежедневные приложения для обмена сообщениями, превращая посетителей в потенциальных клиентов. - Обеспечьте своевременное персонализированное обслуживание клиентов и повысьте производительность благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются. Мы позаботимся о том, чтобы вы никогда не пропустили ни одного потенциального клиента с вашего сайта. Сегодня, когда люди посещают ваш сайт (скажем, чтобы запросить демонстрацию продукта), они ожидают, что вы сразу же ответите. Даже когда сейчас нерабочее время или они находятся в другом часовом поясе. Большинство веб-сайтов просят клиентов заполнить длинные формы и предоставляют много информации. Это безличный и недружественный опыт. И как клиент, вы не знаете, когда получите ответ. Исследование Insidesales.com показывает, что ожидание даже 5 минут ответа клиенту резко снижает ваши шансы закрыть бизнес. Мы даем вам одну строку кода, которую вы можете добавить на свой сайт, чтобы автоматически отвечать потенциальным клиентам и генерировать более квалифицированных потенциальных клиентов без затрат на дополнительных продавцов. Постоянно позволяет заменять формы простым обменом сообщениями, что позволяет клиентам максимально быстро получать необходимую им информацию. Некоторые примеры того, что мы можем сделать, чтобы помочь вам превратить посетителей веб-сайта в клиентов: * приветствовать новых посетителей и спрашивать, нужна ли им какая-либо помощь * использовать открывающие вопросы для квалификации потенциальных клиентов * быстро назначать встречи для горячих потенциальных клиентов * создавать список информационных бюллетеней, задавая вопросы для регистрации в нужное время * указывайте полезный контент, например статьи в блогах, видео или электронные книги.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
pagealive
pagealive.com
Pagealive — это виджет живого видеочата, позволяющий компаниям предлагать персонализированную поддержку и взаимодействие со своими клиентами в режиме реального времени. Наша миссия — изменить качество обслуживания клиентов, предоставив удобное решение для видеочата в режиме реального времени, которое способствует установлению значимых связей и повышает коэффициент конверсии. В этом плане маркетинга и продаж изложены наши стратегии по повышению осведомленности, стимулированию спроса и увеличению продаж Pagealive. Наш подход включает в себя целевые маркетинговые кампании, стратегическое партнерство и специальную команду продаж, чтобы максимизировать наш охват и влияние.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro создает программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает исключительную поддержку для предприятий по всему миру, а также дает возможность разместить вашу службу поддержки в облаке или локально. Основанная в 2001 году, Deskpro позволила тысячам компаний оптимизировать операции по обслуживанию клиентов и сократить время отклика, что привело к улучшению качества обслуживания клиентов. Программное обеспечение службы поддержки Deskpro включает в себя электронную почту, чат, телефон и билеты в социальных сетях, а также базу знаний самообслуживания. Вы также можете использовать инструменты аналитики и отчетности, которые позволяют компаниям отслеживать производительность и принимать решения на основе данных. Deskpro предназначен для улучшения взаимодействия между предприятиями и конечными пользователями и обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые решили изменить свою поддержку, включая Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus и другие.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.
Atlas
atlas.so
Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов. Вот краткий обзор того, как вы можете в 10 раз повысить качество поддержки клиентов с помощью Atlas: * Хронология клиента: просматривайте весь путь клиента в единой, удобной для отслеживания, хронологической шкале. * Запись сеанса: видео стоит тысячи слов. Пусть ваши клиенты покажут вам, а не расскажут, с помощью записи сеанса. * Чат-бот: направляйте своих клиентов на их пути, создавая полезные и увлекательные рабочие процессы чат-бота для любого опыта. * Справочный центр. Сократите свою рабочую нагрузку вдвое, предоставив клиентам ответы на наиболее распространенные вопросы через справочный центр самообслуживания. * Омниканальность: чат, электронная почта, SMS, WhatsApp, Slack: общайтесь со своими клиентами там, где они уже находятся, с помощью одного простого унифицированного интерфейса. * Отчеты: отслеживайте качество поддержки клиентов с помощью легко читаемых диаграмм, которые отправляются прямо на ваш почтовый ящик. * Клавиатура прежде всего: выполняйте любые действия и перемещайтесь по приложению всего несколькими нажатиями клавиш.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет второй пилот для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smartblock, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — это инструмент общения с клиентами для вашего бизнеса. Это поможет вам приобретать и удерживать клиентов, создавать репутацию в Интернете, обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и развивать свой бизнес. Деловые текстовые сообщения, чаты Google Maps и WhatsApp, управление онлайн-обзорами, веб-чат, онлайн-формы и SMS-уведомления с помощью единого инструмента, которым пользуется ваша команда. Поддерживаемые каналы в социальных сетях: Facebook Messenger, комментарии к сообщениям Facebook, обзоры мобильных приложений, бизнес-обзоры Google, бизнес-сообщения Google, текстовые сообщения/SMS, сообщения Telegram, веб-чат, обмен сообщениями WhatsApp, формы веб-сайта.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для всех масштабируемых предприятий и колл-центров. Эксперты DialShree в области VoIP и телефонии внедрили более 900 решений омниканальной связи в более чем 10 отраслях. BPO, KPO, Корпоративные компании, Коллекторские агентства, Предприятия, Компании телемаркетинга, Колл-центры, Банковское дело, Здравоохранение, Электронная коммерция, Автомобильная промышленность, Правительство
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти проблемы, предлагая решение «все в одном». , который объединяет различные каналы связи (веб-звонок, чат, обратный звонок, приложения для обмена социальными сообщениями) в единую платформу.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, позволяя открывать больше возможностей с меньшими усилиями.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
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