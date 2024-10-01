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Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты службы поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk может помочь компаниям управлять общением с клиентами по телефону, электронной почте, чату, текстовым SMS-сообщениям, социальным сетям и т. д. Это также помогает вам распределять вызовы вашим агентам в зависимости от их отдела или команды, автоматически перенаправлять вызовы агентам, с кот...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat — безопасное сотрудничество для строго регулируемых организаций. Созданный для организаций, которым требуется больший контроль над своими коммуникациями, он обеспечивает сотрудничество между коллегами, партнерами, клиентами, сообществами и даже платформами без компромиссов в отношении вл...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ — это платформа взаимодействия с клиентами с онлайн-чатом, отслеживанием посетителей веб-сайта и аналитическими возможностями, которая помогает вам узнавать своих посетителей, привлекать их и поддерживать своих клиентов в режиме реального времени. Оснащен всеми функциями, которые ожидае...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk (продукт Freshworks Inc.) помогает компаниям легко радовать своих клиентов современным и интуитивно понятным программным обеспечением для поддержки клиентов. Freshdesk преобразует запросы, поступающие по электронной почте, через Интернет, телефон, чат, сообщения и социальные сети, в заявки...
Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
tawk.to
tawk.to
tawk.to — это бесплатное приложение для чата, которое позволяет отслеживать посетителей и общаться с ними на вашем веб-сайте или на бесплатной настраиваемой странице. Вы можете иметь неограниченное количество агентов и добавлять их на неограниченное количество сайтов, чтобы они могли общаться с ваш...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — это глобальная удаленная компания, поставщик программного обеспечения для службы поддержки, штаб-квартира которой находится в Бостоне, штат Массачусетс. Компания предоставляет платформу поддержки клиентов на основе электронной почты, инструмент базы знаний и встраиваемый виджет поиска/к...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
Gorgias
gorgias.com
Gorgias — это единственная в своем роде платформа обслуживания клиентов, специально разработанная для предприятий электронной коммерции, чтобы обеспечить легкое обслуживание клиентов на каждом этапе роста. Используя передовую автоматизацию и возможности искусственного интеллекта, Gorgias революциони...
11Sight
11sight.com
Очень немногие организации уделяют внимание оптимизации пути клиента с первого взаимодействия. Несмотря на это, ваша первая встреча с потенциальным клиентом представляет собой 80% успеха вашей сделки. Представляем платформу №1 для входящих видеозвонков и взаимодействия с клиентами 11Sight для отдело...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting,...
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — это решение для поддержки клиентов с открытым исходным кодом, которое помогает компаниям привлекать своих клиентов на своем веб-сайте, странице Facebook, в Twitter, Whatsapp, SMS, электронной почте и т. д. Это альтернатива с открытым исходным кодом Intercom, Drift, Freshchat и т. д. Подкл...
Userlike
userlike.com
Userlike — ведущее программное решение для автоматизации обмена сообщениями и поддержки клиентов в Германии. Это унифицированное решение для обмена сообщениями, которое позволяет компаниям получать сообщения из разных каналов в один центральный почтовый ящик. Все запросы, полученные через чат веб-са...
Qualified
qualified.com
Qualified — это платформа создания конвейеров для отделов по работе с доходами, использующих Salesforce. Ведущие бренды B2B, такие как Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtSpot и VMWare, доверяют Qualified расширять свою воронку продаж, используя свой самый большой актив в области продаж и марк...
Chative
chative.io
Chative.IO — это омниканальная платформа обмена сообщениями, основанная на искусственном интеллекте. Мы даем возможность предприятиям продавать напрямую через социальные каналы с помощью искусственного интеллекта и автоматизации. Почему вам следует использовать Chative.IO? - У Chative есть готовое р...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — это омниканальное решение для взаимодействия с клиентами с голосовыми и более чем 30 цифровыми каналами, расширенными возможностями искусственного интеллекта для самообслуживания, такими как боты, инструменты упреждающей работы и интеллектуальные виртуальные агенты, кото...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Social Intents
socialintents.com
Встречайте онлайн-чат №1 для Microsoft Teams, Slack и ChatGPT. Разговаривать с вашими клиентами должно быть легко. Общайтесь с ними с помощью инструментов совместной работы, которые вы уже используете: Teams и Slack. Создавайте чат-ботов на базе ChatGPT, обученных на данных вашего веб-сайта. Легко...
JustCall
justcall.io
JustCall: универсальная платформа для делового общения. Общайтесь с потенциальными клиентами и клиентами с помощью голосовой связи, SMS, электронной почты и WhatsApp. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью более чем 100 интеграций и магии искусственного интеллекта и наблюдайте, как ваш бизнес ра...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Missive
missiveapp.com
Missive был запущен в 2015 году в Квебеке, Канада. В настоящее время в его состав входят 3 соучредителя и 2 сотрудника. Missive — это приложение, которое объединяет входящие сообщения и чат команды под одной крышей. Он был создан с учетом сотрудничества и централизации общения вашей команды. Среди м...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Customerly
customerly.io
Предоставляйте своим клиентам поддержку, которую они заслуживают. Customerly позволяет легко продолжать предлагать вашим клиентам поддержку мирового класса, пока вы растете и масштабируете свой бизнес.
Dixa
dixa.com
Dixa позволяет компаниям предоставлять обслуживание клиентов таким, каким оно должно быть. Dixa помогает руководителям службы поддержки клиентов создавать удобные условия для клиентов и команд, повышающие лояльность. Dixa предоставляет командам единое представление обо всех разговорах, клиентам — у...
onWebChat
onwebchat.com
onWebChat сочетает в себе возможности чат-ботов с искусственным интеллектом и программное обеспечение для живого чата, обеспечивая круглосуточную мгновенную поддержку посетителей веб-сайта, способствуя вовлечению пользователей и повышению бизнес-конверсий.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – управляйте своими онлайн-продажами посредством общения! Автоматизируйте продажи с помощью Smartsupp. Мы предлагаем все, что вам нужно для роста ваших онлайн-продаж: искусственный интеллект, чат-боты LeadGen, чат и многое другое, что вы можете использовать, чтобы привлечь посетителей в ну...
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (продукт Freshworks Inc.) — это решение для диалогового взаимодействия, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами по нескольким каналам, таким как веб-чат, электронная почта, телефон и социальные каналы, такие как WhatsApp, Instagram и iMessage. Freshchat также предлагает со...
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
Olark
olark.com
Онлайн-чат Olark — это самый простой способ увеличить ваши продажи, помочь решить проблемы и понять своих клиентов. Немедленно дайте своим клиентам ответы, которые им нужны, и получите четкое представление о том, чего они хотят от долгосрочных отношений. Olark соответствует требованиям WCAG 2.0 AA, ...
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить вре...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Front
front.com
Front — это современная платформа обслуживания клиентов, которая помогает компаниям радовать своих клиентов, вовлекать их команды и укреплять бизнес. Мы переосмыслили службу поддержки для совместной работы команд в режиме реального времени по каждому каналу связи с клиентами, а затем снабдили ее иск...
Crisp
crisp.chat
Crisp — это идеальная универсальная многоканальная платформа поддержки клиентов, которая помогает компаниям мгновенно связываться со своими клиентами или потенциальными клиентами, ожидающими поддержки. Благодаря быстро развивающемуся набору инструментов Crisp ведет компании через революцию, ориентир...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и уч...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
JivoChat
jivochat.com
JivoChat — это бесплатный чат для онлайн-бизнеса, позволяющий общаться со своими клиентами в режиме реального времени. Он предлагает вам построить систему поддержки клиентов на 360°, подключить воронки сообщений, предлагать звонки, свободно настраивать и настраивать.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Trengo
trengo.com
В Trengo мы стремимся доставлять удовольствие клиентам. Мы считаем, что превращение разговоров в отношения — это конкурентное преимущество. А возможность получить больше моментов искреннего удовольствия от каждого взаимодействия будет способствовать этому росту. Восторг клиентов. Всегда. Победы. Дав...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — это ведущая унифицированная платформа CX, созданная для объединения маркетинга, ухода и коммерции, чтобы помочь компаниям устранить разрыв в уровне качества обслуживания клиентов. Emplifi — глобальная компания с более чем 20-летним опытом работы в отрасли, помогающая более чем 20 000 бренд...
Chatra
chatra.io
Многоканальная платформа поддержки, созданная для предприятий, больших и малых. Помогите своим клиентам лучше с Chatra!
Signpost
signpost.com
Signpost — это комплексное и автоматизированное решение для сбора отзывов клиентов, получения более качественных отзывов, привлечения новых клиентов, получения рекомендаций и увеличения количества повторных заказов.
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks — это комплексная платформа для взаимодействия с клиентами. Такие функции, как To-Do для команд, возможности управления клиентами, создание автоматизированных рабочих процессов, назначение электронных писем, маркировка электронных писем для поддержания организованности и добавление внутрен...
MinChat
minchat.io
Chat API/sdk, который позволяет вам создавать функции чата в вашем приложении или на веб-сайте за считанные минуты, экономя вам месяцы времени на разработку. MinChat также поставляется со встроенным пользовательским интерфейсом, что еще больше упрощает настройку функций чата в вашем приложении или н...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — единственный визуальный чат (живой чат, чат-бот и обмен сообщениями) со встроенным каталогом, позволяющий показывать и рекомендовать продукты вашим клиентам в режиме реального времени. Предлагайте персональную помощь круглосуточно и без выходных через агентов или чат-ботов в социальных сетя...
Reve Chat
revechat.com
REVE Chat — это омниканальная платформа взаимодействия с потребителями на базе искусственного интеллекта, которая предлагает продажи и поддержку в режиме реального времени. Автоматизированная платформа живого чата помогает вам привлекать клиентов 24 часа в сутки, оценивать потенциальных клиентов по ...
Swell
swellcx.com
Swell автоматически собирает частные и публичные отзывы от пациентов и сотрудников. Благодаря более качественной обратной связи практики могут повысить свою репутацию в Интернете, улучшить качество обслуживания пациентов и повысить удовлетворенность сотрудников.
Chatlio
chatlio.com
Общайтесь с посетителями вашего сайта прямо из Slack. Вам не нужен другой чат-клиент, чтобы общаться с вашими клиентами. Простая установка за одну минуту. Посетители вашего сайта смогут мгновенно общаться с вами по вопросам предпродажной подготовки, вопросам поддержки и т. д., в то время как вы и ва...
CallRail
callrail.com
CallRail позволяет предприятиям любого размера легко превратить больше потенциальных клиентов в более эффективных клиентов. Наши решения для маркетинговой аналитики и бизнес-коммуникаций, обслуживающие более 200 000 предприятий и интегрируемые с ведущим программным обеспечением для маркетинга и прод...
LiveChat
livechat.com
LiveChat — это полноценная платформа обслуживания клиентов с возможностями онлайн-чата и веб-аналитики. Он разработан специально для обеспечения превосходного обслуживания клиентов и продаж топлива. Эту универсальную платформу обслуживания клиентов используют более 38 000 клиентов в 150 странах. Он ...
Helpwise
helpwise.io
Удержание клиентов так же важно, как и приобретение новых. Лояльные клиенты приносят больше дохода и приносят вам рекомендации без каких-либо затрат. Обеспечение хорошего обслуживания клиентов является неотъемлемой частью удержания клиентов. С помощью Helpwise управлять обслуживанием клиентов стано...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. Благодаря Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
Engati
engati.com
Чат-бот и платформа живого чата Engati стала победителем премии CODiE 2021 года. Это дает вам возможность создавать интеллектуальных ботов за считанные минуты без программирования. Создайте один раз и опубликуйте по 15 каналам — WhatsApp, Messenger, Instagram, Kik, Telegram, Line, Viber, Skype, Slac...