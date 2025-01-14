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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io — это сингапурская глобальная полнофункциональная коммуникационная платформа и поставщик решений, которая позволяет разработчикам и предприятиям предоставлять своим потребителям целостный омниканальный опыт с использованием API видео, голоса, SMS и WhatsApp, SDK и решений с низким кодом. При поддержке команды, состоящей из более чем 50 увлеченных технологов, он расширяет возможности компаний из списка Fortune 500, а также стартапов по всему миру с помощью своей интерактивной и очень привлекательной платформы для работы с клиентами. Основанная в 2017 году, компания завоевала прочное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, США и Европе, обслуживая клиентов из различных отраслей, включая здравоохранение, телекоммуникации, BFSI, образование, розничную торговлю и электронную коммерцию. Впервые в отрасли EnableX.io предлагается как в виде облачной, так и локальной платформы CPaaS. Эта возможность гибкого развертывания позволяет нам работать с телекоммуникационными компаниями и поставщиками услуг, которые хотят запустить CPaaS под своими брендами как предложение с полной белой маркировкой. Он также отвечает потребностям предприятий, рассматривающих возможность частного развертывания CPaaS в связи с нормативными требованиями и требованиями конфиденциальности данных, а также сообщества разработчиков в целом. EnableX.io — это полнофункциональный сервис CPaaS, позволяющий предприятиям развертывать омниканальную связь (видео, голос, SMS и сообщения) на разных устройствах и платформах. От личных чатов до широкомасштабных трансляций — мы делаем общение более интеллектуальным, гибким и персонализированным, помогая предприятиям оставаться впереди в цифровом мире.
Glassix
glassix.com
Миссия Glassix — расширить доступ к диалоговому искусственному интеллекту и многоканальному общению с клиентами, давая компаниям возможность раскрыть свой неиспользованный потенциал и достичь непревзойденной масштабируемости. Благодаря омниканальным возможностям искусственного интеллекта Glassix меняет путь клиента. Мы преодолеваем временные границы, удовлетворяя потребности клиентов в каждой точке взаимодействия, даже в часы ожидания. Компания Glassix, которой доверяют Nike, Avis, Nintendo, Domino's и Dyson, продвигает миссии вперед с помощью своей преобразующей технологии. Благодаря Glassix управление взаимодействием с клиентами стало еще проще. Наш единый почтовый ящик устраняет необходимость в использовании нескольких инструментов, оптимизируя управление рабочими процессами и сокращая расходы. От чат-ботов на базе искусственного интеллекта до персонализированных приветствий — держите своих клиентов вовлеченными в одном месте. Glassix — это унифицированная платформа обмена сообщениями на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает связь между вашими разговорами с клиентами по любому цифровому каналу: приложения для обмена мгновенными сообщениями и текстовые SMS, разговоры по электронной почте, чат на вашем веб-сайте или в приложении, а также сообщения в социальных сетях. Безопасная платформа предлагает надежный набор функций, предоставляемый в виде услуги по подписке, в комплекте с визуальными инструментами чат-бота без кода или с низким уровнем кода, которые не требуют никаких технических знаний для начала работы. Клиенты могут сразу же приступить к работе с возможностями диалогового искусственного интеллекта на базе GPT-4 или использовать API Glassix для создания высокоиндивидуализированного опыта. Работая вместе с глобальной сетью партнеров по интеграции, Glassix обслуживает растущую клиентскую базу как известных брендов, так и быстрорастущих предприятий, а также малого бизнеса. Испытайте возможности Glassix, поскольку он совершенствует взаимодействие, позволяя вам обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Попрощайтесь с ручными задачами и освободите свое драгоценное время. Благодаря нашим возможностям автоматизации общение протекает легко, вызывая трепет у ваших клиентов.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как бренды их знают и относятся к ним, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на основе билетов, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам обеспечить радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
ADLN
adln.io
Adln.io — это мощный инструмент рабочего процесса, позволяющий оптимизировать вашу поддержку клиентов и плавно интегрировать приложения с Telegram и автоматическими сообщениями, и все это в рамках единой платформы. Мы здесь, чтобы помочь вам изменить способ ведения бизнеса.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon — самая удобная диалоговая платформа для автоматизации разговоров, не требующая программирования. Сократите свою рабочую нагрузку, подключив каналы обслуживания, интегрируйте свое программное обеспечение и начните автоматизировать обслуживание клиентов с помощью чат-бота с искусственным интеллектом. Чат-бот гарантирует, что вы доступны для своих клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на каждом этапе их пути к клиенту.
Certainly
certainly.io
Конечно, наша миссия – помочь компаниям создать невероятный пользовательский опыт для электронной коммерции, заменяя клики разговорами. Программное обеспечение Surely Conversational AI легко интегрируется между платформами, на которых вы ведете свой бизнес, и у нас есть клиенты и партнеры в более чем 20 странах мира. Благодаря конструктору чат-ботов без кода платформа Differently Conversational AI предлагает увлекательный и простой процесс создания. Продукт предлагает высококачественный пользовательский опыт по всем каналам, бесшовную интеграцию с десятками бизнес-систем, а также мощный запатентованный искусственный интеллект, который распознает любой язык и предлагает готовый к использованию контент на более чем 14 языках. Ему, безусловно, доверяют такие бренды, как Carlsberg, Tiger of Швеция, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk и AKQA.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Provide Support
providesupport.com
Обеспечить поддержку Живой чат — это мощный инструмент поддержки клиентов. Это позволяет вам мгновенно помогать клиентам через чат, видеть их навигацию по вашему веб-сайту в режиме реального времени, направлять их и активно предлагать помощь. Provide Support предлагает одну из самых надежных услуг онлайн-чата на рынке. Компания была основана в 2003 году и доказала свою надежность. Благодаря Provide Support Live Chat вы получаете: Все функции, включенные в любой план. Неограниченное количество чатов. Поддержка нескольких доменов без дополнительных затрат. Гибкая настройка окна чата и кнопок чата. Встроенное или всплывающее окно чата. Группировка операторов и неограниченное количество отделов. Передача файлов. Гибкие ограничения доступа к чату. Мощный чат. статистика Приложения чат-агента включены в цену. Неограниченная круглосуточная поддержка по продукту и многое другое.
CINNOX
cinnox.com
CINNOX — это комплексная платформа взаимодействия, объединяющая телефонные, цифровые и социальные каналы. Они помогают компаниям конкурировать и побеждать, гуманизируя взаимодействие с клиентами и командами с помощью единой платформы: Повышайте качество обслуживания клиентов: - Плавное переключение между чатом, голосом и видео на любом канале. - Дайте решение с первого раза, связав вопросы с нужным опытом - Сократите время ожидания клиентов с помощью прогнозного анализа данных. Оптимизация опыта сотрудников: - Повышайте эффективность команды за счет автоматизации повторяющихся задач. - Используйте опыт разных команд для решения сложных проблем. - Повышайте производительность команды с помощью аналитических данных. Они достигают этого за счет трех ключевых столпов отличного обслуживания клиентов, где компании могут наслаждаться одним непрерывным циклом улучшения качества обслуживания: объединяться, организовывать и оценивать.
Deskpro
deskpro.com
Deskpro создает программное обеспечение службы поддержки, которое обеспечивает исключительную поддержку для предприятий по всему миру, а также дает возможность разместить вашу службу поддержки в облаке или локально. Основанная в 2001 году, Deskpro позволила тысячам компаний оптимизировать операции по обслуживанию клиентов и сократить время отклика, что привело к улучшению качества обслуживания клиентов. Программное обеспечение службы поддержки Deskpro включает в себя электронную почту, чат, телефон и билеты в социальных сетях, а также базу знаний самообслуживания. Вы также можете использовать инструменты аналитики и отчетности, которые позволяют компаниям отслеживать производительность и принимать решения на основе данных. Deskpro предназначен для улучшения взаимодействия между предприятиями и конечными пользователями и обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые решили изменить свою поддержку, включая Sony, Apple, Microsoft, Vodafone, Aon, Intel, P&G, Airbus и другие.
GoSite
gosite.com
GoSite создает упрощенную технологию для малого бизнеса, который управляет экономикой Америки. Наше программное обеспечение позволяет им иметь все необходимое в одном месте для связи со своими клиентами в цифровую эпоху. Наш облачный набор мобильных и веб-инструментов меняет способы ведения бизнеса наших клиентов, где бы они ни находились.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — это облачное, надежное, масштабируемое, гибкое, доступное и полнофункциональное решение FaaS с CRM, ERP, HCM, управлением проектами, службой поддержки и другими SaaS, которые нужны вашей компании, по ценам FOSS для экспоненциального роста и разработка. Мы полны решимости обслуживать 95% предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру с помощью интеллектуального, доступного, гибкого и безопасного решения CRM, которое обеспечит устойчивый рост. Наше УТП — обслуживание мирового класса по доступным ценам, и мы соблюдаем свои обещания.
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти проблемы, предлагая решение «все в одном». , который объединяет различные каналы связи (веб-звонок, чат, обратный звонок, приложения для обмена социальными сообщениями) в единую платформу.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого взаимодействия на любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют Arena, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или во всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai — ведущая в мире платформа искусственного интеллекта для автоматизации продаж и поиска данных B2C. Основные функции включают в себя: идентификацию анонимных посетителей вашего веб-сайта по электронной почте, шаблонные инструменты автоматизации продаж, интеграцию с тысячами инструментов повышения эффективности бизнеса, сотни миллионов записей о потребителях для создания кампаний по рассылке по электронной почте для любой аудитории. Автоматизация продаж Customers.ai используется более чем миллионом компаний по всему миру, во всех сферах бизнеса и во всех странах мира.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi предоставляет мобильную диалоговую платформу продаж и маркетинга для предприятий B2C. Наше решение дает специалистам по продажам и маркетингу возможность повысить конверсию продаж, улучшить взаимодействие в реальном времени и обеспечить дифференцированный опыт онлайн-клиентов. Whisbi объединяет все каналы контактов, такие как видеозвонок, чат, чат-бот, звонок по клику или традиционный телефонный звонок, в один централизованный пользовательский интерфейс на основе данных для ваших клиентов. Усовершенствованная механизмом BI, Whisbi предоставляет правильный канал для нужного клиента в нужное время. Решение Whisbi легко интегрируется с существующей инфраструктурой, начиная от колл-центров и заканчивая физическими магазинами и виртуальными выставочными залами. Простое включение решения на веб-сайты обеспечивает возможность обеспечить действительно многоканальное обслуживание клиентов, что значительно увеличивает коэффициент онлайн-конверсии. Мы предлагаем диалоговую платформу мирового класса для продаж и маркетинга и можем делиться отраслевыми знаниями и опытом. У нас есть беспрецедентный опыт тесного сотрудничества с мировыми предприятиями в сфере телекоммуникаций, автомобилестроения, туризма, страхования и банковского дела. Наши решения справились с: * 700 миллионов показов, * 47 миллионов кликов, * 18 миллионов запросов на звонки, * 10 миллионов разговоров На сегодняшний день мы осуществили более 1,5 млн продаж нашим клиентам по всему миру. И мы только начинаем! Whisbi ставит взаимодействие между людьми в центр онлайн-обслуживания клиентов и повышает рентабельность инвестиций в цифровые маркетинговые кампании. Это позволяет брендам лучше извлекать выгоду из трафика своего веб-сайта, увеличивать показатель NPS, дифференцироваться с помощью CX и продавать больше в Интернете. Мы интегрируемся с лучшими решениями для маркетинга и продаж, включая Salesforce, Google Adwords, Google Analytics и Adobe Marketing Cloud, помогая предоставлять более ценную информацию на протяжении всего пути клиента. По сути, Whisbi позволяет современным командам маркетинга и продаж предоставлять многоканальный опыт, который поддерживает и дополняет существующие системы цифровой коммерции.
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
FreshLime
freshlime.com
FreshLime — это платформа взаимодействия с клиентами для местного бизнеса, которая делает взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами удобным с помощью текстовых сообщений, чата и электронной почты — и все это организовано в одном месте. Мы делаем ваш бизнес готовым к любому взаимодействию 24/7/365.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, позволяя открывать больше возможностей с меньшими усилиями.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — это инструмент общения с клиентами для вашего бизнеса. Это поможет вам приобретать и удерживать клиентов, создавать репутацию в Интернете, обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и развивать свой бизнес. Деловые текстовые сообщения, чаты Google Maps и WhatsApp, управление онлайн-обзорами, веб-чат, онлайн-формы и SMS-уведомления с помощью единого инструмента, которым пользуется ваша команда. Поддерживаемые каналы в социальных сетях: Facebook Messenger, комментарии к сообщениям Facebook, обзоры мобильных приложений, бизнес-обзоры Google, бизнес-сообщения Google, текстовые сообщения/SMS, сообщения Telegram, веб-чат, обмен сообщениями WhatsApp, формы веб-сайта.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет второй пилот для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smartblock, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.
Atlas
atlas.so
Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов. Вот краткий обзор того, как вы можете в 10 раз повысить качество поддержки клиентов с помощью Atlas: * Хронология клиента: просматривайте весь путь клиента в единой, удобной для отслеживания, хронологической шкале. * Запись сеанса: видео стоит тысячи слов. Пусть ваши клиенты покажут вам, а не расскажут, с помощью записи сеанса. * Чат-бот: направляйте своих клиентов на их пути, создавая полезные и увлекательные рабочие процессы чат-бота для любого опыта. * Справочный центр. Сократите свою рабочую нагрузку вдвое, предоставив клиентам ответы на наиболее распространенные вопросы через справочный центр самообслуживания. * Омниканальность: чат, электронная почта, SMS, WhatsApp, Slack: общайтесь со своими клиентами там, где они уже находятся, с помощью одного простого унифицированного интерфейса. * Отчеты: отслеживайте качество поддержки клиентов с помощью легко читаемых диаграмм, которые отправляются прямо на ваш почтовый ящик. * Клавиатура прежде всего: выполняйте любые действия и перемещайтесь по приложению всего несколькими нажатиями клавиш.
NovoChat
novochat.co
NovoChat — это омниканальная чат-платформа, которая позволяет компаниям общаться с клиентами через WhatsApp, Telegram, Messenger и LINE.
Charla
getcharla.com
Мгновенно общайтесь с вашими живыми посетителями и обеспечивайте лучший опыт продаж и поддержки. Charla Live Chat предоставляет вам все необходимое для создания наилучшего пути клиента. ✔️ Привлекайте посетителей с помощью живого чата и упреждающих бесед ✔️ Управляйте запросами на поддержку с помощью службы поддержки и заявок ✔️ Расширяйте возможности своих клиентов с помощью базы знаний ✔️ Собирайте и анализируйте отзывы клиентов ✔️ Отслеживайте свою эффективность с помощью информационной панели и статистики посетителей ✔️ Оставайтесь на связи с помощью мобильных приложений для iOS и Android ✔️ Легко интегрируйтесь с WordPress, Shopify и Magento.
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk, который позволяет вам создавать функции чата в вашем приложении или на веб-сайте за считанные минуты, экономя вам месяцы времени на разработку. MinChat также поставляется со встроенным пользовательским интерфейсом, что еще больше упрощает настройку функций чата в вашем приложении или на веб-сайте.
SignalZen
signalzen.com
SignalZen — это онлайн-чат для вашего веб-сайта, который позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта непосредственно из Slack. Создав учетную запись в SignalZen и вставив небольшой фрагмент HTML-кода в код вашего веб-сайта, вы начнете получать сеансы чата от своих клиентов онлайн в Slack. Это приложение Slack позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта в режиме реального времени и двумя способами интеграции — через выделенные каналы чата или потоки в одном канале.
Supsis
supsis.com
Supsis Live Support System — это комплексное программное обеспечение, предназначенное для преобразования взаимодействия с клиентами вашего бизнеса. Благодаря функции интеграции различных каналов связи ваши клиенты могут взаимодействовать с вами через живую поддержку, чат-бот и другие интеграции. Эта универсальная платформа отличается способностью автоматизировать ваши бизнес-процессы. Благодаря функциям чат-бота вы можете быстро отвечать на повторяющиеся вопросы, классифицировать запросы и повышать удовлетворенность клиентов. Кроме того, возможность предоставлять круглосуточную поддержку и обслуживание в режиме реального времени обеспечивает удобство работы посетителей. Supsis не только повышает удовлетворенность клиентов, но и способствует успеху вашего бизнеса, позволяя вам управлять бизнес-процессами более эффективно и быстро.
Teamplate
teamplate.io
Повысьте производительность своей команды с помощью Teamplate — комплексного решения для эффективного сотрудничества. Teamplate объединяет основные функции, такие как чат, видео/конференц-связь, доска, календарь, комната данных и пространства, в одну платформу, упрощая ваш рабочий процесс. Сведите к минимуму переключение приложений и повысьте эффективность с помощью Teamplate — доступного, удобного и мощного инструмента для бесперебойной совместной работы. Ключевые особенности: CHAT Teamplate превращает функцию чата в уникальный инструмент интеграции. Он позволяет конвертировать сообщения в задачи, события или заметки одним щелчком мыши. Эта функция значительно упрощает ваш рабочий процесс и помогает отслеживать важную информацию без необходимости переключаться между несколькими приложениями. ДОСКА Помимо задач и контрольных списков, наша доска также включает в себя функции Epics и Sprint. Эпики — это идеальный способ сгруппировать связанные задачи, чтобы вы могли видеть общую картину вашего проекта. Спринты, с другой стороны, позволяют вам удобно разбить работу на управляемые фрагменты и сосредоточиться на выполнении конкретных задач в установленные сроки. Эти функции помогают значительно оптимизировать вашу работу, обеспечивая четкую структуру и упрощая отслеживание прогресса и корректировку планов по мере необходимости. ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО В вашем Личном пространстве у вас есть собственная доска, календарь и комната данных. Позволяет вам создавать и организовывать свою работу так, как вы хотите. Это простой и интуитивно понятный способ управлять своей работой и отслеживать свои задачи. КОМНАТА ДАННЫХ С нашей комнатой данных вы и ваша команда можете получить доступ к своим файлам из любого места, в любое время, с любого устройства. Воспользуйтесь преимуществами аккуратно организованного рабочего пространства и наслаждайтесь беспрепятственной совместной работой, поскольку ваша команда эффективно обменивается, редактирует и получает доступ к важным документам. Преимущества: Унифицированный центр для совместной работы: централизуйте общение и задачи вашей команды в одной интегрированной среде, способствуя единству и операционной эффективности. Оптимизированный рабочий процесс: устраните сложность использования нескольких приложений. Teamplate предлагает комплексное решение, позволяющее непрерывно сосредоточиться и повысить производительность.
Askly
askly.me
Самая удобная и универсальная платформа поддержки клиентов без языковых барьеров. Бесперебойный перевод в режиме реального времени превращает на 24 % больше посетителей сайта в лояльных клиентов. Удерживайте клиентов на вашем сайте в 2 раза дольше. Улучшите SEO. Постройте прочные отношения с клиентами и масштабируемую поддержку.
Blinger.io
blinger.io
Омниканальная платформа поддержки клиентов и продаж, объединяющая все приложения для обмена сообщениями, чат и электронную почту в интерфейсе службы поддержки. Blinger.io — лучшая омниканальная программная платформа. Получите доступ к мессенджерам, электронной почте и живому чату с помощью единого API, интерфейса или интеграции со службами поддержки.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp позволяет предприятиям электронной коммерции увеличивать конверсию веб-сайтов, доходы и повышать удовлетворенность клиентов с помощью масштабируемых цифровых агентов продаж. Консультанты по цифровым продуктам Chatchamp — чат-боты — в любое время предоставляют клиентам профессиональные автоматизированные консультации по веб-сайтам и обеспечивают потрясающий уровень обслуживания клиентов. В течение нескольких минут решение легко интегрируется в магазин, и вместе с командой Chatchamp продукты внедряются в кратчайшие сроки.
Chatify
chatify.com
Прощайте, гонорары агентам, здравствуйте, клиенты. Лучший, дешевый и разумный способ общения в чате с вашими клиентами. Большинство клиентов, которым нужна поддержка, не хотят вам звонить, они хотят с вами пообщаться. Почему онлайн-чат? 9/10 посетителей вашего сайта
Formilla
formilla.com
Formilla.com — ведущий поставщик программного обеспечения для обмена сообщениями с клиентами для продаж, маркетинга и поддержки. Благодаря сочетанию инструментов живого чата, электронной почты и обмена сообщениями в приложениях на одной мощной платформе более 12 000 компаний по всему миру используют наше программное обеспечение для привлечения потенциальных клиентов, автоматизации маркетинга и улучшения поддержки клиентов.
Hyversa
hyversa.com
GooChat — это мощное программное обеспечение для поддержки клиентов, которое оптимизирует поддержку и повышает качество обслуживания клиентов. Благодаря онлайн-чату, часто задаваемым вопросам, чат-боту и видеоурокам на одной удобной платформе вы можете сэкономить время и ресурсы, обеспечивая при этом первоклассную поддержку. GooChat подходит для предприятий всех размеров и отраслей. Это идеальное решение для повышения удовлетворенности клиентов и достижения успеха в бизнесе.