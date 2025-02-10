Программное обеспечение для счета расходов на образ жизни (LSA) - Самые популярные приложения - Сенегал

Forma

joinforma.com

Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает компаниям предлагать конкурентоспособные пакеты льгот, одновременно снижая затраты и неэффективность, предоставляя сотрудникам больше выбора и гибкости в том, как они тратят свои льготы. Платформа также экономит специалистам по персоналу бесчисленные часы управления и поддержки различных точечных решений. Используя Forma, компании могут выбирать из набора продуктов, в который входят счета расходов на образ жизни, счета расходов на здравоохранение, механизмы возмещения расходов на здравоохранение, гибкие счета расходов и многое другое, чтобы разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы льгот - и все это на единой платформе. Затем у сотрудников есть три варианта расходования средств на счете: магазин Forma со скидкой на продукты и услуги, карта Visa Forma или запросить возмещение при поддержке команды поддержки участников мирового класса Forma. Forma помогла сотням самых уважаемых компаний в мире, включая Stripe, Zoom, Lululemon и Affirm, разработать и поддержать гибкие, инклюзивные программы льгот для почти миллиона сотрудников. И мы видим большой успех: 98% удержания клиентов, 75 NPS и 98 оценок CSAT от участников. Forma поддерживается Emergence Capital и Ribbit Capital и получила множество наград за свой экспоненциальный рост, инновации в программном обеспечении и как «Отличное место для работы».