Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

Gladly

gladly.com

Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как их знают и относятся к ним бренды, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на билетах, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам предоставлять радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.