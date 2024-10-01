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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Мальта
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с кот...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в ну...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении вл...
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с ваш...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. CallRail — это ведущая аналитическая платформа, которая позволяет предприятиям любого размера уверенно выходить на рынок. Решения CallRail, обслуживающие более 200 000 компани...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — это единственная в своем роде платформа обслуживания клиентов, специально разработанная для предприятий электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовую автоматизацию и возможности искусственного интеллекта, Gorgias революциони...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает со...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он ...
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое ...
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентир...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Они переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее ис...
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди ...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Social Intents
socialintents.com
Встречайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack и ChatGPT. Разговаривать с вашими клиентами должно быть легко. Общайтесь с ними с помощью инструментов совместной работы, которые вы уже используете: Teams и Slack. Создавайте чат-ботов на базе ChatGPT, обученных на данных вашего веб-сайта. Легко...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slac...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox помогает компаниям эффективно взаимодействовать с клиентами, привлекать больше потенциальных клиентов и увеличивать продажи с помощью API WhatsApp Business. Превратите разговоры с клиентами в разумные действия с помощью чат-ботов WhatsApp для вашего бизнеса. Gallabox верит в предоставление...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — это комплексное программное решение, которое управляет всем послепродажным обслуживанием клиентов, что приводит к росту доходов, снижению оттока клиентов и повышению их удовлетворенности. Пакет программного обеспечения для упреждающего обслуживания клиентов TeamSupport позволяет вам ра...
Consolto
consolto.com
Компания Consolto надеется, что с помощью ее решения для конференц-связи, ориентированного на малый и средний бизнес, каждый сможет предложить высокоэффективные цифровые услуги индивидуального общения, которые не уступят и даже превосходят услуги, предоставляемые более крупными организациями. Пробле...
Chatway
chatway.app
Chatway трансформирует онлайн-взаимодействие с клиентами с помощью своего онлайн-чата для веб-сайтов. Предлагая общение в реальном времени, настраиваемые виджеты и интеллектуальных чат-ботов, он повышает удобство работы пользователей. Адаптивный к различным устройствам, Chatway позволяет компаниям э...
Haptik
haptik.ai
Haptik помогает брендам приобретать, конвертировать, привлекать и радовать пользователей персонализированным диалоговым опытом на основе искусственного интеллекта по 20 каналам и более чем 100 языкам. Платформа Haptik Conversational Commerce, стремящаяся создать самую привлекательную платформу диало...
Gist
getgist.com
Gist — это набор инструментов, которые компании используют для маркетинга, продаж и общения со своими клиентами. Их миссия — помочь командам маркетинга, продаж и поддержки создать отличный клиентский опыт при каждом взаимодействии на протяжении всего жизненного цикла клиента в любом масштабе. Сегодн...
LiveCaller
livecaller.io
Отсутствие каналов связи на веб-сайтах приводит к оттоку клиентов, низкому уровню удовлетворенности и минимальному или нулевому успеху клиентов. Кроме того, потенциальная ценность голосовых вызовов одним щелчком мыши для предприятий в разных отраслях огромна, поэтому LiveCaller в основном решает эти...
Continually
continual.ly
Бесплатные чат-боты и чат для вашего сайта. Перетащите конструктор чат-ботов, навыки программирования не требуются. Мы позаботимся о том, чтобы вы никогда не пропустили ни одного потенциального клиента с вашего сайта. Сегодня, когда люди посещают ваш сайт (скажем, чтобы запросить демонстрацию проду...
Trengo
trengo.com
Trengo — это комплексная платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для оптимизации взаимодействия по нескольким каналам, улучшения качества обслуживания клиентов и сотрудничества в команде. Делая упор на эффективность и автоматизацию, Trengo позволяет предприятиям беспрепятственно управл...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch — это универсальная платформа для общения с клиентами для поддержки, маркетинга и продаж. Он сочетает в себе набор инструментов, которые помогут вам развивать свой бизнес: 👉 Многоканальный чат 👉 Чат-боты 👉 Общий почтовый ящик 👉 База знаний 👉 Электронный маркетинг 👉 Всплывающие окн...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дает предприятиям возможность создавать запоминающиеся беседы с клиентами с помощью нашей генеративной платформы автоматизации обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта. Наше видение — двигаться к будущему полностью автономной поддержки клиентов, которая обеспечивает беспреце...
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это платформа службы поддержки и обмена сообщениями с клиентами, предназначенная для веб-сайтов, магазинов и приложений. Используйте Re:amaze, чтобы обеспечить исключительную поддержку клиентов через чат, электронную почту, социальные сети, мобильные SMS/MMS, VOIP и базы знаний часто зада...
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Kustomer
kustomer.com
Kustomer — это первая в своем роде CRM-платформа для обслуживания клиентов, созданная для управления большим объемом поддержки путем оптимизации опыта на протяжении всего процесса обслуживания клиентов. Kustomer помогает брендам быстро разрешать разговоры по всем цифровым каналам, автоматизируя 40% ...
Chaport
chaport.com
Chaport — это универсальная платформа для обмена сообщениями, которая предоставляет многоканальный чат, чат-ботов, базу знаний и многое другое. Это помогает компаниям расти и процветать, предоставляя им простой способ взаимодействия с посетителями веб-сайта, привлечения более квалифицированных потен...