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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки и унифицирует обработку заявок по всем каналам. Кроме того, мощные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения заявок, приоритезация заявок, помощь агентов и даже отправка готовых ответов, помогают оптимизировать процесс поддержки. Freshdesk также улучшает совместную работу команды, интегрируется с рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозной поддержки и управление выездным обслуживанием. Функции отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимую для развития бизнеса.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контактов для специалистов по обслуживанию клиентов. Основной продукт Help Scout (также называемый Help Scout) — это веб-служба поддержки SaaS (программное обеспечение как услуга), соответствующая требованиям HIPAA. Основанная в 2011 году, компания обслуживает более 10 000 клиентов в более чем 140 странах, включая Buffer, Basecamp, Trello, Reddit и AngelList. Помимо офиса в Бостоне, у компании есть удаленная рабочая сила, насчитывающая более 100 сотрудников, живущих в более чем 80 городах по всему миру.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются. Мы позаботимся о том, чтобы вы никогда не пропустили ни одного потенциального клиента с вашего сайта. Сегодня, когда люди посещают ваш сайт (скажем, чтобы запросить демонстрацию продукта), они ожидают, что вы сразу же ответите. Даже когда сейчас нерабочее время или они находятся в другом часовом поясе. Большинство веб-сайтов просят клиентов заполнить длинные формы и предоставляют много информации. Это безличный и недружественный опыт. И как клиент, вы не знаете, когда получите ответ. Исследование Insidesales.com показывает, что ожидание даже 5 минут ответа клиенту резко снижает ваши шансы закрыть бизнес. Мы даем вам одну строку кода, которую вы можете добавить на свой сайт, чтобы автоматически отвечать потенциальным клиентам и генерировать более квалифицированных потенциальных клиентов без затрат на дополнительных продавцов. Постоянно позволяет заменять формы простым обменом сообщениями, что позволяет клиентам максимально быстро получать необходимую им информацию. Некоторые примеры того, что мы можем сделать, чтобы помочь вам превратить посетителей веб-сайта в клиентов: * приветствовать новых посетителей и спрашивать, нужна ли им какая-либо помощь * использовать открывающие вопросы для квалификации потенциальных клиентов * быстро назначать встречи для горячих потенциальных клиентов * создавать список информационных бюллетеней, задавая вопросы для регистрации в нужное время * указывайте полезный контент, например статьи в блогах, видео или электронные книги.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — это решение для онлайн-чата следующего поколения, которое сочетает в себе возможности искусственного и человеческого интеллекта для обеспечения максимального качества обслуживания клиентов, обеспечивая высоко персонализированное общение с клиентами. Наш разговорный ИИ действует одновременно как консьерж-служба самообслуживания первой линии, который помогает клиентам помочь себе самим, и как изящный виртуальный помощник, который помогает повысить эффективность агентов по обслуживанию клиентов. Интуитивно понятный агентский центр Heyday доступен на любом устройстве, поэтому вы можете радовать клиентов независимо от того, находитесь ли вы за столом или в пути. С Heyday вы можете: * Автоматизируйте ответы на запросы в службу поддержки клиентов, квалифицируйте клиентов и автоматически сортируйте более сложные вопросы, чтобы передать их нужному агенту. * Сотрудничайте с единым почтовым ящиком команды, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов. * Создавайте корзины покупок на лету прямо в чате благодаря мощной интеграции электронной коммерции. * Собирайте ценную информацию о клиентах, чтобы обогатить свою CRM. * Создавайте шаблоны или используйте быстрые ответы, рекомендованные ИИ, чтобы повысить эффективность и сэкономить время. * Ретаргетируйте клиентов на высоко персонализированном уровне с помощью уведомлений об отслеживании заказов, дополнительных продажах продуктов, опросах удовлетворенности клиентов и т. д. * Настройте уведомления своего агента, чтобы ничего не пропустить * И многое другое! Heyday открывает новую эру живого чата. Загрузите сегодня и наделите свою команду поддержки клиентов сверхспособностями искусственного интеллекта.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для построения значимых отношений с клиентами. Подключите свой номер службы поддержки клиентов к Zoho Desk и совершайте/принимайте звонки прямо в приложении.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более высокие бизнес-результаты и принося радость CX™. Наша облачная, масштабируемая и безопасная платформа включает в себя контакт-центр; омниканальное взаимодействие; Управление вовлеченностью персонала; возможность расширения за счет более чем 1400 партнеров; а также инновационный, практичный искусственный интеллект, автоматизация и аналитика путешествий, встроенные в платформу. Five9 предоставляет возможности людей, технологий и партнеров более чем 2500 организациям по всему миру.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также создавать целевые страницы всего за 15 минут. SendPulse также предлагает платформу для создания онлайн-курсов. Вы можете легко отслеживать всю свою маркетинговую деятельность и информацию о клиентах с помощью бесплатной CRM SendPulse.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложений, веб-сайтов, чат-ботов, автоматизации, дизайна, базы знаний, службы поддержки и многого другого.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 брендам, таким как Delta Air Lines, Samsung и Ford Motor Company, предоставлять своим клиентам выдающийся опыт в каждой точке взаимодействия с клиентом. Облако социального маркетинга Emplifi позволяет брендам взаимодействовать, общаться, создавать и адаптироваться к динамичному миру социальных сетей. Интуитивно понятная, дружественная платформа «все в одном» Команды быстро адаптируются и начинают работать с отмеченным наградами дружественным пользовательским интерфейсом, а также со всеми инструментами и рабочими процессами, необходимыми для планирования, составления графиков, публикации и измерения результатов по каждому социальному каналу. Мощные инструменты прослушивания измеряют пульс, а инструменты управления сообществом на базе искусственного интеллекта позволяют получить представление о конкуренции, тенденциях, влиятельных лицах, подписчиках и поведении, чтобы маркетологи применяли правильный контент к нужной аудитории. Лучшая в своем классе аналитика и аналитика Социальные команды Rockstar с легкостью доказывают свои результаты благодаря глубокому анализу, основанному на мощной аналитике и непревзойденной настраиваемой отчетности, позволяющей выйти за рамки основ и добиться реальных бизнес-результатов. Интегрированное обслуживание и уход в социальных сетях. Интуитивно понятные, не требующие обучения, интегрированные социальные инструменты поддержки клиентов помогают командам лучше помогать клиентам, когда они стоят в очереди, маршрутизируются и мгновенно принимают решения в социальных сетях. Интегрированная прямая трансляция видеопокупок ShopStream Удивите своих клиентов видеопокупками в реальном времени. Ускорьте свой путь к цифровым покупкам, чтобы ваши клиенты переходили от просмотра к покупке.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиентами, интегрированных с аналитикой, созданной для индустрии электронной коммерции. Мы в AiTrillion специализируемся на объединении точек зрения между миллионами клиентов в более чем 175 странах. Все, что вы ищете, собрано под одной крышей благодаря интегрированным и инновационным функциям. Автоматизация электронного маркетинга. Программа лояльности. Обзоры продуктов + вопросы и ответы. Веб-уведомления. Партнерский маркетинг. Повторяющееся членство. Конструктор форм. Автоматизация рабочих процессов с использованием искусственного интеллекта. Умные всплывающие окна. Панель объявлений. Рекомендации по продукту.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает предприятиям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML создайте рабочий процесс за считанные минуты и подключитесь к каналу делового общения. Чтобы ответить на основные часто задаваемые вопросы, создайте своего «бота на основе правил», просто используя функцию перетаскивания. Как работает ThumbCrowd? Шаг 1. Выберите подходящего готового бота из шаблона или создайте нового бота для своего бизнеса. Шаг 2. Разработайте диалог. Обучите бота собственными данными. Шаг 3. Безупречно подключите обученного бота к подходящему каналу делового общения, например. Facebook Messenger, SMS, Live Chat, WeChat, Viber, Line и многое другое. Интерфейс ThumbCrowd (www.thumb-crowd.com) поможет вам разработать и оптимизировать весь процесс обслуживания клиентов. Вы можете научить своих ботов искусственного интеллекта общаться с клиентами в рамках последовательного потока, основанного на человеческом подходе. Еще одна особенность ThumbCrowd — объединение решений чат-ботов с различными опциями для лучшего человеческого взаимодействия и понимания. Найдите правильный баланс, и вы получите более счастливых и заинтересованных клиентов.
11Sight
11sight.com
Очень немногие организации уделяют внимание оптимизации пути клиента с самого первого взаимодействия. Несмотря на это, ваша первая встреча с потенциальным клиентом представляет собой 80% успеха вашей сделки. Представляем платформу №1 для входящих видеозвонков и взаимодействия с клиентами от 11Sight для отделов по доходам. Привлекайте больше потенциальных клиентов и добивайтесь успеха на первой встрече с 11Sight. Позвоните нам прямо сейчас по адресу https://11sight.com/sales. Все, что нужно, — это один клик на любом онлайн-канале.
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind — это диалоговая платформа управления искусственным интеллектом, которая помогает нетехническим командам создавать, запускать и развивать своих чат-ботов и виртуальных помощников на единой платформе. MindBehind снабжает бренды всех размеров и разных отраслей, такие как Avis, Budget, Phillip Morris International, Renault, простыми в использовании решениями, которые помогают улучшить качество обслуживания клиентов. Чат-боты или виртуальные помощники, созданные с помощью MindBehind, можно добавлять на веб-сайты, мобильные приложения, интерфейсы социальных сетей, таких как Facebook Messenger и WhatsApp, а очень скоро и умных помощников, таких как Amazon Alexa и Google Assistant.
Atlas
atlas.so
Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов. Вот краткий обзор того, как вы можете в 10 раз повысить качество поддержки клиентов с помощью Atlas: * Хронология клиента: просматривайте весь путь клиента в единой, удобной для отслеживания, хронологической шкале. * Запись сеанса: видео стоит тысячи слов. Пусть ваши клиенты покажут вам, а не расскажут, с помощью записи сеанса. * Чат-бот: направляйте своих клиентов на их пути, создавая полезные и увлекательные рабочие процессы чат-бота для любого опыта. * Справочный центр. Сократите свою рабочую нагрузку вдвое, предоставив клиентам ответы на наиболее распространенные вопросы через справочный центр самообслуживания. * Омниканальность: чат, электронная почта, SMS, WhatsApp, Slack: общайтесь со своими клиентами там, где они уже находятся, с помощью одного простого унифицированного интерфейса. * Отчеты: отслеживайте качество поддержки клиентов с помощью легко читаемых диаграмм, которые отправляются прямо на ваш почтовый ящик. * Клавиатура прежде всего: выполняйте любые действия и перемещайтесь по приложению всего несколькими нажатиями клавиш.
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложениях и голосового взаимодействия. Verloop.io пользуется доверием более чем 5000 брендов, включая такие известные имена, как Decathlon, Cleartrip и Nykaa, и обслуживает как предприятия, так и малый и средний бизнес. Комплексное решение Verloop.io отличает нас от других, предлагая тройной подход: 1. Первоначальное разрешение запроса. На первом этапе взаимодействия с контакт-центром Verloop.io использует поддержку искусственного интеллекта как через чат, так и через голос. Диалоговые решения искусственного интеллекта Verloop.io эффективно обрабатывают большинство запросов клиентов. 2. Поддержка «человек-агент». По мере того, как запросы переходят к людям-агентам, Verloop.io представляет второй пилот для поддержки — мощный инструмент искусственного интеллекта, помогающий людям-агентам давать точные ответы. Инструмент предлагает ответы для повышения эффективности агента. Используя преобразование речи в текст и AnswerFlow на основе распознавания документов, агенты также могут использовать наши генеративные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как AI-summary, AI-Rephrase, AI-Expand и AI-Tone Adjustment, чтобы обеспечить наилучшее реагирование и повышение удовлетворенности клиентов. 3. Анализ качества (QA) на основе искусственного интеллекта. Sparks от Verloop.io предлагает идеальное решение для аналитиков качества, автоматизирующее анализ вызовов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это обеспечивает оптимизированный процесс для постоянного улучшения. В дополнение к вышеперечисленным инструментам компании могут использовать конструктор ботов Verloop.io — Рецепты вместе со Smartblock, чтобы легко начать свой путь к обеспечению лучшего качества обслуживания клиентов. По сути, Verloop.io стремится упростить и улучшить процесс поддержки клиентов за счет инновационной автоматизации и решений на базе искусственного интеллекта.
Sociocs
sociocs.com
Sociocs — это инструмент общения с клиентами для вашего бизнеса. Это поможет вам приобретать и удерживать клиентов, создавать репутацию в Интернете, обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и развивать свой бизнес. Деловые текстовые сообщения, чаты Google Maps и WhatsApp, управление онлайн-обзорами, веб-чат, онлайн-формы и SMS-уведомления с помощью единого инструмента, которым пользуется ваша команда. Поддерживаемые каналы в социальных сетях: Facebook Messenger, комментарии к сообщениям Facebook, обзоры мобильных приложений, бизнес-обзоры Google, бизнес-сообщения Google, текстовые сообщения/SMS, сообщения Telegram, веб-чат, обмен сообщениями WhatsApp, формы веб-сайта.
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
erxes
erxes.io
Добро пожаловать в erxes, альтернативу Hubspot/Qualtrics с открытым исходным кодом. erxes — это операционная система с открытым исходным кодом (XOS), которая позволяет поставщикам SaaS и агентствам/разработчикам цифрового маркетинга создавать уникальные возможности, подходящие для всех типов бизнеса. Мы изменим способы роста бизнеса, принося революционную пользу нашему сообществу. Отправляйтесь в это путешествие вместе с нами! Достижение роста и единства внутри вашей компании возможно с помощью erxes, потому что она: - На 100% бесплатна и устойчива: erxes предлагает устойчивую бизнес-модель, в которой выигрывают как разработчики, так и пользователи. Это программное обеспечение с открытым исходным кодом, но даже лучше. - 100% настраиваемость: наша архитектура на основе плагинов обеспечивает неограниченные возможности настройки и позволяет удовлетворить все ваши потребности, какими бы конкретными они ни были. - 100% конфиденциальность: мы разработали платформу erxes, чтобы сохранять полный контроль над конфиденциальными данными вашей компании без стороннего мониторинга. - 100% контроль: вы можете создать любой опыт, который захотите, когда все каналы, по которым работает ваш бизнес, связаны и интегрированы. Изучите свои варианты: Самостоятельное размещение AGPLv3 с лицензированной альтернативой Hubspot с открытым исходным кодом Enterprise Edition. Он написан на Node.js, GraphQL и React. Самообслуживание Начните бесплатно и разблокируйте расширенные функции, дополнительные услуги и индивидуальные параметры с помощью наших усилений и надстроек. Enterprise Secure, совместимое программное обеспечение с открытым исходным кодом для предприятий. Предоставьте своей команде возможность двигаться быстрее. Встраивайте основные плагины, компоненты и SDK компании Integrate в вашу платформу, чтобы расширить ее возможности и оптимизировать операции. Использование платформы включает в себя основные плагины, компоненты и корпоративные функции для поддержки всего вашего платформенного бизнеса. Инфраструктура Расширьте возможности своего SaaS с помощью инфраструктуры erxes и собственных плагинов. Давайте воплотим ваше видение в жизнь вместе с нашей командой экспертов.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck — это облачная платформа для управления и автоматизации общения с клиентами из одного почтового ящика. Это позволяет предприятиям обеспечивать круглосуточную поддержку клиентов и повышать баллы CSAT. Каналы обмена сообщениями, такие как чат, электронная почта и каналы социальных сообщений, такие как Facebook Messenger, собраны в одном месте. Чат-бот без сценариев, управляемый искусственным интеллектом, обеспечивает естественное, человеческое взаимодействие с клиентами. Предварительно обученные модели позволяют легко внедрить их за считанные минуты. Поддерживаемые языки: английский, испанский, французский, немецкий, голландский и шведский.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это достигается путем объединения инструментов привлечения потенциальных клиентов, аналитики для определения поведения посетителей веб-сайта и CRM для предоставления единого решения для конверсии веб-сайта и управления клиентами. Наше видение — стать ведущей компанией в мире, стремящейся расширить границы привлечения потенциальных клиентов и коммуникации в Интернете. Мы хотим быть единственным программным обеспечением, которое необходимо вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. Serviceform — финская SaaS-компания. Мы стремимся развивать лучшие инструменты лидогенерации и аналитики. Мы хотим позволить владельцам бизнеса принимать обоснованные решения и предсказуемо развивать свой бизнес. Что касается нашей технологии, мы предоставляем универсальную программную платформу, которая помогает компаниям упростить процессы продаж, маркетинга и поддержки клиентов. • Вам понадобятся всего 6 инструментов для преобразования веб-сайта: чат-бот, живой чат, динамическая форма, диалоговая целевая страница, чат-бот для взаимодействия, всплывающее окно и плавающая панель. • Инструменты управления: Flex xRM, планировщик Ourly Meeting, аналитика веб-сайта и баннер файлов cookie. • Средства коммуникации: почтовый ящик в социальных сетях, конструктор кампаний по электронной почте и SMS.
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти проблемы, предлагая решение «все в одном». , который объединяет различные каналы связи (веб-звонок, чат, обратный звонок, приложения для обмена социальными сообщениями) в единую платформу.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетях, а также в интернет-магазине. Интеграция с ChatGPT для более гуманного взаимодействия с нашим чат-ботом.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit — это платформа, предназначенная для повышения эффективности местного бизнеса. Это значительно повышает вовлеченность клиентов и конверсию потенциальных клиентов, превосходя конкурентов. Программное обеспечение предлагает универсальное решение для управления отзывами, обмена деловыми текстовыми сообщениями, текстового чата, централизованного почтового ящика, текстовых стационарных телефонов, опросов клиентов, сравнительного анализа конкурентов и многого другого! Такой интегрированный подход упрощает взаимодействие с клиентами, улучшает бизнес-операции и способствует росту.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
giosg
giosg.com
Giosg — это платформа для ускорения продаж, которая сочетает в себе чат, чат-боты, искусственный интеллект и интерактивный контент, помогая компаниям создавать привлекательные онлайн-опыты, которые быстро превращают посетителей веб-сайта в продаж. Мы хотим переосмыслить, переопределить и переоценить взаимодействие между организациями и людьми в цифровом мире. Сегодня более 1200 компаний по всему миру, в том числе в сфере розничной торговли, автомобилестроения и недвижимости, присоединились к нам в наших поисках.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
Kindly
kindly.ai
Генеративные чат-боты на базе искусственного интеллекта, созданные для автоматизации поддержки и увеличения продаж. Мы являемся одним из ведущих европейских поставщиков чат-ботов премиум-класса, специализирующихся на разработке решений в области искусственного интеллекта и автоматизации для обслуживания клиентов и общения. Мы предлагаем платформу, которая сочетает в себе передовые методы машинного обучения и обработку естественного языка (NLP) для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности процессов обслуживания клиентов. Что отличает Kindly? Меньше обслуживания и больше производства контента! Искусственный интеллект Kindly предложит новые данные для тренировок, которые вы сможете принять одним нажатием кнопки. Легко настроить Чтобы чат-бот соответствовал вашему брендингу, кодирования не требуется! Больше, чем кнопки Чат-боты Kindly могут отвечать на конкретные вопросы, вместо того, чтобы заставлять пользователей нажимать кнопки, которые могут даже не иметь отношения к делу. Многоязычный Обучите чат-бота одному языку и он будет понимать запросы более чем на ста! Среди наших клиентов — Adecco, VOI, Norwegian Air, Lindex, Hertz, Comviq, Schibsted, Jotun и Kahoot. Легко интегрируйтесь с ведущими поставщиками CRM, такими как Dixa, Salesforce, Freshdesk, Zendesk и Hubspot и другими.
Futr
futr.ai
Futr — это платформа чата как услуги, которая расширяет возможности обслуживания клиентов с помощью автоматического, живого, видео и социального чата — на любом языке и на любом канале. Futr помогает умным организациям связываться со своей аудиторией с помощью всегда доступных, всегда мгновенных и всегда информативных чат-сервисов, в число клиентов которых входят ряд полицейских сил, ведущие розничные торговцы и благотворительные организации. Не верьте нам на слово. Попробуйте платформу Futr бесплатно, воспользовавшись месячной пробной версией! - Мгновенное развертывание автоматического чата - Отслеживание использования и оценка рентабельности инвестиций - Выделенная поддержка с запланированной регистрацией - Рассмотрение бизнес-кейса в конце судебного разбирательства - Никаких обязательств – кредитная карта не требуется.
Blazeo
blazeo.com
Мы — платформа для конвертации рекламы. Как компания, предоставляющая технологические услуги, мы предоставляем услуги, включая захват потенциальных клиентов, их квалификацию, назначение встреч и подписание контрактов. Инструменты, которые мы используем для этого, включают чат, центры голосовых вызовов, виртуального помощника и SMS-сообщения. Предоставляемые нами инструменты легко адаптируются, что позволяет нашим услугам расти по мере расширения наших клиентов. Наши обученные в отрасли агенты предоставляют экспертные знания каждому клиенту круглосуточно и без выходных. Мы стремимся быть наиболее ориентированным на поддержку комплексным решением для наших клиентов в нашей нише.
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz — это отмеченная наградами платформа для анализа и взаимодействия в социальных сетях, которую можно эффективно использовать для прослушивания и реагирования на онлайн-шум, созданный брендом, а также для оценки эффективности конкретной маркетинговой кампании. Locobuzz не только помогает «прослушивать» социальные сети, но и «взаимодействовать» с пользователями на индивидуальной основе с использованием встроенных функций CRM. Мощное группирование данных позволяет получить ценную информацию и получить данные, пригодные для принятия мер. Мы создаем универсальный центр цифровой аналитики для вашего бренда. Это упрощает усилия по реализации вашей цифровой стратегии и индивидуальности бренда с помощью структурированной и мощной аналитики и визуализации, свободной от избытка сложных социальных данных. Мы помогаем вам с опытом в реальном времени, интеллектуальным лидерством и кризисным управлением. Locobuzz также позволяет компаниям использовать возможности машинного обучения и НЛП для создания интерактивного опыта с использованием многоязычных чат-ботов. Мы считаем, что потенциал диалоговой коммерции может повысить производительность за счет включения человеческого интеллекта в машину с помощью ИИ.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Платформа CX с низким кодированием и без кода от Twixor объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая персонализированное, целенаправленное взаимодействие. Это выходит за рамки заранее подготовленных ответов, генерируя чуткие, индивидуальные рекомендации и решения, повышая удовлетворенность клиентов в ходе маркетинга, бизнес-операций и операций поддержки. * Доказанный успех: Twixor имеет более 400 клиентов по всему миру, включая компании из списка Fortune 500, и более 1 миллиарда взаимодействий каждый квартал. Twixor также пользуется доверием и признан благодаря 7 патентам. * Трансформационные преимущества: с помощью Twixor добейтесь уровня разговоров более 25 %, сократите эксплуатационные расходы на 15–25 % и увеличьте вовлеченность бренда на 80 %. * Ключевые особенности: наша платформа предлагает Journey Builder Studio с возможностью перетаскивания, диалоговый механизм на базе искусственного интеллекта и НЛП, живых и виртуальных агентов, интеллектуальное управление кампаниями, многоканальную поддержку для 120 языков и аналитическую панель на основе искусственного интеллекта. * Признанная лучшей платформой для взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли и электронной коммерции в Индии, мы также получили признание как новый поставщик диалогового искусственного интеллекта в регионе Ближнего Востока и Африки. В число выбранных партнеров Twixor входят одна из крупнейших в мире банковских платформ и игроков CPaaS, а также многие другие на Ближнем Востоке и в Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые доверяют нашим решениям с белой маркировкой. Короче говоря, Twixor дает компаниям возможность создавать динамичные пути взаимодействия с клиентами, обеспечивая исключительный клиентский опыт, который выделяет вас среди конкурентов в вашей отрасли.