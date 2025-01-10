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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Филиппины
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — это коммуникационный инструмент, который помогает компаниям конвертировать веб-сайты и взаимодействовать с клиентами. * Рецензенты часто отмечают удобство доступа к приложению с любого устройства, простоту использования и положительное влияние на общение с клиентами и конверсию веб-сайта. * Пользователи упомянули проблемы со временем ответа службы поддержки клиентов, трудности с некоторыми функциями, а также неудовлетворенность ценами и условиями контракта.
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компаний по всему миру, помогают компаниям отслеживать и соотносить каждый лид с их маркетинговым путешествием, фиксировать и управлять каждым звонком, текстовым сообщением, чатом и формой, а также использовать информацию в режиме реального времени для оптимизации своего маркетинга.
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — это единственная в своем роде платформа обслуживания клиентов, специально разработанная для предприятий электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовую автоматизацию и возможности искусственного интеллекта, Gorgias революционизирует то, как интернет-магазины оптимизируют путь клиента с помощью омниканальной поддержки, чата, макросов, правил, производительности поддержки и статистики доходов. В настоящее время Gorgias обслуживает более 13 000 продавцов в сфере электронной коммерции, включая Steve Madden, Glossier, BrüMate и TUSHY. Gorgias гордится тем, что имеет сертификат B Corporation и является лидером в области устойчивых и справедливых практик на рабочем месте.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, включая Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать передовой искусственный интеллект для сервисных служб, чтобы быстрее и точнее решать проблемы клиентов. Zendesk AI, основанный на миллиардах взаимодействий с клиентом, можно использовать на всех этапах оказания услуг: от самообслуживания до агентов и администраторов, чтобы помочь вам расти и эффективно работать в масштабе. Zendesk предоставляет агентам инструменты, аналитическую информацию и контекст, необходимые им для предоставления персонализированного обслуживания по любому каналу, будь то социальные сообщения, телефон или электронная почта. Zendesk объединяет все, что нужно сервисной команде — от персонализированных разговоров и многоканального управления делами до рабочих процессов на базе искусственного интеллекта и агентских инструментов, автоматизации и рынка, состоящего из более чем 1200 приложений — и все это под одной крышей. Наше решение легко внедрить и настроить на лету, что освобождает команды от необходимости вносить постоянные изменения в работу ИТ-специалистов, разработчиков и дорогостоящих партнеров. В Zendesk мы стремимся упростить сложный бизнес и облегчить компаниям создание значимых связей с клиентами. Мы считаем, что интеллектуальное, инновационное обслуживание клиентов должно быть доступно каждой компании, независимо от ее размера, отрасли или амбиций, от стартапов до крупных предприятий. Zendesk обслуживает более 130 тысяч мировых брендов из множества отраслей на более чем 30 языках. Штаб-квартира Zendesk находится в Сан-Франциско, а офисы расположены по всему миру.
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес растет на автопилоте. JustCall, которому доверяют более 6000 компаний по всему миру, помогает командам, работающим с клиентами, обеспечивать безупречное взаимодействие с клиентами, основанное на аналитических данных искусственного интеллекта в режиме реального времени и после звонка. Основные функции JustCall, на которые следует обратить внимание: * Входящие и исходящие звонки * Отправлять и получать SMS и MMS * Продажи дозвона (автоматические, прогнозирующие и мощные дозвонщики) * Рабочие процессы СМС * СМС-боты * Многоуровневый IVR * Помощь агента в режиме реального времени * Второй пилот SMS на базе искусственного интеллекта * Коучинг по искусственному интеллекту * Анализ настроений * Оценка вызовов AI * Мониторинг звонков в реальном времени * Общий почтовый ящик WhatsApp * Автоматическое распределение вызовов (ACD) * Более 100 интеграций CRM * Деловые номера телефонов в более чем 70 странах.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, которые понимают намерения клиентов. Он предлагает более 300 готовых интеграций (включая ведущие CRM) и полностью интегрированное решение для управления вовлеченностью персонала и аналитики на базе искусственного интеллекта. Контакт-центр RingCentral тесно интегрирован с решением RingCentral MVP, предлагая клиентам преимущества голосовой инфраструктуры корпоративного уровня и интегрированных унифицированных коммуникаций, которые обеспечивают беспрепятственное межфункциональное сотрудничество.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидает клиент, и многим другим, включая отслеживание посетителей в реальном времени, перевод чата в реальном времени, чат в реальном времени, автоматические триггеры чата, оценку потенциальных клиентов, аудиозвонок, совместное использование экрана, управление ненормативной лексикой, предварительный просмотр чата, бот без кода, бот для ответов, маршрутизация чата, внутренний чат, мобильное приложение агента, SDK для iOS и Android, а также интеграция с популярными каналами обмена мгновенными сообщениями, такими как Whatsapp, Instagram, FB Messenger и Telegram. Все это на одной платформе.
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с которыми клиент знаком, и позволяет вам поддерживать согласованность обслуживания для построения значимых отношений с клиентами. Подключите свой номер службы поддержки клиентов к Zoho Desk и совершайте/принимайте звонки прямо в приложении.
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки и унифицирует обработку заявок по всем каналам. Кроме того, мощные возможности автоматизации и искусственного интеллекта, такие как автоматизация назначения заявок, приоритезация заявок, помощь агентов и даже отправка готовых ответов, помогают оптимизировать процесс поддержки. Freshdesk также улучшает совместную работу команды, интегрируется с рядом сторонних инструментов, предлагает возможности прогнозной поддержки и управление выездным обслуживанием. Функции отчетности и аналитики предоставляют информацию, необходимую для развития бизнеса.
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более высокие бизнес-результаты и принося радость CX™. Наша облачная, масштабируемая и безопасная платформа включает в себя контакт-центр; омниканальное взаимодействие; Управление вовлеченностью персонала; возможность расширения за счет более чем 1400 партнеров; а также инновационный, практичный искусственный интеллект, автоматизация и аналитика путешествий, встроенные в платформу. Five9 предоставляет возможности людей, технологий и партнеров более чем 2500 организациям по всему миру.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает собственные чат-боты на базе искусственного интеллекта, которые можно легко создать с помощью конструктора без кода, что помогает предприятиям обеспечивать персонализированное самообслуживание в больших масштабах. Благодаря конструктору путешествий Freshchat и готовым сценариям компании могут опережать потребности своих клиентов и активно поддерживать их, когда это необходимо. Freshchat также предоставляет комплексное представление истории разговоров клиента и другую соответствующую информацию, что делает агентов более продуктивными и позволяет им предоставлять персонализированный опыт.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персонализированные точки взаимодействия с вашими контактами, обеспечивая эффективность, привлекательность и запоминаемость вашего маркетинга без затрат вашего времени. Мы заставляем автоматизировать работу на вас, чтобы вы могли сосредоточиться на личных аспектах, которые отличают ваш бизнес, и быть уверенными, что вы не пропустили ни одного шага с любым из своих клиентов. Что вы можете сделать с помощью ActiveCampaign? - Автоматизируйте персонализированный опыт во всех точках взаимодействия с клиентами. - Отслеживайте предпочтения, поведение и множество пользовательских атрибутов покупателей на протяжении всего жизненного цикла клиента для более глубокой сегментации и более эффективного охвата. - Настраивайте отправку практически на основе любого параметра, чтобы ваши сообщения всегда были ориентированы на нужных пользователей. аудитория -Используйте данные за весь жизненный цикл клиента, чтобы выбрать лучший контент, время отправки и канал доставки для каждого клиента -Создавайте полностью персонализированные кампании с минимальными усилиями, а затем улучшайте свою стратегию рассылки в режиме реального времени на основе поведения клиентов -Реплицируйте личный опыт 1-1 для каждого клиента, независимо от того, насколько велик ваш бизнес
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/контактов для специалистов по обслуживанию клиентов. Основной продукт Help Scout (также называемый Help Scout) — это веб-служба поддержки SaaS (программное обеспечение как услуга), соответствующая требованиям HIPAA. Основанная в 2011 году, компания обслуживает более 10 000 клиентов в более чем 140 странах, включая Buffer, Basecamp, Trello, Reddit и AngelList. Помимо офиса в Бостоне, у компании есть удаленная рабочая сила, насчитывающая более 100 сотрудников, живущих в более чем 80 городах по всему миру.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подключите своего клиента каналы разговора и общайтесь со своими клиентами из одного места. Легко добавляйте новых агентов в свою систему и с легкостью разрешайте разговоры. Chatwoot также предоставляет вам отчеты в режиме реального времени для оценки эффективности вашей команды, готовые ответы, позволяющие легко отвечать на часто задаваемые вопросы, и личные заметки для агентов для совместной работы.
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее искусственным интеллектом и автоматизацией, чтобы решать проблемы и помогать командам работать быстрее. Клиенты получают исключительный сервис независимо от того, ищут ли они простой, мгновенный ответ или персонализированную помощь по самым сложным вопросам, а также аналитику и идеи, необходимые их бизнесу для оптимизации обслуживания клиентов. Более 8500 компаний всех форм и размеров, от ClickUp до Branch Insurance, от Echo Global Logistics до Reed & Mackay, полагаются на Front, чтобы предоставить революционные услуги, которые завоевывают и удерживают клиентов на всю жизнь.
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управлять взаимодействием с клиентами из единого интерфейса.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это платформа службы поддержки и обмена сообщениями с клиентами, предназначенная для веб-сайтов, магазинов и приложений. Используйте Re:amaze, чтобы обеспечить исключительную поддержку клиентов через чат, электронную почту, социальные сети, мобильные SMS/MMS, VOIP и базы знаний часто задаваемых вопросов. Компании всех форм и размеров также полагаются на Re:amaze для автоматизации продаж и маркетинга, используя такие функции, как Re:amaze Cues (способ автоматического обмена сообщениями с онлайн-клиентами), чат-боты Re:amaze, Re:amaze Live Dashboard (для мониторинга онлайн-клиентов). активность в режиме реального времени) и отправлять опросы об удовлетворенности клиентов (чтобы оценить качество обслуживания и собрать отзывы). Re:amaze предлагает встроенную интеграцию со многими популярными сторонними приложениями, такими как Slack, Shopify, BigCommerce, Stripe, MailChimp, Google (Analytics, Tag Manager, Suite), ShipStation, Klaviyo и многими другими. Компании также могут использовать одну учетную запись Re:amaze для управления обслуживанием клиентов нескольких компаний или магазинов с помощью функции мультибрендированности.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентированную на клиентов, используя диалоги для ускорения роста. Клиенты используют Crisp, чтобы предоставить потенциальным клиентам современный опыт жизненного цикла, привлечь более квалифицированных клиентов, улучшить помощь клиентам и повысить их удовлетворенность, что приводит к глобальному увеличению доходов. Начните бесплатно сегодня и присоединяйтесь к 400 000 компаний, использующих Crisp на Crisp.chat. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу компании могут создать общий почтовый ящик для всех сотрудников компании. Crisp — это универсальное решение для управления вашей многоканальной стратегией поддержки клиентов. Используя Crisp, вы получите доступ к следующему: - Виджет чата на сайте - Программное обеспечение AI Chatbot и конструктор скриптовых чат-ботов. - База знаний программного обеспечения. - Программное обеспечение для капельных кампаний - CRM-программа - Live Translate (говорите как носитель языка ваших клиентов) - MagicType (просматривайте, что печатают ваши клиенты, в режиме реального времени) - Совместное использование экрана (без необходимости дополнительного плагина) - Множественные интеграции (Slack, WordPress, Shopify, WooCommerce, Adobe Commerce, Zapier, Hubspot, Salesforce, Jira, Trello, ...) - многие другие функции
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он выделяется своим простым и интуитивно понятным дизайном, что позволяет сразу же использовать его как агентам службы поддержки, так и клиентам. LiveChat позволяет настроить общение с клиентами так, чтобы оправдать и превзойти их ожидания. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойного обслуживания с помощью мощных функций, которые поддерживают команды обслуживания клиентов. Его можно использовать на мобильных устройствах, поэтому вы можете быть уверены, что никогда не потеряете ни одного потенциального клиента, даже когда вы в пути. Мобильный чат также может работать в фоновом режиме, поэтому, что бы вы ни делали на своем телефоне, приложение будет продолжать приглашать потенциальных посетителей и уведомлять вас о входящих чатах. Виджет чата LiveChat полностью настраивается, благодаря чему он выглядит как естественная часть вашего веб-сайта. Одной из самых мощных функций с точки зрения привлечения потенциальных клиентов являются автоматические приветствия, которые позволяют предлагать посетителям помощь еще до того, как они обратятся в службу поддержки. Автоматические приглашения в чат также можно настроить в зависимости от поведения клиента, что улучшает общее впечатление клиентов о бренде. С помощью LiveChat команды поддержки клиентов могут одновременно проводить несколько сеансов чата. Агенты могут использовать предварительный просмотр, чтобы увидеть, что набирают клиенты, прежде чем они нажмут кнопку «отправить», и использовать готовые ответы, что помогает им сократить среднее время обработки и порадовать клиентов. Чтобы сделать обслуживание более удобным и персонализированным, агенты могут использовать сведения о клиенте, отображаемые на боковой панели во время разговора. Это дает столь необходимую информацию о наиболее важных данных о клиенте. Агенты могут отмечать каждый сеанс чата, что позволяет им впоследствии выявлять популярные запросы и улучшать свой продукт или услугу. Благодаря расширенным возможностям создания отчетов LiveChat команды поддержки и продаж могут отслеживать свою работу, выявлять улучшения, повышать производительность и, как следствие, получать довольных клиентов и увеличивать продажи. LiveChat помогает управлять сообщениями клиентов, автоматизировать рабочий процесс и сотрудничать внутри команд. Он поддерживает чат-ботов, позволяя брендам создавать и запускать диалоговые чат-боты без программирования и выделяться качеством обслуживания клиентов. Он также предлагает базу знаний для быстрого и удобного самообслуживания. LiveChat предоставляет более 200 мощных интеграций, которые позволяют компаниям повысить ценность существующих инструментов. Он легко интегрируется с популярными CRM-решениями, такими как Hubspot и Pipedrive, сервисами электронной коммерции, такими как Shopify и BigCommerce, а также приложениями для обмена сообщениями, такими как WhatsApp и Facebook, что позволяет легко синхронизировать данные клиентов и поддерживать общение в одном месте. Он поддерживает платежные сервисы, такие как PayPal или Stripe, позволяя клиентам совершать заказы и платежи прямо из чата. Он работает с почтовыми службами, такими как Mailchimp, помогая собирать и развивать потенциальных клиентов после чата. Доступно множество других интеграций, которые помогают предприятиям обеспечить превосходное обслуживание клиентов и увеличить продажи. Команда LiveChat всегда готова помочь во всем 24/7/365. Службы поддержки LiveChat обеспечивают лучшее обслуживание клиентов, быстро отвечая на вопросы, решая проблемы и предлагая решения.
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов становится проще. 1. Создайте свой центр обслуживания клиентов буквально за считанные минуты. 2. Общайтесь с клиентами по всем каналам и сотрудничайте со своей командой. 3. Установите подотчетность без необходимости использования общих паролей. 4. Настроить самообслуживание и автоматизацию. 5. Получите полезную информацию о повышении производительности команды и удовлетворенности клиентов. Helpwise интегрируется с электронной почтой (например, поддержка@, продажи@, карьера@ и т. д.), онлайн-чатом, WhatsApp, SMS, социальными сетями и многим другим. Начните работу с Helpwise — решением для обслуживания клиентов, которое увеличивает доход вашего бизнеса.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в нужное время. И в кратчайшие сроки превратите их в лояльных клиентов. Smartsupp — одно из ведущих и пользующихся наибольшим доверием решений для чатов и чат-ботов в мире, которое в настоящее время поддерживает более 100 000 интернет-магазинов и веб-сайтов.
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочные отношения с клиентами. Наша мощная универсальная платформа позволит вашей команде обеспечить первоклассную поддержку и оптимизировать операции по обслуживанию клиентов. Реальный разговор в режиме реального времени Разговоры объединяют электронную почту, чат и каналы социальных сетей, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram. Больше не нужно перетасовывать табуляции или копировать вставки. Централизуйте все взаимодействия с клиентами в одном удобном канале. Превратите посетителей в клиентов и откройте для себя рост доходов Привлекайте потенциальных клиентов с помощью нашего виджета живого чата и чат-ботов, гарантируя, что они совершат конверсию еще до того, как покинут ваш сайт. Удерживайте и развивайте существующих клиентов, чтобы максимизировать доход в современной конкурентной среде. Эффективность на кончиках ваших пальцев Экономьте время, используя готовые ответы с актуальными переменными. Создайте комплексный справочный центр для ответа на часто задаваемые вопросы и сократите количество повторяющихся запросов. Используйте инструменты самообслуживания и автоматизации для более содержательного общения. Используйте мобильное приложение Brevo Conversations для Android или iOS, где бы вы ни находились. Бесшовная интеграция и консолидация данных Conversations by Brevo легко интегрируется с продуктами Brevo и другими продуктами, предоставляя вам единый центр управления клиентами. Легко управляйте своими маркетинговыми воронками и многим другим благодаря глубокой интеграции с WordPress, Shopify, WooCommerce и другими. Оптимизируйте доставку, возвраты, отзывы, программы лояльности и другие важные бизнес-функции. Получите комплексное представление о каждом клиенте, собрав и объединив все необходимые данные в одном месте. Присоединяйтесь к более чем 500 000 компаний, которые выбрали Brevo, и испытайте мощь и простоту Conversations by Brevo. Независимо от того, являетесь ли вы малым бизнесом или предприятием, мы разработали планы, отвечающие вашим потребностям.
Gladly
gladly.com
Gladly — единственное программное обеспечение для обслуживания клиентов, созданное для людей, а не для билетов. Искусственный интеллект меняет то, как мы работаем и общаемся. Ожидания потребителей относительно того, как бренды их знают и относятся к ним, никогда не были такими высокими. В то же время бренды вынуждены делать больше с меньшими затратами и должны балансировать между экономией денег с помощью искусственного интеллекта и автоматизацией, одновременно обеспечивая потребителям опыт мирового уровня. Правильный опыт создает связи, лояльность и пожизненную ценность клиента. Программное обеспечение для обслуживания клиентов, построенное на основе билетов, не справляется с этим противоречием. И бренды, которые полагаются на программное обеспечение для продажи билетов, терпят неудачу в этой новой экономике. Раздутые стеки технологий. Дублирование билетов. Потребительское повторение и разочарование. Неуклюжие и растерянные агенты. Два неудачных опыта обслуживания приведут к потере клиента на всю жизнь. С удовольствием применяет ИИ по-другому, чтобы помочь коммерческим брендам обеспечить радикально персонализированное обслуживание клиентов на уровне консьержа в больших масштабах. С Gladly потребители помогают себе сами, когда хотят, а агенты по обслуживанию клиентов превращаются в супергероев, повышая эффективность и производительность. Каждый разговор в Gladly начинается с понимания клиента в режиме реального времени — кто он, его предпочтения, история разговоров и покупок с брендом, каждое взаимодействие в одном месте. А поскольку каждый встроенный канал — голосовая связь, электронная почта, SMS, чат, социальные сообщения, самообслуживание — у брендов есть единый поток общения со своими клиентами на протяжении всей жизни. Клиентами Gladly являются самые любимые бренды в мире: Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty и Warby Parker. Эти и сотни других брендов используют Gladly для создания лояльных клиентов на всю жизнь благодаря глубоким связям.
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и маркетинга — корпоративный веб-сайт — для выявления наиболее ценных покупателей, выявления сигналов о намерении покупателей и мгновенного начать переговоры о продажах. Клиенты, использующие Qualified, сообщают о 10-кратном увеличении количества совещаний по продажам, 4-кратном увеличении конверсии потенциальных клиентов и 6-кратном увеличении количества воронок продаж. Qualified, созданный на основе Salesforce, соединяет веб-сайт с данными Salesforce, чтобы определить намерения покупателей на основе учетных записей и облегчить переговоры о продажах в режиме реального времени. Qualified занимает первое место в Salesforce AppExchange и первое место в более чем 20 категориях на G2. Компанию Qualified со штаб-квартирой в Сан-Франциско возглавляют бывший директор по маркетингу Salesforce Крейг Свенсруд и бывший старший вице-президент по продукту Salesforce Шон Уайтли. Компания финансируется Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures и Salesforce Ventures. Чтобы узнать больше, посетите сайтqualified.com.
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди множества функций Missive есть четыре ключевых: - Входящие команды. - Внутренний командный чат. - Правила автоматизации рабочих процессов. - Интеграции.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участие с помощью модерируемых вопросов и ответов, опросов в реальном времени, чата, реакций на смайлы и распознавания жестов. • Позвольте участникам слушать на предпочитаемом ими языке с помощью живых переводчиков, включенных в сеанс. • Углубляйтесь в темы или поощряйте связи. с секционными сессиями. Проводите профессиональные и индивидуальные вебинары в большом масштабе. • Управляйте сценой и контентом, который ваша аудитория видит до, во время и после мероприятия. • Управляйте процессом регистрации участников с помощью индивидуальных вариантов брендинга и тем. • Отрепетируйте всю презентацию с другими участниками дискуссии, прежде чем начать ее трансляцию. • Привлеките до 100 000 участников. • Охватите глобальную аудиторию с помощью переводов в реальном времени на более чем 100 языков.
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потенциальных клиентов, увеличения продаж и улучшения обслуживания клиентов. Сегодня Chaport используют более 30 000 команд по всему миру. Почему Чапорт? Chaport предлагает вам набор мощных функций, которые помогут вам превратить посетителей сайта в лояльных клиентов. Тем не менее, он остается удобным для пользователя и делает общение с клиентами таким же простым и приятным, как общение с друзьями. Процесс установки прост и занимает не более 5 минут. Просто добавьте виджет чата на свой сайт и начните отвечать на вопросы своих клиентов. Если вам также нужен чат-бот, вы можете создать его за считанные минуты благодаря конструктору чат-ботов WYSIWYG от Chaport. Ключевые особенности: – Живой чат: общайтесь со своими клиентами в режиме реального времени. – Чат-боты: позвольте чат-ботам отвечать на распространенные вопросы и определять потенциальных клиентов. Предлагайте мгновенную помощь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда ваша команда не в сети. – База знаний + бот часто задаваемых вопросов: предоставьте своим клиентам базу знаний и активируйте бот часто задаваемых вопросов, чтобы автоматически предлагать статьи в виджете чата. – Интеграция с Facebook, Viber, Telegram и т. д.: отвечайте на вопросы со всех каналов в одном месте. – Автоматические приглашения: инициируйте больше чатов с посетителями вашего сайта. – Сохраненные ответы: готовьте шаблоны ответов на часто задаваемые вопросы, отвечайте в несколько кликов и экономьте свое время. – Советы по вводу текста: читайте сообщения еще до их отправки и отвечайте быстрее. – Веб-приложения, настольные и мобильные приложения: общайтесь с клиентами, где бы вы ни находились. – Zapier и API: более тесно интегрируйте Chaport со своим веб-сайтом или подключите его к сторонним приложениям. – И многое другое… Зарегистрируйтесь сегодня и увеличьте свои продажи! Доступна бесплатная пробная версия.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окна 👉 CRM
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям эффективно взаимодействовать, решать проблемы и конвертировать потенциальных клиентов. Расширьте свое присутствие в Интернете и постройте долгосрочные отношения с клиентами с помощью Chatway.
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с вашими посетителями без каких-либо ограничений. История чата сохраняется навсегда, пока вы ее не удалите. Tawk.to позволяет более чем шести миллионам человек легко общаться и совершать транзакции с миллиардами клиентов — независимо от того, где они находятся и как они платят. Будьте рядом, когда вы им понадобитесь, благодаря неограниченному обмену сообщениями, билетам и собственной базе знаний — и все это на 100 % БЕСПЛАТНО. Программное обеспечение tawk.to для обмена сообщениями и управления клиентами легко использовать на всех устройствах и интегрируется со всеми вашими веб-сайтами и целевыми страницами. tawk.to предлагает приложения для iOS, Android, Windows и Mac OSX, которые помогут вам оставаться на связи, где бы вы ни находились. tawk.to предлагает круглосуточную поддержку в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — это универсальная платформа продаж B2B для WhatsApp. Включая: - Общий почтовый ящик команды с двусторонним обменом сообщениями - Конструктор чат-ботов WhatsApp без кода - Трансляции WhatsApp и массовые сообщения - Открытые API и вебхуки. - Автоматизация - Интеграция (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (скоро), более 5000 приложений с Zapier и многое другое) - Мобильные приложения для iOS и Android. Rasayel быстр, надежен и интуитивно понятен. Используя общий почтовый ящик команды Rasayel, вы можете управлять беседами с клиентами через WhatsApp, обеспечивать высокое качество переговоров о продажах и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Ваша команда может отвечать клиентам на ходу, используя мобильное приложение Rasayel. Вы никогда больше не упустите возможность и не потеряете клиента. Rasayel интегрируется с остальным вашим набором инструментов, чтобы ваша команда всегда имела полный контекст, уменьшая человеческие ошибки и экономя ваше время: - HubSpot: автоматическое сопоставление контактов Rasayel с существующими контактами в HubSpot. Регистрируйте все свои действия и создавайте собственные отчеты HubSpot на основе данных WhatsApp. - Pipedrive: регистрируйте все действия, автоматически сопоставляйте контакты и создавайте отчеты. - Salesforce: Скоро. Поговорите с нами, чтобы присоединиться к бета-тестированию. - Zapier: подключите Rasayel к более чем 5000 приложениям и системам. Для расширенных вариантов использования API Rasayel раскрывает возможности платформы Rasayel, позволяя встраивать ее в существующие системы, процессы и многое другое.
LiveAgent
liveagent.com
LiveAgent — это полнофункциональное программное обеспечение для службы поддержки и чата, которое помогает персонализировать взаимодействие с клиентами с помощью универсального решения для службы поддержки. LiveAgent может похвастаться самым быстрым виджетом чата на рынке, а также самым популярным и рейтинговым программным обеспечением для онлайн-чата для малого и среднего бизнеса в 2024 году. Присоединяйтесь к таким компаниям, как BMW, Yamaha, Huawei и Оксфордский университет, чтобы обеспечить обслуживание клиентов мирового класса. LiveAgent использует возможности универсального многоканального почтового ящика, живого чата в реальном времени, встроенного колл-центра и надежного портала обслуживания клиентов. Персонализируйте свое общение, воспользовавшись преимуществами нашей сегментации клиентов, автоматизации, встроенной CRM, мощного аналитического пакета, а также нашей базы знаний о клиентах. Откройте для себя более 175+ функций службы поддержки и более 200 интеграций. Начните бесплатную пробную версию на 1 месяц. Кредитная карта не требуется. Более 200 включенных функций: -POP3-аккаунты -Электронная почта -Пересылка -Отделы -Приоритеты -Статусы -Теги -Правила -Маршрутизация билетов -Стандартные/предопределенные сообщения -Шаблоны электронной почты -Голосовая интеграция - Мониторинг и статистика веб-сайта в режиме реального времени -Чаты -Интеграция Facebook/Twitter/Instagram/Slack -База знаний -Живые предложения по мере ввода -Формы обратной связи и контактов -Рейтинг агентов, Геймификация -Многоязычный -Фильтры билетов -Обмен файлами и вложениями -Шаблоны кнопок чата и многое другое. LiveAgent для стартапов: Программа стартапов бесплатна в течение первых 6 месяцев для подавших заявку стартапов. Это эксклюзивная возможность для стартапов получить доступ к лучшему на рынке программному обеспечению поддержки клиентов без первоначальных затрат. По истечении первых 6 месяцев стартапы смогут продолжать использовать LiveAgent со скидкой.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit обеспечивает управляемую оптимизацию конверсий, которая помогает крупнейшим интернет-брендам увеличивать продажи, привлекать новых потенциальных клиентов, предотвращать отказы и увеличивать привлечение новых клиентов. Собственные креативные команды и команды разработчиков идеально согласовывают технологии UpSellit на целевых этапах воронки конверсии, выступая в качестве расширения вашей маркетинговой команды. Гибкие модели ценообразования UpSellit удовлетворяют потребности любого бизнеса и позволяют ритейлерам любого размера увидеть истинный эффект оптимизации коэффициента конверсии. Пакет услуг управления UpSellit включает в себя: - Ремаркетинг по электронной почте - Стимулирующие стратегии - SMS-кампании - Стратегии, ориентированные на ценность - Технология восстановления корзин - Контрольные группы - Расширенные AB-тесты - Поведенческий анализ - Защита от ложных срабатываний
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое решение для обслуживания клиентов с использованием искусственного интеллекта, которое адаптируется к любому бизнесу и работает в несколько кликов! - Неограниченное количество каналов и сообщений бесплатно, а также цены полностью прозрачны и удобны для стартапов. Он также поставляется с бесплатным мобильным приложением! - Бесплатный план для малого бизнеса с доступной поддержкой в приложении. - Chative предлагает отмеченный наградами пользовательский интерфейс и UX, который сочетает в себе искусство сжатия информации с простой навигацией! - Последние 6 лет мы являемся новаторами в области искусственного интеллекта, чат-ботов и автоматизации обмена сообщениями. Что Chative.IO дает вам? - Унифицируйте все разговоры, клиентов, заказы и каталоги продуктов, чтобы ускорить рост за счет более счастливых клиентов. - Доступ к полной информации о клиенте, истории заказов и сведениям о деятельности, что обеспечивает индивидуальную поддержку для лояльности и повторных покупок. - Обеспечьте прямые продажи через ежедневные приложения для обмена сообщениями, превращая посетителей в потенциальных клиентов. - Обеспечьте своевременное персонализированное обслуживание клиентов и повысьте производительность благодаря искусственному интеллекту и автоматизации.
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slack, WeChat, Twitter, Skype для бизнеса, на вашем веб-сайте и в мобильном приложении. Поддерживает интеллектуальные пути, обучение, копирование, аналитику и частную торговую марку. Используя Engati, вы можете использовать возможности машинного обучения, NLP/NLU, чтобы создать своего собственного чат-бота и привлекать своих клиентов на более чем 50 языках.
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить время реагирования и значительно повысить производительность и прибыльность. Программное обеспечение поддержки клиентов было разработано специально для того, чтобы предоставить компаниям электронной коммерции единое представление обо всех запросах клиентов, централизуя все каналы поддержки, сообщения в социальных сетях, интернет-магазинах и торговых площадках с помощью Smart Inbox. Он автоматически определяет приоритетность сообщений в зависимости от потребностей вашего бизнеса и назначает их с использованием ролевых правил, поэтому ваша команда может отвечать клиентам в 5 раз быстрее, повышать лояльность и стимулировать повторные покупки. При работе с запросами клиентов автоматизация искусственного интеллекта предлагает лучшие ответы и переводы, чтобы ваши агенты могли легко отвечать на любом местном языке. Компании, серьезно относящиеся к онлайн-продажам, могут масштабировать обслуживание клиентов, уверенно выходя на новые рынки. eDesk изначально интегрируется и консолидирует данные из более чем 200 торговых площадок, интернет-магазинов, социальных сетей, каналов связи и логистики — больше, чем любой другой поставщик программного обеспечения для поддержки клиентов, — поэтому вы можете получить доступ к сквозной информации о заказах одним нажатием кнопки. eDesk также является единственным решением для поддержки клиентов в советах разработчиков Amazon и Walmart, помогающим интернет-магазинам и брендам развивать свой бизнес через новые каналы продаж, хорошо связанные с их инструментами и процессами поддержки клиентов.
SaleSmartly
salesmartly.com
Омниканальная платформа общения с клиентами, объединяющая Live Chat, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Line, Email, WeChat. Все функции, которые помогут вам обеспечить более быструю и лучшую поддержку: * Централизуйте все свои многоканальные сообщения в одном месте. Легко занимайтесь продажами, маркетингом или обслуживанием через Live Chat, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, Line, Email, WeChat и т. д., обеспечивая унифицированное обслуживание клиентов. * Полная поддержка клиентов за секунды, а не часы. Сократите время ответа и повысьте эффективность за счет устранения повторяющихся задач с помощью нашей встроенной автоматизации. Работайте умнее, а не усерднее, чтобы сосредоточиться на развитии своего бизнеса. * Общий чат позволяет командам эффективно сотрудничать, обеспечивая дисциплину и планирование. Объедините все каналы обмена сообщениями в одну серверную часть и эффективно сотрудничайте между командами с помощью автоматического распределения чатов и внутреннего распределения сеансов. * Эффективно и удобно сегментируйте, отслеживайте и анализируйте своих клиентов в одном месте. Создавайте базы данных контактов, получайте доступ к полной истории контактов, истории просмотров и синхронизируйте свои данные с информационной системой. * Отслеживание ключевых показателей и тенденций. Многомерные визуальные показатели четко показывают связи между типами запросов, каналами, клиентами, продуктами, продажами и многим другим. Упростите измерение данных и обмен ими, что поможет вам разрабатывать бизнес-планы. * Говорите на языке клиента, даже если он не является вашим родным языком. Наши переводы в режиме реального времени позволяют вам уверенно общаться со своими клиентами и выходить на международные рынки.
WotNot
wotnot.io
WotNot автоматизирует взаимодействие с клиентами в масштабе с помощью чат-ботов. Решайте бизнес-задачи, такие как привлечение большего количества потенциальных клиентов, бронирование большего количества встреч, масштабирование поддержки клиентов с помощью передовых чат-ботов. Клиенты используют WotNot для предоставления персонализированного обслуживания своим нынешним или будущим клиентам, которое доступно круглосуточно и без выходных, мгновенно реагирует, абсолютно надежен и говорит на языке клиента. Добавьте чат-бота в любую отрасль, например в сфере недвижимости, страхования, финансов, здравоохранения, автомобилестроения, SaaS, банковского дела, потребительских товаров, производства и образования, чтобы удовлетворить различные варианты использования. С помощью конструктора ботов WotNot без кода вы можете довольно легко создавать ботов с помощью интуитивно понятного визуального конструктора. Управляйте несколькими ботами для разных действий на основе определенных вами триггеров и условий. Кроме того, WotNot предлагает услугу «сделано для вас», в которой наша команда опытных экспертов по дизайну разговоров понимает ваши потребности и тщательно создает поток разговора, соответствующий потребностям вашего бизнеса, и продолжает оптимизировать поток, просматривая результаты. Присоединяйтесь к более чем 3000 компаниям по всему миру, доверяя WotNot взаимодействие с клиентами.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
Callbell
callbell.eu
Callbell помогает компаниям B2C лучше обслуживать своих клиентов через их любимые каналы, включая Whatsapp Business, Facebook Messenger, Instagram Direct и Telegram.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении владения данными, настройки или интеграции. Десятки миллионов пользователей в более чем 150 странах и организациях, таких как Deutsche Bahn, ВМС США и Credit Suisse, каждый день доверяют Rocket.Chat, чтобы обеспечить полную конфиденциальность и безопасность своих коммуникаций.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs — ведущий поставщик программного обеспечения SaaS, предназначенного для повышения умности сотрудников и удовлетворенности клиентов. Благодаря комплексному набору инструментов, включая Training Maker, базу знаний, Quiz Maker, Survey Maker, CRM и другие, ProProfs дает организациям возможность улучшить обучение, оптимизировать поддержку и повысить удовлетворенность клиентов. Компания ProProfs, приверженная 100-летней миссии по удовлетворению потребностей клиентов, обслуживает более 15 миллионов пользователей в более чем 150 странах. Продукция ProProfs включает в себя: - Создатель тренировок - Создатель викторин - Создатель опросов - Информация о Куалару - Живой чат - Служба поддержки - База знаний - Управление проектом - Пикриловые всплывающие окна - BIGContacts CRM - ВебинарНиндзя - КурсНиндзя Интеллектуальные инструменты ProProfs используются многими компаниями из списка Fortune 500, такими как Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco и Dell, а также пользователями из ведущих образовательных институтов, таких как Феникс, Гарвард и Йель. На сайте размещено более миллиона единиц контента на более чем 70 языках. Это ведущая онлайн-платформа для обучения и оценки с крупнейшей в мире библиотекой профессиональных тестов и викторин.
Chatchamp
chatchamp.com
Chatchamp позволяет предприятиям электронной коммерции увеличивать конверсию веб-сайтов, доходы и повышать удовлетворенность клиентов с помощью масштабируемых цифровых агентов продаж. Консультанты по цифровым продуктам Chatchamp — чат-боты — в любое время предоставляют клиентам профессиональные автоматизированные консультации по веб-сайтам и обеспечивают потрясающий уровень обслуживания клиентов. В течение нескольких минут решение легко интегрируется в магазин, и вместе с командой Chatchamp продукты внедряются в кратчайшие сроки.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% взаимодействий посредством самообслуживания, разрешения первого контакта с помощью интеллектуальной маршрутизации и обеспечивая омниканальное взаимодействие между клиентами и агентами. Наша открытая платформа CRM минимизирует затраты, выступая в качестве единой достоверной информации, управляя и контекстуализируя данные для управления более интеллектуальными процессами, которые масштабируют бизнес. Kustomer IQ внедряет искусственный интеллект во всю платформу, чтобы исключить повторяющиеся задачи, отклонить простые вопросы и обеспечить поддержку, удовлетворяющую клиентов. Сегодня Kustomer является базовой платформой для некоторых ведущих брендов обслуживания клиентов, таких как Ring, Glovo, Glossier и Sweetgreen. Компания Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке была основана в 2015 году серийными предпринимателями Брэдом Бирнбаумом и Джереми Суриэлем, привлекла более 174 миллионов долларов венчурного финансирования и поддерживается ведущими венчурными инвесторами, включая: Coatue, Tiger Global Management, Battery Ventures, Redpoint Ventures, Cisco Investments, Canaan Partners, Boldstart Ventures и Social Leverage.
Messagely
messagely.com
Программное обеспечение для поддержки клиентов и платформа обмена сообщениями от Messagely. Ведите более содержательные беседы с более счастливыми клиентами и быстрее развивайте свой бизнес.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и многое другое. SleekFlow стремится формировать будущее коммуникаций, предоставляя компаниям возможность сосредоточить все свои рабочие процессы на содержательных разговорах. От маркетинга и продаж до команд поддержки — SleekFlow оптимизирует бизнес-операции, используя свои передовые возможности диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируя рутинные задачи, оптимизируя взаимодействие с клиентами и обеспечивая беспрецедентную поддержку, решение, ориентированное на клиента, позволяет предприятиям достичь беспрецедентной масштабируемости и роста. SleekFlow находится в Сингапуре, Гонконге, Малайзии, Индонезии, Бразилии и ОАЭ. В 2022 году стартап получил раунд финансирования серии A на сумму 8 миллионов долларов США под руководством Tiger Global при участии AEF Greater Bay Area Fund и Transcend Capital Partners.
Dialogview
dialogview.com
Диалоговая платформа искусственного интеллекта | Омниканальная интеграция | Виртуальный агент на базе искусственного интеллекта Dialogview — это диалоговая платформа искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям обеспечить эффективное омниканальное обслуживание клиентов с помощью инструментов коммуникации и совместной работы. Dialogview предоставит единый интерфейс для различных каналов взаимодействия, включая веб-чат, SMS и другие популярные приложения для обмена сообщениями. С помощью инструментов совместной работы в режиме реального времени, Dialogview может сделать обслуживание клиентов более гуманным. Dialogview помогает вашему бизнесу улучшить качество обслуживания клиентов, процесс взаимодействия с клиентами и обратную связь с клиентами, тем самым обеспечивая полную связь с агентом.
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — повышении вовлеченности, улучшении опыта и управлении репутацией. Нам доверяют более 100 национальных советов, три четверти полиции Великобритании и многие другие организации государственного сектора по всей стране. Мы гордимся тем, что родились и выросли в Блайти, причем все наши серверы также расположены на британской земле! Легко внедряемые, безопасные и масштабируемые решения на базе технологий искусственного интеллекта? Поздоровайтесь с Орло и начните создавать сообщества посредством ярких бесед!
SharurAI
sharurai.com
SharurAI — динамичный игрок на арене создания приложений искусственного интеллекта, предлагающий услуги чат-ботов с искусственным интеллектом по требованию, которые меняют способы взаимодействия компаний со своими клиентами. Уделяя особое внимание передовым технологиям искусственного интеллекта, SharurAI специализируется на создании индивидуальных чат-ботов с искусственным интеллектом, адаптированных к уникальным потребностям бизнеса в различных отраслях. Наша миссия — использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения взаимодействия с клиентами, повышения эффективности и стимулирования роста. Мы гордимся нашей способностью создавать чат-ботов с искусственным интеллектом, которые легко интегрируются в существующие системы и процессы, обеспечивая персонализированную и эффективную поддержку клиентов, помощь в продажах и многое другое. В SharurAI мы понимаем, что каждый бизнес уникален, и именно поэтому мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами для разработки чат-ботов с искусственным интеллектом, которые соответствуют их конкретным целям и задачам. Если вы хотите оптимизировать операции, повысить удовлетворенность клиентов или увеличить продажи, наша команда экспертов по искусственному интеллекту всегда готова воплотить ваше видение в жизнь.
Zowie
getzowie.com
Zowie позволяет компаниям, которые продают онлайн, отклонять билеты с помощью мощной технологии автоматизации, заботиться о клиентах с помощью омниканального почтового ящика и продавать больше, используя расширенный клиентский контекст. Zowie может выступать в качестве вашей автономной системы обслуживания клиентов или дополнить ваши текущие инструменты, такие как Zendesk, Intercom, Gorgias и многие другие, с помощью технологии автоматизации. * Бесплатный анализ вашего потенциала автоматизации | Знайте, что вы покупаете! * Бесплатный многоканальный почтовый ящик | Получите экономию на технике. * Тонны интеграции | Подключитесь к Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier и поднимите свою автоматизацию на новый уровень. Используйте Зоуи и… 1. Отклоняйте до 60% повторяющихся вопросов за 4 недели и сокращайте время решения на 67%. 2. Уход – позволяет агентам решать сложные дела и увеличивать CSAT на 12%. 3. Продавайте – определите покупательское намерение и привлеките до 40 % больше клиентов.
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine помогает бизнесу расти, делая онлайн-маркетинг простым и легким для всех. Мы создаем красивые, эффективные маркетинговые кампании, проводим их автоматически и отслеживаем вовлеченность, чтобы показать, кто готов к разговору. Наша платформа укрепляет отношения с клиентами, партнерами и потенциальными клиентами, позволяя открывать больше возможностей с меньшими усилиями.
Redtie
getredtie.com
Redtie позволяет владельцам малого бизнеса обмениваться маркетинговыми материалами, такими как документы, изображения, аудио и видео, с помощью простого текстового сообщения. Redtie — это расширенное решение для обмена текстовыми сообщениями, которое позволяет отправлять вложения так же, как в электронном письме. Текстовые сообщения отправляются со ссылкой для доступа к вложениям, которые хранятся в защищенном облаке. Redtie также масштабируется для отправки сообщений и вложений одному или сотням пользователей одновременно.