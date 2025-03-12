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Программное обеспечение Lifestyle Spending Account (LSA) позволяет предприятиям создавать персонализированный, ориентированный на здоровье рынок, где сотрудники могут использовать определенный бюджет для приобретения профессиональных медицинских услуг у выбранных поставщиков. Работодатели выделяют ежемесячный бюджет, который сотрудники могут тратить исключительно на этом курируемом рынке. Сотрудники имеют доступ к различным видам деятельности и услугам, способствующим психическому и физическому благополучию, таким как уроки танцев, уроки тенниса или спа-дни. Предприятия могут адаптировать платформу, чтобы определить, какие услуги квалифицируются как связанные со здоровьем, что повышает инклюзивность. Такой подход приносит пользу бизнесу, повышая моральный дух сотрудников, снижая стресс, сокращая расходы на здравоохранение, повышая сплоченность команды и поддерживая производительность. Хотя программное обеспечение LSA похоже на корпоративное программное обеспечение для здоровья, оно предлагает уникальный подход, позволяя сотрудникам персонализировать свои льготы в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Эти платформы часто интегрируются с программным обеспечением для взаимодействия с сотрудниками для мониторинга корпоративной культуры и удовлетворенности сотрудников, а также с программным обеспечением для управления льготами для отслеживания использования средств и типов услуг или продуктов, приобретенных для благополучия сотрудников.
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Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Awardco
award.co
Awardco - это платформа для признания и вознаграждения сотрудников, обеспечивающая интеграцию с HR-системами и поддержку налогового соблюдения.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — это платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая компенсации, образовательные субсидии и предналоговые счета для улучшения благополучия работников.
Espresa
espresa.com
Espresa - платформа для управления льготами сотрудников, предлагающая гибкие программы и интеграцию с HR-системами для повышения вовлечения и удержания персонала.
Benepass
getbenepass.com
Benepass — это платформа для настройки и управления льготами для сотрудников, обеспечивающая гибкость и адаптивность в соответствии с потребностями рабочей силы.
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