Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для счета расходов на образ жизни (LSA) - Самые популярные приложения - Нигерия
Программное обеспечение Lifestyle Spending Account (LSA) позволяет предприятиям создавать персонализированный, ориентированный на здоровье рынок, где сотрудники могут использовать определенный бюджет для приобретения профессиональных медицинских услуг у выбранных поставщиков. Работодатели выделяют ежемесячный бюджет, который сотрудники могут тратить исключительно на этом курируемом рынке. Сотрудники имеют доступ к различным видам деятельности и услугам, способствующим психическому и физическому благополучию, таким как уроки танцев, уроки тенниса или спа-дни. Предприятия могут адаптировать платформу, чтобы определить, какие услуги квалифицируются как связанные со здоровьем, что повышает инклюзивность. Такой подход приносит пользу бизнесу, повышая моральный дух сотрудников, снижая стресс, сокращая расходы на здравоохранение, повышая сплоченность команды и поддерживая производительность. Хотя программное обеспечение LSA похоже на корпоративное программное обеспечение для здоровья, оно предлагает уникальный подход, позволяя сотрудникам персонализировать свои льготы в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Эти платформы часто интегрируются с программным обеспечением для взаимодействия с сотрудниками для мониторинга корпоративной культуры и удовлетворенности сотрудников, а также с программным обеспечением для управления льготами для отслеживания использования средств и типов услуг или продуктов, приобретенных для благополучия сотрудников.
Отправить новое приложение
Awardco
award.co
Awardco повышает производительность, сокращает расходы и формирует культуру посредством признания и вознаграждений, основанных на ценностях. Получите доступ к крупнейшей сети вознаграждений на планете и получите поддержку по соблюдению налогового законодательства для вознаграждений ваших сотрудников...
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые ...
Forma
joinforma.com
Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает комп...
ThrivePass
thrivepass.com
ThrivePass — быстрорастущая технологическая компания, занимающаяся инновациями в мире льгот для сотрудников. Их комплексный пакет льгот создает условия, которые поддерживают благополучие сотрудников на протяжении всего жизненного цикла трудоустройства. С этой целью компания дает сотрудникам возможно...
Espresa
espresa.com
Espresa — это программная платформа и сеть поставщиков для предоставления услуг на рабочих местах, которые помогают компаниям привлекать и удерживать лучших людей, одновременно значительно повышая их производительность.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.