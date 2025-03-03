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Программное обеспечение Lifestyle Spending Account (LSA) позволяет предприятиям создавать персонализированный, ориентированный на здоровье рынок, где сотрудники могут использовать определенный бюджет для приобретения профессиональных медицинских услуг у выбранных поставщиков. Работодатели выделяют ежемесячный бюджет, который сотрудники могут тратить исключительно на этом курируемом рынке. Сотрудники имеют доступ к различным видам деятельности и услугам, способствующим психическому и физическому благополучию, таким как уроки танцев, уроки тенниса или спа-дни. Предприятия могут адаптировать платформу, чтобы определить, какие услуги квалифицируются как связанные со здоровьем, что повышает инклюзивность. Такой подход приносит пользу бизнесу, повышая моральный дух сотрудников, снижая стресс, сокращая расходы на здравоохранение, повышая сплоченность команды и поддерживая производительность. Хотя программное обеспечение LSA похоже на корпоративное программное обеспечение для здоровья, оно предлагает уникальный подход, позволяя сотрудникам персонализировать свои льготы в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Эти платформы часто интегрируются с программным обеспечением для взаимодействия с сотрудниками для мониторинга корпоративной культуры и удовлетворенности сотрудников, а также с программным обеспечением для управления льготами для отслеживания использования средств и типов услуг или продуктов, приобретенных для благополучия сотрудников.
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Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников благодаря уникальному партнерству Awardco с Amazon Business и Deloitte. Наслаждайтесь любыми программами признания по выгодной цене на одной простой и удобной в использовании платформе.
Forma
joinforma.com
Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает компаниям предлагать конкурентоспособные пакеты льгот, одновременно снижая затраты и неэффективность, предоставляя сотрудникам больше выбора и гибкости в том, как они тратят свои льготы. Платформа также экономит специалистам по персоналу бесчисленные часы управления и поддержки различных точечных решений. Используя Forma, компании могут выбирать из набора продуктов, в который входят счета расходов на образ жизни, счета расходов на здравоохранение, механизмы возмещения расходов на здравоохранение, гибкие счета расходов и многое другое, чтобы разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы льгот - и все это на единой платформе. Затем у сотрудников есть три варианта расходования средств на счете: магазин Forma со скидкой на продукты и услуги, карта Visa Forma или запросить возмещение при поддержке команды поддержки участников мирового класса Forma. Forma помогла сотням самых уважаемых компаний в мире, включая Stripe, Zoom, Lululemon и Affirm, разработать и поддержать гибкие, инклюзивные программы льгот для почти миллиона сотрудников. И мы видим большой успех: 98% удержания клиентов, 75 NPS и 98 оценок CSAT от участников. Forma поддерживается Emergence Capital и Ribbit Capital и получила множество наград за свой экспоненциальный рост, инновации в программном обеспечении и как «Отличное место для работы».
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
Espresa
espresa.com
Получить опыт работы сотрудников и программы взаимодействия по новым и значимым способам с ведущим продуктом Espresa, глобальными счетами расходов на образ жизни (LSA). И, с LSA Plus, у вас есть еще больше способов питания инклюзивной гибкости с интегрированным общим благополучием, признанием и сообществом. Дайте своим сотрудникам свободу выбора, используя технологический двигатель HR, который поддерживает команды людей с привлечением и удержанием, минимальным администрированием, а также с встроенным разнообразием, справедливостью и инклюзивностью (DEI). ESPRESA - это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочем месте на месте, которые помогают компаниям привлекать и сохранять лучших людей, в то же время оправданно повышая их производительность.
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — быстрорастущая технологическая компания, занимающаяся инновациями в мире льгот для сотрудников. Их комплексный пакет льгот создает условия, которые поддерживают благополучие сотрудников на протяжении всего жизненного цикла трудоустройства. С этой целью компания дает сотрудникам возможность добиться успеха благодаря исключительному обслуживанию и инновационным технологиям льгот. Их спектр преимуществ может быть персонализирован для удовлетворения всех потребностей сотрудников. Счета расходов на образ жизни: The Thrive Account — это онлайн-платформа для возмещения расходов сотрудникам. Сотрудники могут просматривать более 100 категорий для получения возмещения или вносить средства непосредственно на интегрированном рынке электронной коммерции. Возмещение стоимости обучения: ThrivePass Tuition Reimbursement — это онлайн-платформа для помощи в обучении и погашения, позволяющая сотрудникам зарегистрироваться и получить компенсацию за ускорение академического или профессионального роста. Счета до уплаты налогов: ThrivePass управляет всем: от HSA, HRA, FSA и пригородных льгот.
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