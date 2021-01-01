Программное обеспечение для живого чата - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для живого чата позволяет компаниям общаться с посетителями веб-сайта в режиме реального времени через окна чата. Представители службы поддержки клиентов могут использовать это программное обеспечение, чтобы помогать пользователям с вопросами о продуктах или навигации по сайту. Агенты поддержки могут инициировать взаимодействие с помощью всплывающих окон чата или ждать, пока посетители обратятся со своими вопросами. Ключевые функции включают отчеты и аналитику, интерактивные уведомления чата и архивирование разговоров. Этот инструмент помогает группам обслуживания клиентов быстро реагировать на запросы, позволяет сотрудникам по развитию бизнеса привлекать потенциальных клиентов, с которыми трудно связаться по телефону или электронной почте, а также позволяет административному персоналу в сфере образования связываться с будущими студентами. Кроме того, функции живого чата могут быть интегрированы в другие типы программного обеспечения, такие как платформы электронной коммерции и решения службы поддержки.
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Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — американская компания по разработке программного обеспечения для обслуживания клиентов со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом ZEN и входят в индекс Russell 2000. Компания Zendesk, основанная в 2007 году в Копенг...
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Freshdesk
freshdesk.com
Облачное онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов, обеспечивающее поддержку службы поддержки со всеми интеллектуальными средствами автоматизации для более быстрого выполнения задач. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!
Zoho Desk
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat — это современное программное обеспечение для живого чата, созданное для команд, которые хотят улучшить общение с клиентами. ✓ Программное обеспечение Freshchat для живого чата от Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
Веб-сайт без чата похож на магазин без продавца. Начните разговор со своими посетителями и превратите их в счастливых клиентов.
Gorgias
gorgias.com
Служба поддержки, предназначенная для интернет-магазинов. Обеспечьте многоканальное обслуживание клиентов из одного приложения. Повысьте производительность благодаря автоматическим ответам на распространенные запросы.
Five9
five9.com
Five9 представляет собой самый проверенный и надежный облачный контакт-центр, который, как доказано, раскрывает возможности анализа и понимания клиентов, которые позволяют агентам и организациям предоставлять исключительный опыт работы с клиентами. Five9 – Контакт-центр как услуга – CCaaS.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат и программное обеспечение службы поддержки для веб-сайтов. Используйте LiveChat для быстрого обслуживания клиентов. Зарегистрируйтесь и попробуйте LiveChat бесплатно в течение 14 дней!
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Crisp
crisp.chat
Откройте для себя нашу платформу обмена сообщениями с клиентами для стартапов и малого и среднего бизнеса. Единая платформа для продаж, маркетинга и поддержки в одном программном обеспечении: Crisp. 14 дней бесплатной пробной версии. Кредитная карта не требуется. Попробуй ! Мы предоставляем базу зна...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — это простое и интуитивно понятное программное обеспечение для поддержки клиентов. Поддерживайте, привлекайте и конвертируйте клиентов с помощью чата, социальных сетей, SMS, часто задаваемых вопросов и электронной почты на единой платформе. Все, что вам нужно, чтобы произвести впечатление ...
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформа контакт-центра Genesys Cloud CX позволяет вашему бизнесу предоставлять исключительный сервис на протяжении всего пути клиента. Откройте для себя великолепное CX уже сегодня.
Gladly
gladly.com
Преобразуйте свою службу поддержки клиентов с помощью Gladly. Наше программное обеспечение для обслуживания клиентов на базе искусственного интеллекта, занимающее первое место в рейтинге, экономит затраты, увеличивает доходы и позволяет агентам повышать лояльность клиентов за счет исключительного о...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — ведущая диалоговая платформа на базе генеративного искусственного интеллекта для электронной коммерции. iAdvize, ведущая диалоговая платформа, позволяет более чем 2000 брендам электронной коммерции развертывать захватывающий клиентский опыт в любом масштабе на базе Trusted Generative AI, ...
Channel.io
channel.io
Бизнес — это конкуренция, а клиенты — ответ. Пусть Channel.io станет вашим преимуществом.
LiveAgent
liveagent.com
Отличное обслуживание клиентов начинается с лучшего программного обеспечения службы поддержки. Ознакомьтесь с преимуществами LiveAgent и начните работу с ним за 5 минут.
Glassix
glassix.com
Glassix: «ИИ, который говорит с клиентом». Унифицируйте обмен сообщениями, ускоряйте ответы и повышайте удовлетворенность с помощью нашей передовой платформы общения с клиентами.
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
CommBox
commbox.io
CommBox позволяет командам поддержки и продаж лучше взаимодействовать с клиентами по их предпочтительным каналам обмена сообщениями, таким как SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages и т. д., с помощью единственной автономной коммуникационной платформы. Более 350 корпоративных клиентов Co...
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io — ведущая в мире платформа автоматизации поддержки клиентов. Это помогает компаниям предоставлять своим клиентам превосходную поддержку по всем каналам. Платформа Verloop.io обеспечивает бесперебойную поддержку по различным каналам: от веб-сайтов и WhatsApp до взаимодействия в приложения...
Twixor
twixor.com
Twixor переопределяет CX с помощью генеративного искусственного интеллекта и NLP, создавая динамичные пути взаимодействия с клиентами по каналам обмена сообщениями. Наша платформа CX с низким кодированием и без кода объединяет Digital Assistant и интеллектуальную автоматизацию процессов, предлагая п...