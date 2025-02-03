Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Швеция

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Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки и унифицирует обработку заявок по всем каналам. Кроме того, мощные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения заявок, приоритезация заявок, помощь агентов и даже отправка готовых ответов, помогают оптимизировать процесс поддержки. Freshdesk также улучшает совместную работу команды, интегрируется с рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозной поддержки и управление выездным обслуживанием. Функции отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимую для развития бизнеса.
Userlike
userlike.com
Userlike — ведущее программное решение для автоматизации обмена сообщениями и поддержки клиентов в Германии. Это унифицированное решение для обмена сообщениями, которое позволяет компаниям получать сообщения из разных каналов в один центральный почтовый ящик. Все запросы, полученные через чат веб-сайта, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и т. д., попадают непосредственно в центр сообщений Userlike. Userlike предлагает современный веб-мессенджер для привлечения потенциальных клиентов и отслеживания клиентов. Команды обслуживания клиентов поддерживаются профессиональными функциями обслуживания, такими как голосовые сообщения, онлайн-переводы и интеллектуальная маршрутизация. При сложных запросах агенты службы могут удобно переключиться с чата на видеозвонок через браузер, который включает совместное использование экрана. С помощью AI Automation Hub от Userlike вы можете всего за несколько шагов создавать чат-ботов на базе искусственного интеллекта, умные страницы часто задаваемых вопросов и интерактивные контактные формы, чтобы автоматизировать около 70% вашего цифрового обслуживания клиентов. Для достижения еще лучших результатов выберите нашу интеграцию GTP-4, которая добавит в вашу поддержку клиентов навыки самой мощной в мире модели больших языков. Это позволяет чат-боту творчески комбинировать ответы из вашей базы знаний и давать клиентам индивидуальные ответы. Бот поддержки AI даже запоминает контекст чата, чтобы последующие вопросы классифицировались и давались правильные ответы. API чат-бота Userlike также позволяет интегрировать существующих чат-ботов в программное обеспечение. С момента основания Userlike более 10 лет назад защита данных всегда была главным приоритетом. Все данные надежно хранятся на немецких серверах, что делает Userlike решением для обмена сообщениями с клиентами, соответствующим требованиям GDPR. Благодаря своей защищенной инфраструктуре данных и специальным функциям Userlike гарантирует защиту и безопасность данных ваших клиентов, ваших сотрудников и вашей компании в целом. Userlike подходит для компаний любого размера, поскольку программное обеспечение является гибким и адаптируется к вашим потребностям и целям. Малые и средние компании, а также крупные корпорации, такие как Toyota и Hermes, уже полагаются на Userlike.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с вашими посетителями без каких-либо ограничений. История чата сохраняется навсегда, пока вы ее не удалите. Tawk.to позволяет более чем шести миллионам человек легко общаться и совершать транзакции с миллиардами клиентов — независимо от того, где они находятся и как они платят. Будьте рядом, когда вы им понадобитесь, благодаря неограниченному обмену сообщениями, билетам и собственной базе знаний — и все это на 100 % БЕСПЛАТНО. Программное обеспечение tawk.to для обмена сообщениями и управления клиентами легко использовать на всех устройствах и интегрируется со всеми вашими веб-сайтами и целевыми страницами. tawk.to предлагает приложения для iOS, Android, Windows и Mac OSX, которые помогут вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. tawk.to предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое решение для обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, которое адаптируется к любому бизнесу и работает в несколько кликов! - Неограниченное количество каналов и сообщений бесплатно, а также цены полностью прозрачны и удобны для стартапов. Он также поставляется с бесплатным мобильным приложением! - Бесплатный план для малого бизнеса с доступной поддержкой в приложении. - Chative предлагает отмеченный наградами пользовательский интерфейс и UX, который сочетает в себе искусство сжатия информации с простой навигацией! - Последние 6 лет мы являемся новаторами в области искусственного интеллекта, чат-ботов и автоматизации обмена сообщениями. Что Chative.IO дает вам? - Унифицируйте все разговоры, клиентов, заказы и каталоги продуктов, чтобы ускорить рост за счет более счастливых клиентов. - Доступ к полной информации о клиенте, истории заказов и сведениям о деятельности, что обеспечивает индивидуальную поддержку для лояльности и повторных покупок. - Обеспечьте прямые продажи через ежедневные приложения для обмена сообщениями, превращая посетителей в потенциальных клиентов. - Обеспечьте своевременное персонализированное обслуживание клиентов и повысьте производительность благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk, который позволяет вам создавать функции чата в вашем приложении или на веб-сайте за считанные минуты, экономя вам месяцы времени на разработку. MinChat также поставляется со встроенным пользовательским интерфейсом, что еще больше упрощает настройку функций чата в вашем приложении или на веб-сайте.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контактов для специалистов по обслуживанию клиентов. Основной продукт Help Scout (также называемый Help Scout) — это веб-служба поддержки SaaS (программное обеспечение как услуга), соответствующая требованиям HIPAA. Основанная в 2011 году, компания обслуживает более 10 000 клиентов в более чем 140 странах, включая Buffer, Basecamp, Trello, Reddit и AngelList. Помимо офиса в Бостоне, у компании есть удаленная рабочая сила, насчитывающая более 100 сотрудников, живущих в более чем 80 городах по всему миру.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Чат-бот гарантирует, что вы доступны для своих клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на каждом этапе их пути к клиенту.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
OneDesk
onedesk.com
OneDesk объединяет программное обеспечение службы поддержки и управления проектами в одном приложении. OneDesk также включает приложения для работы с клиентами: чат в реальном времени, настраиваемые веб-формы и портал для клиентов. Эти интегрированные приложения позволяют вам обслуживать клиентов, удобно работая над проектами на одной платформе.
Olark
olark.com
Онлайн-чат Olark — это самый простой способ увеличить ваши продажи, помочь решить проблемы и понять своих клиентов. Немедленно дайте своим клиентам ответы, которые им нужны, и получите четкое представление о том, чего они хотят от долгосрочных отношений. Olark соответствует требованиям WCAG 2.0 AA, доступен и готов к GDPR.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для всех масштабируемых предприятий и колл-центров. Эксперты DialShree в области VoIP и телефонии внедрили более 900 решений омниканальной связи в более чем 10 отраслях. BPO, KPO, Корпоративные компании, Коллекторские агентства, Предприятия, Компании телемаркетинга, Колл-центры, Банковское дело, Здравоохранение, Электронная коммерция, Автомобильная промышленность, Правительство
Atlas
atlas.so
Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов. Вот краткий обзор того, как вы можете в 10 раз повысить качество поддержки клиентов с помощью Atlas: * Хронология клиента: просматривайте весь путь клиента в единой, удобной для отслеживания, хронологической шкале. * Запись сеанса: видео стоит тысячи слов. Пусть ваши клиенты покажут вам, а не расскажут, с помощью записи сеанса. * Чат-бот: направляйте своих клиентов на их пути, создавая полезные и увлекательные рабочие процессы чат-бота для любого опыта. * Справочный центр. Сократите свою рабочую нагрузку вдвое, предоставив клиентам ответы на наиболее распространенные вопросы через справочный центр самообслуживания. * Омниканальность: чат, электронная почта, SMS, WhatsApp, Slack: общайтесь со своими клиентами там, где они уже находятся, с помощью одного простого унифицированного интерфейса. * Отчеты: отслеживайте качество поддержки клиентов с помощью легко читаемых диаграмм, которые отправляются прямо на ваш почтовый ящик. * Клавиатура прежде всего: выполняйте любые действия и перемещайтесь по приложению всего несколькими нажатиями клавиш.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет второй пилот для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smartblock, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — это инструмент общения с клиентами для вашего бизнеса. Это поможет вам приобретать и удерживать клиентов, создавать репутацию в Интернете, обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и развивать свой бизнес. Деловые текстовые сообщения, чаты Google Maps и WhatsApp, управление онлайн-обзорами, веб-чат, онлайн-формы и SMS-уведомления с помощью единого инструмента, которым пользуется ваша команда. Поддерживаемые каналы в социальных сетях: Facebook Messenger, комментарии к сообщениям Facebook, обзоры мобильных приложений, бизнес-обзоры Google, бизнес-сообщения Google, текстовые сообщения/SMS, сообщения Telegram, веб-чат, обмен сообщениями WhatsApp, формы веб-сайта.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, позволяя открывать больше возможностей с меньшими усилиями.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого взаимодействия на любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют Arena, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или во всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти проблемы, предлагая решение «все в одном». , который объединяет различные каналы связи (веб-звонок, чат, обратный звонок, приложения для обмена социальными сообщениями) в единую платформу.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
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